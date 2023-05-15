УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10344 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 056 58

Зеленський про контрнаступ: Нам дійсно треба трохи часу, не багато

зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що для початку контрнаступу Україні потрібно ще трохи часу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він заявив у відповідь на питання журналіста під час зустрічі з британським прем'єром Ріші Сунаком.

Президент сказав, що Україна "готує дуже важливі контрнаступальні кроки", але потрібно більше часу.

"Нам дійсно потрібно ще трохи часу. Не надто багато. Ми будемо готові, ви знаєте, через деякий час. Я хочу бути з вами гранично чесним, але не можу поділитися з вами деякими датами... У нас немає секретів від наших друзів, але ми маємо деякі секрети від наших "сусідів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для підготовки до контрнаступу.

Пізніше він повідомив, що перші важливі кроки щодо українського контранаступу відбудуться "незабаром".

Також читайте: ЗСУ почали підготовку до контрнаступу, - CNN

Автор: 

Зеленський (23653) контрнаступ (432)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
коли людина каже що "хоче бути чесним", то вона точно бреше і схильна до брехні взагалі
показати весь коментар
15.05.2023 17:07
+21
показати весь коментар
15.05.2023 17:12
+20
Нужно чтоб студия "квартал 95" наладила продажу билетов на шоу "контрнаступ". Для полного счастья.
показати весь коментар
15.05.2023 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба щоб товариш Сі та папа Римський приєднали свої зусілля. Тоді можно і капітуляцію підписати.
показати весь коментар
15.05.2023 17:07 Відповісти
Звісно, буде чекати поки орки розібьють запаси зброї, котрі надали союзники. А орки це роблять щоночі.
показати весь коментар
15.05.2023 17:43 Відповісти
коли людина каже що "хоче бути чесним", то вона точно бреше і схильна до брехні взагалі
показати весь коментар
15.05.2023 17:07 Відповісти
Не завжди. Бувають дійсно чесні люди, які ображаються, що їм не довіряють. Бо для них брехати неприпустимо. але це не про Боню
показати весь коментар
15.05.2023 17:15 Відповісти
Що ти таке несеш, добвню?!
показати весь коментар
15.05.2023 19:44 Відповісти
Нужно чтоб студия "квартал 95" наладила продажу билетов на шоу "контрнаступ". Для полного счастья.
показати весь коментар
15.05.2023 17:07 Відповісти
Треба ще трохи мобіків навідловлювати.
показати весь коментар
15.05.2023 17:21 Відповісти
2-3 недели...
показати весь коментар
15.05.2023 17:08 Відповісти
Не… поки ґрунт промерзне )

я думаю це дезінформація, по особистим «спостереженням» контраступ починається (почався)
показати весь коментар
15.05.2023 17:16 Відповісти
Що ти знаєш про наступ,час чи зброю? Наступ це кадрова Армія на фронті, а не по тюрьмах. Це життя людей, яким запропонував шашлики замість захисту...кого і потрібно судити то тільки владу зеленого болота
показати весь коментар
15.05.2023 17:09 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2023 17:12 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2023 17:09 Відповісти
Мальчиш Оманіш
показати весь коментар
15.05.2023 17:19 Відповісти
Вірю в Пентагон і ЦРУ, Зеля каже то що має казати, а вони правильно оцінюють ситуацію і ведуть нас до перемоги...
показати весь коментар
15.05.2023 17:14 Відповісти
Пентагон ...ЦРУ ведуть до перемоги????Даааа....***)))
показати весь коментар
15.05.2023 17:50 Відповісти
Все правильно сказав, не потрібно підганяти ЗСУ зі звільненням територій, все буде готово коли вище військово-політичне керівництво вирішить почати операцію.
показати весь коментар
15.05.2023 17:14 Відповісти
От тут прямо і повірив! От аж сльоза проступила! А як переконливо каже наш Президент - "нам дійсно потрібно ще торхи часу!" Відразу згадав про травневі і шашлики. Тоді теж Президент був супер-переконливий.
показати весь коментар
15.05.2023 17:15 Відповісти
Подскажите плииз, я правильно понял
"Нам нужно еще время, немного"?
показати весь коментар
15.05.2023 17:18 Відповісти
Залужнии знає коли і шо .
показати весь коментар
15.05.2023 17:19 Відповісти
Навіть щодо нього не певний..., остання історія, цікава казка, з ракетами Storm Shadow)) нам тиждень тому розказали про ці ракети, їх запускають з літаків, значить їх потрібно було переобладнати під українські літаки, щоб можна було їх використовувати і перевірити успішні спрацьовування усіх систем, погодьтесь це, як мінімум декілька місяців... казаби минулого тижня показали фото залишок, з місця застосування прильоту цієї ракети, отож рішення щодо передачі цієї зброї було прийнято багато місяців тому, але нам озвучено лише тиждень тому... це підтверджує факт, що вся операція, щодо звільнення нашої території, це очевидно спланована серйозними дядьками, а не нашим міністерством оборони... і все що ми чуємо від Зелі, це не слова до нас, це спектакль для Кремля...
показати весь коментар
15.05.2023 17:42 Відповісти
Ну якось так .
показати весь коментар
15.05.2023 17:46 Відповісти
Зеленський абсолютно свідомо затягує початок контрнаступу, намагаючись підлаштувати його проведення під вирішення своїх політичних цілей. Ніякі візити вже нічого не змінять реально. Головна маса озброєння в Україні і тепер її місця складування обстрілюють на базах зосередження. ГШ другий тиждень вимагає санкції на початок наступу, але Єрмак продовжує возити Зеленського по дурним візитам.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показати весь коментар
15.05.2023 17:21 Відповісти
Контрнаступ - це не йому вирішувати "коли" і "де".
показати весь коментар
15.05.2023 17:23 Відповісти
якраз йому. Якби він не мав права вирішального голосу, то і наші кордони не були голі та розміновані на початок війни.
показати весь коментар
15.05.2023 17:33 Відповісти
Він на 70% автор здачи Чонгара та Маріуполя, і тільки на 30% там Залужний.
показати весь коментар
15.05.2023 17:57 Відповісти
є автор а є виконавець. Автром ідеї щодо знищення юдеїв був Гітлер, але виконавцям це не допомогло в Нюрнберзі.
показати весь коментар
15.05.2023 20:44 Відповісти
Вони з Юзіком пасавєтавалісь і рєшилі, що "треба трохи часу, небагато".
показати весь коментар
15.05.2023 17:41 Відповісти
У них що не день, то інсайд:

- то втрати України під 100к (на 20.‎07.‎2022‎)
- то з'явились документи, що в китаї насправді 900 млн населення;
- то китай провалив тестування найкращої в світі ракети;
- то затонув найкращий в світі підводний човен.

Не кажу, що там 100% матеріалів - фейк. На другорядних новинах іноді є посилання на джерело. Але дивним чином, все що доленосне для України - не має ні джерел, ні посилась (а скоріше за все - фантазія авторів). Ще й не витримує перевірку часу
показати весь коментар
15.05.2023 17:36 Відповісти
«Не приставайте к царю!», він ордени збирає, орденоносець зебрежнєв!
показати весь коментар
15.05.2023 18:20 Відповісти
тобто "весняного" контрнаступу який півроку піарили на "марафоні" і не тільки, буданови-данілови-кулеби та інші не буде як і не сталось обіцяних травневих "шашличків" в 2022-у році. Печально
показати весь коментар
15.05.2023 17:32 Відповісти
Не сумуйте.....буде весною 24....може.
показати весь коментар
15.05.2023 17:52 Відповісти
29 утро.или 2 июня
показати весь коментар
15.05.2023 23:23 Відповісти
Буданови-Данілови-Кулеби не називали точних дат. Там-як мінимум двісті тисяч орків. У яких повно техніки, снарядів, набоїв та інших ракет. Заплановий наступ-це не те ж саме, що ти запланував за місяць свій візит до тещі у іншому місті, попередив її та у заплановану неділю сів із жінкою у авто та вчасно до неї приїхав. Тут-війна. І будь-яка помилка в розрахунках може привести до загибелі великої кількості наших бійців, а заразом-і до стратегічної поразки. Тим, хто не чекає контрнаступу з дивану, вбачаючи зраду, а володіє більш повною інформацією про підготовку наших збройних сил до нього-видніше, коли його розпочинати.
показати весь коментар
15.05.2023 18:15 Відповісти
Куди там Сирському/Залужному/НАТО(яке безумовно помагає нам у всьому) до наших диванних експертів. От якби їх на фронт, або в командування то війна закінчилась би звільненням всієї України, включаючи Крим ще 27-28 лютого минулого року, а можливо і 25 лютого. Читаєш деякі коментарі та виникає питання: чи діти їх пишуть, чи Google тестує свою систему штучного інтелекту на українській мові, чи просто боти за методичкою працюють Ctrl+C -> Ctrl + D
Бо адекватна людина, не військова, не з військовим досвідом, не з досвідом управління хоча кіоском з шаурмою, а просто адекватна людина з IQ більше 69 такої дурні не напише. В їх розумінні, спланувати контрнаступ ЗСУ в 50-70К на укріпленні рубежі противника, де знаходиться не менше 150К орків, з переважаючою авіацією, кількісно переважаючою артилерією, ешалованною системою ППО - це як спланувати похід з друзями на пиво.
показати весь коментар
15.05.2023 18:41 Відповісти
Пусть Жираф и был не прав,

но виновен не Жираф,

а тот, кто крикнул из ветвей:

- Жираф большой, ему видней!

вас зелеботов скоро будут из рогаток отстреливать
показати весь коментар
15.05.2023 18:56 Відповісти
Сам ти Зеленобот. Адже тільки бот, відповідає на аргументи не аргументом, а так як ти.
показати весь коментар
15.05.2023 19:03 Відповісти
ты не привел ни единого аргумента, валенок. Только пафосно вылизал анальное отверстие тем, кто (предположительно) планирует наступление. Поливая при этом дерьмом тех, кому (на твой взгляд) не следует ничего обсуждать.

Ты же реально как тот попугай из песенки.
показати весь коментар
15.05.2023 19:21 Відповісти
Той хто кричить про контрнаступ сам має в перших рядах визволяти території
показати весь коментар
15.05.2023 20:01 Відповісти
Зеля, іди вже! Задовбав..!
показати весь коментар
15.05.2023 18:01 Відповісти
З цим зеленим гівном звільнення українські землі не дочекаюються. В нього як не батарея гаряча, то срака холодна. То Ф16 немає, то ще трішки часу потрібно.
показати весь коментар
15.05.2023 18:05 Відповісти
Чекаємо на наступне турне в травні 2024 року.
показати весь коментар
15.05.2023 18:12 Відповісти
Сподіваюсь, він не знає коли і де розпочнеться контрнаступ. Тому хай що завгодно каже .
показати весь коментар
15.05.2023 18:13 Відповісти
Совсем чуть чуть, это до следующих выборов в Штатах и в случае победы рыжего или дисантиса сказать что поддержка уменьшилась и надо садиться за стол с козломордыми!!!
показати весь коментар
15.05.2023 18:30 Відповісти
Не мели дурниць. Скоріше за все наступним президентом буде De Santis. Трампу світить лише скромне місце в камері. De Santis підтримує Україну. У разі перемоги підтримка зросте в рази.
показати весь коментар
15.05.2023 19:47 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2023 18:33 Відповісти
Мало кому так не личить форма ...
показати весь коментар
15.05.2023 20:37 Відповісти
четырежды уклонившийся контрнаступаюший верховноговноком
показати весь коментар
15.05.2023 18:47 Відповісти
Трохи підождіть, рашисти тільки почали нищити запаси, що союзники надіслали. Ось як знищать хоча б половину, тоді і наступати можна до середини, а там пуйлу в очі заглянуть і капітуляцію підписать.
показати весь коментар
15.05.2023 18:59 Відповісти
у мордоровских и их посипак горят пер да ки и это радует....
показати весь коментар
15.05.2023 19:41 Відповісти
Суд відмовився заслухати командира Червінського Ганущака та не приймав будь-які докази на користь підозрюваного.
показати весь коментар
15.05.2023 19:54 Відповісти
Президент не має виправдовуватися чому не починається контрнаступ,це життя українців в першу чергу. Також не треба кожен день кричати що скоро буде контрнаступ
показати весь коментар
15.05.2023 19:59 Відповісти
«Трохи, небагато» це скільки?!
Порівняно з чим «небагато»?!
Скільки за це «трохи» ми ще втратимо?!
показати весь коментар
15.05.2023 20:30 Відповісти
Ишчо пару лет и 100 брэдли и 30 абрамсов и мы как начнем наступать, как наступим...
показати весь коментар
15.05.2023 20:41 Відповісти
Президенту то что терять? Он при деньгах, живет в безопасности, разьезжает по заграницам, хорошо питается...он может сказки рассказывать годами. Будет все уж очень плохо, уедет за границу. Он же еврей и ему проблемы украинцев...как-то все наигранно.
показати весь коментар
15.05.2023 20:44 Відповісти
Хутін просив зачекати, бо ще не підготував свою орду? Ось в новинах - ешелон техніки і *********** з бульбостану на Луганщину тільки відправили. Поки дотягнуть, поки розвантажать, а потім ще від залізниці до фронту на 100 км переправляти - треба зачекати. А ще треба зачекати поки ракети прилетять на якісь склади з накопленими, завдяки партнерам ************ і місця дислокації бойової техніки. Хотілось би думати, що помиляюсь, але після розмінованого Чонгару...
показати весь коментар
15.05.2023 22:50 Відповісти
 
 