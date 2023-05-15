Зеленський про контрнаступ: Нам дійсно треба трохи часу, не багато
Президент Володимир Зеленський сказав, що для початку контрнаступу Україні потрібно ще трохи часу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він заявив у відповідь на питання журналіста під час зустрічі з британським прем'єром Ріші Сунаком.
Президент сказав, що Україна "готує дуже важливі контрнаступальні кроки", але потрібно більше часу.
"Нам дійсно потрібно ще трохи часу. Не надто багато. Ми будемо готові, ви знаєте, через деякий час. Я хочу бути з вами гранично чесним, але не можу поділитися з вами деякими датами... У нас немає секретів від наших друзів, але ми маємо деякі секрети від наших "сусідів", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для підготовки до контрнаступу.
Пізніше він повідомив, що перші важливі кроки щодо українського контранаступу відбудуться "незабаром".
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я думаю це дезінформація, по особистим «спостереженням» контраступ починається (почався)
"Нам нужно еще время, немного"?
- то втрати України під 100к (на 20.07.2022)
- то з'явились документи, що в китаї насправді 900 млн населення;
- то китай провалив тестування найкращої в світі ракети;
- то затонув найкращий в світі підводний човен.
Не кажу, що там 100% матеріалів - фейк. На другорядних новинах іноді є посилання на джерело. Але дивним чином, все що доленосне для України - не має ні джерел, ні посилась (а скоріше за все - фантазія авторів). Ще й не витримує перевірку часу
Бо адекватна людина, не військова, не з військовим досвідом, не з досвідом управління хоча кіоском з шаурмою, а просто адекватна людина з IQ більше 69 такої дурні не напише. В їх розумінні, спланувати контрнаступ ЗСУ в 50-70К на укріпленні рубежі противника, де знаходиться не менше 150К орків, з переважаючою авіацією, кількісно переважаючою артилерією, ешалованною системою ППО - це як спланувати похід з друзями на пиво.
но виновен не Жираф,
а тот, кто крикнул из ветвей:
- Жираф большой, ему видней!
вас зелеботов скоро будут из рогаток отстреливать
Ты же реально как тот попугай из песенки.
Порівняно з чим «небагато»?!
Скільки за це «трохи» ми ще втратимо?!