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Новини
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Зеленський запровадив санкції проти Деркача та власників компанії VS Energy

зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність пов’язаних з ними українських економічних суб’єктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

"Під їхнім контролем іноді перебували навіть об'єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства. Сьогодні долаємо ці ризики. Санкції також запроваджено щодо компаній, пов'язаних із Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, які володіють значними активами на території України", - зазначив Зеленський.

Згідно указу санкції запроваджено проти доньки колишнього міністра оборони Лебедєва, керівника НВО ім. Фрунзе Володимира Лук'яненка та його сина, колишнього народного депутата Андрія Деркача і номінальних власників енергокомпанії VS Energy. 

Також, санкції введено проти сина відомого російського бізнесмена Вадима Гінера, Ольги та Ірини Бабакових.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затверджено п’ять нових санкційних пакетів, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Деркач Андрій (151) Зеленський Володимир (23732) санкції (11794) РНБО (2279)


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Топ коментарі
+36
А как же "жму руку, абнімаю", Вова. Ти ж так на Деркача сподівався.
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12.05.2023 22:10
+30
А как зеленая слизь облизывала эту руснявую парочку - деркача и тупого собачьего рта( оно же дубинеску). А Дубинеску и сейчас на зелемарафоне патриота из себя рисует.
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12.05.2023 22:15
+29
А как же подельник Деркача Дубиниский? Против него заведено два уголовный дела, а он, гнида, на ************ красуется. Или опять "не не часі"?
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12.05.2023 22:15
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А как же "жму руку, абнімаю", Вова. Ти ж так на Деркача сподівався.
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12.05.2023 22:10 Відповісти
найсмішніше тут інше - "мудрий" нарід не бачить ніяких суперечностей
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12.05.2023 22:15 Відповісти
це вава, разом зі своїм дружбаном дєркачьом, "тролив" пришелупкувате населення!
таке враження, що і тебе зачепило...
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12.05.2023 23:33 Відповісти
дарма ви цьому зоофілу відповідаєте, краще, на опу кадирки пошліть.
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13.05.2023 11:40 Відповісти
Не забудь боневтікулу подякувати за шашлики перед 24м лютим замість підготовки до оборони кордонів і головне помолися на ніч на його ікону за те що асфальтом "прикрив" твою дупу від ракетних ударів!
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13.05.2023 13:57 Відповісти
Ни хрена себе , не прошло и 2 года ‼️1,3 КРОВАВЕЙШЕЙ ВОЙНЫ ( и это только по настоянию США ) ! ОМЕРТА СВОИХ НЕ БРОСАЕТ ! Сейчас «Бедненького инвалида» -УБИЙЦУ БОГУСЛАЕВА отпустят восвояси , кровавыми миллиардами наслаждаться , а может и дальше на паРаше производить оружие
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13.05.2023 01:27 Відповісти
Довго рожав.
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12.05.2023 22:12 Відповісти
А как зеленая слизь облизывала эту руснявую парочку - деркача и тупого собачьего рта( оно же дубинеску). А Дубинеску и сейчас на зелемарафоне патриота из себя рисует.
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12.05.2023 22:15 Відповісти
А как же подельник Деркача Дубиниский? Против него заведено два уголовный дела, а он, гнида, на ************ красуется. Или опять "не не часі"?
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12.05.2023 22:15 Відповісти
Щоб Ви знали: "дубинський" в домашньому зоопарку Карабаса під прізвищем коломИйський, стоїть в ієрархії вище за блаЗЄнського. Тому коломИйський швидше знищить блаЗЄ, ніж дасть образити Дубинського.
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12.05.2023 22:31 Відповісти
і нахіба, ви Бенею Коломойським, намагаєтесь місто Коломия спаплюжиди?
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13.05.2023 11:44 Відповісти
Він -- саме коломИйський. Коріння його предків з Коломиї. А оскільки йому смердить усе питомо українське, то він замість "і" пише "о". Адже такого містечка чи села, як КоломОя, ніде нема.
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13.05.2023 13:54 Відповісти
З КоломИї. Будьте певні. І пишайтеся

Тому він коломИйський
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14.05.2023 12:55 Відповісти
а я тут до чого? Нехай обрізані пихтять на радощах.
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15.05.2023 06:09 Відповісти
А що там з Коломойшей? Кримінальну справу вже відкрили проти слідчих за перевищення повноважень, що з босими ногами завітали у Буковелі?
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12.05.2023 22:16 Відповісти
Насправді то були представники компанії, що спеціалізується на прибиранні помешкань. Приїхали, попідмітали, поїхали.
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12.05.2023 22:32 Відповісти
Плюс ПОРТНОВ. Плюс ДУБИНСЬКИЙ. Плюс ... Коли?
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12.05.2023 22:20 Відповісти
Коли всі патріоти загинуть ! В інтерв'ю полковник Роман Червінський , казав ,що ОП і філіал Фсб мріють ,чим більше їх не повернеться , тім нам (їм ) краще
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13.05.2023 01:33 Відповісти
" Прес конференції ДБР по Кулінічу не відбулося б, якщо б кілька днів тому Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) не оприлюднив свій Звіт про діяльність ефесбешної мережі в Україні напередодні вторгнення.
 Західні партнери вимушені були піти на такий крок, як і у випадку із вторгненням, коли вони попереджували Зеленського неодноразово про неминучість вторгнення, а влада це приховувала від суспільства. Ось і в даному випадку Захід вирішив повідомити суспільству за допомогою Звіту, що за Зеленського його ж руками СБУ була перетворена на Службу Небезпеки Існуванню Державності (СНІД), що руками ефесбешних агентів, які керували силовим відомством і зливали всю важливу інформацію ворогу, відбувався кількарічний демонтаж нашої державності.

Ми вистояли завдяки диву. І це диво самопожертва сотень тисяч українців, які клали своє життя, щоб компенсувати скоєне Зеленським. Це диво - рішучість західних партнерів і готовність виконувати роботу демонтованих українських силових відомств. RUSI повідомляє, що розкриття мережі агентів і їх діяльності відбулось за участі західних партнерів та наших служб. Та так виглядає, що це була робота виключно західних служб, оскільки робота наших силових відомств була паралізована агентами ФСБ і працювала на ворога.

Показовим є те, що:
 - Кулініч, як один з основних агентів ФСБ, був звільнений з СБУ в березні 2022 р., але залишався радником Баканова до арешту в липні 2022р.
 - влада дала змогу втекти всім основним агентам ФСБ - Наумову, Деркачу, Портнову.
 - попри накладення санкцій США на Деркача в серпні 2021 як агента ФСБ, він і далі продовжував безкарно нищити СБУ та Енергоатом.
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12.05.2023 22:35 Відповісти
Вводити санкції проти шлюхрича, бойко, суркісів, львочкіна та інших колаборантів - не на часі?!!! Чи своїх бізнес партнерів Z-лох не чіпає - ето другоє?
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12.05.2023 22:57 Відповісти
дерьмачина с папашей ФСБшником уже сЦАРЬ України , ему Богуслаева челобитную шлет
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13.05.2023 01:35 Відповісти
Афігеть шо робиться. 20.09.2020 - го США ввели санкції проти Деркача. Не пройшло і трьох рочків
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12.05.2023 23:20 Відповісти
ти ба, а в січні 2021 р., на всі 100% прокурор зеленського, за позовом агента ФСБ Деркача, завів карну справу на президента США Джо Байдена, одразу ж на другий день після його інавгурації.
напевно "слуги кремля" сподівалися, що після такого "шоу" США не будуть допомагати Україні зброєю після нападу та Україна не протримається і трьох днів. Але курви помилилися.
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13.05.2023 00:03 Відповісти
Відколи це мертветчук став підсанкційною особою, яку зелена опг успішно випустила на радниє *****? Жодного обвинувачення чи підозри і вироку без ув'язнення, зате підсанкційна особа.
Решта олігархів коопєратіву "озєро" у зелених зрадників в пачьотє? Новінський до прикладу жєстом доброй волі всі злочинно нажиті державні активи повернув Україні
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13.05.2023 00:54 Відповісти
Десь у темному кутку зловісно посміхнувся Коломойський...
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13.05.2023 02:13 Відповісти
Як говорив святий Бенджамін я вам ничего не должен, наоборот, ви мне должни. Так що про санкції можна забути.
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13.05.2023 13:42 Відповісти
Коли будуть санкції проти російського Київстар, яким володіє росіянин Фрідман.
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13.05.2023 02:49 Відповісти
У Вави багато роботи, втомлюється підписувати укази, а ще відосіки зачитувати
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13.05.2023 07:05 Відповісти
Яка миттєва реакція! А на Дубінського шось буде?
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13.05.2023 08:15 Відповісти
за цей час вже і слони народжуються ( вагітність слона--15-18 місяців) нАКЛАДЕННЯ САНКЦІЙ -ПЕРЕХОДИТЬ В ЦИРКОВУ ВИСТАВУ.
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13.05.2023 09:13 Відповісти
Розбійник який плохо чує:
Табачник-русня.
Його помічник Шкарлет-не русня.
Сівкович-русня.
Його помічник Гетьманцев-не русня.
Тадеєв-русня.
Його помічник Єрмак-не русня.
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13.05.2023 10:34 Відповісти
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13.05.2023 10:36 Відповісти
БЛ.!!! Спромігся???Немає
слів,хочеться плюватися ві матюкатися
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13.05.2023 10:52 Відповісти
Через рік війни розродився, раніше було не на часі, а скільки ще таких "деркачів" спокійно собі жирують...
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13.05.2023 10:58 Відповісти
Деркача санкциновано... Сьогодні-завтра чекаємо санкцій
на дерьмака.
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13.05.2023 11:12 Відповісти
vs energy це які облененрго.
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13.05.2023 12:37 Відповісти
Нарешті.
А що таке? А як же справи проти Байдена і Порошенко?
Знову обісрався зелений недомірок.
А саме головне і найстрашніше для зевилупків ще попереду після перемоги. А ми переможемо однозначно, як би цьому не противилась зевлада.
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13.05.2023 15:35 Відповісти
 
 