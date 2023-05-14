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Парламентські вибори цієї осені не відбудуться, якщо на той момент діятиме воєнний стан, - Зеленський

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В Україні не буде парламентських виборів восени 2023 року, якщо діятиме воєнний стан.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час пресконференції в Берліні.

"Якщо воєнного стану не буде, то буде. Ну, в законі написано, що за Конституцією України після закінчення воєнного стану, я думаю, за 90 днів проводяться вибори", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, що чергові вибори до Верховної Ради за графіком мають відбутися 29 жовтня.

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Автор: 

вибори (6686) Зеленський Володимир (23732)


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Топ коментарі
+35
ЗСУ!!! Зробіть вибори.
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14.05.2023 16:39
+33
Хто б сумнівався?І виборів президента не буде і зміна кабміну не відбудеться і "НЕслуги народу" і далі будуть у ВР,тобто все "зелене шобло" отримало від війни ІНДУЛЬГЕНЦІЮ!Не втомлююся дякувати 73% дебілів за геніальний вибір
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14.05.2023 16:46
+25
сказано - виборів не буде. Зачекайте рочків шість.
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14.05.2023 16:43
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Головнокомандувач ЗСУ типу весільний генерал, тупо спостерігав (маючи всю інфу від США), як країна котиться в прірву?
А можна питання - головнокомандувач коли приносив присягу, він присягав народу України як всі військові, або в нього був якийсь окремий текст?
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16.05.2023 02:43 Відповісти
А верховний головнокомандувач присягу приносив народу України? Риба гниє з голови, оборона країни - з верховного г.
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16.05.2023 22:04 Відповісти
з нього провину ніхто не знімає. Те що він - злочинець, не виправдовує його підлеглих що виконували злочинні накази.
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16.05.2023 22:08 Відповісти
Я ще в минулому році казав, що виборів не буде, а буде вічний воєнний стан.
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14.05.2023 17:58 Відповісти
Нас рашити хочуть розколити. Поки війна, тримаємося разом. ПРОШУ.
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14.05.2023 17:58 Відповісти
Здається майдан самокерувався простолюдом і невтікайки за кермом нам пох..уй !
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14.05.2023 18:08 Відповісти
А військовий стан Зяма буде продовжувати до безкінечності. Оце зебіли наржуцца до ригачки.
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14.05.2023 18:00 Відповісти
Знов Лєнка з Макаронії?
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14.05.2023 19:10 Відповісти
Не розумію чому просто не зробити вічний військовий стан, навіщо той народ мучити, зробив один раз і все стало зрозуміло. І мобілізацію вічну... І нікому відпусток не надавати і ще посилити відповідальність більше військовим і додати побільше бюрократичної херні в армії. Тільки такий підхід допоможе все це закінчити... Знести цих довбойобів як яника.
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14.05.2023 18:14 Відповісти
Така хитра обмовочка. Призупинять на декілька днів, і "виберуть" Зельоного в Дії. І ніяких протестів і перерахувань.
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14.05.2023 18:54 Відповісти
Та ясно, що не відбудуться, воєнний стан затягнуть скільки треба, не дарма ж голосували "по приколу". Можна навіть років на 20-30. Гетьман же кращий за всю історію існування України.
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14.05.2023 20:08 Відповісти
повинні відбутися парламентські закриття... починаючи з франчука та закінчуючт безмозглою... головне - нікого не забути і не випустити...
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14.05.2023 20:39 Відповісти
Звичайно вибори не відбудуться, ми якось про це здогадалися ще у 2019 році. Навіщо ці вибори? Бені нормально, безуглим, колям котлетам, дубінським, шуфрвчам, юзікам, лисим, пікаловим нормально., гетьманцев під керівництвом сівковичів,робить свою справу. Всі на своїх місцях заробляють непогано, головне поновити "велике крадівництво", там воєнний стан не перешкода.
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14.05.2023 21:07 Відповісти
Корисний лайфхак для політиків: якщо здати частину території своєї країни і населення ворогу для окупації, можна відразу та легітимно вийти в лігу невиборних і незмінюваних диктаторів. Ще й потік зарубіжної гуманітарної допомоги для розкрадання як бонус.
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15.05.2023 11:25 Відповісти
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