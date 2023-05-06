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Заяви Пригожина є проявом внутрішньої війни, яка розпочалася у Росії, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пригожин

Погрози очільника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина щодо виводу своїх найманців з Бахмута є лише одним з проявів внутрішньої війни, яка розпочалася в Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Пригожин сьогодні не є монополістом, який раніше був для кремля дуже важливою складовою мілітарної системи, щоб вирішувати ті чи інші важливі питання в третіх країнах.Пригожин вже не отримує бюджетне фінансування, не отримує ресурсу через Міноборони", – сказав Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Пригожина про брак боєприпасів - блеф. Зараз вони випускають понад 20 тисяч снарядів на добу, - Череватий

За його словами, Пригожин не має прямих комунікацій з кремлем, а погрози виводу його найманців з Бахмута є тільки одним з проявів внутрішньої війни, яка розпочалася в Росії. Зокрема, в РФ зараз формується багато "маленьких кланів, і всі ці клани у великому клані Путіна".

"І всі ці маленькі клани сьогодні шукають можливість "спригнути" з відповідальності разом з Путіним і перекласти її на когось. І для цього їм треба поступово знищувати один одного чи перекидати публічну відповідальність за провалені плани атаки на Україну", – додав Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 травня ПВК "Вагнер" виходить з Бахмуту та передає позиції підрозділам Міноборони РФ, - Пригожин. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
ОП наївні лохи...
не можуть існувати в РФ ПВК не підконтрольні Кремлю, усі заяви Пригожина це, чітко спланований спектакль, який потрібний Кремлю, ті хто проявляють-озвучують свою неузгоджену ініціативу довго не живуть...
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06.05.2023 23:05
+6
Гражданскайа.
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06.05.2023 23:03
+4
Вайна в кучє гавна...
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06.05.2023 23:02
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Вайна в кучє гавна...
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06.05.2023 23:02 Відповісти
Гражданскайа.
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06.05.2023 23:03 Відповісти
"Игра была равна..игроли два говна" (с)

А на фоточці..капець..то з нього чортів малювали, чи його зліпили з образів??
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06.05.2023 23:11 Відповісти
пібздоляк, баран, все пригожин отримує. вірити про те що вкидує через своїх куєсосів в ефір йбана русня-себе не поважати.
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06.05.2023 23:03 Відповісти
Рогозин не « словом а делом» подвердил свою репутацию выдающегося идиота.
Он решил переформатировать « бессмертный полк» - в «бессмертный тир». Для этого он собирается « дедов на палочках» -9 мая поднять над окопами. Акция, несомненно, развлечет украинских снайперов и даст артиллерии уверенный зрительный ориентир.

В Белгороде тоже сдрейфили проводить « бессмертный полк». Впрочем, местный губернатор - большой затейник. Если помните, он вошел в мировую историю,построив на белгородчине «засечный вал» по рецептуре XIII столетия. ( всего за 10 миллиардов рублей).
Теперь у него новая инициатива: обклеить портретами ветеранов изнутри все окна в городе, а гражданам по команде сирен МЧС начать маршировать в своих квартирах.
План отличный!
Но в него можно внести корррективы. Портреты ветеранов можно порезать на полоски и ими заклеивать окна «крест-накрест», по «блокадному».
Это сохранит в квартирах свет и убережет стекла при следующей случайной бомбежке Белгорода.
Невзоров
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06.05.2023 23:05 Відповісти
ОП наївні лохи...
не можуть існувати в РФ ПВК не підконтрольні Кремлю, усі заяви Пригожина це, чітко спланований спектакль, який потрібний Кремлю, ті хто проявляють-озвучують свою неузгоджену ініціативу довго не живуть...
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06.05.2023 23:05 Відповісти
На Чонгарі утворився величезний затор через оголошену евакуацію.
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06.05.2023 23:08 Відповісти
просто у пригожина сезон спаривания начался..
кароче всё это брачные танцы,супруга себе шукает...
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06.05.2023 23:08 Відповісти
Течка.
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07.05.2023 00:43 Відповісти
Бачу в ОП нев'****** аналітики сидять, які все про все знають
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06.05.2023 23:10 Відповісти
Іди олівці точи, палітік.
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06.05.2023 23:11 Відповісти
В последний штурм ломанутся шоб Пуйлу к 9 мая Бахмут взять....так что ближайшие дни там будет очень жёстко.
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06.05.2023 23:18 Відповісти
"В 1993 году Грачёв просил у Ельцина : Борис Николаич - дайте мне один полк ВДВ и через час я возьму Грозный!
А нынче так - Оленевод просит у Окурка : - Майн фюрер - дайте мне один полк ВДВ и через час его не будет!"
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06.05.2023 23:21 Відповісти
Цікаво, хто в цій ОПі справжньою роботою займається? Підозрюю, що скрєпки, папір і ручки там уже закінчились.
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07.05.2023 00:23 Відповісти
Офісні експерди полізли. Мало нам їхніх радників, та радників радників. Пригожин сів у дупу, бо не зміг взяти Бахмут. Тому і постійна звіздьож. Нема в них і снарядного голоду. Сиплють там постійно, і мало не здається. Просто пояснює причину втечі. Бо втратись всі основні сили, які зостались на Кацапії.
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07.05.2023 00:33 Відповісти
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07.05.2023 02:04 Відповісти
на кацапстане в мае как обычно - всё без изменений
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07.05.2023 02:27 Відповісти
"про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини". У одному короткому реченні озвучені зразу дві причини, чому цю "новину" не варто читати.
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07.05.2023 06:37 Відповісти
 
 