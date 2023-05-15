Німеччина виготовить для України ще чотири системи ППО IRSI-T SLM

Берлін працює над формуванням нового пакету допомоги Україні, до якого увійдуть зокрема чотири нові системи ППО IRSI-T SLM.

Про це заявила речниця Міністерства оборони ФРН Надін Крюгер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, триває виробництво найновітніших систем ППО IRIS-T SLM. Вона уточнила, що в пакеті йдеться про 4 такі системи на додачу до 4 анонсованих раніше.

Крюгер додала, що черговий пакет військової підтримки України вартістю понад 2,7 мільярда євро містить також 18 колісних гаубиць, артилерійські боєприпаси, керовані ракети для систем ППО, 4 IRIS-T SLM, пускові пристрої IRIS-T SLS, інфрачервоні системи візуалізації, 30 танків Leopard 1A5 і 20 БМП Marder, понад 100 бойових броньованих машин, понад 200 безпілотників-розвідників тощо.

Дивіться: Зеленський відвідав військову базу в Німеччині, де навчаються українські воїни, та вручив нагороди солдатам. ВIДЕО

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц у Берліні підписали спільну декларацію про підтримку Німеччиною роботи комісії Україна-НАТО та про готовність Німеччини надавати допомогу Україні стільки, скільки це буде необхідно.