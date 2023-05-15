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Новини Війна
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Українська "формула миру" має бути основою для завершення війни, - фон дер Ляєн

фон,дер,урсула,ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася за те, щоби відправною точкою зусиль для припинення російсько-української війни була запропонована Києвом "формула миру".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Заява Урсули фон дер Ляєн про український мирний план співпала у часі з поїздкою топ-представника Китаю до кількох європейських столиць, метою якої Пекін називає "політичне врегулювання" війни в Україні.

"Нічого про Україну без України… Ніколи не можна забувати, що це Україна зазнала брутального вторгнення. Тож це вона має закладати основоположні принципи для справедливого миру", - зауважила президентка Єврокомісії.

Вона схвально висловилася про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент України нещодавно провели першу телефонну розмову, та наголосила, що Пекін має використати свій вплив на Москву для того, щоб сприяти завершенню війни.

Читайте: "Дорожня карта" вступу України до ЄС чітка: спочатку оцінка комісії, потім рішення Ради Європи, - фон дер Ляєн

Автор: 

фон дер Ляєн Урсула (760)


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Тільки щоб Зеля відчипився! В його маренні формулі нічого не написано про кордони 1991 року.
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15.05.2023 16:28 Відповісти
А какая мотивация у ***** заканчивать боевые действия и какой-то там мир создавать? Он в любом случае, если хочет остаться у власти, должен уничтожить своих же нациков-орков, способных порвать его самого. В прошлом для этого использовал США и Трампа, с которым согласовал массированный удар (с б52 или б1б бомбардировщиками) по колонне у дейр-эз-зора и убрал сотни нациков с ОРДЛО чужими руками (имеющим рейтинг у народа раза в 3 выше, чем сам карлик), ну а до этого гиви с моторолой и остальным пощелкал. Для лысого гнома это приоритет номер один, важнее всего Китая. Теперь он будет нашими руками убирать угрозу своей власти (оставив трусливое спившиеся мясо из полумужчин) и поэтому война так и так будет идти до их полного уничтожения. И маловероятно, что получится именно эта формула мира. Если русня потеряет всю армию, то логично использовать этот исторический шанс и уничтожить опаснейшего врага окончательно и навсегда. Если русня сохранит армию и своих нациков и они вдруг останутся без необходимости вести войну, то они моментально за пару суток снесут необстрелянных мусоров и фсбшную шваль и захватят власть к себе, а ***** повесят со шваброй в жопе. И ***** сам в этом виноват. У него была возможность привести ситуацию к миру. Вместо этого он сначала (примерно в середине марта прошлого года) отдал приказ провести тотальный геноцид в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах (чтобы в будущем дестабилизировать власть у нас, выкладывая все новые военные преступления) руками бурятов и других орков, а затем наградил всех до одного. Это личные решения самого *****, так шо пускай не просит больше никогда переговоров или мирного разрешения, пока он не получит швабру в жопу, то будут идти боевые действия. У него были все карты в руках, просто сдать в марте прошлого года пару сотен военных преступников для пожизненного заключения в наших тюрьмах и устроить ту самую мирную ситуацию. А теперь поезд безвозвратно ушел и полупозиции не будет. Формула мира - это спущенные штаны с ***** в проруби и все желающие получить удовольствие от его жопы, ну или швабра, если кто не хочет использовать натуральные возможности.
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15.05.2023 16:45 Відповісти
Основою для завершення війни має бути знищена кацапська система яка війну і розпочала!
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15.05.2023 16:48 Відповісти
 
 