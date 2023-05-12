Залужний: Якщо знайду представника "радянської армії" в ЗСУ - довго розбиратися не буду

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний досі веде активне викорінення радянських підходів в українській армії, щоб зробити її сучаснішою.

Про це він сказав в інтерв’ю спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я скажу так, ця радянська армія жила у Збройних силах України довго. І ще там десь є відголос. Не до кінця вона завершила своє існування. Зараз вже, коли йдуть важкі бою, коли багато процесів пов’язані один з одним, це важко зробити, але мої підлеглі знають, якщо я десь знайду представника радянської армії на будь-якій посаді, то довго розбиратися не буду" - сказав Залужний.

За його словами, нині буває таке, коли солдати, які перебувають на передовій, мають змогу поспілкуватися із Головнокомандувачем, наприклад, про необхідність нанести вогневе ураження по тій чи іншій точці. "Такі випадки, як один із прикладів", - сказав Залужний.

Також читайте: Військове керівництво України готувалося до вторгнення Росії, - Залужний

При цьому він порівняв російську армію із царською, де воїнів не дуже цінують. "Це феодальна армія, де таке відношення зберігається. Це, принаймні, те, що ми бачимо по полю бою, по перехопленням", - додав він.

Головнокомандувач Збройних Сил України переконаний, прощати ворогу цю війну не варто, бо від неї страждають ні в чому не винні діти. Думки про це в тому числі стимулюють українські сили оборони воювати максимально та знищувати ворога на нашій землі.

При цьому, відповідаючи на запитання ведучого, він припустив, що росіяни припустилися головної помилки – вважали, що українці схожі на них. Керівництво країни-агресора чомусь думало, що коли вони прийдуть з війною, їх тут зустрічатимуть хлібом та сіллю, але ж наші люди завжди були волелюбними та смілими, в той час "росіяни думають, що українці – це такі самі, як вони, але трохи фашисти чи неонацисти, але в більшості такі, як вони".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До перемоги України ще дуже довгий шлях, - Залужний