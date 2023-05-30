Ігнат спростував збиття над Києвом гіперзвукової ракети "Кинджал" вночі 4 травня
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У Повітряних Силах Суспільному спростували збиття балістичної ракети над Києвом вночі 4 травня.
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Я вже спростував тисячу разів, ви мали б це бачити вчора. Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше глава КМВА Сергій Попко повідомив, що росіяни 4 травня "здійснили напад на Київ із застосуванням баражуючих боєприпасів типу "Shahed" та ракет, ймовірно балістичного типу".
У Повітряних силах заявили, що застосування балістики підтвердити не можуть.
5 травня видання Defense Express опублікувало матеріал, в якому розповіли, що ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету "Кинджал".
У Повітряних силах СЗУ не коментують інформацію щодо ймовірного збиття силами ППО гіперзвукової ракети "Кинджал".
Будь ласка, зачекайте...
Тепер оце запостив: https://twitter.com/vofchekpan/status/1654436896389431296
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Коли вже почнуть відповідальність нести за непраідиву інформацію???
Напевне, має військову кафедру, а не трускавецькі курси.
тобто, ми можемо збивати, а кажемо що не можемо - пуйло садить ще 5 ракет по статуї Мірмать, чи як там цю уродіну в Києві називають - а тут Патріоти всі ракети збивають і виходить Зеля та кладе щось і потім квіточки до підніжжя смердючого "пам.ятника" і розпочинає просмаження шашличків - Профіт.
якщо чесно - а шо ти хочеш? шоб тобі до дивану подали Факти шолі? Фак.ти подано, Мер.
смішно - тобі не зобов.язаний ніхто говорити так як було. В Берліні не говорили скільки знищили ворожих літаків виродка черчіля, бо таємниця військова, раптом хтось написав би другу-шотлндцю в вайбер - привіт, ви нас ото вчора бомбили, а ми збили 239 ваших бомбовозів, хаха.
А той йому: Ой, так летіло ж усього 666.
Повідомлення про збиття "кинжалу" ракетою "Петріота" свідчить або про завищену характеристику першого або саме повідомлення є хибним, про що і сказав Ігнат.
Якщо припустити, що подія збиття "кинжалу" справді мала місце бути, то тоді результат тестування ефективності цього ворожого засобу враження в бойових умовах дії ******** системи ППО є інформацією таємною.
Слрвом, рашисти не повинні знати, що гіперзвуковість їх "кинжалів" - це ще один міф.
05.05.2023
ЗС РФ в 02-36 05.05.2023 зафіксували знищення засобами ППО аеробалістичної ракети 9-C-7760 РК "Кинжал"(rus.) запущеної з акваторії Каспійського моря літаком Ту-22М3 бортовий №: 9804 заводський №: 4898649.