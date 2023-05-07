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Новини За кордоном
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вибух (3754) Прилєпін (48)

Прилєпін заявив, що сам був за кермом машини в момент вибуху

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

прилепин

Російський пропагандист Захар Прилєпін заявив, що сам був за кермом машини в момент вибуху, а вибух стався праворуч від нього під іншим переднім колесом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у першому пості в своєму телеграм-каналі з моменту підриву

Він зазначив: "Саша (Шубін – ред.) їхав праворуч на пасажирському кріслі. Я був за кермом. Вибух стався під його колесом.

Я знепритомнів хвилини на три, отямився і підповз до вибитого лобового скла. Селяни, які підбігли, допомогли мені вибратися. У мене зламані обидві ноги (один перелом відкритий) і ще там щось".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Слідком РФ опублікував кадри допиту підозрюваного у підриві Прилєпіна. ВIДЕО

Він також заявив, що висадив доньку з машини за 5 хвилин до вибуху.

За словами Прилєпіна, Шубін на позивний "Злой", який загинув унаслідок вибуху, 8 років працював його "ангелом-охоронцем" і кілька разів рятував йому життя.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 6 травня 2023 року російського пропагандиста і учасника агресії проти України Прилєпіна підірвали в машині в РФ.

В той же день Слідком РФ заявив, що бувзатриманий за підозрою в замаху на пропагандиста Захара Прилєпіна уродженець України Олександр Пермяков, який визнав свою провину.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
Вижила **** фашистська(((
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07.05.2023 21:46
+17
Вижив таки, стерво. Весь вечір зіпсував...
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07.05.2023 22:01
+16
Пішов наперед для шефа місце готувати.
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07.05.2023 21:47
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І що, тільки шубін подох? теж непогано.
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07.05.2023 21:45 Відповісти
Пішов наперед для шефа місце готувати.
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07.05.2023 21:47 Відповісти
Вижила **** фашистська(((
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07.05.2023 21:46 Відповісти
Тiльки які приємні турботи свого існування його чекають. Наприклад - найти возік, небо помочитися в конверт. Життя заграло новими барвами.
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07.05.2023 21:55 Відповісти
не факт. Если обычный перелом - через месяц будет бегать
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08.05.2023 01:40 Відповісти
Щкода , що ця мразь вижила 😣
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07.05.2023 23:21 Відповісти
Дві ноги зламати можна, бо там кістки. А от "ще щось" зламати не можна, хіба що то імплантант. 😊
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07.05.2023 21:46 Відповісти
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07.05.2023 21:59 Відповісти
Ви здивуєтеся але досвідчені урологи Вам заперечать - ще й як можна поцікавтеся розривами печеристого тіла
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08.05.2023 00:30 Відповісти
Так то розриви! І траптяються вони ммм... в дещо іншій ситуації! 😁
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08.05.2023 09:40 Відповісти
Мабуть шубін, щось знав, от поліпін його і здихався
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07.05.2023 21:49 Відповісти
Фак , фак, фак, фак...Що ж , буває.... Ти бач яка падлюка. Може наркомана важкі речовини доб"ють.
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07.05.2023 21:50 Відповісти
Селяни, які підбігли, допомогли мені вибратися. У мене зламані обидві ноги (один перелом відкритий) і ще там щось". Джерело: https://censor.net/ua/n341686

А "ще там щось" , це феберже?
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07.05.2023 21:53 Відповісти
В уродженця України Олександра Пермякова типове "українське прізвище" .
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07.05.2023 21:55 Відповісти
угро-фін звичайний, або угро-фінус вульгаріс.
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07.05.2023 22:02 Відповісти
Може з "понаехов" Мене більше цікавить інше - здається у Росії починається "полювання на відьом" Досить "кинуть клич" і почнуться "пагромы хахлов"
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07.05.2023 22:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0eXasPKeLvk

боротьба в расії з "відьмаками"
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07.05.2023 22:10 Відповісти
Так вони тоді третину своєї армії переб'ють. А що буде з найкращим другом ***** ковальчуком?!
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07.05.2023 22:43 Відповісти
комі пермяки вони прозиваються, або вотяки, як за царя-батюшки
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07.05.2023 22:07 Відповісти
комі-перм'яцьке середньовічне князівство на Верхній Камі, в межиріччі Ками, Вішери, Колви та Язьви. Міжплемінний центр - Чердинь, резиденція верховного князя - Покча, духовний центр - Іскор.
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07.05.2023 22:15 Відповісти
надо было и под левое колесо закладывать, лишним не было бы.
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07.05.2023 21:58 Відповісти
Там казали, що 2кг у тротиловому еквіваленті було. Це разів у 5 більше, чим заряд у 82мм міни. Воно повинно було здохнути, навіть якщо вибухівку у причеп поклали.
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07.05.2023 22:36 Відповісти
если бы между ним и колесом не было бы двигателя - то да, тогда бы убило.
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07.05.2023 22:51 Відповісти
Вижив таки, стерво. Весь вечір зіпсував...
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07.05.2023 22:01 Відповісти
Може так краще.

Ця срана каліка буде мати приємність спостерігати поразку парашки, переворот, громадянську різанину та інші події.

Зрештою здохне всім забутим інвалідом.
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08.05.2023 10:27 Відповісти
Водій Шубін був інтимним другом Прилєпіна.
Бургер "Прилєпін под Шубой". 💩
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07.05.2023 22:12 Відповісти
О ***, ще один термінатор гребаний вилупився. Якби тебе іпонули по справжньому, то яйця, на сахаліні хер би знайшли.
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07.05.2023 22:12 Відповісти
каждый руский передаст должен попасть на концерт Кабздоха в пекло Ада !!!
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07.05.2023 22:18 Відповісти
хлопці кажуть, Захєр ще пожалкуе, щонездох при нагоді
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07.05.2023 22:35 Відповісти
Вижив, але буде без ніг і цюцюрки.
Теж непогано.
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07.05.2023 22:43 Відповісти
Лихі парфуми у пеклі, мабуть, дуже засмутилися. Тому доведеться їм деякий час непристойно втішатися з одним лише шубіним.
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07.05.2023 22:45 Відповісти
Прілепін ще той піздун-пісатєль....
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07.05.2023 22:48 Відповісти
Люди, коли увели у медичну кому ніхто нічого не пише і не говориться про це!!!!!! Він у комі, або десь в нерва
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07.05.2023 22:51 Відповісти
Нервані!!!!
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07.05.2023 22:52 Відповісти
Олександр Шубін раніше воював у складі ПВК «вагнер» і у 2020 році був затриманий на території Білорусі серед тих 33 "вагнерівців", яких заарештували білоруські спецслужби в результаті "зливу" спецоперації з ОПУ, про що розповідали розвідник Роман Червінський та екс-керівник ГУР Василь Бурба в 2021 р.. Ця операція роками розроблялась українською розвідкою у співробітництві з розвідками інших країн. У загиблого колаборанта був позивний "Злой". В 2020 р., після його передачі білоруськими спецслужбами спецслужбам РФ, цей терорист продовжив воювати в батальйоні Суркова-Прилепіна проти ЗСУ.
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07.05.2023 23:01 Відповісти
Добре , що ця падаль відлетіла до пекла 😡
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08.05.2023 01:11 Відповісти
То у ******** пукан вибухнув!
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07.05.2023 23:16 Відповісти
Ангел-рятівник відлетів у пекло, підготувати сауну для гідної зустрічі підопічного з командою...
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08.05.2023 00:12 Відповісти
Джып Гладиатор ждьот своих пасажиров!!!
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08.05.2023 01:05 Відповісти
Крестьяне там отчаянные или (что вероятнее) дебилы. После взрыва подбежали и.т.д. А если там было заминировано? Веселье бы продолжилось!
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08.05.2023 07:14 Відповісти
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08.05.2023 07:35 Відповісти
Статуєтку херою!
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08.05.2023 09:49 Відповісти
Много чести для этой твари, чтобы наши СМИ писали о нем. Я уверен, что самое худшее для него еще впереди. Хочется сказать о другом: буквально через несколько дней после вторжения кацапов (они тогда были возле Киева) российский генерал полковник Леонид Григорьевич Ивашов сказал, что россия проиграет эту войну, потому что украинцы будут убивать их везде, в том числе и на территории россии, и спокойной жизни у кацапов уже не будет.
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08.05.2023 19:42 Відповісти
 
 