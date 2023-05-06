Рух "Атеш" натякнув на причетність до підриву Прилєпіна
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Військовий рух українців та кримських татар "Атеш" натякнув, що причетний до підриву автомобіля російського терориста Захара Прилєпіна.
Про це йдеться в повідомленні у телеграм-каналі руху, інформує Цензор.НЕТ.
"Движение "АТЕШ" охотилось за Прилепиным с начала года. Его достали. Все только начинается для рашистов", - йдеться у повідомленні.
Активісти руху зазначають, що "мали відчуття": Прилєпіна рано чи пізно підірвуть.
"И сбылось - ехал на своей козырной Audi Q7 к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не сам, а с сюрпризом на днище автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больничке.
Наши прогнозы всегда сбываются, потому что мы не только говорим, но и делаем", - йдеться у повідомленні "Атеш".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, авто російського пропагандиста Прилєпіна підірвано в Нижегородській області РФ. Водій загинув, Прилєпін отримав поранення - струс мозку й переломи. Його гелікоптером доправили до лікарні. В області введено план "Перехоплення".
Будь ласка, зачекайте...
Таким чином Злой Шубін в свої 27 років далеко в російському тилу отримав те, що заслужив за свою службу російським окупантам.
@informnapalm
Татари ні на хрена, крім смажити чебуреки, не здатні.
Я колись у тексті там поміняв з "на Украине" на "В Украине" так потерли аж бігом. ))
тому не ведіться на заперечення опонентів про те, що Вікіпедія то типу недостовірне, бо писати може будь хто. Вона недостовірна по іншим причинам. Бо курується рашистами. Запропонуйте їм (опонентам) щось туди самим написати, раз вони так собі думають)).
Плюс огромный люк в крыше, через который вышла взрывная волна.
Питання -- навіщо це оприлюднювати ?!
Нехай мокша думає , мовляв це робота Щоневтіка . Його є кому захистити .
А простих кримли не захищає ніхто !
- Доктор, я буду ходить?
Доктор:
- Под себя, голубчик!
Так что хорошо его зацепило