Велика Британія рада бути першою країною, яка передала Україні зброю великої дальності, - Сунак
Велика Британія й далі надаватиме українському народові підтримку, що необхідна для захисту від агресії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак.
"Сьогодні Україна хоробро протистоїть російській агресії. І ми мали чудову нагоду поговорити про підтримку, яку надає Велика Британія Україні не лише зараз, а й на майбутнє", - наголосив він.
Сунак зазначив, що Велика Британія рада бути першою країною, яка передала Україні зброю великої дальності, а також посилюватиме протиповітряну оборону нашої країни й надаватиме далекобійні ударні дрони.
"І Кремль має знати, що ми нікуди не підемо, ми будемо робити це й надалі. Ми залишаємося непохитними в тому, щоб допомогти Україні захиститися", - додав очільник британського уряду.
На його переконання, Україна повинна не лише відновити свою територіальну цілісність, а й мати змогу захистити себе в майбутньому.
"Іще однією темою наших переговорів сьогодні були безпекові домовленості, які ми повинні запровадити між країнами-союзниками для України на довгострокову перспективу", - зазначив Сунак.
Він також сказав , що Велика Британія готова відіграти активну й одну з ключових ролей у створенні авіаційної коаліції. Прем’єр-міністр зауважив, що це питання стосується не лише надання літаків, а й тренування льотчиків, відповідного матеріально-технічного забезпечення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Московиты должны понимать что их территория
простреливается точно так же, как наша.
Интересно, инструкцию как убрать ограничение в 250км случайно не оставили в контейнере?
США - вот вам ракеты на 1000км, только по расее не стреляйте
Украина - а что, до масквы долетит?
США - да не только до масквы, только вы по ним не стреляйте
Украина - а что, сильно 3,14зданет?
США - да ахриненно сильно 3,14зданет, но вы не стреляйте
Украина - звук запуска ракеты
США - это что сейчас было?
Украина - а, шо, где?
Вони ж трясуться з переляку - бояться ескалації.
В такие детали я не вдавался
Это может объяснить почему они резко в мурманск *********
Штормшедоу до Энгельса не достаёт - для этого борт-носитель должен висеть возле кацапской границы над оккупированной Луганской областью, и только тогда КР может на излете долететь, и то только по прямой, без усложнения\изменения прямого маршрута КР.
То есть по факту значительную часть их воздушного флота "в случае чего", ********** ещё до взлёта
И не "значительную часть, а практически всю стратегическую авиацию. Там сейчас базируются 14 девяностопятых, два стошестидесятых и еще несколько двадцатьвторых. А это практически все борта, которые в состоянии выполнять боевую задачу.
Остальные шесть АБ способных принять и обслужить такие борта находятся в Псковской, Смоленской, Брянской, Воронежской и Ростовской областях, т. е. ближе чем Энгельс. Поэтому осталась только база Оленья, а следующая ближайшая - в жопе мира аж за Воркутой.
Я чесно побоювалася, що наступник Джонсона змінить політику щодо підтримки України та зменшить допомогу.
І рада, що помилилася.