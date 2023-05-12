Безповоротні втрати Росії можуть становити понад 200 тисяч, - ВВС

Безповоротні втрати Росії під час війни з Україною можуть перевищувати 200 тисяч осіб.

Про це пише російська служба ВВС, яка збирала інформацію разом з виданням "Медіазона" та групами волонтерів, передає Цензор.НЕТ.

Журналістам вдалося встановити імена 22 644 російських військових, які загинули на війні в Україні, послугвоуючись відкритими джерелами. На підставі данних Центру військово-морського аналізу США, ВВС припускає, що безповоротні втрати Росії (тобто вбиті, зниклі безвісти та покалічині. - Ред.) можуть становити 200 тисяч осіб. Ці дані не враховують втрати серед бойовиків так званих ЛНР та ДНР.

Майже половина тих, чию смерть вдалося точно підтвердити (10230), загинули за останні п'ять місяців, з 1 грудня 2022 року. Більш як половина (5522) припадає на добровольців, мобілізованих та увʼязнених, тобто тих, хто до початку вторгнення ніяк не був пов'язаний з армією.

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Найбільше втрат за останні місяці припадає на загони, складені з засуджених. З грудня щонайменше 3100 із них загинули в спробах штурмів Соледара та Бахмута.

ВВС наводить дані про те, що мобілізованих масовов застосовували під час боїв на Донбасі. Ті, хто вижив, свідчать, що їх без підготовки та необхідного спорядження кидали в лобові атаки на українські позиції.

Видання кілька разів зазначає, що ці дані - це максимально стримана оцінка, і реальні втрати можуть бути набагато більші.

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Нагадаємо, за інформацією від Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 12 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 197 670 осіб.