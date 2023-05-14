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На війні загинув чемпіон України з хокею Олександр Хміль

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Олександр Хміль загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Йому було 42 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Федерація хокею України.

"12 травня в боях під Бахмутом на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув іменитий у недалекому минулому хокеїст і тренер, 42-річний Олександр Хміль", - ідеться в повідомленні.

Олександр народився 6 грудня 1980 року в Броварах на Київщині. На професійному рівні почав виступати з 1997 року в складі київського "Беркута". Гравецька кар’єра Хміля тривала 18 років. Він виступав в різні роки за різні команди. 

У 2007 році Хміль став чемпіоном України в складі АТЕКа, в 2005 він став срібним призером національного чемпіонату з "Дніпровськими Вовками", в 2006 і 2009 вигравав бронзу.

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Після завершення гравецької кар’єри Олександр продовжував виступати як аматор, а також працював головним тренером. 

Олександр Хміль з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів захищав столицю у загоні київської територіальної оборони, а потім у статусі військослужбовця Збройних сил України виконував бойові завдання в гарячих точках у інших регіонах нашої держави.

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Автор: 

хокей (60) втрати (4381) ЗСУ (7489)


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Вічна пам'ять Герою, який віддав своє життя за вільну Україну!
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14.05.2023 15:52 Відповісти
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14.05.2023 16:04 Відповісти
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14.05.2023 16:18 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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14.05.2023 16:55 Відповісти
С.У.М.
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14.05.2023 17:00 Відповісти
Світла Памʼять Герою Украіни😪😪😪
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14.05.2023 17:26 Відповісти
Світла Пам"ять. Невимовний біль та сум.

москальським виродкам - смерть!
слугам кремля - тюрма!
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14.05.2023 18:50 Відповісти
Смерть маскалям.
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14.05.2023 18:53 Відповісти
Svitla Pam'yat'...
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14.05.2023 20:20 Відповісти
 
 