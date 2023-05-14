Окупанти вивозять речі із Севастопольських бухт, - ОК "Південь"
Чорноморський флот РФ розмістився між Тарханкутським півостровом у бік Новоросійська. Однак активність десантних кораблів може свідчити, що окупанти вивозять речі із Севастопольських бухт, переміщуючи їх у Новоросійськ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Дислокація для них поки що залишається та сама. Вони були між Тарханкутським півостровом у бік Новоросійська. Але активність великих десантних кораблів у морі минулого тижня могла свідчити, що вони вивозять речі із Севастопольських бухт, переміщуючи їх у Новоросійськ", - зазначила Гуменюк.
За її словами, російські ракетоносії продовжують чергувати в морі.
"Вони перебувають у розосередженому стані, щоб не бути зібраними в одному конкретному місці та не бути ураженими", - додала речниця.
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Чи то я щось плутаю))
(Чи чомусь відстали - ніхто толком до сих пір причин не знає).
А вантажні судна вже рятувались, як могли - і до речі правильно росзосереджувались - хоч одиниці вижили.
От вона і думає, що Тарханкут - це десь біля новоросійська.