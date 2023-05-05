Група чеченців готувала теракт у Бельгії. Думали атакувати будівлі НАТО

Бельгійська поліція затримала сімох людей за підозрою у підготовці терористичної атаки.

Про це повідомили в прокуратурі Бельгії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Відомо, що підозрювані обговорювали кілька сценаріїв атаки у Бельгії, але ще не визначилися з метою.

"Говорили про будівлі НАТО, але на цей момент ці плани не виглядають дуже конкретними", - сказав представник прокуратури газеті.

Читайте: Кадиров призначив свого 26-річного племінника радником із силового блоку

Майже всі підозрювані мають чеченське походження. Троє є громадянами Бельгії та належать до групи затятих прихильників терористичної "Ісламської держави". Деякі з них раніше були судимі за незначні правопорушення.

Затримання відбулися після того, як поліція провела рейди в кількох місцях у Західній Фландрії та Генті в рамках розслідування тероризму.

Дивіться: Повідомлено про підозру голові парламенту Чечні Даудову, який формує нові загони "кадирівців" для війни проти України, - СБУ. ФОТО

Затриманих можуть звинуватити в замаху на вбивство, участі у діяльності терористичної групи та підготовці теракту.