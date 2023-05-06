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Крим (12756) Ташева (65)

Деякі політики Заходу закликають нас відмовитись від Криму, - Ташева

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ташева,таміла

Деякі західні політики вважають, що Україна має повністю відмовитись від зусиль звільнити Крим від російських окупантів.

Про це заявила постійна представниця президента на півострові Таміла Ташева в інтерв'ю польському виданню PAP, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Деякі західні політики попереджають нас. Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від зусиль щодо повернення Криму. Однак запевняю вас, що зв'язок між Кримом та Україною дуже міцний, він іде ще з козацьких часів, і нічого цього не змінить", – сказала Ташева.

За її словами, низка західних політиків, імен яких вона не стала називати, побоюючись "відплати" з боку Росії, закликають українську сторону відмовитися від планів повернення півострова. Вона наголосила, що йдеться про окремих політиків, а не держави. Вони вважають, що звільнення півострова нібито може призвести до ядерної війни.

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"Вони стверджують, що Крим справді можна повернути, але потенційні наслідки будуть величезними як для мешканців півострова, так і для України в цілому. На їхню думку, ми маємо повністю відмовитися від спроб повернути його", – сказала Ташева.

Вона зазначила, що звучали й тези про те, що Крим нібито ніколи не був українським.

"Я хочу спростувати, тому що Крим ніколи не був російським. Це були колонізовані території, але з історичною спадкоємністю та кримсько-татарським корінням <…> Це "священна" територія для Росії та особиста нав'язлива ідея Путіна, тому деякі на Заході побоюються, що якщо ми повернемо собі Крим, Москва застосує тактичну ядерну зброю", – сказала Ташева.
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Топ коментарі
+21
Ну и пошли они на ***
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05.05.2023 17:50
+15
А чи не підуть ці окремі західні політики за окремими адресою слідом за окремим російським кораблем?
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05.05.2023 17:51
+9
Пусть покажут пример и подарят территории своих государств. А мы посмотрим
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05.05.2023 18:02
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Ну и пошли они на ***
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05.05.2023 17:50 Відповісти
ідеальна порада 😍
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05.05.2023 17:59 Відповісти
Имена Посады Государства сестра в студию плиз...
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05.05.2023 18:41 Відповісти
А чи не підуть ці окремі західні політики за окремими адресою слідом за окремим російським кораблем?
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05.05.2023 17:51 Відповісти
Имя сестра, имя! Назови мне его имя сестра!
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05.05.2023 17:54 Відповісти
"Деякі політики Заходу закликають нас відмовитись від Криму "
Один такой сидит в Белом доме
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05.05.2023 17:57 Відповісти
Pochemu nenazivaet? Narod etix politikov zaxochet znat posobnikov poderzivajushtix nacistko fashistkuju roSSiju!!! Mozet tam ktota iz moei Latvija?
A tak eto prosta provakacija...
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05.05.2023 18:01 Відповісти
Пусть покажут пример и подарят территории своих государств. А мы посмотрим
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05.05.2023 18:02 Відповісти
Хай від своїх країн шматки відрізають на користь росіян, ті все зжеруть і на гівно перетворять.
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05.05.2023 18:05 Відповісти
Скажу більше- деякі "не західні" політики про це домовились в Омані...
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05.05.2023 18:05 Відповісти
Все залежить від допомоги заходу і від українців жертвувати собою заради повернення Криму, якщо все це буде то Крим повернеться до України
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05.05.2023 18:09 Відповісти
відвойовувати крим найбільше прагнуть ті, хто сидить в тилу. нехай, піхота з окопів скаже своє слово: вірю тільки в їхні чисті наміри
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05.05.2023 18:09 Відповісти
Відвойовувати Крим це необхідність хоче цього хтось чи ні це необхідно
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05.05.2023 20:39 Відповісти
В історії всі, хто вторгався в Крим з материка - вигравали. А у мордора в Кприму завжди було хронічне військове невезіння - Кримська війна 1853-1856, громодянська війна 1920/ Війська УНР не рахуючи Махно тобто двічи/, WW-2. Причина проблеми у толерантності та вседозволеності в Україні. Після повернення терріторії - тільки Кримська область з вичещенням до сьомого коліна колоборантів. Доля понаєхів і військових ватників не обговорюється від слова взагалі так як автоматом або труп або втікач.
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05.05.2023 18:22 Відповісти
Нерухомість всіх руzких та колаборантів конфискат, аукціон -продаж, для ЗСУ кредит на придбання з нульовим відсотоком, на сто років.
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05.05.2023 20:12 Відповісти
+ виділ землі ветеранам по принципу чи є в країні будь-хто, хто хоче але не отримав земельну ділянку в Криму.
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05.05.2023 20:51 Відповісти
німці, австріяки, французи, угорці, італійці, швейцарці - я нікого не забув?
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05.05.2023 18:23 Відповісти
"Ім'я, сестра!!"
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05.05.2023 18:25 Відповісти
Може ще до купи "пойнять і простіть" путіна, тоді це відверті вороги яких сміливо можна слати за руським кораблем!
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05.05.2023 18:37 Відповісти
історично кордони Московії на Південь закінчувалися десь коло Тули.. все решта - вкрадено-загарбано у вимерлих вже завдяки кацапам народів...
Україна вже "відмовилася" від Кубані, Ростова, Вороніжа, Курська, Брянська, Бєлгорода, Новгорода.... і толку?.. як тільки Московія проспиться, з бодуна, та стає на всі чотири ноги - то знову лізе зі своєю блдською любов'ю до сусідів - і людям треба знову бити оте п'яне рило свинособаче..
не варто слухати тих, кому на Україну і на майбутнє Цивілізації насрать
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05.05.2023 18:40 Відповісти
Цікаво, хто з коментаторів реально братиме участь у боях за Крим
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05.05.2023 18:51 Відповісти
Ти
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05.05.2023 19:23 Відповісти
Не уводь на особистості від теми, яка звучить як звільнення Криму та спосіб знищення андрофагів.
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05.05.2023 19:38 Відповісти
Кажить твердо цім політикам: йдіть в дупу
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05.05.2023 20:14 Відповісти
Західні політики в якості вмиротворення агресора можуть віддати пару своїх регіонів....
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05.05.2023 20:22 Відповісти
Ці політики мають здохнути від того що посміли сказати таку неприйнятну річ, вважаю наші спец служби повинні зачищати таких людей
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05.05.2023 20:40 Відповісти
бред и полит проституция,вернуть все Земли Великой Ukraine ....силами НАТО,а после этого и решим,как быть с продажными членами ЕС...
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05.05.2023 21:01 Відповісти
Деякі.... ХТО?????
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05.05.2023 21:58 Відповісти
Без конкретних імен це виглядає як зондування урядовими структурами реакції суспільства на можливе погодження компромісів вищим керівництвом країни.
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06.05.2023 00:14 Відповісти
Щось я не зрозумів. Як, кому і за що росія "відплатить", якщо Ташева назве імена цих політиків? Скоріш за все, це просто "вкид" щоб порахувати кількість "уставших-от-войны".
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06.05.2023 08:58 Відповісти
 
 