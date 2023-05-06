Заяви Пригожина є проявом внутрішньої війни, яка розпочалася у Росії, - ОП
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Погрози очільника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина щодо виводу своїх найманців з Бахмута є лише одним з проявів внутрішньої війни, яка розпочалася в Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Пригожин сьогодні не є монополістом, який раніше був для кремля дуже важливою складовою мілітарної системи, щоб вирішувати ті чи інші важливі питання в третіх країнах.Пригожин вже не отримує бюджетне фінансування, не отримує ресурсу через Міноборони", – сказав Подоляк.
За його словами, Пригожин не має прямих комунікацій з кремлем, а погрози виводу його найманців з Бахмута є тільки одним з проявів внутрішньої війни, яка розпочалася в Росії. Зокрема, в РФ зараз формується багато "маленьких кланів, і всі ці клани у великому клані Путіна".
"І всі ці маленькі клани сьогодні шукають можливість "спригнути" з відповідальності разом з Путіним і перекласти її на когось. І для цього їм треба поступово знищувати один одного чи перекидати публічну відповідальність за провалені плани атаки на Україну", – додав Подоляк.
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А на фоточці..капець..то з нього чортів малювали, чи його зліпили з образів??
Он решил переформатировать « бессмертный полк» - в «бессмертный тир». Для этого он собирается « дедов на палочках» -9 мая поднять над окопами. Акция, несомненно, развлечет украинских снайперов и даст артиллерии уверенный зрительный ориентир.
В Белгороде тоже сдрейфили проводить « бессмертный полк». Впрочем, местный губернатор - большой затейник. Если помните, он вошел в мировую историю,построив на белгородчине «засечный вал» по рецептуре XIII столетия. ( всего за 10 миллиардов рублей).
Теперь у него новая инициатива: обклеить портретами ветеранов изнутри все окна в городе, а гражданам по команде сирен МЧС начать маршировать в своих квартирах.
План отличный!
Но в него можно внести корррективы. Портреты ветеранов можно порезать на полоски и ими заклеивать окна «крест-накрест», по «блокадному».
Это сохранит в квартирах свет и убережет стекла при следующей случайной бомбежке Белгорода.
Невзоров
не можуть існувати в РФ ПВК не підконтрольні Кремлю, усі заяви Пригожина це, чітко спланований спектакль, який потрібний Кремлю, ті хто проявляють-озвучують свою неузгоджену ініціативу довго не живуть...
кароче всё это брачные танцы,супруга себе шукает...
А нынче так - Оленевод просит у Окурка : - Майн фюрер - дайте мне один полк ВДВ и через час его не будет!"