Унаслідок нічного обстрілу пошкоджено будівлю енергетичного об’єкта на Хмельниччині, - Міненерго

У ніч на 13 травня окупанти обстріляли Хмельниччину, вибуховою хвилею пошкоджено будівлю одного з енергетичних об’єктів в області.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

"Через нічний масований обстріл, здійснений ворогом у ніч на 13 травня, вибуховою хвилею пошкоджено будівлю одного з енергетичних об’єктів на Хмельниччині. Енергопостачання та газопостачання в регіоні залишається стабільним, відключень споживачів немає", - йдеться в повідомленні.



Крім того зазначається, що в 6 прифронтових та прикордонних областях частина споживачів залишається без світла через пошкодження внаслідок попередніх обстрілів. Це абоненти у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

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"Попри складну безпекову ситуацію, енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу вдалося повернути світло для 28,9 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях. Енергетична система працює стабільно", - додали в Міненерго.

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