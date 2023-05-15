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Велика Британія рада бути першою країною, яка передала Україні зброю великої дальності, - Сунак

зеленський,сунак

Велика Британія й далі надаватиме українському народові підтримку, що необхідна для захисту від агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак.

"Сьогодні Україна хоробро протистоїть російській агресії. І ми мали чудову нагоду поговорити про підтримку, яку надає Велика Британія Україні не лише зараз, а й на майбутнє", - наголосив він.

Сунак зазначив, що Велика Британія рада бути першою країною, яка передала Україні зброю великої дальності, а також посилюватиме протиповітряну оборону нашої країни й надаватиме далекобійні ударні дрони.

"І Кремль має знати, що ми нікуди не підемо, ми будемо робити це й надалі. Ми залишаємося непохитними в тому, щоб допомогти Україні захиститися", - додав очільник британського уряду.

Також дивіться: Зеленський прибув до Великої Британії та зустрівся із Сунаком. ВІДЕО+ФОТО

На його переконання, Україна повинна не лише відновити свою територіальну цілісність, а й мати змогу захистити себе в майбутньому.

"Іще однією темою наших переговорів сьогодні були безпекові домовленості, які ми повинні запровадити між країнами-союзниками для України на довгострокову перспективу", - зазначив Сунак.

Він також сказав , що Велика Британія готова відіграти активну й одну з ключових ролей у створенні авіаційної коаліції. Прем’єр-міністр зауважив, що це питання стосується не лише надання літаків, а й тренування льотчиків, відповідного матеріально-технічного забезпечення.

Читайте: Велика Британія буде ключовою частиною коаліції з підтримки Повітряних сил України, - Сунак

Автор: 

Велика Британія (5535) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+28
Боже-бережи короля...
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15.05.2023 17:30
+25
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15.05.2023 17:34
+17
Велика Британія та зброя Великої дальності... звучить!
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15.05.2023 17:34
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Боже-бережи короля...
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15.05.2023 17:30 Відповісти
Золоті слова, що на других надійся,але і самі майте змогу захищати.
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15.05.2023 17:31 Відповісти
Велика Британія та зброя Великої дальності... звучить!
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15.05.2023 17:34 Відповісти
у даному випадку слово "Дальності" треба теж писати з великої літери.
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15.05.2023 18:39 Відповісти
Приймаю...
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15.05.2023 18:48 Відповісти
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15.05.2023 19:03 Відповісти
Британія багато чого передала першої, та у багато чому була рушієм допомоги Україні.
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15.05.2023 17:34 Відповісти
Майже в усьому. Британці перші передали противотанкові ракети, перші передали протикорабельні ракети, перші передали танки, перші передали далекобійну зброю, перші навчають пілотів. СШа і Німеччина валять масою, але тільки в Британія вистачаї сміливості щось поставити першими.
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15.05.2023 19:24 Відповісти
Ще Джонсон якимось дивом переконав Зеленського змінити Хомчака на Залужного...
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15.05.2023 19:30 Відповісти
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15.05.2023 17:34 Відповісти
А що то за вилупок праворуч?
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15.05.2023 19:52 Відповісти
Long live the King!
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15.05.2023 17:36 Відповісти
Ракеты большей дальности - самое то.
Московиты должны понимать что их территория
простреливается точно так же, как наша.
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15.05.2023 17:56 Відповісти
Англосакси 😘
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15.05.2023 17:58 Відповісти
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15.05.2023 18:00 Відповісти
как тебе такой Байден ?
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15.05.2023 18:01 Відповісти
как тебе такое Байден ?

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15.05.2023 18:02 Відповісти
Может вступить в Британское Содружество? Там неплохая кампания...
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15.05.2023 18:02 Відповісти
Краще вже одразу в склад держави. А то дехто як Шотландiя вже не дуже радi бути, так треба бути з тими, хто радий.
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15.05.2023 21:45 Відповісти
цікава казка, з ракетами Storm Shadow)) нам десь тиждень тому розказали про ці ракети, їх запускають з літаків, значить їх потрібно було переобладнати під українські літаки, щоб можна було їх використовувати і перевірити успішні спрацьовування усіх систем, погодьтесь це, як мінімум декілька місяців... казаби минулого тижня показали фото залишок, з місця застосування прильоту цієї ракети, отож рішення щодо передачі цієї зброї було прийнято багато місяців тому, але нам озвучено лише тиждень тому... це підтверджує факт, що вся операція, щодо звільнення нашої території, очевидно спланована серйозними дядьками з Пентагону, а не нашим міністерством оборони... людський ресурс з нашого боку його навчання та загальне планування війни з їхнього...
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15.05.2023 18:02 Відповісти
уже Су24 Переобладнують
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15.05.2023 18:06 Відповісти
ракета автономная ей подходит любой носитель
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15.05.2023 18:07 Відповісти
Ракета так. А підвіс, а кріплення. А електроніка ціле вказання для ракети, та що з пульту борта передає ракеті. Це ж не універсальні інтерфейси
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15.05.2023 18:20 Відповісти
я же написал автономная ,заранее цель указывается ,например крымский мост ,он никуда не скроется
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15.05.2023 18:47 Відповісти
целеуказание задатся в данном случае на земле. Ну, еще можно с "посейдона" указывать цель. Нельзя так же исключать возможность вести эту ракету и с "глобал хоук" (это смотря какое оборудование в него запихать). Правда и дальность будет меньшей.
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15.05.2023 18:51 Відповісти
Особенно ничего там переоборудовать не надо, поэтому всё давно уже оборудовано - она просто цепляется на пилон на два замка как и обычный КАБ. Су-24 имеет три таких подвеса, способных нести такой вес - один под фюзеляжем и два на крыльях на пилонах, которые ближе к фюзеляжу, потому что это три точки подвеса, способные поднимать вес до 1500 кг.
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15.05.2023 18:46 Відповісти
Теж мені секрет Полішинеля.
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15.05.2023 19:00 Відповісти
Нам дали на 250км. Хотя паспортная дальность у них 550км.
Интересно, инструкцию как убрать ограничение в 250км случайно не оставили в контейнере?
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15.05.2023 18:23 Відповісти
там голосовий обмежувач поставили: "ви ж тільки далі 250 км не стріляйте"
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15.05.2023 18:30 Відповісти
290
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15.05.2023 18:41 Відповісти
Оригинал не нашёл, своими словами:
США - вот вам ракеты на 1000км, только по расее не стреляйте
Украина - а что, до масквы долетит?
США - да не только до масквы, только вы по ним не стреляйте
Украина - а что, сильно 3,14зданет?
США - да ахриненно сильно 3,14зданет, но вы не стреляйте
Украина - звук запуска ракеты
США - это что сейчас было?
Украина - а, шо, где?
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15.05.2023 19:30 Відповісти
А штати до чого ?
Вони ж трясуться з переляку - бояться ескалації.
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16.05.2023 09:10 Відповісти
зато +50 кг боевая часть
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15.05.2023 18:40 Відповісти
450
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15.05.2023 18:52 Відповісти
Ограничение по дальности этих ракет касается только для ПУ наземного базирования. Это связано с возможностью смены б\ч на ядерную. При использовании с борта тактического бомбардировщика\штурмовика применение ядерной б\ч технически невозможно. Поэтому "шторм шедоу" воздушного базирования летит на дальность 500+.
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15.05.2023 18:57 Відповісти
Там чуть другое ограничение. Себе можно делать любой дальности, а на экспорт не более 300км
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15.05.2023 19:20 Відповісти
ограничение связано с Договором о распространении ракетных технологий. По этому соглашению ракеты наземного базирования могут быть переданы в другую страну с ограничением дальности в 280 км, потому что такая ракета - потенциальный носитель ядерной б\ч. На ракеты "воздух-поверхность" это ограничение не распространяется. Это связано с невозможностью термостатирования ядерной б\ч при воздушном базировании(для этого нужно иметь другую платформу, которой у Украины нет давно в наличии, и переделать и саму ракету). Поэтому полученные нами ракеты летят 500+ км.
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15.05.2023 19:47 Відповісти
Интересно
В такие детали я не вдавался
Это может объяснить почему они резко в мурманск *********
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15.05.2023 20:34 Відповісти
на АБ Оленья они ********* по той причине, что до Энгельса достают наши "стрижи", а больше АБ способных обслуживать оставшиеся Ту-95 и Ту-160 на европейской части лаптестана больше нет. А до Оленья в три раза дальше (где-то 1800 км) от нашей территории, чем до Энгельса. Но аэродром Оленья накрывается одним залпом РСЗО от ближайшей границы НАТО (150 км). Т.е там вообще всё видно, даже как экипаж на борт поднимается, и что там под крылья подвешивается. Эти борта в случае конфликта с НАТО даже не успеют на по рулжке на ВПП вырулить, как будут уничтожены.
Штормшедоу до Энгельса не достаёт - для этого борт-носитель должен висеть возле кацапской границы над оккупированной Луганской областью, и только тогда КР может на излете долететь, и то только по прямой, без усложнения\изменения прямого маршрута КР.
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15.05.2023 21:15 Відповісти
Интересные детали
То есть по факту значительную часть их воздушного флота "в случае чего", ********** ещё до взлёта
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15.05.2023 22:42 Відповісти
теоретически - да, не заходя\залетая платформами воружений на территорию рф. Но кацапы прекрасно понимают, что угрозы непосредственной от НАТО нет. А мы могли бы, но далеко.
И не "значительную часть, а практически всю стратегическую авиацию. Там сейчас базируются 14 девяностопятых, два стошестидесятых и еще несколько двадцатьвторых. А это практически все борта, которые в состоянии выполнять боевую задачу.
Остальные шесть АБ способных принять и обслужить такие борта находятся в Псковской, Смоленской, Брянской, Воронежской и Ростовской областях, т. е. ближе чем Энгельс. Поэтому осталась только база Оленья, а следующая ближайшая - в жопе мира аж за Воркутой.
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15.05.2023 23:11 Відповісти
Но ведь это полнейший тупизм, собрать всё стратегическое, что ещё может летать в одном месте. Ну они дебилы, конечно, ну я думал что не настолько дэбилы. Или я их переоцениваю и там всё намного хуже?
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15.05.2023 23:38 Відповісти
а что им там угрожает?? нато боится собственной тени...
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16.05.2023 00:56 Відповісти
Ох, як хочеться, щоб наші таки щось придумали і знесли те все к чорту !
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16.05.2023 09:13 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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15.05.2023 18:41 Відповісти
do not worry , in is nothing
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15.05.2023 18:56 Відповісти
Ви для цього зареєструвались?
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15.05.2023 19:31 Відповісти
хоч в якійсь країні є ще сміливі лідери
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15.05.2023 19:32 Відповісти
Сунак - наш чувак
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15.05.2023 20:57 Відповісти
Все що ми маємо знати це що Британія ВЕЛИКА !!!!
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15.05.2023 21:55 Відповісти
А які ми раді, пане Сунак, ви навіть уявити не можете. Боже бережи короля. Британія дійсно Велика.
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15.05.2023 22:11 Відповісти
Британці, ми щиро вам вдячні !

Я чесно побоювалася, що наступник Джонсона змінить політику щодо підтримки України та зменшить допомогу.

І рада, що помилилася.
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16.05.2023 09:09 Відповісти
 
 