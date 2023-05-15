Німеччина виготовить для України ще чотири системи ППО IRSI-T SLM
Берлін працює над формуванням нового пакету допомоги Україні, до якого увійдуть зокрема чотири нові системи ППО IRSI-T SLM.
Про це заявила речниця Міністерства оборони ФРН Надін Крюгер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За її словами, триває виробництво найновітніших систем ППО IRIS-T SLM. Вона уточнила, що в пакеті йдеться про 4 такі системи на додачу до 4 анонсованих раніше.
Крюгер додала, що черговий пакет військової підтримки України вартістю понад 2,7 мільярда євро містить також 18 колісних гаубиць, артилерійські боєприпаси, керовані ракети для систем ППО, 4 IRIS-T SLM, пускові пристрої IRIS-T SLS, інфрачервоні системи візуалізації, 30 танків Leopard 1A5 і 20 БМП Marder, понад 100 бойових броньованих машин, понад 200 безпілотників-розвідників тощо.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц у Берліні підписали спільну декларацію про підтримку Німеччиною роботи комісії Україна-НАТО та про готовність Німеччини надавати допомогу Україні стільки, скільки це буде необхідно.
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Нужно десятки комплексов Patriot и Irsi и будет норм
Нет, бизнес мутился спокойно и дальше. И это при мега-патриоте Бджоляре, на пророссийских тут косить не получится даже.
Многие тут пишут, что после падения Украины будет Европа. Но в самой Украине тогда никто не был таким умником и не прогнозировал нападение на Украину.
А как самих за жопу ухватили так караул, спасайте кто может. Хотя по сути никто и не обязан, ни юридически, ни морально.
Можно подумать в ЕС фон дер Ляен или Боррель это европейское х-ло, которые должны были всех в стойло поставить и запретить торговать. Это при том, что структура ЕС в 50 раз сложнее унитарной Украины.
Но с них требовать проще, конечно.
Ні, чуваче. Ти будеш й далі голосувати за шлунок та обіцянки
(плюс такая же опечатка в первом абзаце)