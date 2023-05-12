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Новини Війна
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До перемоги України ще дуже довгий шлях, - Залужний

валерій,залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний переконаний, що Україна переможе у війні, але до перемоги ще "дуже довгий шлях".

"Я бачу, як це можна зробити (перемогти у війні проти Росії. - Ред.), бачу, що ще потрібно для цього зробити. Але точно знаю, що до перемоги ще дуже довгий шлях. Дуже довгий і складний", - сказав він в інтерв'ю Дмитру Комарову у п'ятницю, 12 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Залужний наголосив, що Україна тримається завдяки українським людям, які тримають свої позиції та "створюють цю перемогу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військове керівництво України готувалося до вторгнення Росії, - Залужний

"Ми прийдемо до цього та обов'язково переможемо. Але знову хочу сказати, що поки що все тримається на плечах цих простих людей", — сказав Залужний і наголосив, що "роботи ще дуже багато".

Автор: 

Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+47
Вот как нужно подавать информацию, а не война закончится через 2-3 недели, зимой, летом едем отдыхать в Крым. ******* эти конченные клоуны
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12.05.2023 22:43
+38
Імбіцилам, клоуни із кварталу95 - пріятнєє. Бо вони не заставляють думати про неприємне. І розповідають, що через тиждень будемо у Ялті
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12.05.2023 23:01
+36
Тобто Україна ще тримається завдяки - "українським людям, які тримають свої позиції та "створюють цю перемогу". Джерело:
А не "мудрому" керівництву, яке мріє, щоби ці українськи люди загинули, та не заважали і далі обкрадати країну.
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12.05.2023 22:53
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с Ф16 за два - три дня
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13.05.2023 07:42 Відповісти
Ага, одні уже взяли за три дня. За щоку. Подивіться на війни за всю історію людства і ви пабачите, що війни такого характеру як у нас тривають роками чи десятиліттями. Очікувать швидкої перемоги над кацапстаном, навіть економічно всратим, може тільки ідіот. А кацапстан поки має непогані грошові резерви, що автоматично викреслює сценарій колапсу(перемоги за 3 дні) до виснаження фінансових резервів.
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14.05.2023 08:26 Відповісти
девочки , а че вы постоянно ссоритесь ?
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13.05.2023 07:43 Відповісти
https://focus.ua/uk/*******-novosti/566182-uspishni-kontrataki-analitiki-isw-pidtverdili-lokalni-uspihi-zsu-u-bahmuti-mapa Успішні контратаки: аналітики ISW підтвердили локальні успіхи ЗСУ у Бахмуті (мапа)

https://www.ukr.net/source/fokus-525.html (Фокус)
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13.05.2023 07:46 Відповісти
субота +8° .+21
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13.05.2023 08:01 Відповісти
Відбій
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13.05.2023 08:05 Відповісти
"Бавовна" в Москве: загорелся завод, производивший двигатели для российских военных самолетов "МиГ"

https://kordon.org.ua/vbavovnav-v-moskve-zagorelsya-zavod-proizvodivshiy-dvigateli-dlya-rossiyskih-******-samoletov-vmigv.html 13.05.2023
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13.05.2023 08:14 Відповісти
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 590 оккупантов, 6 танков и 29 дронов врага.
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13.05.2023 08:17 Відповісти
Говорили совок навсегда и его нет, из афгана убежали, чечню смогли взять только подкупом...всю российскую армию не нужно побеждать, наступит критическое давление и все посыпется...
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13.05.2023 08:37 Відповісти
2-3 роки
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13.05.2023 08:41 Відповісти
вот это реалистичные сроки: 2-3 года. Минимум 1,5 года.

Все разговоры о "победе к осени" - это какой-то кретинизм.
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14.05.2023 05:14 Відповісти
Дуже довгий. А який болван -чи то яйцекрад чи то ветеринар сказав, що Україна, тобто , зеля,хоче закінчити війну до осені.
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13.05.2023 08:44 Відповісти
Він бажае підписати з Путлером угоду до осені, а може і раніше.
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13.05.2023 17:56 Відповісти
1.З такими генералами ,скоро баб під ружжо ставите почнете. 2.Грамотність і розум ,побачу ,коли на тактичному рівні ,хоча б ,батальон полонених пі@дарів ,взятих єдиномоментно 3.Героїзм Ваших солдат ,це в більшості невміле Ваше командування ....це не мої слова , а точно не скажу...чи Гудеріан ,чи танковий фон Броніковскі
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13.05.2023 09:06 Відповісти
ОТрадно, что Залужный стал снова появляться в медиа-пространстве , от куда его начисты вытеснил сырский... И понятно почему.
Залужный говорит о народе и трудности победы.
Сырский говорит, что на победу его вдохновляет Vладимир Zе. (игрой на рояле очевидно)
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13.05.2023 09:52 Відповісти
Нічого доброго це не означає! Він один із них, а виконує накази Зелі. А оманськи угоди ніхто не скасував.
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13.05.2023 17:55 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Часом Спокійний Псих:
І це при тому , що Європа , виділивши 2 мільярди на артснаряди для ЗСУ, навмисно чітко вказала на джерело грошей - вилучили з європейського дорожнього фонду .
Це було зроблено навмисно так, щоб до найтупішого дійшли. А Вова такий : "да , ми ахрєнєлі , і чьо ?"
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13.05.2023 10:10 Відповісти
Нас підтримує майже весь світ. Якщо є перспектива перемоги, то, звісно, треба йти до кінця. За будь-яких обставин рішення Залужного гідні поваги: дуже багато загинуло найкращих наших українців, щоб зупинятися. Саме головне, щоб усі українці зрозуміли, що треба бути разом, щоб бути сильними. Хто не хоче об'єднуватися - не треба, але тоді не заважайте хоча б. Якщо будуть заважати - тоді без образ, коли получать по голові.
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13.05.2023 10:22 Відповісти
"Ми прийдемо до цього та обов'язково переможемо. Але знову хочу сказати, що поки що все тримається на плечах цих простих людей", - сказав Залужний

та ну! а якже Боневтік? А як же буданови/баканови? Вони не при ділах?
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13.05.2023 10:51 Відповісти
А з ними перемоги не буде !
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13.05.2023 17:53 Відповісти
Залужний наша Перемога, це наш воїн і герой!
Залужний наш майбутній Президент, який зможе очистити нашу Україну від ворогів, зрадників - колоборантів і корупціонерів!
Слава Україні! Героям слава!
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13.05.2023 12:14 Відповісти
До речі війна завжди тримається на плечах. простих людей
/до речі у сталіна два сини воювали -один загинув/
У нас еліта або дуже захворіла /срочно /або зараньше виїхали
Тепер воюють за кордоном
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13.05.2023 12:18 Відповісти
Вася Сталин больше бухал и в хоккей играл чем воевал..а Яков Джугашвили был нелюбимым сыном..поэтому кремлёвский упырь его и отказался менять.
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13.05.2023 13:21 Відповісти
Большевики хоть какие бы не были, но они в то время идейные были, и их сыновья у всех воевали, и Вася не самый плохой лётчик был, командование боялось просто, что не дай бог Васю собьют, потом вдруг всем хана, а старший сын, он женился на еврейке, Сталин был очень против этого брака, боялся что вдруг через Якова сионисты влиять как то будут, был у него такой бзик, поэтому между ними произошёл конфликт, да и действительно, не попонятиям менять фельдмаршала на забыл звание Якова, репутационный урон был слишком большой, они грузины все таки, у них к сыновьям особое отношение.
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13.05.2023 15:48 Відповісти
В действительности никто и никогда НЕ предлагал произвести обмен сына Сталина.

Этот эпизод "про обмен" на фельдмаршала Паулюса , показанный в совково-пропагандистском фильме "Освобождение", является полным вымыслом.
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14.05.2023 05:19 Відповісти
Та у нас взагалі воюют в основному тільки ці кого в 22-ому назбирали, тому і не хочуть відпускати. Бо ще раз таких вже не набереш. То як Україна збирається воювати умовно ще 2 роки?
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13.05.2023 14:56 Відповісти
У пана Валерія серце крає. Він же знає дуже-дуже. Нехай йому Бог допомогає
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13.05.2023 13:28 Відповісти
А як треба?
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13.05.2023 15:57 Відповісти
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13.05.2023 15:53 Відповісти
Дуже довго він виправдовується що він є один з малайцев із оточення Зелі.
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13.05.2023 17:49 Відповісти
Як «завдяки простим людям»?!
Буба цього не пробачить…
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13.05.2023 19:11 Відповісти
https://t.me/putch111/32732 Путч. Русский - ***** : - Дві цитати, які розривають мізки... Одна - інфантильного закомплексованого політика, котрий колись заявляв, що вже завершив війну у своїх голові. Тепер виступає у ролі спікера "внутрішнього голосу" окупантів. Друга - дорослої людини, котра знає що не можна недооцінювати ворога. Йому боляче за втрати і він готовий воювати до перемоги

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти наразі вже внутрішньо готові до поразки, тому потрібно тиснути на ворога аж доки він не втече. Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/6210?fbclid=IwAR36qOm9hN18L5I_I0uj-g3F3dEjZ_S1nm2plYlYNH1-khBEdoHXiQU03gk відеозвернення Зеленського

До перемоги України ще дуже довгий шлях, - Залужний. Росія детально планувала війну, не треба поверхово ставитися до її армії, ми несемо втрати

"Навіть угруповання військ, які готували до наступу, кілька разів змінилися. Вони проводили навчання, співвідношення, бачили, що інші варіанти не підходять. Це заплутувало нас і давало їм можливість планувати ефективний результат", - сказав Залужний. Генерал заявив, що не варто поверхово ставитись до армії РФ. "Вони завдали нам істотних збитків і продовжують завдавати. Щодня гинуть наші люди", - наголосив воєначальник.
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13.05.2023 23:05 Відповісти
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