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Новини За кордоном
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вибух (3749) Росія (47217) Прилєпін (48)

Слідком РФ показав вирву на місці вибуху машини терориста Прилєпіна. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

На місці вибуху машини терориста Захара Прилєпіна утворилася величезна вирва.

Про це інформує Цензор.НЕТ

"Діаметр вирви становить не менше 1,5 м та глибиною 0,7 м. Попередньо, саморобний вибуховий пристрій вагою 3 кг було закладено під капот автомобіля", - повідомили в Слідкомі.

Від потужного вибуху машину перевернуло, а передня частина відірвалася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Прилєпіна струс мозку та переломи. Його забрали гелікоптером

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, авто російського пропагандиста Прилєпіна підірвали в Нижегородській області РФ. Водій загинув, Прилєпін дістав поранення - струс мозку й переломи. Його гелікоптером доправили до лікарні. В області введено план "Перехоплення". 

Згодом військовий рух українців та кримських татар "Атеш" натякнув, що причетний до підриву автомобіля російського терориста Захара Прилєпіна.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+43
Вот всё у них так. Снарядов просил Пригожин - а прислали почему-то Прилепину.
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06.05.2023 17:09
+14
Щось в мене сумніви, що воно живе..
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06.05.2023 17:11
+13
Мозок Прілєпіна не постраждав - через повну його відсутність.
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06.05.2023 17:11
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Вот всё у них так. Снарядов просил Пригожин - а прислали почему-то Прилепину.
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06.05.2023 17:09 Відповісти
Танунаху. Не прислали а прилепили прилепину залипуху!
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06.05.2023 17:21 Відповісти
Тувинец кужугетович усе перепутав.
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06.05.2023 17:23 Відповісти
Щось в мене сумніви, що воно живе..
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06.05.2023 17:11 Відповісти
А мне кажется, что это инсценировка. В Википедии спустя час уже было про этот взрыв и про то, что прилепин ранен. Переломы, сотрясения - этот не тот уровень телесных повреждений при взрыве, от которого машину подняло в воздух, отнесло на пару десятков метров и пришлепнуло. Вон дугину взорвали, так ее чуть не на молекулы разнесло. Может, конечно, скрывают его состояние, но боюсь через пару недель он опять пропагандонить начнет, но уже украсит себя лаврами героя
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06.05.2023 17:19 Відповісти
Или сугубо частные разборки. Тут и бабло, или оскорбления давние, кидалово разных причин, и криминал возможен. Зависть гнусная и прочее. Та и спецслужбы могли. Хотя тогда бы разнесло на семечки. Он надоел давно и оборзел. Ляпать стал лишнее. Ну вот.
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06.05.2023 17:29 Відповісти
Тоже вариант
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06.05.2023 17:48 Відповісти
Поживемо, побачимо....але там мінімум повинно було тварюці хребта зламати..струс мозку..і не контузило ні разу
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06.05.2023 19:30 Відповісти
Мозок Прілєпіна не постраждав - через повну його відсутність.
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06.05.2023 17:11 Відповісти
надеюсь что он станет хорошим рузге пейсателем
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06.05.2023 17:12 Відповісти
говорят минимум 2 ноги -)))))так что пускай живет сабака...хотя смотря на машину к сожалению врядли оно выживет
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06.05.2023 17:13 Відповісти
Ноги сломаны..хотя писателю они не нужны. Теперь он точно стал писателем за столом..
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06.05.2023 19:17 Відповісти
Шо ж така невезуха -- Сальдо мимо каси - тепер Прилєпін відбувся переляком .
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06.05.2023 17:14 Відповісти
мордорські чудо-доктора щось темнять як зазвичай. Спочатку була інфа, що одніеї ноги немає. а інша зламана, тепер. немає обох ніг. ну і делікатне поранення - нацист пригожин тепер не зможе розмножуватись . каталку в студію !!!
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06.05.2023 17:16 Відповісти
Даже если и выживет, то это ненадолго. Судя по внешнему виду машины, удар по внутренним органам был такой, что они будут против долгой и счастливой жизни их владельца. ОткАпают, а потом закопают.
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06.05.2023 17:18 Відповісти
Так ми і не починали. Кожна дитина і кожна травинка на український змелі має бути відомщена з коефіцієнтом 1000. На московщині не має залищитись камня на камні, а особі, що мали бродити наджвох ногах, отримають право на життя тільки за умови каліцтва.
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06.05.2023 17:28 Відповісти
А був би нормальною людиною вже здох би.
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06.05.2023 17:19 Відповісти
дело рук *****...
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06.05.2023 17:21 Відповісти
Я не розумію навіщо забогато уваги приділяють Цьому кацапському шовіністу-маргіналу.Сдох -ну та х... з ним( чи не сдох).
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06.05.2023 17:24 Відповісти
Швидше за все, у прялєпіна на фоні успіхів ЗСУ просто вибухнув пердак і вибуховою хвилею йому повідривало ноги. Мабуть, тієї миті, слухаючи радіо, почув сумні новини з фронту і в нього бомбануло. Це пояснює, чому воно вижило.
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06.05.2023 17:27 Відповісти
Так буде з кожним московітом , який зазіхає на чуже 😠
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06.05.2023 17:28 Відповісти
****** на сцену з кацапського серіалу "Вбивча сила" як депутат Боголепов себе підривав ради рейтингу
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06.05.2023 17:33 Відповісти
шо то Я сомневаюсь что от Прилёпина что то осталось
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06.05.2023 17:36 Відповісти
..есть живые примеры Рогозину вон яйки рт быка приштопали, и ничего,а писарю от осла пришьют ..аналогов нетуж.
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06.05.2023 20:09 Відповісти
Дороги в Рязани забыли положить? Ну и вот...
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06.05.2023 17:40 Відповісти
- Куме! Сьогодні передали, що у Мелітополі наші партизани підірвали автомобіль з кацапами-ФСБ-шниками Так кацапи пишуть, що один - у важкому стані, а іншому - кінцівки відірвало Хіба, коли руки-ноги відриває - це не «важка травма»?
- То вони по-своєму оцінюють : «Важкий стан - начинений осколками» А «відірвані кінцівки - «стан полегшений» (на вагу відірваних кінцівок)

*
«Якщо на окупованій території, раптово, посеред вулиці, вибухає легкова машина - значить в Україні на одного зрадника стало менше! «Наші люди» на легковиках там не їздять!»

*
«Рассеяне! Если вы «по пьяному делу» замочите в драке своего друга - «героя специальной военной операции» - не забудьте нарисовать около него «тризуб» или написать «Слава Украине!» Этим вы направите следствие по ложному пути и сможете избежать ответственности за содеянное… А нам просто будет приятно… Украинцы»



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06.05.2023 18:36 Відповісти
3 кг тротилу під капотом і він вижив? Сумнівно.
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06.05.2023 19:30 Відповісти
 
 