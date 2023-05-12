Зеленський запровадив санкції проти Деркача та власників компанії VS Energy

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність пов’язаних з ними українських економічних суб’єктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

"Під їхнім контролем іноді перебували навіть об'єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства. Сьогодні долаємо ці ризики. Санкції також запроваджено щодо компаній, пов'язаних із Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, які володіють значними активами на території України", - зазначив Зеленський.

Згідно указу санкції запроваджено проти доньки колишнього міністра оборони Лебедєва, керівника НВО ім. Фрунзе Володимира Лук'яненка та його сина, колишнього народного депутата Андрія Деркача і номінальних власників енергокомпанії VS Energy.

Також, санкції введено проти сина відомого російського бізнесмена Вадима Гінера, Ольги та Ірини Бабакових.

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