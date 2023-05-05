Група чеченців готувала теракт у Бельгії. Думали атакувати будівлі НАТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Бельгійська поліція затримала сімох людей за підозрою у підготовці терористичної атаки.
Про це повідомили в прокуратурі Бельгії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Відомо, що підозрювані обговорювали кілька сценаріїв атаки у Бельгії, але ще не визначилися з метою.
"Говорили про будівлі НАТО, але на цей момент ці плани не виглядають дуже конкретними", - сказав представник прокуратури газеті.
Майже всі підозрювані мають чеченське походження. Троє є громадянами Бельгії та належать до групи затятих прихильників терористичної "Ісламської держави". Деякі з них раніше були судимі за незначні правопорушення.
Затримання відбулися після того, як поліція провела рейди в кількох місцях у Західній Фландрії та Генті в рамках розслідування тероризму.
Затриманих можуть звинуватити в замаху на вбивство, участі у діяльності терористичної групи та підготовці теракту.
Будь ласка, зачекайте...
Міграційна служба за гроші впускає тих найомів ще з часів Кравчука.
Менти - продажні були, є і будуть.
Заборонити міграцію муслімів в Україну від слова взагалі і пофіг!
ти мій розумово необмежений,, небось слуга урода???
P. S.
путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
Рфія - страна террорист.
*****&кацап&рфія - ПНХ.
Я ніколи не голосував за Зе., Й НІХТО на коліна перед ****** не стає крім рабокацапів нашваберних.
P. S. Більше відповіді тобі не буде, з балаболами як ти довго розмови не веду.
це максимум, на що можуть розраховувати твої "глибокі філософські думки" та "розумні висновки".
і про всяк випадок я повторюсь: комусь і гундяй - свята людина. я їм співчуваю. можливо і до тебе колись дійде, що гундяй та старий педофіл папа римський уособлюють в собі релігію, не залежно від часу, вони і є релігія. дєрзай, "агностик".
Пустили до себе гнід - тепер матимете проблеми. Головне, не забувайте частіше висловлювати максимальну занепокоєність.
Хрестиянська Європа ігнорує Україну, але запопадливо надає притулок ісламістам - вирощує на влі крокодилів...
Виходить, що на цей раз замість стихійного лиха чи катастрофи візит нашого гаранта врятував штаб-квартиру НАТО від захоплення.
Майбутнє мордору формується на очах, і воно носить хіджаб чи тюбетейку. Ніяких вам кокошників чи вушанок: доля мусульманського населення постійно зростає, а вплив цієї релігії посилюється.
10% населення, - рівно стільки складала доля мусульман у Московії згідно з переписом 2002 року. Та кількість вірних аллаху приростає.
20% громадян РФ вважали себе мусульманами на початок 2020-го року (тут і далі - дані радіо «Свобода»).
30% складатиме ісламське населення Московії у 2030-му.
понад 50% - до 2050 року. Тобто, згідно з нинішніми тенденціями, років через 30 мордор повернеться до своїх ординських витоків та статистично стане ісламською державою (якщо не розвалиться, звісно, до того часу).
Кадиров назвав російських православних посіпаками західних інтересів, а мер Москви будує мечеті, - як ісламізація Московії виглядає на конкретному кейсі.
З початку березня мешканці одного зі східних мікрорайонів столиці вимагають припинити будівництво мечеті поруч із Храмом Ікони Божої Матері. Храм розташований на Святому озері, що є місцем прочанства православних християн. З початком будівництва озеро міліє. Під гаслом "Ми - росіяни і з нами Бог!" «богатирі» місцевого розливу протестують проти нескрепного закладу.
Та, як виявилося, в межах московської кільцевої дороги зараз юрисдикція аллаха. З меседжем "Ми - мігранти з мусульманських республік і з нами Собянін! (Мер Москви)", нові мешканці столиці без особливих погоджень забудовують 10 га землі, де буде мечеть на 60 тис. парафіян, медресе (школа), готель і торговий центр. Іншими словами, закритий ісламський квартал для відпочинку і роботи мігрантів із мусульманських республік.
«Боягузи та провокатори». Кадиров спокійно заявив, що всі протестанти діють на догоду західним інтересам, і порадив мобілізовувати підбурювачів на фронт. Ось в такий нехитрий спосіб, захищаючи святині, можна перетворитися на гарматне мʼясо. «В своїй хаті - своя правда», - це точно не про ватне православʼя Московії.
За останніх 10 років число мечетей в мордорі мало не подвоїлося, і в усіх великих містах вони зводилися з конфліктами. Мусульмани в підсумку перемагали.
Торік бункерний ідеологічно почав відхрещуватися від Київської Русі на користь ординського минулого. Тепер це треба робити антропологічно, оскільки титульна нація не лише змінить кепку та тюбетейку, але генетичний код, релігію, мову, спосіб життя та ментальність.
Глибинному ватному народу варто знати, що кожен немусульманим для них - невірний, тобто кафір. У кращому випадку, його треба ігнорувати… Мусульмани погано асимілюються, зберігаючи свої традиції, в тому числі - в освіті.
Словʼянським народностям Московії, котрі понаїхали на «ісконную» території Золотої Орди, важкувато буде виживати, як і зберегти «велікую русскую культуру», бо отим всім бурятам, таджикам і чеченцям оті всі «чернишевські» з «толстими» от нафіг не впали.
Вишенька на торті: ісламізація Московії відбувається не лише через надмірну плодовитість степових та гірських народів, але й водночас є свідомою політикою кремля. Більше про це тут:
- «Стало відомо, від кого «русскіє баби єсчьо наражают», це - таджики.»
- У Росії очікують навали узбеків, киргизів, таджиків.
Роман Бочкала
Там взагалі є фільтр?
Отож.
У мене вкрали та пошкодили майна на 50000 грн і дриснули в невідомому напрямку, типу на фронт.
Хай би воювали собі десь в Московії і подальше від нас.
бо має багато складових.
1. нам потрібні вояки, що підуть в інтернаціональний батальон чи батальон шейха мансура.
2. нам не потрібні фундаменталісти бо фундаментальний іслам то деструктивна та агресивна релігійна течія
3. нам потрібна спільна европейська візія в тому числі з бельгійцями позаяк ми европейці
4. нам не потрібно влізати в конфлікти від яких зиску нуль а геморою повний океан
це лише головні тези, неголовних теж вистачає