Слідком РФ показав вирву на місці вибуху машини терориста Прилєпіна. ВIДЕО

На місці вибуху машини терориста Захара Прилєпіна утворилася величезна вирва.

Про це інформує Цензор.НЕТ

"Діаметр вирви становить не менше 1,5 м та глибиною 0,7 м. Попередньо, саморобний вибуховий пристрій вагою 3 кг було закладено під капот автомобіля", - повідомили в Слідкомі.



Від потужного вибуху машину перевернуло, а передня частина відірвалася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Прилєпіна струс мозку та переломи. Його забрали гелікоптером

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, авто російського пропагандиста Прилєпіна підірвали в Нижегородській області РФ. Водій загинув, Прилєпін дістав поранення - струс мозку й переломи. Його гелікоптером доправили до лікарні. В області введено план "Перехоплення".

Згодом військовий рух українців та кримських татар "Атеш" натякнув, що причетний до підриву автомобіля російського терориста Захара Прилєпіна.