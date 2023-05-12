Безповоротні втрати Росії можуть становити понад 200 тисяч, - ВВС
Безповоротні втрати Росії під час війни з Україною можуть перевищувати 200 тисяч осіб.
Про це пише російська служба ВВС, яка збирала інформацію разом з виданням "Медіазона" та групами волонтерів, передає Цензор.НЕТ.
Журналістам вдалося встановити імена 22 644 російських військових, які загинули на війні в Україні, послугвоуючись відкритими джерелами. На підставі данних Центру військово-морського аналізу США, ВВС припускає, що безповоротні втрати Росії (тобто вбиті, зниклі безвісти та покалічині. - Ред.) можуть становити 200 тисяч осіб. Ці дані не враховують втрати серед бойовиків так званих ЛНР та ДНР.
Майже половина тих, чию смерть вдалося точно підтвердити (10230), загинули за останні п'ять місяців, з 1 грудня 2022 року. Більш як половина (5522) припадає на добровольців, мобілізованих та увʼязнених, тобто тих, хто до початку вторгнення ніяк не був пов'язаний з армією.
Найбільше втрат за останні місяці припадає на загони, складені з засуджених. З грудня щонайменше 3100 із них загинули в спробах штурмів Соледара та Бахмута.
ВВС наводить дані про те, що мобілізованих масовов застосовували під час боїв на Донбасі. Ті, хто вижив, свідчать, що їх без підготовки та необхідного спорядження кидали в лобові атаки на українські позиції.
Видання кілька разів зазначає, що ці дані - це максимально стримана оцінка, і реальні втрати можуть бути набагато більші.
Нагадаємо, за інформацією від Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 12 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 197 670 осіб.
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Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 5 мая это 65091 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 12 мая 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 7724 убитыми и пропавшими безвести.)
Так что цифра в 200к убитых и еще 400-600к раненых (часть которых подлечили и вернули, минимум 30-40%) абсолюно реальны. В противном случае в стране с миллионной армией мобилизация была бы не нужна
Наличие мобилизации является прямым подтверждением точности цифр Генштаба
"«На артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это успешно у них получается. Мы дальше идем в Артемовске , для того чтобы его захлопнуть. <...> План ВСУ в действии: мы идем захлопываем их, они захлопывают нас», - сообщил Пригожин.
По его словам, в украинском наступлении задействованы подготовленные и обеспеченные всей необходимой техникой силы. Первой задачей для них является «проломить артемовское направление», а дальше они пойдут в Запорожскую область, а также Брянскую и Белгородскую"
Іса, Муса та Ашотік їм у поміч