До перемоги України ще дуже довгий шлях, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний переконаний, що Україна переможе у війні, але до перемоги ще "дуже довгий шлях".

"Я бачу, як це можна зробити (перемогти у війні проти Росії. - Ред.), бачу, що ще потрібно для цього зробити. Але точно знаю, що до перемоги ще дуже довгий шлях. Дуже довгий і складний", - сказав він в інтерв'ю Дмитру Комарову у п'ятницю, 12 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Залужний наголосив, що Україна тримається завдяки українським людям, які тримають свої позиції та "створюють цю перемогу".

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"Ми прийдемо до цього та обов'язково переможемо. Але знову хочу сказати, що поки що все тримається на плечах цих простих людей", — сказав Залужний і наголосив, що "роботи ще дуже багато".