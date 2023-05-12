Зеленський запровадив санкції проти Деркача та власників компанії VS Energy
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність пов’язаних з ними українських економічних суб’єктів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.
"Під їхнім контролем іноді перебували навіть об'єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства. Сьогодні долаємо ці ризики. Санкції також запроваджено щодо компаній, пов'язаних із Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, які володіють значними активами на території України", - зазначив Зеленський.
Згідно указу санкції запроваджено проти доньки колишнього міністра оборони Лебедєва, керівника НВО ім. Фрунзе Володимира Лук'яненка та його сина, колишнього народного депутата Андрія Деркача і номінальних власників енергокомпанії VS Energy.
Також, санкції введено проти сина відомого російського бізнесмена Вадима Гінера, Ольги та Ірини Бабакових.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
таке враження, що і тебе зачепило...
Тому він коломИйський
Західні партнери вимушені були піти на такий крок, як і у випадку із вторгненням, коли вони попереджували Зеленського неодноразово про неминучість вторгнення, а влада це приховувала від суспільства. Ось і в даному випадку Захід вирішив повідомити суспільству за допомогою Звіту, що за Зеленського його ж руками СБУ була перетворена на Службу Небезпеки Існуванню Державності (СНІД), що руками ефесбешних агентів, які керували силовим відомством і зливали всю важливу інформацію ворогу, відбувався кількарічний демонтаж нашої державності.
Ми вистояли завдяки диву. І це диво самопожертва сотень тисяч українців, які клали своє життя, щоб компенсувати скоєне Зеленським. Це диво - рішучість західних партнерів і готовність виконувати роботу демонтованих українських силових відомств. RUSI повідомляє, що розкриття мережі агентів і їх діяльності відбулось за участі західних партнерів та наших служб. Та так виглядає, що це була робота виключно західних служб, оскільки робота наших силових відомств була паралізована агентами ФСБ і працювала на ворога.
Показовим є те, що:
- Кулініч, як один з основних агентів ФСБ, був звільнений з СБУ в березні 2022 р., але залишався радником Баканова до арешту в липні 2022р.
- влада дала змогу втекти всім основним агентам ФСБ - Наумову, Деркачу, Портнову.
- попри накладення санкцій США на Деркача в серпні 2021 як агента ФСБ, він і далі продовжував безкарно нищити СБУ та Енергоатом.
напевно "слуги кремля" сподівалися, що після такого "шоу" США не будуть допомагати Україні зброєю після нападу та Україна не протримається і трьох днів. Але курви помилилися.
Решта олігархів коопєратіву "озєро" у зелених зрадників в пачьотє? Новінський до прикладу жєстом доброй волі всі злочинно нажиті державні активи повернув Україні
Табачник-русня.
Його помічник Шкарлет-не русня.
Сівкович-русня.
Його помічник Гетьманцев-не русня.
Тадеєв-русня.
Його помічник Єрмак-не русня.
слів,хочеться плюватися ві матюкатися
на дерьмака.
А що таке? А як же справи проти Байдена і Порошенко?
Знову обісрався зелений недомірок.
А саме головне і найстрашніше для зевилупків ще попереду після перемоги. А ми переможемо однозначно, як би цьому не противилась зевлада.