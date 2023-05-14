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Новини
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Окупанти вивозять речі із Севастопольських бухт, - ОК "Південь"

флот,чорноморський

Чорноморський флот РФ розмістився між Тарханкутським півостровом у бік Новоросійська. Однак активність десантних кораблів може свідчити, що окупанти вивозять речі із Севастопольських бухт, переміщуючи їх у Новоросійськ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Дислокація для них поки що залишається та сама. Вони були між Тарханкутським півостровом у бік Новоросійська. Але активність великих десантних кораблів у морі минулого тижня могла свідчити, що вони вивозять речі із Севастопольських бухт, переміщуючи їх у Новоросійськ", - зазначила Гуменюк.

За її словами, російські ракетоносії продовжують чергувати в морі.

"Вони перебувають у розосередженому стані, щоб не бути зібраними в одному конкретному місці та не бути ураженими", - додала речниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються розсіяти увагу української ППО, використовуючи повітряні та морські ракетоносії, дрони-камікадзе та дрони-розвідники, - ОК "Південь"

Автор: 

Севастополь (554) Чорноморський флот рф (623) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+16
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14.05.2023 14:03
+16
Нехай і кримську вату забирають з собою.
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14.05.2023 14:08
+8
Нарешті дійшло. Згідно домовленостей ЧФ(Чи Флот, Чи не Флот) повинен був виведений до 2017 року
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14.05.2023 14:04
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Манадки збирають? скрєпи різні...
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14.05.2023 14:00 Відповісти
Нехай і кримську вату забирають з собою.
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14.05.2023 14:08 Відповісти
Якщо біля Тарханкута, то евакуюють, мабуть, в Херсон чи Одесу.
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14.05.2023 14:25 Відповісти
Куди????? В яку Одесу й Херсон???
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14.05.2023 14:42 Відповісти
Тарханкут від Севастополя зовсім не в бік Новоросійська.
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14.05.2023 14:54 Відповісти
Вибачте за переляк. Нижче є карта, з якої видно, що п. Гуменюк не знає географії.
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14.05.2023 15:10 Відповісти
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14.05.2023 14:03 Відповісти
"І хлопци хотят разбежаться на четире сторони. Єслі так пойдет дальше - я тоже разбегусь на четире сторони."
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14.05.2023 15:24 Відповісти
Нарешті дійшло. Згідно домовленостей ЧФ(Чи Флот, Чи не Флот) повинен був виведений до 2017 року
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14.05.2023 14:04 Відповісти
Пам'ятаю, що Янукович на 70 років нібито дозволив (підписали домовленість) їм там базуватися.
Чи то я щось плутаю))
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14.05.2023 14:17 Відповісти
Це було ще до Зека Єнакуєвського, а коли став президентом, то побіг підписувати Харківські угоди в яких сказано що ЧФ залишається на Кримі до 2042 року.
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14.05.2023 14:21 Відповісти
А це хто?
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14.05.2023 15:25 Відповісти
Нужно их подбодрить чтобы быстрее сваливали организовав ракетную бавовну. А в ето время в море чтобы их поджидали морские ударные дроны
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14.05.2023 14:15 Відповісти
"Чорноморський флот РФ розмістився між Тарханкутським півостровом у бік Новоросійська." А сам автор знае де це Тарханкутський півострів ? Гадаю, що НІ !!!
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14.05.2023 14:19 Відповісти
это другая карта, вы не понимаете
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14.05.2023 14:35 Відповісти
От Тарханкута в сторону Новороссийска - это, по всей видимости, имеющаяся база на Донузлаве. Но звучут ну очень странно, с таким же успехом можно было написать "От Тарханкута в в сторону Омана"
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14.05.2023 15:06 Відповісти
Скільки там миль навколо? Десь до 600? Не хочу рахувати.
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14.05.2023 15:26 Відповісти
При чім тут це? Там значна частина військових кораблів прикриття просто залишили караван.
(Чи чомусь відстали - ніхто толком до сих пір причин не знає).
А вантажні судна вже рятувались, як могли - і до речі правильно росзосереджувались - хоч одиниці вижили.
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14.05.2023 15:30 Відповісти
Який президент, така і команда. Є різні хвороби: коліт, нефрит, .... а у них хаороба п.здіт.
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14.05.2023 14:27 Відповісти
Ой, не робіть мені нерви... З таким результатом вони можуть розташовуватись між Стамбулом /Констанцою/Поті бо півострів Тарханкут то західна частина Криму. Маячню писати не варто. А те що ка цапи покинуть Крым то вірно на 100%. Мусять
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14.05.2023 14:53 Відповісти
Та в Трускавці географію не вчили - замість неї фуршет був.
От вона і думає, що Тарханкут - це десь біля новоросійська.
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14.05.2023 15:34 Відповісти
Біля миса Тарханкут усегда завертали на Одесу,так що граматеї треба було в школі вчити географію неньки України.
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14.05.2023 17:15 Відповісти
 
 