Велика Британія рада бути першою країною, яка передала Україні зброю великої дальності, - Сунак

Велика Британія й далі надаватиме українському народові підтримку, що необхідна для захисту від агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак.

"Сьогодні Україна хоробро протистоїть російській агресії. І ми мали чудову нагоду поговорити про підтримку, яку надає Велика Британія Україні не лише зараз, а й на майбутнє", - наголосив він.

Сунак зазначив, що Велика Британія рада бути першою країною, яка передала Україні зброю великої дальності, а також посилюватиме протиповітряну оборону нашої країни й надаватиме далекобійні ударні дрони.

"І Кремль має знати, що ми нікуди не підемо, ми будемо робити це й надалі. Ми залишаємося непохитними в тому, щоб допомогти Україні захиститися", - додав очільник британського уряду.

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На його переконання, Україна повинна не лише відновити свою територіальну цілісність, а й мати змогу захистити себе в майбутньому.

"Іще однією темою наших переговорів сьогодні були безпекові домовленості, які ми повинні запровадити між країнами-союзниками для України на довгострокову перспективу", - зазначив Сунак.

Він також сказав , що Велика Британія готова відіграти активну й одну з ключових ролей у створенні авіаційної коаліції. Прем’єр-міністр зауважив, що це питання стосується не лише надання літаків, а й тренування льотчиків, відповідного матеріально-технічного забезпечення.

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