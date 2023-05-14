На війні загинув чемпіон України з хокею Олександр Хміль
Олександр Хміль загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Йому було 42 роки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Федерація хокею України.
"12 травня в боях під Бахмутом на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув іменитий у недалекому минулому хокеїст і тренер, 42-річний Олександр Хміль", - ідеться в повідомленні.
Олександр народився 6 грудня 1980 року в Броварах на Київщині. На професійному рівні почав виступати з 1997 року в складі київського "Беркута". Гравецька кар’єра Хміля тривала 18 років. Він виступав в різні роки за різні команди.
У 2007 році Хміль став чемпіоном України в складі АТЕКа, в 2005 він став срібним призером національного чемпіонату з "Дніпровськими Вовками", в 2006 і 2009 вигравав бронзу.
Після завершення гравецької кар’єри Олександр продовжував виступати як аматор, а також працював головним тренером.
Олександр Хміль з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів захищав столицю у загоні київської територіальної оборони, а потім у статусі військослужбовця Збройних сил України виконував бойові завдання в гарячих точках у інших регіонах нашої держави.
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