До перемоги України ще дуже довгий шлях, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний переконаний, що Україна переможе у війні, але до перемоги ще "дуже довгий шлях".
"Я бачу, як це можна зробити (перемогти у війні проти Росії. - Ред.), бачу, що ще потрібно для цього зробити. Але точно знаю, що до перемоги ще дуже довгий шлях. Дуже довгий і складний", - сказав він в інтерв'ю Дмитру Комарову у п'ятницю, 12 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
Залужний наголосив, що Україна тримається завдяки українським людям, які тримають свої позиції та "створюють цю перемогу".
"Ми прийдемо до цього та обов'язково переможемо. Але знову хочу сказати, що поки що все тримається на плечах цих простих людей", — сказав Залужний і наголосив, що "роботи ще дуже багато".
Топ коментарі
+47 IN UA #422687
показати весь коментар12.05.2023 22:43
+38 Super Gut
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+36 V #508818
показати весь коментар12.05.2023 22:53
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https://www.ukr.net/source/fokus-525.html (Фокус)
https://kordon.org.ua/vbavovnav-v-moskve-zagorelsya-zavod-proizvodivshiy-dvigateli-dlya-rossiyskih-******-samoletov-vmigv.html 13.05.2023
Все разговоры о "победе к осени" - это какой-то кретинизм.
Залужный говорит о народе и трудности победы.
Сырский говорит, что на победу его вдохновляет Vладимир Zе. (игрой на рояле очевидно)
Часом Спокійний Псих:
І це при тому , що Європа , виділивши 2 мільярди на артснаряди для ЗСУ, навмисно чітко вказала на джерело грошей - вилучили з європейського дорожнього фонду .
Це було зроблено навмисно так, щоб до найтупішого дійшли. А Вова такий : "да , ми ахрєнєлі , і чьо ?"
та ну! а якже Боневтік? А як же буданови/баканови? Вони не при ділах?
Залужний наш майбутній Президент, який зможе очистити нашу Україну від ворогів, зрадників - колоборантів і корупціонерів!
Слава Україні! Героям слава!
/до речі у сталіна два сини воювали -один загинув/
У нас еліта або дуже захворіла /срочно /або зараньше виїхали
Тепер воюють за кордоном
Этот эпизод "про обмен" на фельдмаршала Паулюса , показанный в совково-пропагандистском фильме "Освобождение", является полным вымыслом.
Буба цього не пробачить…
Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти наразі вже внутрішньо готові до поразки, тому потрібно тиснути на ворога аж доки він не втече. Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/6210?fbclid=IwAR36qOm9hN18L5I_I0uj-g3F3dEjZ_S1nm2plYlYNH1-khBEdoHXiQU03gk відеозвернення Зеленського
До перемоги України ще дуже довгий шлях, - Залужний. Росія детально планувала війну, не треба поверхово ставитися до її армії, ми несемо втрати
"Навіть угруповання військ, які готували до наступу, кілька разів змінилися. Вони проводили навчання, співвідношення, бачили, що інші варіанти не підходять. Це заплутувало нас і давало їм можливість планувати ефективний результат", - сказав Залужний. Генерал заявив, що не варто поверхово ставитись до армії РФ. "Вони завдали нам істотних збитків і продовжують завдавати. Щодня гинуть наші люди", - наголосив воєначальник.