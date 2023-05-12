Залужний: Якщо знайду представника "радянської армії" в ЗСУ - довго розбиратися не буду
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний досі веде активне викорінення радянських підходів в українській армії, щоб зробити її сучаснішою.
Про це він сказав в інтерв’ю спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я скажу так, ця радянська армія жила у Збройних силах України довго. І ще там десь є відголос. Не до кінця вона завершила своє існування. Зараз вже, коли йдуть важкі бою, коли багато процесів пов’язані один з одним, це важко зробити, але мої підлеглі знають, якщо я десь знайду представника радянської армії на будь-якій посаді, то довго розбиратися не буду" - сказав Залужний.
За його словами, нині буває таке, коли солдати, які перебувають на передовій, мають змогу поспілкуватися із Головнокомандувачем, наприклад, про необхідність нанести вогневе ураження по тій чи іншій точці. "Такі випадки, як один із прикладів", - сказав Залужний.
При цьому він порівняв російську армію із царською, де воїнів не дуже цінують. "Це феодальна армія, де таке відношення зберігається. Це, принаймні, те, що ми бачимо по полю бою, по перехопленням", - додав він.
Головнокомандувач Збройних Сил України переконаний, прощати ворогу цю війну не варто, бо від неї страждають ні в чому не винні діти. Думки про це в тому числі стимулюють українські сили оборони воювати максимально та знищувати ворога на нашій землі.
При цьому, відповідаючи на запитання ведучого, він припустив, що росіяни припустилися головної помилки – вважали, що українці схожі на них. Керівництво країни-агресора чомусь думало, що коли вони прийдуть з війною, їх тут зустрічатимуть хлібом та сіллю, але ж наші люди завжди були волелюбними та смілими, в той час "росіяни думають, що українці – це такі самі, як вони, але трохи фашисти чи неонацисти, але в більшості такі, як вони".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
цього тільки діти наши не знають, бо нема коли їм - русню жмурять...
щас ще мавка лісова з веданою і ще 37ми іншими ніками підлючиться - чекаємо на шоу рижих орантутангів...
Особисто ви, як довго проходили ВЛК?
бо зрозумів - нема в мене стільки набоїв на всю вашу прикацаплену русню.
зараз вже є - чекай...
заїбететеся стріляти...
Я щось не розумію, якщо солдати вимушені звертатися до Головнокомандувача, наприклад, про необхідність нанести вогневе ураження по тій чи іншій точці, то це вказує, що щось не так у системі керування військами.
кацапи думають,що вони думають...
Пане Генерале, як Ви можете мовчати і не приймати кадрових рішень щодо Командування медичних сил ЗСУ після висвітлення в ЗМІ того тривалого жахливого безладу, який влаштовано для наших захисників, що отримали поранення?!
Очевидно, що фармацевт не може ефективно керувати медичними силами ЗСУ та ще в умовах Війни.
Будь ласка, наведіть у цій сфері порядок!
Слава Україні!
Він говорить про армію яка була в лютому травні 22 року зараз, лиш від всіх війскових чути скарги що в армію вернувся совок, та і далеко за прикладом ходити не потрібно мобілізація, коли забирають хворих, лиш б план виконати а ті потім не можуть воювати фізично і сидять по госпіталях або в тилу...
А командири їх списати не можуть....
Решта про совок на передовій писати не буду, в тік тоці дох... від самих військових з конкретними прикладами совка на передовій... Іди туди не знати для чого займи те не знати що....
... а коментаторам на цензорі дати по великій лопаті і вигнати на свіже повітря копати от сюда і до обєда
Рядові, сержанти і так далі це інструмент в руках того хто керує операцією. І від того наскільки інструмент добре розумітиме свою ціль та завдання, чи матиме враження що він його розуміє, залежатиме те наскільки ефективно інструмент буде діяти і те наскільки він буде довгоживучим. Полковник, генерал чи навіть простий офіцер не повинні фізично самі виконувати завдання, як вони зазвичай роблять в попфантастиці чи деяких фільмах, но і бути повністю абстрагованими від рядових як є в рф теж не можна. Благо у нас є ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ і вони дозволяють тому хто керує бачити всіх своїх підлеглих аж до рядових, перетворюючи поле бою в таку собі rts, можна сказати самому приймати участь в бою не находячись там фізично, переживати за кожного солдата, отримувати в прямому ефірі зворотній зв'язок від кожного розуміючи хто на що здатен, підіймати їм бойовий дух і т.п..
По темі виступу. Пане Генерале! Ви не бачите Сирського - типового представника радянської армії в ЗСУ, бахмутського м"ясника, випускника і вихованця кацапської військової школи і, без сумніву - агента фсб у лавах ЗСУ? То чого ж так "довго розбираєтеся"?