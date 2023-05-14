Парламентські вибори цієї осені не відбудуться, якщо на той момент діятиме воєнний стан, - Зеленський
В Україні не буде парламентських виборів восени 2023 року, якщо діятиме воєнний стан.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час пресконференції в Берліні.
"Якщо воєнного стану не буде, то буде. Ну, в законі написано, що за Конституцією України після закінчення воєнного стану, я думаю, за 90 днів проводяться вибори", - наголосив глава держави.
Нагадаємо, що чергові вибори до Верховної Ради за графіком мають відбутися 29 жовтня.
Топ коментарі
+35 Silent Crag
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+33 Віктор Св #553498
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+25 Urs
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А можна питання - головнокомандувач коли приносив присягу, він присягав народу України як всі військові, або в нього був якийсь окремий текст?