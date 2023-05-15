Зеленський про контрнаступ: Нам дійсно треба трохи часу, не багато

Президент Володимир Зеленський сказав, що для початку контрнаступу Україні потрібно ще трохи часу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він заявив у відповідь на питання журналіста під час зустрічі з британським прем'єром Ріші Сунаком.

Президент сказав, що Україна "готує дуже важливі контрнаступальні кроки", але потрібно більше часу.

"Нам дійсно потрібно ще трохи часу. Не надто багато. Ми будемо готові, ви знаєте, через деякий час. Я хочу бути з вами гранично чесним, але не можу поділитися з вами деякими датами... У нас немає секретів від наших друзів, але ми маємо деякі секрети від наших "сусідів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для підготовки до контрнаступу.

Пізніше він повідомив, що перші важливі кроки щодо українського контранаступу відбудуться "незабаром".

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