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Новини За кордоном
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Бельгія (241) теракт (853) тероризм (2785) Чечня (264)

Група чеченців готувала теракт у Бельгії. Думали атакувати будівлі НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

іділ

Бельгійська поліція затримала сімох людей за підозрою у підготовці терористичної атаки.

Про це повідомили в прокуратурі Бельгії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Відомо, що підозрювані обговорювали кілька сценаріїв атаки у Бельгії, але ще не визначилися з метою.

"Говорили про будівлі НАТО, але на цей момент ці плани не виглядають дуже конкретними", - сказав представник прокуратури газеті.

Читайте: Кадиров призначив свого 26-річного племінника радником із силового блоку

Майже всі підозрювані мають чеченське походження. Троє є громадянами Бельгії та належать до групи затятих прихильників терористичної "Ісламської держави". Деякі з них раніше були судимі за незначні правопорушення.

Затримання відбулися після того, як поліція провела рейди в кількох місцях у Західній Фландрії та Генті в рамках розслідування тероризму.

Дивіться: Повідомлено про підозру голові парламенту Чечні Даудову, який формує нові загони "кадирівців" для війни проти України, - СБУ. ФОТО

Затриманих можуть звинуватити в замаху на вбивство, участі у діяльності терористичної групи та підготовці теракту.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
Впустили до себе вівцейобів-терористів, видали їм паспорти, годуєте їх за гроші корінних бельгійців-платників податків. Тепер страждайте.
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05.05.2023 08:57
+27
а на фуя ви їх впустили??? по своїй доброті?? тепер чмокайте
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05.05.2023 08:55
+25
надо депортировать всех кацапов с европы пока не поздно 24 часа на сборы чямодана и в теплушку к березкам
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05.05.2023 08:58
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Тік-токери проти НАТИ.
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05.05.2023 08:52 Відповісти
Як показав у свій час теракт в редакції французького сатиричного журналу "Шарлі ****", ці іділо-чечени таки можуть вбити в Парижі з десяток людей
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05.05.2023 08:55 Відповісти
Можуть вбити де завгодно і кого завгодно, а не тільки там. І до чого тут НАТА?
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05.05.2023 09:01 Відповісти
Фанатики -- ці можуть .
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05.05.2023 08:54 Відповісти
О, почалося.
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05.05.2023 08:54 Відповісти
Всіх на пляшки.
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05.05.2023 08:54 Відповісти
а на фуя ви їх впустили??? по своїй доброті?? тепер чмокайте
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05.05.2023 08:55 Відповісти
Впустили до себе вівцейобів-терористів, видали їм паспорти, годуєте їх за гроші корінних бельгійців-платників податків. Тепер страждайте.
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05.05.2023 08:57 Відповісти
При чому тут голосували?
Міграційна служба за гроші впускає тих найомів ще з часів Кравчука.
Менти - продажні були, є і будуть.
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05.05.2023 09:37 Відповісти
ти-крітікан-- недоліки бачать всі -а ти не пропонуешь виходу, ніби самий розумний серед всіх ,, пророк з помийної ями
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05.05.2023 09:48 Відповісти
Вихід зрозумілий навіть для розумово обмежених, типу тебе.
Заборонити міграцію муслімів в Україну від слова взагалі і пофіг!
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05.05.2023 09:53 Відповісти
зніми маску-оголоси себе міністром і вперед
ти мій розумово необмежений,, небось слуга урода???
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05.05.2023 09:54 Відповісти
Найом кадровий камуніст на службі в партії і кгб, як його було не впустити?
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05.05.2023 10:28 Відповісти
Большинство чеченцев бежало от войны и руССкого беспредела…четверть населения уничтожили рашисты. А то так можно и об украинских беженцах сказать зачем впустили….(
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05.05.2023 09:33 Відповісти
Ти чув десь у ЄС теракти за участі Українців?
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05.05.2023 09:36 Відповісти
Ты за всех украинцев впрягаешься…..еще зуб дай,дитя неразумное.Все хуже даже . Таких террористов и мразей среди «украинцев» в самой Украине сотни тысяч….которые служат рашистам с удовольствием под власовскими триколорами и убивают украинцев тысячами.(
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05.05.2023 09:44 Відповісти
КацапаГаварящій, нерозумне дитя побачиш на фото у своєму паспорті, як небудь. А зараз идин4х¥й.
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05.05.2023 19:58 Відповісти
ты чего в блатные тапочки запрыгнул шилом бритый блатной в Ж заводной ? ( в обиженную ты съехала …Ты с него слезь для начала куда посылаешь….шлепала ты нетная…..ржунемогу))
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06.05.2023 00:02 Відповісти
Те що кацапаГаварящіє словісним поносом страждають я й без твого коментаря знав.
P. S.
путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
Рфія - страна террорист.
*****&кацап&рфія - ПНХ.
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06.05.2023 00:30 Відповісти
куйло понятно что куйло….но вот зачем 73% таких как ты нерабов дерзких диванных ОСОЗНАННО выбрали колени перед этим куйло…..леша ты с батонами…позорище….ату тебя ((
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06.05.2023 08:19 Відповісти
Тепер ти себе ще й балоболкою виставив, що для кацапаГаварящєго теж нормально.
Я ніколи не голосував за Зе., Й НІХТО на коліна перед ****** не стає крім рабокацапів нашваберних.
P. S. Більше відповіді тобі не буде, з балаболами як ти довго розмови не веду.
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06.05.2023 12:20 Відповісти
Зачем ты мне тут жалуешься на судьбу свою ? Не ты выбрал так еще хуже тебе выбрали…..сиди как мышь под веником терпи и не дергайся..если ни на что не способен ….ЗЕермаки тебе укажут твое место. .. позорище (
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07.05.2023 15:16 Відповісти
релігійні фанатики, там бог замість мозку. релігія - зло.
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05.05.2023 08:56 Відповісти
Ну тоді наука таке ж зло як і релігія. Наука дала зброю масового враження, найсмертельнішу біологічну зброю і багато інших жахіть. Чи може зло все таки дурні люди, які релігію, як і науку використовують в своїх дурних діяннях?
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05.05.2023 09:30 Відповісти
наука приносить користь та зло. релігія - виключно зло.
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05.05.2023 20:12 Відповісти
Субєктивне, однобоке, травмоване сприйняття релігії як явища.
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06.05.2023 07:16 Відповісти
я і не претендую на вселенську правду. це виключно моє ставлення до релігії: найгірше, що видумала людина. інструмент зомбування та контролю за стадом, інструмент знищення науки та стримування освіченості людей, притулок для слабких та недалеких. це і весь основний функціонал видуманого бога.
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06.05.2023 11:25 Відповісти
Твоя ненависть до церква не обгрунтована і теж має прояв фанатизму, а тому якщо ти такий прихильник науки, то грунтовніше поцікався тим, що так тобі болить. Ти жертва псевдоісторичної концепції того, що релігія гальмувала науку. З древності і до недавнього часу наука і освіта ширилась через релігійні установи, при церквах, через монастирі, храми. Ти 100% вважаєш, що христианство і інкізиція це культ мракобєсів, але інквізиція була чи не єдиним дієвим інструментом бородьби з мракобєсним дрімучім суспільством та місцевими феодалами-царьками. Покопайся в церквній історії, справжній історії, а не научпопі і побачиш, що по вирокам інквізиції страчували в якихось особливих випадках, а от по вирокам феодалів таки сплювали неугодних "єретиків", "відьм" і т.д., але всі страти приписані демонізованій церкві.
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06.05.2023 16:29 Відповісти
в мене немає ніякої ненависті. презирство, зневага та жалість. ненавидять ворогів, як кацапів наприклад. я знаю історію релігії, як давньої, так і ********, цікавлюся нею досі. тому зневажаю цей інститут вигаданих божеств, канонів, ритуалів та уявних святих. комусь і гундяй - свята людина, провідник та намісник бога на Землі...ну і їх вигаданий бог їм суддя, не я. про науку та церкву навіть сперечатися на маю бажання, бо то маячня повна. мало-мальські обізнана людина такого би не сказала. як би не релігія, тисячоліттями знищувавша науку, не тільки в часи інквізиції, бо це всього лиш маленька частка історії, ми би, вірогідніше за все, досягли б вже зірок, не тільки планет Сонячної системи. по суті наука почала нищити релігію лише в середині 19 та, місцями, на початку 20-го сторічь і научно-технічний прогрес почав іти шаленим темпом. за 100 років занепаду інституту вигаданих попами богів та святих людство досягло такого прогресу, який при домінуванні релігії був просто не можливий і за тисячу років.
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06.05.2023 20:16 Відповісти
Ти трішки не читав, що я писав попереду? Після падіння Римської імперії величезну кількість інформації зберігали християнскі монастирі, а монахи виконували роль літописців та загалом ширили грамоту у суспільство. До того як рівень життя простого люду дозволив отримувати навчання в школах люди отримували знання в закладах при релігійних установах. Ти парадоксу не прослідковуєш? Як же тоді релігія тормозила науку, якщо вона закладала фундамент для загальної народної грамотності? В тебе проекція якоїсь психічної травми на церкву. Якщо дурна людина піддається впливу релігії, то це не робить релігію дурною, але дурість викривляє та коробить можливу користь та обертає її шкодою. Я сам агностик, але коли віруючих клеймують тупим стадом, то зрозуміло, що такий обвинувачувач сам на тому ж рівні що й жалюгідні фанатики, але просто на іншій стороні монети.
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07.05.2023 00:12 Відповісти
За 10000 років з релігією людство набивало шишки, але вперто йшло вперед, а за 100 років з наукою людство стоїть на порозі знищення. Твоя софістика однобока, як і речення, що я написав попереду і на меті має тільки закріплення своєї вигаданої переваги над віруючими людьми. Твоє безрадісне потішання має приречений на розчарування кінець. Релігія як мінімум являється невідємною частиною культури та традицій, аналіз та усвідомлення яких необхідні для належного духовного наповнення людини. ******** псевдонаучний снобізм породив дизгармонійне суспільство направлене на матеріалізм та марне споживання. Наука дала тобі можливість ловити глибокі думки, але в тебе немає мудрості їх розуміти.
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07.05.2023 00:34 Відповісти

це максимум, на що можуть розраховувати твої "глибокі філософські думки" та "розумні висновки".
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07.05.2023 12:25 Відповісти
Ти злився, синок) Ну за твоя мамка вміє в глибину, мож в неї проконсультуватися.
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07.05.2023 12:54 Відповісти
угу, а в тебе, "філософ", щось дуже часто проксі відвалюється, а "широта" міслі до мамок зводиться. і те, і інше кацапсячим духом тхне
і про всяк випадок я повторюсь: комусь і гундяй - свята людина. я їм співчуваю. можливо і до тебе колись дійде, що гундяй та старий педофіл папа римський уособлюють в собі релігію, не залежно від часу, вони і є релігія. дєрзай, "агностик".
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07.05.2023 13:08 Відповісти
Почав говорити на доступному тобі рівні. Я звісно як оддерзаю твою мамку, скажу їй до психолога тебе показати, бо тобі мабуть старий папа педофіл все життя зпоганив.
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07.05.2023 13:17 Відповісти
Не всі мусульмани терористи. Але всі терористи мусульмани
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05.05.2023 09:48 Відповісти
А козломордые?
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05.05.2023 15:41 Відповісти
Але ж не всі рускіє пагані!
Пустили до себе гнід - тепер матимете проблеми. Головне, не забувайте частіше висловлювати максимальну занепокоєність.
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05.05.2023 08:57 Відповісти
надо депортировать всех кацапов с европы пока не поздно 24 часа на сборы чямодана и в теплушку к березкам
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05.05.2023 08:58 Відповісти
чеченці зараз воюють, а то - пси кадирова...
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05.05.2023 09:01 Відповісти
знову міфи... чеченці що сповідують радикальний іслам - ненавидять кадиркіна, він для них зрадник тому що звязався з руськими. Так що не треба про "хороших чеченців" - вони є, але їх не так багато.
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05.05.2023 09:54 Відповісти
коханці овезь і кіз - кадирівці, показують своє звірине рило.... хто тварин пустив в Європу???
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05.05.2023 09:02 Відповісти
Толерантність лукавої старої путани Європа.

Хрестиянська Європа ігнорує Україну, але запопадливо надає притулок ісламістам - вирощує на влі крокодилів...
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05.05.2023 09:02 Відповісти
Де Ви побачили "ігнорує Україну"? Глючить?
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05.05.2023 09:40 Відповісти
Нагорняк не мели ху.....ні! Християнська Україна запопадливо вже 32 роки носиться,як ж...д з мацою,з УПЦ МП,а ці попи в сотні разів гірші за ісламістів...
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05.05.2023 09:54 Відповісти
та ......на чеченців! я тобі,нерозумному,вказав на ідіотизм ісламофобії,при тім,що у нас УПЦ МП гірша і злочинніша за різних далеких від нас ісламістів! ісламісти не причетні до нападу на Україну і вбивств українців,а бородані причетні але тобі це чомусь байдуже, тобі ісламісти спокою не дають...ну й хто ти після цього?
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05.05.2023 10:26 Відповісти
Вочевидь, виявили випадково, коли відпрацьовували антитерористичні заходи у зв'язку із візитом Зеленського в Нідерланди.
Виходить, що на цей раз замість стихійного лиха чи катастрофи візит нашого гаранта врятував штаб-квартиру НАТО від захоплення.
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05.05.2023 09:04 Відповісти
Справжні чеченці воюють за Україну чи у горах Кавказу, то якійсь кафировці
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05.05.2023 09:08 Відповісти
ИГИЛ = раасия. Усім давно зрозуміло що головним спонсором та керівником цієї організації була і є рф. Не на порожньому місці з"явилась пвк вагнер де половина складу із колишнього ІГІЛУ з тими ж "підходами" до війни (відрізання голів, катування). Справжні нохча воюють на боці України у батальоні шейха Мансура. А то-росіянські відсмоктувачі
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05.05.2023 09:12 Відповісти
Ото навіщо пускати до себе в країну різний генетичний хлам. Нехай сидять там де народилися!
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05.05.2023 09:12 Відповісти
Что делают в Бельгии запроданцы?
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05.05.2023 09:12 Відповісти
дело не в чеченах,дело в исламе. китайцы правильно делают,что щемят муслимов.
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05.05.2023 09:13 Відповісти
Московія пірнає в іслам: наступний «Гундяєв» буде імамом

Майбутнє мордору формується на очах, і воно носить хіджаб чи тюбетейку. Ніяких вам кокошників чи вушанок: доля мусульманського населення постійно зростає, а вплив цієї релігії посилюється.

10% населення, - рівно стільки складала доля мусульман у Московії згідно з переписом 2002 року. Та кількість вірних аллаху приростає.

20% громадян РФ вважали себе мусульманами на початок 2020-го року (тут і далі - дані радіо «Свобода»).

30% складатиме ісламське населення Московії у 2030-му.

понад 50% - до 2050 року. Тобто, згідно з нинішніми тенденціями, років через 30 мордор повернеться до своїх ординських витоків та статистично стане ісламською державою (якщо не розвалиться, звісно, до того часу).

Кадиров назвав російських православних посіпаками західних інтересів, а мер Москви будує мечеті, - як ісламізація Московії виглядає на конкретному кейсі.

З початку березня мешканці одного зі східних мікрорайонів столиці вимагають припинити будівництво мечеті поруч із Храмом Ікони Божої Матері. Храм розташований на Святому озері, що є місцем прочанства православних християн. З початком будівництва озеро міліє. Під гаслом "Ми - росіяни і з нами Бог!" «богатирі» місцевого розливу протестують проти нескрепного закладу.

Та, як виявилося, в межах московської кільцевої дороги зараз юрисдикція аллаха. З меседжем "Ми - мігранти з мусульманських республік і з нами Собянін! (Мер Москви)", нові мешканці столиці без особливих погоджень забудовують 10 га землі, де буде мечеть на 60 тис. парафіян, медресе (школа), готель і торговий центр. Іншими словами, закритий ісламський квартал для відпочинку і роботи мігрантів із мусульманських республік.

«Боягузи та провокатори». Кадиров спокійно заявив, що всі протестанти діють на догоду західним інтересам, і порадив мобілізовувати підбурювачів на фронт. Ось в такий нехитрий спосіб, захищаючи святині, можна перетворитися на гарматне мʼясо. «В своїй хаті - своя правда», - це точно не про ватне православʼя Московії.

За останніх 10 років число мечетей в мордорі мало не подвоїлося, і в усіх великих містах вони зводилися з конфліктами. Мусульмани в підсумку перемагали.

Торік бункерний ідеологічно почав відхрещуватися від Київської Русі на користь ординського минулого. Тепер це треба робити антропологічно, оскільки титульна нація не лише змінить кепку та тюбетейку, але генетичний код, релігію, мову, спосіб життя та ментальність.

Глибинному ватному народу варто знати, що кожен немусульманим для них - невірний, тобто кафір. У кращому випадку, його треба ігнорувати… Мусульмани погано асимілюються, зберігаючи свої традиції, в тому числі - в освіті.

Словʼянським народностям Московії, котрі понаїхали на «ісконную» території Золотої Орди, важкувато буде виживати, як і зберегти «велікую русскую культуру», бо отим всім бурятам, таджикам і чеченцям оті всі «чернишевські» з «толстими» от нафіг не впали.

Вишенька на торті: ісламізація Московії відбувається не лише через надмірну плодовитість степових та гірських народів, але й водночас є свідомою політикою кремля. Більше про це тут:

- «Стало відомо, від кого «русскіє баби єсчьо наражают», це - таджики.»

- У Росії очікують навали узбеків, киргизів, таджиків.

Роман Бочкала
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05.05.2023 09:22 Відповісти
Цікаво, яким чином ці терористи отримали бельгійське громадянство?

Там взагалі є фільтр?
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05.05.2023 09:25 Відповісти
Стуконув хтось з середини, заклав ,як алкаш стєклотару, аби перекрити якийсь дрібний грішок перед законом. Більший злочин в цьому разі погашає менший. Звична практика в системах західного судочинства.
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05.05.2023 09:27 Відповісти
..это были помесь мокши и чеченца,други ******* академика
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05.05.2023 09:34 Відповісти
Кацапы с ИГИЛ объединились, все как обычно
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05.05.2023 09:38 Відповісти
Ти з ними стикався?
Отож.
У мене вкрали та пошкодили майна на 50000 грн і дриснули в невідомому напрямку, типу на фронт.
Хай би воювали собі десь в Московії і подальше від нас.
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05.05.2023 09:50 Відповісти
складне питання.

бо має багато складових.

1. нам потрібні вояки, що підуть в інтернаціональний батальон чи батальон шейха мансура.

2. нам не потрібні фундаменталісти бо фундаментальний іслам то деструктивна та агресивна релігійна течія

3. нам потрібна спільна европейська візія в тому числі з бельгійцями позаяк ми европейці

4. нам не потрібно влізати в конфлікти від яких зиску нуль а геморою повний океан

це лише головні тези, неголовних теж вистачає
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05.05.2023 10:18 Відповісти
 
 