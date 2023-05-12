УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7461 відвідувач онлайн
Новини
20 213 94

Залужний: Якщо знайду представника "радянської армії" в ЗСУ - довго розбиратися не буду

залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний досі веде активне викорінення радянських підходів в українській армії, щоб зробити її сучаснішою.

Про це він сказав в інтерв’ю спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром", передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Я скажу так, ця радянська армія жила у Збройних силах України довго. І ще там десь є відголос. Не до кінця вона завершила своє існування. Зараз вже, коли йдуть важкі бою, коли багато процесів пов’язані один з одним, це важко зробити, але мої підлеглі знають, якщо я десь знайду представника радянської армії на будь-якій посаді, то довго розбиратися не буду" - сказав Залужний.

За його словами, нині буває таке, коли солдати, які перебувають на передовій, мають змогу поспілкуватися із Головнокомандувачем, наприклад, про необхідність нанести вогневе ураження по тій чи іншій точці. "Такі випадки, як один із прикладів", - сказав Залужний.

Також читайте: Військове керівництво України готувалося до вторгнення Росії, - Залужний

При цьому він порівняв російську армію із царською, де воїнів не дуже цінують. "Це феодальна армія, де таке відношення зберігається. Це, принаймні, те, що ми бачимо по полю бою, по перехопленням", - додав він.

Головнокомандувач Збройних Сил України переконаний, прощати ворогу цю війну не варто, бо від неї страждають ні в чому не винні діти. Думки про це в тому числі стимулюють українські сили оборони воювати максимально та знищувати ворога на нашій землі.

При цьому, відповідаючи на запитання ведучого, він припустив, що росіяни припустилися головної помилки – вважали, що українці схожі на них. Керівництво країни-агресора чомусь думало, що коли вони прийдуть з війною, їх тут зустрічатимуть хлібом та сіллю, але ж наші люди завжди були волелюбними та смілими, в той час "росіяни думають, що українці – це такі самі, як вони, але трохи фашисти чи неонацисти, але в більшості такі, як вони".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До перемоги України ще дуже довгий шлях, - Залужний

Автор: 

ЗСУ (7519) Залужний Валерій (724)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
рiк тому, я б може йому i повiрив. а зараз - це артист Залужний зачитує хотєлкi єръмака по сценарiю "скумбрiї по 8".
показати весь коментар
12.05.2023 23:35
+12
Щось Залужний розповідає казочки.В нас повно совецько-москальського в армії.Як назвати дії тцк? Як назвати те,що влк проходиться за 5 хвилин? Як назвати те,що часто відправляють на війну з поганим здоров'ям і з поганою підготовкою?
показати весь коментар
12.05.2023 23:20
+11
Далеко шукати не треба.
показати весь коментар
12.05.2023 23:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Далеко шукати не треба.
показати весь коментар
12.05.2023 23:14 Відповісти
Не перемішуйте праведне з грішним... Кому підпорядковуються ТЦК та ВЛК? Помоліться св"ятому Гуглу і буде Вам дано...
показати весь коментар
12.05.2023 23:21 Відповісти
Генштабу і сухопутнім військам,а генштаб підпорядковується головнокомандувачу.Він би міг би на це все вплинути.
показати весь коментар
12.05.2023 23:26 Відповісти
ПРЕДІТОР - трампон.
цього тільки діти наши не знають, бо нема коли їм - русню жмурять...
щас ще мавка лісова з веданою і ще 37ми іншими ніками підлючиться - чекаємо на шоу рижих орантутангів...
показати весь коментар
12.05.2023 23:53 Відповісти
Щось Залужний розповідає казочки.В нас повно совецько-москальського в армії.Як назвати дії тцк? Як назвати те,що влк проходиться за 5 хвилин? Як назвати те,що часто відправляють на війну з поганим здоров'ям і з поганою підготовкою?
показати весь коментар
12.05.2023 23:20 Відповісти
Мій комент до Вашого допису - вище.
показати весь коментар
12.05.2023 23:22 Відповісти
Я вже відповів.
показати весь коментар
12.05.2023 23:27 Відповісти
Здорові і одночасно підготовлені мають властивість закінчуватися.
Особисто ви, як довго проходили ВЛК?
показати весь коментар
12.05.2023 23:33 Відповісти
То що з мільйон полягло? . В нас силовиків за 20 років скільки? Давацте введемо штраібпти, мотивуючи це вашим словами.
показати весь коментар
12.05.2023 23:39 Відповісти
кращого прикладу ідіота сталінця ніж тебе ордловське? і не знайти...
показати весь коментар
13.05.2023 01:17 Відповісти
А ти совкове бидло,яке втекло в США.
показати весь коментар
13.05.2023 10:43 Відповісти
так, але це було тоді коли ти з червоними прапорами бігав тудом сюдом...
бо зрозумів - нема в мене стільки набоїв на всю вашу прикацаплену русню.
зараз вже є - чекай...
показати весь коментар
13.05.2023 10:48 Відповісти
Бігав в твого батька син.
показати весь коментар
13.05.2023 11:00 Відповісти
це має стосунок до чи взяти кацапячий паспорт і вщент замазатися на бурятію..
показати весь коментар
13.05.2023 10:52 Відповісти
Я ніколи не був, не є і не буду на москальщині. А ось такі як ти якраз і лизалися з москалями, а зараз корчать з себе щось.
показати весь коментар
13.05.2023 10:59 Відповісти
позви ахмета і того підараса, чий нік я забув - мусарська спілка...
показати весь коментар
13.05.2023 11:02 Відповісти
Не знаю таких.
показати весь коментар
13.05.2023 11:15 Відповісти
та ***** мені хто ти був і є, прикриснячений подонок...
показати весь коментар
13.05.2023 11:04 Відповісти
Подонок в твого батька син.
показати весь коментар
13.05.2023 11:14 Відповісти
вирок вам зробить ЗСУ і я не буду його оскаржувати....
показати весь коментар
13.05.2023 11:15 Відповісти
Це все називається ЗЕБІЛЬЩИНА
показати весь коментар
13.05.2023 09:21 Відповісти
може почяти з опи? - побажання...
заїбететеся стріляти...
показати весь коментар
12.05.2023 23:23 Відповісти
І тут Остапа понесло)))
показати весь коментар
12.05.2023 23:24 Відповісти
Ти рускій чи просто *******? Where the US are you from?
показати весь коментар
12.05.2023 23:31 Відповісти
head and shoulders - two in one.
показати весь коментар
12.05.2023 23:55 Відповісти
За його словами, нині буває таке, коли солдати, які перебувають на передовій, мають змогу поспілкуватися із Головнокомандувачем, наприклад, про необхідність нанести вогневе ураження по тій чи іншій точці. Джерело:
Я щось не розумію, якщо солдати вимушені звертатися до Головнокомандувача, наприклад, про необхідність нанести вогневе ураження по тій чи іншій точці, то це вказує, що щось не так у системі керування військами.
показати весь коментар
12.05.2023 23:25 Відповісти
"росіяни думають, що українці - це такі самі, як вони, але трохи фашисти чи неонацисти, але в більшості такі, як вони"

кацапи думають,що вони думають...
показати весь коментар
12.05.2023 23:30 Відповісти
кацапы вообще не думают , они живут на инстинктах , у кацапа вся жизнь на - авось , причиной тому - дороговизна абортов и алкогольное зачатие на протяжении сотни лет.
показати весь коментар
12.05.2023 23:38 Відповісти
та да...сабака павлова...двунога..
показати весь коментар
12.05.2023 23:51 Відповісти
рiк тому, я б може йому i повiрив. а зараз - це артист Залужний зачитує хотєлкi єръмака по сценарiю "скумбрiї по 8".
показати весь коментар
12.05.2023 23:35 Відповісти
Невже пана отамана починає нести? Star disease?
показати весь коментар
12.05.2023 23:37 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2023 23:37 Відповісти
Гордон де? Невже розжалували з придворних лакуз?
показати весь коментар
12.05.2023 23:43 Відповісти
зайнятий...фейгіна вечорами вигулює...
показати весь коментар
12.05.2023 23:53 Відповісти
гандон на ,,спецзадании,, у пригожина интервью берет ,,подписчиков,,накручивает и себе и ему консерва **********
показати весь коментар
13.05.2023 07:19 Відповісти
Це яким треба бути неадекватом щоб захотіти бути схожим на кацапа.
показати весь коментар
12.05.2023 23:44 Відповісти
Шкода, що наш шанований всіма Головнокомандувач почав спілкуватись з журналістами тв стилі ведучих "єдиного телемарафону"...
Пане Генерале, як Ви можете мовчати і не приймати кадрових рішень щодо Командування медичних сил ЗСУ після висвітлення в ЗМІ того тривалого жахливого безладу, який влаштовано для наших захисників, що отримали поранення?!
Очевидно, що фармацевт не може ефективно керувати медичними силами ЗСУ та ще в умовах Війни.
Будь ласка, наведіть у цій сфері порядок!
Слава Україні!
показати весь коментар
12.05.2023 23:47 Відповісти
Ви забули що в країні є МО? І РНБО
показати весь коментар
13.05.2023 09:40 Відповісти
Видно що Залужний не їздить не спілкується з простими війсковими в цілях безпеки і відірваний вже від реальності..

Він говорить про армію яка була в лютому травні 22 року зараз, лиш від всіх війскових чути скарги що в армію вернувся совок, та і далеко за прикладом ходити не потрібно мобілізація, коли забирають хворих, лиш б план виконати а ті потім не можуть воювати фізично і сидять по госпіталях або в тилу...
А командири їх списати не можуть....

Решта про совок на передовій писати не буду, в тік тоці дох... від самих військових з конкретними прикладами совка на передовій... Іди туди не знати для чого займи те не знати що....
показати весь коментар
12.05.2023 23:49 Відповісти
пусті слова. В мене сусід поранений прийшов і до цього часу неможе отримати нормального лікування і учасника БД бо нехватає довідок.
показати весь коментар
12.05.2023 23:52 Відповісти
Його запрошували за кордон, він не поїхав, сказав що зайнятий, ну воно зрозуміло, а ось давати інтерв'ю офісному літописцю є час.
показати весь коментар
12.05.2023 23:58 Відповісти
Це інтерв'ю анонсували вже хз як давно. Шматочки цієї програми постійно в рекламу вставляли вже мабуть тижня за три. Це не прямий ефір
показати весь коментар
13.05.2023 06:23 Відповісти
Його просто не пустили, як і Гончаренка на сесію ПАРЄ, де той зам голови.
показати весь коментар
13.05.2023 07:07 Відповісти
Шо другий тцкашник і воєнком представник совка.Треба трохи соц мережі читати що люди пишуть і говорять,перереглянути пару відео,що солдати розповідають бо не все що тобі доносять правда...треба довіряти,але інколи провіряти інфу,бо багато хто хоче вислужитись і їм плювати на життя солдат..
показати весь коментар
12.05.2023 23:59 Відповісти
точно-точно, бляха Залужний не тим займається, треба терміново кидати планування бд, контакти з Остіном, Мілі і прочіми і гнати на передову щоб єфрейтор Васько сказав під яку халупу тре міну підкинути, якому олдфагу з радикулітом гірчичник і довідку про поранення...
... а коментаторам на цензорі дати по великій лопаті і вигнати на свіже повітря копати от сюда і до обєда
показати весь коментар
13.05.2023 00:00 Відповісти
якщо коментаторам на цензорі дати по великій лопаті - вони тобі ними по **** надають стережися
показати весь коментар
13.05.2023 10:42 Відповісти
твій гумор іскрить як лопата по асвальті
показати весь коментар
13.05.2023 12:23 Відповісти
в ОП-у загляни на досуге, Федорович! там работы, ***, невпроворот..... и патронов бери побольше!
показати весь коментар
13.05.2023 00:02 Відповісти
палево до кацапні вже в хаті - возмущайтесь кацапня, нy як же так - українці по нас, за чтьо?
показати весь коментар
13.05.2023 00:10 Відповісти
мамка з окна кричіть - "сина до дому, хвилина до Діда Панаса"...
показати весь коментар
13.05.2023 00:45 Відповісти
Отак панове можете спостерігати, як порохоботи пробили чергове дно, вже їм і Залужний не вгодив.
показати весь коментар
13.05.2023 01:20 Відповісти
Коли в казармі 23 річний офіцер берцями в голову калічить 45-річного військового, який після важкого поранення "виведений за штат" і мусить сидіти в військовій частині за 700грн в місяць, це совок?
показати весь коментар
13.05.2023 07:12 Відповісти
а ти віриш в доброго царя, який прийде і всьо порішає?
показати весь коментар
13.05.2023 10:44 Відповісти
А ти без царя все не можеш, так?))) Все собі секту підходящу вишукуєш.
показати весь коментар
13.05.2023 16:55 Відповісти
"буває таке, коли солдати, які перебувають на передовій, мають змогу поспілкуватися із Головнокомандувачем, наприклад, про необхідність нанести вогневе ураження по тій чи іншій точці" - це не повинно бути чимось особливим. 👍 Це має бути нормою.

Рядові, сержанти і так далі це інструмент в руках того хто керує операцією. І від того наскільки інструмент добре розумітиме свою ціль та завдання, чи матиме враження що він його розуміє, залежатиме те наскільки ефективно інструмент буде діяти і те наскільки він буде довгоживучим. Полковник, генерал чи навіть простий офіцер не повинні фізично самі виконувати завдання, як вони зазвичай роблять в попфантастиці чи деяких фільмах, но і бути повністю абстрагованими від рядових як є в рф теж не можна. Благо у нас є ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ і вони дозволяють тому хто керує бачити всіх своїх підлеглих аж до рядових, перетворюючи поле бою в таку собі rts, можна сказати самому приймати участь в бою не находячись там фізично, переживати за кожного солдата, отримувати в прямому ефірі зворотній зв'язок від кожного розуміючи хто на що здатен, підіймати їм бойовий дух і т.п..
показати весь коментар
13.05.2023 02:43 Відповісти
Ну що ви за народ,панове українці! Нікому не вірите! Не вірите Зеленському, Єрмаку, навіть Резніку не вірите! А тепер вже не вірите й Залужному! А кому таки ви вірите?? Чи нікому?
показати весь коментар
13.05.2023 07:58 Відповісти
а накуя комусь "вірити"? про критичне мислення шось чув в своєму колгоспі?
показати весь коментар
13.05.2023 10:45 Відповісти
Більше 80 років існують міфи про СВО у Фінляндії в 1939-1940 роках. Але толком ніхто не каже, що ж призвело до самої СВО. І у військових істориків відсутня будь яка конкретика. Як писав у 1969 році маршал Захаров(тоді помічник нач Генштабу) СВО проводилось без залучення Генштабу, як і Халхін Гол. Командуючий операцією Мерецков визначив напрямок головного удару в обхід Лінії М з форсуванням річки. Протягом 4 днів річку не змогли форсувати, тоді з інших ділянок маршем у 80-100 км відправили 3 дивізії. Фінни створили мобільні загони і підловили ці дивізії саме на марші. А потім Мехліс довершив справу розстрілами. Ну а далі, як завжди. Мерецков ставши начГенштабу у травні 1940 року, зразу ж "полегшив" сам Генштаб. Всіх, хто був обізнаний відправили геть. Відділ по аналізу розпустили і як тоді говорили - рассипали типографский набор. Аналогічно маршал Жора поступив із матеріалами по Халхін Голу, ставши начГенштабу. Як там у них -дєди воевали
показати весь коментар
13.05.2023 08:10 Відповісти
Генерал Залужний - єдиний полководець, котрому можна вірити і довірити Армію і Країну. Єдиний , котрий на своєму посту тяжко і результативно працює, а не піариться і не вийобується.
По темі виступу. Пане Генерале! Ви не бачите Сирського - типового представника радянської армії в ЗСУ, бахмутського м"ясника, випускника і вихованця кацапської військової школи і, без сумніву - агента фсб у лавах ЗСУ? То чого ж так "довго розбираєтеся"?
показати весь коментар
13.05.2023 08:55 Відповісти
Международный легион, который воюет в Украине против российских оккупантов, отказался от услуг граждан Колумбии из-за подозрений в шпионаже на Россию . Источник: https://ghall.com.ua/2022/12/06/fsb-spisala-shpionazh-kolumbijtsu-posle-pisma-blagodarnosti-iz-dnr/ Intelligence Online
показати весь коментар
13.05.2023 09:22 Відповісти
Самое главное, что системы ПВО и приличное количество ракет к ним, я удивлён, что их за 30 лет не распродали и у вражеской авиации не получилось превратить ещё приличное количество городов в Алеппо.
показати весь коментар
13.05.2023 13:30 Відповісти
 
 