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Ігнат спростував збиття над Києвом гіперзвукової ракети "Кинджал" вночі 4 травня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ігнат

У Повітряних Силах Суспільному спростували збиття балістичної ракети над Києвом вночі 4 травня.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я вже спростував тисячу разів, ви мали б це бачити вчора. Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше глава КМВА Сергій Попко повідомив, що росіяни 4 травня "здійснили напад на Київ із застосуванням баражуючих боєприпасів типу "Shahed" та ракет, ймовірно балістичного типу".

У Повітряних силах заявили, що застосування балістики підтвердити не можуть.

5 травня видання Defense Express опублікувало матеріал, в якому розповіли, що ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету "Кинджал".

У Повітряних силах СЗУ не коментують інформацію щодо ймовірного збиття силами ППО гіперзвукової ракети "Кинджал".

Читайте: 4 травня під час планового польоту безпілотник Bayraktar TB2 втратив керування та був знищений, - Повітряні Сили

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Задовбали вже..ніяк не домовяться між собою..виставлять нас на позорисько...ще й нашим коштом..

Коли вже почнуть відповідальність нести за непраідиву інформацію???
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05.05.2023 14:13
+11
Говорю все чаще в последнее время. Это все превратилось в цирк гре@анных уродов имени "квартала". Только вот эти клоуны и шуты нам обходятся очень дорого. Во всех смыслах. За этот весь пи@дец платят своими жизнями наши ребята.
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05.05.2023 14:24
+9
А ті фото з пробитим носовим обтікачем характерної для балістичних ракет форми - це, виходить, з пінопласту випиляли?
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05.05.2023 14:11
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Там чел в твиттере рассказывает что он сбивал. Врет получается? Или Игнат врет?
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05.05.2023 14:10 Відповісти
во время вчерашней тревоги в Киеве, мужик достал ружье и начал стрелять по БПЛА из окна своей квартиры.
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05.05.2023 14:18 Відповісти
Это не то.
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05.05.2023 14:19 Відповісти
Все може бути
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05.05.2023 15:13 Відповісти
Може цей?
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05.05.2023 14:19 Відповісти
Він вже дав задню. Пост був тут https://twitter.com/vofchekpan/status/1654413658296840194

Тепер оце запостив: https://twitter.com/vofchekpan/status/1654436896389431296
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05.05.2023 14:23 Відповісти
Спасибо, а то что-то не мог его твиттер найти после того как у френдов поудаляли.
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05.05.2023 14:24 Відповісти
О, он против порохоботов. Сразу понятно с ним все стало.
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05.05.2023 14:28 Відповісти
Речь про то что он эмоционально нестабилен.
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05.05.2023 16:15 Відповісти
С тем что ему порохоботы насолили. Это доказывает его хрупкую психику.
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05.05.2023 16:29 Відповісти
Если кто-то ведет себя как эмоционально нестабильный, то мое первое предположение - он такой и есть. Я не собираюсь копаться глубже.
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05.05.2023 16:46 Відповісти
Говорю все чаще в последнее время. Это все превратилось в цирк гре@анных уродов имени "квартала". Только вот эти клоуны и шуты нам обходятся очень дорого. Во всех смыслах. За этот весь пи@дец платят своими жизнями наши ребята.
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05.05.2023 14:24 Відповісти
Тому збіватєлю краще стулити пельку. Якщо дійсно збили кинджал, то кричати про це не обов'язково. Не розумію навіщо оператору ППО ідентифікувати себе, це може загрожувати безпеці системи та персоналу.
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05.05.2023 14:25 Відповісти
Чел, це якійсь член кружка?
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05.05.2023 16:38 Відповісти
"Я вже спростував тисячу разів, ви мали б це бачити вчора. Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це", - зазначив він."
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05.05.2023 14:11 Відповісти
А хто отримає за вчорашню лажу з бпла? Чи обмежаться "таке буває"?
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05.05.2023 14:23 Відповісти
От і Ігнат дав задню .
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05.05.2023 14:11 Відповісти
А ті фото з пробитим носовим обтікачем характерної для балістичних ракет форми - це, виходить, з пінопласту випиляли?
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05.05.2023 14:11 Відповісти
Ну Кинжалы раньше летали как бы. Взяли старую фотку и все.
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05.05.2023 14:13 Відповісти
Взяли обтікач і пробили, потім сфотографували, ну і все.
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05.05.2023 14:24 Відповісти
з ракети, що вибухнула, обтікач не візьмеш - його можна взяти тільки з ракети. що просто впала (бо була збита)
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05.05.2023 16:30 Відповісти
Так я про це і пишу,хотілося в сарказм а вийшла іронія.
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05.05.2023 21:45 Відповісти
Ні не з пенопласту. Зробили макет із пластилину, потім хтось задню частину відкусив..
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05.05.2023 16:41 Відповісти
тоді навіщо, цю новину,потрібно було писати ?
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05.05.2023 14:12 Відповісти
Задовбали вже..ніяк не домовяться між собою..виставлять нас на позорисько...ще й нашим коштом..

Коли вже почнуть відповідальність нести за непраідиву інформацію???
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05.05.2023 14:13 Відповісти
ти що, на Святий Телемарахвон замахнувся? Зараз до тебе СБУ прийдуть і надвечір буде новина про чергову "перемогу" над агентами рашки.
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05.05.2023 14:36 Відповісти
Отримав пенделя і тепер заперечує.
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05.05.2023 14:13 Відповісти
Вообще я не параноик, но может это у наших такая тактика перед наступлением - делать вид что они дебилы. Чтобы русские не понимали, что происходит. Или все просто так само получается - не знаю.
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05.05.2023 14:15 Відповісти
вся повинні знати- що і як робив ігнат і якою рукою витирав свій зад зранку в кльозеті
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05.05.2023 14:19 Відповісти
Ото вам і все. Попи₴діли й розійшлись)
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05.05.2023 14:21 Відповісти
Так вы-же слышали ракету .... или нет ?
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05.05.2023 14:44 Відповісти
Вас колышит? Попетляйте лучше по квартире,чтобы не дай бог фсб не вычислила.
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05.05.2023 14:52 Відповісти
Кім якось краще розбирається в ситуації, ніж той Ігнат.
Напевне, має військову кафедру, а не трускавецькі курси.
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05.05.2023 14:21 Відповісти
зараз трускавецький "диплом" поціновується вище ніж якась там військова кафедра.
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05.05.2023 14:37 Відповісти
Там же фото обтічник чугунієвий анало говнетний з дірою. Не дивитись вгору?
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05.05.2023 14:22 Відповісти
Схоже в нас всі "стратеги", "тактики", "експерти" навипередки змагаються у всіляких інтерв'ю, неважливо, що більшість з них з освітою юристів, ветеринарів - головне хто скорше видасть "гарячу новину", щоб показати важливість своєї персони...
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05.05.2023 14:24 Відповісти
Як на мене, то інформація про збиття правдива. І це історична подія, що втокмачує росію в чергову безнадію, глибоко в аналоговнєт)) Подяка США, за Patriot і слава нашим ПРО!
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05.05.2023 14:32 Відповісти
Заїбала вже безкінечна брехня!
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05.05.2023 14:43 Відповісти
це не брехня а просто як модно - "ІПСО"
тобто, ми можемо збивати, а кажемо що не можемо - пуйло садить ще 5 ракет по статуї Мірмать, чи як там цю уродіну в Києві називають - а тут Патріоти всі ракети збивають і виходить Зеля та кладе щось і потім квіточки до підніжжя смердючого "пам.ятника" і розпочинає просмаження шашличків - Профіт.
якщо чесно - а шо ти хочеш? шоб тобі до дивану подали Факти шолі? Фак.ти подано, Мер.
смішно - тобі не зобов.язаний ніхто говорити так як було. В Берліні не говорили скільки знищили ворожих літаків виродка черчіля, бо таємниця військова, раптом хтось написав би другу-шотлндцю в вайбер - привіт, ви нас ото вчора бомбили, а ми збили 239 ваших бомбовозів, хаха.
А той йому: Ой, так летіло ж усього 666.
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05.05.2023 14:53 Відповісти
Оголошена рашистами максимальна швидкість "кинжалу" - 10 Мах, а максимальна швидкість ЗУР MIM-104C ЗРК Patriot - 5 Мах.
Повідомлення про збиття "кинжалу" ракетою "Петріота" свідчить або про завищену характеристику першого або саме повідомлення є хибним, про що і сказав Ігнат.
Якщо припустити, що подія збиття "кинжалу" справді мала місце бути, то тоді результат тестування ефективності цього ворожого засобу враження в бойових умовах дії ******** системи ППО є інформацією таємною.
Слрвом, рашисти не повинні знати, що гіперзвуковість їх "кинжалів" - це ще один міф.
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05.05.2023 14:52 Відповісти
Залежить від точності розрахунків, можна збити ракетою з меншою швидкістю, ракету з більшою
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05.05.2023 15:29 Відповісти
все дуже просто - наведення на швидкості 10 мах не працює - тому на кінцевому етапі крінжал скидає швидкість до 2 мах
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05.05.2023 16:33 Відповісти
Особливо цікаві для декого такі "експерти" як всякі відставні полковники. Коню зрозуміло що правдивих даних про війну їм ніхто не натасть але ,ж народу цікаво. Значить є попит на начебто сенсаційну інформацію. Ось і бігають вони між студіями та телемарафонами і зауважу що небезплатно. А ті що зуміли задурити мізки легковірним(підозрюю що тим самим 73%) повідкривали ютуб канали і якщо підписників більше мільйона - місячна монетизація під 30 тисяч,не гривень. В інтернеті є ютуб -аналітик так він показав як це працює. Арестович на своєму каналі заробляє під 30 тис. до прикладу. Фейгін 100 тис.
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05.05.2023 14:55 Відповісти
Група зовнішнього моніторингу tZE inform
‎05.‎05.‎2023

ЗС РФ в 02-36 ‎05.‎05.‎2023 зафіксували знищення засобами ППО аеробалістичної ракети 9-C-7760 РК "Кинжал"(rus.) запущеної з акваторії Каспійського моря літаком Ту-22М3 бортовий №: 9804 заводський №: 4898649.
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05.05.2023 14:58 Відповісти
"Кинжал" з Ту 22 ?
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05.05.2023 15:28 Відповісти
ні ту-22 ні ту-160 кинджалів не запускають,єдиний носій це міг-31,тому ******* від початку й до кінця.
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05.05.2023 21:38 Відповісти
Тоді що на фото? Чому б фахово людям не пояснити? Бо просто "ні, це не кинджал" замало.
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05.05.2023 15:26 Відповісти
Цензор я не раз розповідав про некомпетентність Ігната і це повинно породити службову невідповідність .Ігнат зовсім далекий від законів фізики хімії аеродинаміки .Він просто говоряща голова .Хто його посадив на цю посаду це просто позорище і великий розпач .що така необізнана людина керує силами ППО
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05.05.2023 15:30 Відповісти
Здається із його посадою технічні нюанси достатньо знати поверхнево, він речник ВПС, а не керуючий ними.
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05.05.2023 17:05 Відповісти
Збили чи не збили, працюйте на перемогу, хлопці, не свариться. Меньше галасу, більше роботи, війна балачками не закінчується.
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05.05.2023 15:31 Відповісти
 
 