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Новини Агресія Росії проти України
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Унаслідок нічного обстрілу пошкоджено будівлю енергетичного об’єкта на Хмельниччині, - Міненерго

енергетика,електроенергія

У ніч на 13 травня окупанти обстріляли Хмельниччину, вибуховою хвилею пошкоджено будівлю одного з енергетичних об’єктів в області.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

"Через нічний масований обстріл, здійснений ворогом у ніч на 13 травня, вибуховою хвилею пошкоджено будівлю одного з енергетичних об’єктів на Хмельниччині. Енергопостачання та газопостачання в регіоні залишається стабільним, відключень споживачів немає", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що в 6 прифронтових та прикордонних областях частина споживачів залишається без світла через пошкодження внаслідок попередніх обстрілів. Це абоненти у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

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"Попри складну безпекову ситуацію, енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу вдалося повернути світло для 28,9 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях. Енергетична система працює стабільно", - додали в Міненерго.

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обстріл (28339) Хмельниччина (914) Міненерго (1402)


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Це кремльовський педофіл так відповідає, що довелось втікати з під Бахмуту
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13.05.2023 10:40 Відповісти
повредили энерго объект , а свет есть - как это?
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13.05.2023 10:59 Відповісти
Это так, что его не уничтожили, а повредили здание. И есть другие "энергообъекты", которые не пострадали.
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13.05.2023 11:06 Відповісти
В Хмельницкой области УЗ запустила дополнительные поезда-шаттлы для подвоза пассажиров
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13.05.2023 11:05 Відповісти
В Мариуполе раздаются мощные взрывы - Андрющенко
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13.05.2023 11:06 Відповісти
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13.05.2023 11:07 Відповісти
 
 