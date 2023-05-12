УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6362 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 718 28

Безповоротні втрати Росії можуть становити понад 200 тисяч, - ВВС

кладовище

Безповоротні втрати Росії під час війни з Україною можуть перевищувати 200 тисяч осіб.

Про це пише російська служба ВВС, яка збирала інформацію разом з виданням "Медіазона" та групами волонтерів, передає Цензор.НЕТ. 

Журналістам вдалося встановити імена 22 644 російських військових, які загинули на війні в Україні, послугвоуючись відкритими джерелами. На підставі данних Центру військово-морського аналізу США, ВВС припускає, що безповоротні втрати Росії (тобто вбиті, зниклі безвісти та покалічині. - Ред.) можуть становити 200 тисяч осіб. Ці дані не враховують втрати серед бойовиків так званих ЛНР та ДНР.

Майже половина тих, чию смерть вдалося точно підтвердити (10230), загинули за останні п'ять місяців, з 1 грудня 2022 року. Більш як половина (5522) припадає на добровольців, мобілізованих та увʼязнених, тобто тих, хто до початку вторгнення ніяк не був пов'язаний з армією.

Читайте: На таврійському напрямку за добу 428 обстрілів. Ворог втратив 25 одиниць озброєння та понад роту вбитими і пораненими, - Тарнавський

Найбільше втрат за останні місяці припадає на загони, складені з засуджених. З грудня щонайменше 3100 із них загинули в спробах штурмів Соледара та Бахмута.

 ВВС наводить дані про те, що мобілізованих масовов застосовували під час боїв на Донбасі. Ті, хто вижив, свідчать, що їх без підготовки та необхідного спорядження кидали в лобові атаки на українські позиції. 

Видання кілька разів зазначає, що ці дані - це максимально стримана оцінка, і реальні втрати можуть бути набагато більші. 

Також читайте: Оборонна операція на Бахмутському напрямку триває успішно, ворог виснажується та знекровлюється, - Череватий

Нагадаємо, за інформацією від Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 12 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 197 670 осіб.

ліквідація (3893)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Безпроворотні втрати мразійської ********* - 140 мільйонів людей. Були люди, стали орки.
показати весь коментар
12.05.2023 16:02
+6
для орков это копейки, заметят только от 20 млн. ..
показати весь коментар
12.05.2023 16:01
+6
для початку у кацапів ранених не 1 до 3 це точно , на старті стояло 180к регулярної армії , потім докидали , підкріплювали . Потім пішла мобілізація 1-ша хвиля під 300к , потім друга . Виглядає так що наша статистика не далеко від реальної
показати весь коментар
12.05.2023 16:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підтвердження статистики генштабу ))
показати весь коментар
12.05.2023 15:59 Відповісти
Ні. У Генштаба 200 000 вбитих, що в принципі не може бути через одну просту причину - тоді, якщо навіть 1 до 2 рахувати вбитих та покалічених (зазвичай 1 до 2.5- 3 мінімум), то це виходить 600 000 кацапів загальні втрати. А це більше ніж було військ біля наших кордонів та мобілізованих. Ну коротше, цифра нереальна. А от 200 000 (з яких десь 65 000 дохлих та 135 000 покалічених) виглядає дуже реалістично. Ну може 250-300, з урахуванням зеків, ДНР-ЛНР.
показати весь коментар
12.05.2023 16:16 Відповісти
Після війни взнаємо. Хоча думаю наші звіряються с розвідданими з рашки ))
показати весь коментар
12.05.2023 16:18 Відповісти
для початку у кацапів ранених не 1 до 3 це точно , на старті стояло 180к регулярної армії , потім докидали , підкріплювали . Потім пішла мобілізація 1-ша хвиля під 300к , потім друга . Виглядає так що наша статистика не далеко від реальної
показати весь коментар
12.05.2023 16:26 Відповісти
Ну ви можете вірити в будь-що, але це не робить це будь-що реальним. Друга хвиля у них зараз не надто активна. Якщо виходити з Вашої логіки, то вибуло (якщо 1 до 2 рахувати) всі 180к пегулярної армії, всі 300к мобілізованих і ще 120к ЛНР-ДНР, зеків, вагнерівців. А вся армія кацапів в Україні це вже друга хвиля мобілізації. Ну не буває так.
показати весь коментар
12.05.2023 16:49 Відповісти
Справа не у вірі , я не стверджую бо це не реально мати факти всіх смертей , я просто кажу що не далеко від правди . Ми ж то рахуєм кожен юніт а вони тільки військових рф , ясно що лднр і вагінерів там ніколи не згадають
показати весь коментар
12.05.2023 16:55 Відповісти
у них армія регулярна близько ляма. із них вони для вторгнення вибрали найбільш боєздатних в кількості приблизно 200000. остальні були в рашці для ротації. і ще до оголошеної пуйлом мобілізації, вони проводили таємну мобілізацію, починаючи з квітня минулого року через систему БАРС + добровльці ще були + зеків набирали у чвк. так що втрати 200 000 солдатні + чвкашники загиблими (без врахування лднр) можуть ще бути навіть заниженими (Воскресенье 7.05.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 195754 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 5 мая это 65091 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 12 мая 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 7724 убитыми и пропавшими безвести.)
показати весь коментар
12.05.2023 17:44 Відповісти
А вы считаете, что в Украине воюют только те кто "были на границе" на начало войны? А как арктические комплексы ПВО в Украине? их небыло на границах в начале войны А более 300к мобилизованных, конечно, до Украины не доехали
Так что цифра в 200к убитых и еще 400-600к раненых (часть которых подлечили и вернули, минимум 30-40%) абсолюно реальны. В противном случае в стране с миллионной армией мобилизация была бы не нужна
Наличие мобилизации является прямым подтверждением точности цифр Генштаба
показати весь коментар
12.05.2023 18:04 Відповісти
для орков это копейки, заметят только от 20 млн. ..
показати весь коментар
12.05.2023 16:01 Відповісти
по-перше що їх там 140 млн, ми знаємо тільки з офіційних кацапських же джерел. Наскільки їм можна вірити? не наскільки. ковід вони теж хапанули, а їх високорозвинута медицина, емпатія лікарів до пацієнтів - віками оспівувалися в анекдотах і тепер ще й в мемах.
показати весь коментар
12.05.2023 16:04 Відповісти
ну на ковід все ж таки припадає переважна більшість пенсійного/передпенсійного населення. тому ця поправка не суттєва.
показати весь коментар
12.05.2023 17:46 Відповісти
20 млн. це + ще 60 поранених і калік, разом 80. У них нема стільки чоловіків навіть з дідами та дітлахами ) Враховуючи що Афганістан пару десятками тисяч розвалив совок, то для рашки ще сотні - дві тисяч і доста буде. Дай бог ...
показати весь коментар
12.05.2023 16:05 Відповісти
Совок розвалив не Афганістан, а нафта по 18$/баррель. У Другій світовій він більше 40 млн. "злив" і "не в одном глазу".
показати весь коментар
12.05.2023 16:18 Відповісти
Розвал трапляється з-за комплексу подій. А про "не в одном глазу" - так досі не можуть заспокоїтись ...
показати весь коментар
12.05.2023 16:20 Відповісти
ну так причиною такої ціни на нафту стала саме війна в Афганістані.
показати весь коментар
12.05.2023 17:48 Відповісти
не заметят, оставят одну с.ку еще нарожает
показати весь коментар
12.05.2023 16:47 Відповісти
Нет там такого мобрезерва. Гуглите и нагуглите... Все давно рассказано имисамими
показати весь коментар
12.05.2023 18:07 Відповісти
Для імперії зла це норма,свинособаки ******* криваві жнива які готує для них кремлівський сатана.
показати весь коментар
12.05.2023 16:01 Відповісти
тобто їх влаштовує що коли вони всі передохнуть, їх землі залишаться китайцям, яким вони по гроб винні, бо русская елітка любить дармові і безкінечні гроші настільки, що прийнялася торгувати національним інтересами? Між іншім, наша елітка теж спить і бачать, кому би продати
показати весь коментар
12.05.2023 16:06 Відповісти
Безпроворотні втрати мразійської ********* - 140 мільйонів людей. Були люди, стали орки.
показати весь коментар
12.05.2023 16:02 Відповісти
чи були?...
показати весь коментар
12.05.2023 16:35 Відповісти
Мало
показати весь коментар
12.05.2023 16:05 Відповісти
Новости мордора

"«На артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это успешно у них получается. Мы дальше идем в Артемовске , для того чтобы его захлопнуть. <...> План ВСУ в действии: мы идем захлопываем их, они захлопывают нас», - сообщил Пригожин.

По его словам, в украинском наступлении задействованы подготовленные и обеспеченные всей необходимой техникой силы. Первой задачей для них является «проломить артемовское направление», а дальше они пойдут в Запорожскую область, а также Брянскую и Белгородскую"
показати весь коментар
12.05.2023 16:09 Відповісти
а на закусь печена картопля
показати весь коментар
12.05.2023 16:36 Відповісти
Баби ІСЧО нАрАжают!
Іса, Муса та Ашотік їм у поміч
показати весь коментар
12.05.2023 16:13 Відповісти
малувато буде, треба вбити всіх
показати весь коментар
12.05.2023 16:28 Відповісти
Росію спіткала карма та страти єгипетські: https://www.dialog.ua/ukr/russia/273391_1683894051 Москву атакують полчища комах.
показати весь коментар
12.05.2023 16:41 Відповісти
 
 