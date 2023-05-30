Вночі росіяни атакували Київ безпілотниками, є постраждалі та руйнування (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Унаслідок нічної атаки безпілотників на Київ є руйнування у різних районах столиці, відомо про 4 постраждалих.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.
"За попередньою інформацією, є травмовані і руйнування. Так, ймовірно, внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль в дворі житлового будинку сталось загоряння авто.
Є зафіксоване падіння уламків на житловий будинок та на проїжджу частину. Попередьно, відомо про одного травмованого.
Інформація уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці", - написав Попко.
"Оновлення інформації щодо наслідків нічної повітряної атаки. В Святошинському районі столиці: ймовірно, через падіння уламків зафіксовано загоряння автомобіля; зафіксовано падіння уламків на житловий будинок; є падіння уламків на проїжджу частину. Попередньо, відомо про одного травмованого.
Інформація по руйнуваннях і постраждалих уточнюється", - додав Попко.
Пізніше він додав, що у Шевченківському районі столиці, ймовірно, сталось падіння уламків на окрему 2-поверхову будівлю. Пошкоджено газову трубу високого тиску з горінням газового факелу. Працює переносний лафетний ствол, полумя збито, працює ДСНС та газова служба. Інформація щодо постаждалих уточнюється.
В Соломʼянському районі ймовірно, уламками пошкоджено резервуар з паливом ємкістю 10 т., є витік, без пожежі, направлені наряди ДСНС.
За інформацією мера Києва Віталія Кличка, троє постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та один - у Святошинському. Допомогу медиків отримують на місці. Двох постраждалих у Святошинському районі госпіталізували медики.
Оновлення інформації наслідків нічної повітряної атаки.
"У Святошинському районі столиці:
- ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло.
- зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади;
- є падіння уламків на проїжджу частину.
- травмовано 5 осіб, їм надана медична допомога;
В Солом’янському районі пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто.
Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано.
Інформація по руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється. Слідкуйте за подальшою інформацією", - повідомив Попко.
Будь ласка, зачекайте...
До того ж наші партнери, яки надають нам зброю, вимагають від нас, щоб ми не обстрілювали беспосередньо росію зброєю наших партнерів.