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Рух "Атеш" натякнув на причетність до підриву Прилєпіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

прилєпін

Військовий рух українців та кримських татар "Атеш" натякнув, що причетний до підриву автомобіля російського терориста Захара Прилєпіна.

Про це йдеться в повідомленні у телеграм-каналі руху, інформує Цензор.НЕТ.

"Движение "АТЕШ" охотилось за Прилепиным с начала года. Его достали. Все только начинается для рашистов", - йдеться у повідомленні.

Активісти руху зазначають, що "мали відчуття": Прилєпіна рано чи пізно підірвуть.

Читайте: Російського пропагандиста і учасника агресії проти України Прилєпіна підірвали в машині в РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"И сбылось - ехал на своей козырной Audi Q7 к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не сам, а с сюрпризом на днище автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больничке.

Наши прогнозы всегда сбываются, потому что мы не только говорим, но и делаем", - йдеться у повідомленні "Атеш".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, авто російського пропагандиста Прилєпіна підірвано в Нижегородській області РФ. Водій загинув, Прилєпін отримав поранення - струс мозку й переломи. Його гелікоптером доправили до лікарні. В області введено план "Перехоплення".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
При підриві авто Захара Прілєпіна на місці Zдох його водій, колаборант, уродженець Луганська Александр Шубін, який воював на боці російських ерзац-формувань "лнр" та в 2019 отримав російський паспорт. Колаборант мав позивний "Злой".
Таким чином Злой Шубін в свої 27 років далеко в російському тилу отримав те, що заслужив за свою службу російським окупантам.

@informnapalm
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06.05.2023 15:04
+21
"АТЕШ" - РЕСПЕКТ І НОВИХ ДОСЯГНЕНЬ У ЗНИЩЕННІ ВОРОГІВ.
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06.05.2023 15:03
+15
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06.05.2023 15:17
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Чудеса какие то... Воронка полтора метра, машину отбросило на десяток метров, а у Прилепина перелом и сотрясение...
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06.05.2023 15:02 Відповісти
Мозг же не пострадал...
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06.05.2023 15:05 Відповісти
Там вместо мозга скрепы натянуты. Непонятно только, почему у него повреждения, как при падении с лисапета)
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06.05.2023 15:09 Відповісти
Ему нижние конечности оторвало, включая хер - какое еще сотрясение?
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06.05.2023 16:18 Відповісти
тогда это не "переломы", а "отломы"
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06.05.2023 17:14 Відповісти
Мізків і прилєпіна не було від дня народження 😠
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06.05.2023 16:59 Відповісти
волнуюсь, может ли в больнице начать писать сценарий фильма про покушение на себя.
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06.05.2023 15:10 Відповісти
Да точно! Он его наверное пару месяцев как написал. Сейчас на фоне такого зверского покушения будет рекорд продаж))
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06.05.2023 15:17 Відповісти
Надеюсь писать он будет только в утку. До самого конца своей недолгой жалкой жизни
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06.05.2023 15:27 Відповісти
ну да, некоторые писатели писали в стол, этот - в утку.
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06.05.2023 15:45 Відповісти
"АТЕШ" - РЕСПЕКТ І НОВИХ ДОСЯГНЕНЬ У ЗНИЩЕННІ ВОРОГІВ.
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06.05.2023 15:03 Відповісти
И поделом ган@ону. Жалко что не здох гнида.
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06.05.2023 15:03 Відповісти
Ну смотря что от него осталось. Если без ножек - то лучше пусть живет долго и мучительно
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06.05.2023 15:10 Відповісти
Здохнет скоро 😡
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06.05.2023 17:00 Відповісти
кроме пропагандонов там еще есть куча ********* которых нужно уничтожить , это и летчики которые бомбят гражданское население , и те кто отдает такие приказы , кадыровы, пригожины и остальная *********.
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06.05.2023 15:03 Відповісти
При підриві авто Захара Прілєпіна на місці Zдох його водій, колаборант, уродженець Луганська Александр Шубін, який воював на боці російських ерзац-формувань "лнр" та в 2019 отримав російський паспорт. Колаборант мав позивний "Злой".
Таким чином Злой Шубін в свої 27 років далеко в російському тилу отримав те, що заслужив за свою службу російським окупантам.

@informnapalm
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06.05.2023 15:04 Відповісти
"Собаке собачья смерть" (С)
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06.05.2023 15:06 Відповісти
Така собі Захарова уже ******** що до підриву причетна Україна. А сказано це так ніби Захарова сама готувала цей підрив. Також те саме заявив депуттат ДержДупи РФ С Міронов Як учасник рідготовки замаху
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06.05.2023 15:05 Відповісти
могли бы и крылом партии нибиру пока прикинуться...
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06.05.2023 15:05 Відповісти
Прілєпін, Прігожін.... ще роботи і роботи!
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06.05.2023 15:06 Відповісти
Красовський, Чичеріна, Охлобистін, Вассерман... про віп-персони Помета та Сімомнян вже і мовчу))
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06.05.2023 15:13 Відповісти
мардан еще.
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06.05.2023 15:17 Відповісти
и еще азарёнок меня выбешивает.
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06.05.2023 15:22 Відповісти
Пу..н, Пр....н, Пр......н, вбити нах.. всіх
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06.05.2023 15:47 Відповісти
Брехня!
Татари ні на хрена, крім смажити чебуреки, не здатні.
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06.05.2023 15:12 Відповісти
судя по фото, оторванным левым полужопием дело там не обошлось. Надо подождать вердикта консилиума докторов из морга.
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06.05.2023 15:16 Відповісти
Заглянул в Википедию. Там уже в биографии прилепина есть про взрыв и про ранение) про смерть нету. Поразительная просто скорость внесения сведений. Заранее подготовили)
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06.05.2023 15:46 Відповісти
в эту ихнюю говнопедию можно писать из любой страны. Главно дело ссылки ставить.
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06.05.2023 15:48 Відповісти
написати то можливо, але протримається воно не довго якщо не відповідає.

Я колись у тексті там поміняв з "на Украине" на "В Украине" так потерли аж бігом. ))

тому не ведіться на заперечення опонентів про те, що Вікіпедія то типу недостовірне, бо писати може будь хто. Вона недостовірна по іншим причинам. Бо курується рашистами. Запропонуйте їм (опонентам) щось туди самим написати, раз вони так собі думають)).
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06.05.2023 16:23 Відповісти
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06.05.2023 15:17 Відповісти
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06.05.2023 15:19 Відповісти
🤣🤣🤣
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06.05.2023 15:53 Відповісти
Ну це жертва так собі. На честь коронації пішла б вся червона площа і кремль разом з всіею наволоччю, що по ньому ходить, стоїть і перебуває.
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06.05.2023 16:33 Відповісти
Хоч хтось бере на себе відповідальність! Броаво!
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06.05.2023 15:24 Відповісти
А чому той "патріот расєі" не на "волгі" їздить?
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06.05.2023 15:26 Відповісти
АТОЖ АВЖЕ́Ж
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06.05.2023 15:30 Відповісти
Вдале тренування до параду. Мабуть акт відплати станеться при проїзді важкої техніки біля мавзолею злочинцю.
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06.05.2023 15:42 Відповісти
АТЕШ ЇБ.Ш
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06.05.2023 15:43 Відповісти
Бабахнуло нормально, но под задней частью салона могла быть защита.
Плюс огромный люк в крыше, через который вышла взрывная волна.
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06.05.2023 15:43 Відповісти
я n раз говорил,не жалей взрывчатки,видишь на весах 100 гр,добавь столькож для ровного счета, сделай добро тварям с болот мацковии.
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06.05.2023 20:46 Відповісти
Из российского плена вернули 45 защитников "Азовстали"
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06.05.2023 15:47 Відповісти
Слава українським партизанам!!
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06.05.2023 16:12 Відповісти
А ось я радію тільки частково , бо я не впевненний , що зараз не почнуться перслідування кримли . Особливо жінок й дітей .

Питання -- навіщо це оприлюднювати ?!

Нехай мокша думає , мовляв це робота Щоневтіка . Його є кому захистити .

А простих кримли не захищає ніхто !
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06.05.2023 16:20 Відповісти
За непідтвердженими даними, у нациста прилепіна одна нога зломана, а друга відсутня, зате ціла. Судячи з воронки та стану авто на місці вибуху, підривників критикувати не треба.
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06.05.2023 16:23 Відповісти
Прилепин:

- Доктор, я буду ходить?

Доктор:

- Под себя, голубчик!
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06.05.2023 16:28 Відповісти
"Злой" уже 'добрый" а "прилепин к подошве" по ходу уже без ножек. Главное чтобы самовар был.
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06.05.2023 16:49 Відповісти
Машка Захарова призвала молиться за Захара Прилепина. «Молимся за Захара»,
Так что хорошо его зацепило
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06.05.2023 17:00 Відповісти
в цього гада велика втрата крові. Скоріш за все, подохне.
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06.05.2023 19:04 Відповісти
..кто подорвал не столь важно! Новость прекрасная...За все хорошее тварям с болот мацковии....если суждено взорввться,никогда не повесишься!!!
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06.05.2023 20:42 Відповісти
Першій пішов! Наступний! "Громадяни росії --становтесь у чергу"
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07.05.2023 10:11 Відповісти
 
 