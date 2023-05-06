Деякі політики Заходу закликають нас відмовитись від Криму, - Ташева

Деякі західні політики вважають, що Україна має повністю відмовитись від зусиль звільнити Крим від російських окупантів.

Про це заявила постійна представниця президента на півострові Таміла Ташева в інтерв'ю польському виданню PAP, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Деякі західні політики попереджають нас. Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від зусиль щодо повернення Криму. Однак запевняю вас, що зв'язок між Кримом та Україною дуже міцний, він іде ще з козацьких часів, і нічого цього не змінить", – сказала Ташева.

За її словами, низка західних політиків, імен яких вона не стала називати, побоюючись "відплати" з боку Росії, закликають українську сторону відмовитися від планів повернення півострова. Вона наголосила, що йдеться про окремих політиків, а не держави. Вони вважають, що звільнення півострова нібито може призвести до ядерної війни.

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"Вони стверджують, що Крим справді можна повернути, але потенційні наслідки будуть величезними як для мешканців півострова, так і для України в цілому. На їхню думку, ми маємо повністю відмовитися від спроб повернути його", – сказала Ташева.

Вона зазначила, що звучали й тези про те, що Крим нібито ніколи не був українським.

"Я хочу спростувати, тому що Крим ніколи не був російським. Це були колонізовані території, але з історичною спадкоємністю та кримсько-татарським корінням <…> Це "священна" територія для Росії та особиста нав'язлива ідея Путіна, тому деякі на Заході побоюються, що якщо ми повернемо собі Крим, Москва застосує тактичну ядерну зброю", – сказала Ташева.