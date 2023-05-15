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Німеччина виготовить для України ще чотири системи ППО IRSI-T SLM

iris-t

Берлін працює над формуванням нового пакету допомоги Україні, до якого увійдуть зокрема чотири нові системи ППО IRSI-T SLM.

Про це заявила речниця Міністерства оборони ФРН Надін Крюгер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

За її словами, триває виробництво найновітніших систем ППО IRIS-T SLM. Вона уточнила, що в пакеті йдеться про 4 такі системи на додачу до 4 анонсованих раніше.

Крюгер додала, що черговий пакет військової підтримки України вартістю понад 2,7 мільярда євро містить також 18 колісних гаубиць, артилерійські боєприпаси, керовані ракети для систем ППО, 4 IRIS-T SLM, пускові пристрої IRIS-T SLS, інфрачервоні системи візуалізації, 30 танків Leopard 1A5 і 20 БМП Marder, понад 100 бойових броньованих машин, понад 200 безпілотників-розвідників тощо.

Дивіться: Зеленський відвідав військову базу в Німеччині, де навчаються українські воїни, та вручив нагороди солдатам. ВIДЕО

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц у Берліні підписали спільну декларацію про підтримку Німеччиною роботи комісії Україна-НАТО та про готовність Німеччини надавати допомогу Україні стільки, скільки це буде необхідно.

Німеччина (7316) допомога і підтримка (1155)


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Топ коментарі
+12
Спасибо Германии!

Нужно десятки комплексов Patriot и Irsi и будет норм
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15.05.2023 18:18
+9
Правильно! Готуйте швидше і більше, а то Мєльніка з поводка спустимо!
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15.05.2023 18:23
+9
Щира подяка Германії за її підтримку та допомогу.
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15.05.2023 18:29
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Спасибо Германии!

Нужно десятки комплексов Patriot и Irsi и будет норм
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15.05.2023 18:18 Відповісти
Не irsi, а iris, в заголовку помилка
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15.05.2023 18:22 Відповісти
Хоть один в Херсон и в Запорожье один 🙏, дайте
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15.05.2023 19:23 Відповісти
и Хмельницкий....
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16.05.2023 00:42 Відповісти
Правильно! Готуйте швидше і більше, а то Мєльніка з поводка спустимо!
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15.05.2023 18:23 Відповісти
він вже гризе ошійник)
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15.05.2023 18:40 Відповісти
він в Мексиці ... през Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрад пішов вже на лікарляний коли дізнався про Мельника- бультерьера.... але в Мексиці непогані БТРи і вони нам потрібні....але в Мексиці є текіла і Мельник нам теж потрібен хто кого? інрига
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15.05.2023 19:10 Відповісти
якщо Мельник перегризе ошійник - непоздоровиться ані Андресу Мануелю Лопесу ані Шольцу
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15.05.2023 19:59 Відповісти
Не будет ничего из Мексики. У них самая натуральная война с картелями, которые имеют и броню, и вертушки, в числе прочего.
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15.05.2023 21:01 Відповісти
Охренеть.....вспоминается фильм "Оружейный барон". Он правда броней и вертушками не торговал, ограничивался пехотным оружием.
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15.05.2023 21:05 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Narco_tank Narco tank
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15.05.2023 21:08 Відповісти
Нда, переделали машину. я не смог увидеть, в башне у него какое то оружие есть?
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15.05.2023 21:10 Відповісти
Стрелковка у них - все вплоть до крупнокалиберных М2. Там все серьезно, организовано и тренировано.

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15.05.2023 21:20 Відповісти
Как бы наши янтарные бароны до такого не додумались.
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15.05.2023 21:31 Відповісти
Не тот бюджет, мне кажется. У картелей миллиарды долларов крутятся.
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15.05.2023 21:36 Відповісти
Там країна в країні...
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16.05.2023 00:51 Відповісти
Не здивуюсь, якщо в мекс наркокартелях загалом більше людей задіяно, ніж у ВСУ)
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16.05.2023 00:52 Відповісти
https://www.funker530.com/video/mexican-cartel-convoy-military-hardware/ video
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15.05.2023 21:22 Відповісти
Який дивний збіг, забрали Мельника з Німеччини - пішли звідти озброєння в досить великій кількості. Змушує задуматись, чи не так?
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15.05.2023 19:00 Відповісти
бо Мельник розворушив те болото! а ти - тупий як пробка
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15.05.2023 20:00 Відповісти
Мельник хам, який запам'ятався на Заході лише образами німецьких політиків замість прохань надати озброєння. В Україні отримав свою фан-базу серед такого ж хамовитого бидла, яке думає, що їм всі зобов'язані. Схоже ти в її складі.
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15.05.2023 20:11 Відповісти
Ти диви - бактерія не тільки імя має а ще і коменти пише ,дивина тай годі.
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15.05.2023 20:55 Відповісти
О, вищевказана бидло-фан-база підтягується, доводячи тим самим правоту моїх висновків.
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15.05.2023 21:15 Відповісти
Ну так ну так - тільки бактерії (і то не всі ) можуть дозволити собі не бути залежним від інших живих істот, всі остальні істоти залежать один від одного - особливо багатоклітинні до яких відносяться і люди . І ще якщо ваша друга половина наставить вам роги не починайте розказувати що вона щось там вам зобовязана - бо ніхто нікому нічим не зобовязаний .
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15.05.2023 21:24 Відповісти
Ну вам видніше що ви там робили - але як випливає з вашого комента те що ви робили вам не дуже сподобалося але тут я вам не помічник , ви там якось справляйтеся самі ( ручками ).
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15.05.2023 21:36 Відповісти
а по факту що буде,га то що там твій крутий серун-мельник зробив,крім відлизу меркельші,?
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15.05.2023 21:37 Відповісти
А причому тут Мельник ? Мене з******** коменти в стилі Україні ніхто нічим не зобовязаний - зате Україна всім зобовязана .
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15.05.2023 21:52 Відповісти
а при тому що таки зобовязана,бо крім ДВОХ КРАЇН.усі решта могли взагалі збоку стояти,та й решта двоє,все що в будапештцькій писульці наші лохи понапідписували,теж виконали,тому так, нам ніхто нічого не винен,раз не вміємо відстоювати свої інтереси в життєво важливих для НАШОЇ КРАЇНИ перемовинах,то хто нам лікар?
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15.05.2023 22:19 Відповісти
Ну так ну так - всі заробляли на торгівлі з кацапстаном а розплачуватися маєм лише ми ( я ж забув в Європі ціна на газ піднялася - ціна на газ то велика біда а те що десь в якійсь Україні цілі міста стирають з мапи то таке а ціна на газ то Вселенська біда) і сірійці і далі по списку .
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15.05.2023 22:40 Відповісти
нас ніхто за руки ноги не примушував продавати танки і гармати сотнями штук,літаки і вертольоти десятками,а бк ешелонами.це все ми робили самі,і так бабла з рашкою ми заробили не менше Європки,не треба прибіднятись
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15.05.2023 22:43 Відповісти
Давайте про армію не будемо - стан Бундесверу все і без слів скаже ( а в німців проблем з грошами технологіями і доступу до них не було). А щодо заробітку - дякую що ви мені відкрили очі Сіменс Рено і далі по списку це українські компанії , і нафту ми в кацапстані скупляли просто шаленими партіями - правда що ми з нею робили а точно перепродували європейцям .
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15.05.2023 22:51 Відповісти
ясно,всі кругом винні а "мудрий нарід" весь в білому але обісраний)))
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15.05.2023 22:55 Відповісти
Знаєте навіть в кримінальному кодексі є різні ступені "винуватості" а з нами як вийшло - наш склад злочинну найлегший а відповідаємо ми як за вбивство , якщо вам подобається такий стан речей то ваші проблеми - мені відповідати за те що я не зробив не хочеться .
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15.05.2023 23:03 Відповісти
он воно шо,а як добрих 20 років разом з рашкою бабло колотити то тіко за,як всиратись від криків "ната плахая" в унісон з рашкою то нічого,а є ще такий злочин як злочинна халатність,бо інакше це назвеш,сидіти поруч з кліткою з ведмедем,совати туди руки і дивуватись,чого руку відірвало,ми не Європа,між якою і рашкою є буфер в 1300км,ми і є той буфер,і якщо ми думали сракою,то це іменно наша проблема.Європа проблеми не бачила,у неї є гроші і голова на плечах,а ще щит НАТО,і тому всі ці тикання пальцем на Бундесвер гнила відмазка,НІМЦІ СОБІ ЦЕ МОГЛИ ДОЗВОЛИТИ,бо у них є щит ПРО США і перша економіка в Європі,а у нас лише гола срака і "****** лябоф",на цьому закінчую,а за злочин за який відповідати не хочете,спитайте у своїх батьків за кого в 91му голосували...
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15.05.2023 23:12 Відповісти
Украина после нападения на Грузию может хоть газ перекрыла? Может перестала его потреблять? Может товарооборот с рашкой катастрофически упал?
Нет, бизнес мутился спокойно и дальше. И это при мега-патриоте Бджоляре, на пророссийских тут косить не получится даже.
Многие тут пишут, что после падения Украины будет Европа. Но в самой Украине тогда никто не был таким умником и не прогнозировал нападение на Украину.

А как самих за жопу ухватили так караул, спасайте кто может. Хотя по сути никто и не обязан, ни юридически, ни морально.
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15.05.2023 23:31 Відповісти
"И это при мега-патриоте Бджоляре" - ну звісно Ющенко це український ***** який міг все одноосібно вирішити ( а та що з косою на а не в - не ставила палки в колеса і подібне ).
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15.05.2023 23:38 Відповісти
О, начались двойные стандарты.

Можно подумать в ЕС фон дер Ляен или Боррель это европейское х-ло, которые должны были всех в стойло поставить и запретить торговать. Это при том, что структура ЕС в 50 раз сложнее унитарной Украины.
Но с них требовать проще, конечно.
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15.05.2023 23:56 Відповісти
ахах )) Чув таке саме вже протягом багатьох каденцій різих парламентів та президентів.

Ні, чуваче. Ти будеш й далі голосувати за шлунок та обіцянки
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16.05.2023 00:05 Відповісти
Знаєте німецькому народу після 2 світової дали не тільки туалетний папір щоб витерти сраку після того як він обісрався - а ще й нагодували і дали кошти на нове життя ( план Маршала). А нам що дали - нікуя навіть туалетного паперу не дали , і це при тому що ми всралися в власні штани а німці насрали на всіх в околиці на додачу до своїх штанів.
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15.05.2023 23:12 Відповісти
в 91му році ми були не в становищі німаків в 45му,тому не в касу...
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15.05.2023 23:23 Відповісти
Є ні так не піде - маняку допомогли реабілітуватися а його жертві нічим не допомогли , якщо ви вважаєте це нормальним станом речей то тоді війни не закінчяться - ну провели в Німечинні денацифікацію це що повернуло до життя вбитих людей ?
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15.05.2023 23:32 Відповісти
у нас у людей комплекс меншовартости который они тут активно навязывают окружающим
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16.05.2023 00:46 Відповісти
По ідеї потрібно десь 50 аналогічних систем, але краще це ніж нічого
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15.05.2023 18:27 Відповісти
Щира подяка Германії за її підтримку та допомогу.
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15.05.2023 18:29 Відповісти
очень надо! Одну поставить возле Середино-Буды, одну около Сум, а еще одну - возле Дергачей.
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15.05.2023 18:30 Відповісти
...это надо было вчера....
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15.05.2023 18:33 Відповісти
Этой системы ПВО еще нет на вооружении, даже у бундесвера. В Украину поставляются первые образцы. Как они могли предоставить "еще вчера"?
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15.05.2023 21:07 Відповісти
Редактор! Алё, у вас опечатка прямо в заголовке. Не IRSI-T, а IRIS-T же

(плюс такая же опечатка в первом абзаце)
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15.05.2023 18:33 Відповісти
шо в лоб шо по лбу
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15.05.2023 18:37 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/05/15/7402313/ ЕС подтвердил планы по санкциям против третьих государств, которые помогают РФ с товарами
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15.05.2023 18:36 Відповісти
В німців є гарний шанс помститися теперішнім фашистам-монголоїдам за розділ Германії та занепад її частини. І за анексовані землі. Тепер час настане ділити московію на територіальні одиниці під зовнішнім управлінням.
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15.05.2023 18:36 Відповісти
сподіваюсь що ні. Всі хто туди попаде - обрусєєт.
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15.05.2023 18:47 Відповісти
Кенигсберг должен воссоединиться с ЕС , Польшей или Германией !
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15.05.2023 19:28 Відповісти
Ну так ну так - німці такі милі хоч до рани прикладай ( а друга світова - це інше ви просто не розумієте ).
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15.05.2023 21:08 Відповісти
IRIS-T першокласна система, 4+4 це суттєво поліпшення наших сил.
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15.05.2023 18:43 Відповісти
проснулись....
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15.05.2023 19:41 Відповісти
Ну німці дають ! Честь і слава !!!
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15.05.2023 19:48 Відповісти
Германия набирает ход
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15.05.2023 19:50 Відповісти
У 2018 році МО України дало добро на подальшу розробку та виготовлення вітчизняної системи ППО-ПРО - Кільчень. По своїм ТТХ вона у декілька разів перевищує німця. Тай по ціні дешевше. З 19 року все припинив новий ********** та його опа. Тепер просить будь кого шоб поставили. Зрадницька бездарність зеленої гопоти.
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15.05.2023 20:04 Відповісти
"По своїм ТТХ вона у декілька разів перевищує німця." - шановний ви щось здається не розумієте , німецька і наша система в різних вагових категоріях - ви ж не очікуєте що боксер що важить 50 кг буде мати удар який має боксер вагою 100 кг ? Щодо ціни то про неї можна буде говорити після завершення проекту ( прикладів коли кошторис перевищував початковий - дохріна і трохи). І ще одна маленька дрібниця - а ми мали доступ до західних комплектуючих ( тільки не треба розказувати що в нас все саме ліпше - а то почне смердіти "аналогонетом"). До речі на Південмаші недавно запустили суперкомпютер потужністью аж 300 терафлоп і це найпотужніший суперкомпютер України і він в одному екземплярі - ми навіть в TOP 500 не входимо на відмінну від Словенії яка там має 2 місця ( якщо ви не розумієте до чого тут суперкомпютери - гугл вам в поміч).
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16.05.2023 04:35 Відповісти
Ви і я дивимось на проблему виготвлення вітчизняної ППО-ПРО по різному. У вас стакан на половину порожній. У мене - на половину повний. Ну, і діюча влада зробила все від них залежне щоб ця сістема була зупинена. Комп - для хмар.
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16.05.2023 07:58 Відповісти
"Комп - для хмар" - ну звісно для хмар а не для компютерного моделювання будь чого тільки для хмар ,"Ви і я дивимось на проблему виготвлення вітчизняної ППО-ПРО по різному." - і як це цікаво ви дивитесь на вказану вами проблему? Хоча для вас можливо що поліно що комплекс ЗРК по складності десь на одному рівні ( можливо я і не правий але ось це "Комп - для хмар. " дає мені підстави думати що я все таки правий ).
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16.05.2023 08:12 Відповісти
Ну звісно і для моделювання. Тіки то шо ви видаєте за - нещодавно вже було зроблено у 18 році. Про це розповідав і головний конструктор і начальник видділу моделювання системи Кільчень.
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16.05.2023 09:15 Відповісти
https://defence-ua.com/people_and_company/pershij_prototip_ukrajinskoji_zrk_velikoji_dalnosti_kilchen_kb_pivdenne_obitsjaje_zrobiti_za_3_roki-5276.html - почитайте.
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16.05.2023 09:51 Відповісти
Подивіться - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ

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16.05.2023 09:53 Відповісти
Тепер зрозуміло звідки в хмари ноги ростуть - ну а шо проводити моделювання в хмарі це топ ( а закрита система з обмеженим або зовсім закритим доступом це не те зовсім не те - закриту систему хакерам зламати простіше ніж хмару, особливо легко зламати систему яка немає доступу до інтернету - текст в дужках сарказм і нічого крім сарказму).
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16.05.2023 10:11 Відповісти
Та нічого. Користуйтесь. Як би Україна мала таку систему то на скільки меньше були б руйнування у всьому. Грьобана зелена влада.
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16.05.2023 10:22 Відповісти
Ви троль - якщо так вам вподобайка за тролінг, а якщо ні то тоді ви в темі яку ми обговорюєм ( я не спеціаліст також - але хоч якісь базові поняття маю ) ні сном ні духом.
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16.05.2023 10:39 Відповісти
І кого ж я тролю?
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16.05.2023 10:43 Відповісти
Ну не знаю - а давайте подумаєм. Або ви тролите мене - або ви займаєтесь самотролінгом і третього як кажуть не дано.
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16.05.2023 10:53 Відповісти
Є. Це ті хто замість зброї клав асфальт.
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16.05.2023 10:56 Відповісти
Нагадую спілкуємось лише ми двоє - і хто по вашому з нас клав асфальт ?
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16.05.2023 11:07 Відповісти
Як шо ви голосували за зеленского у 19 - то відповідь прям зверху.
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16.05.2023 11:12 Відповісти
Навіть якщо я голосував - я не маю відношення до доріжніх робіт і відповідно класти асфальт не міг і не можу.
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16.05.2023 11:16 Відповісти
Дякую за відвертість. Більш нема бажання спілкуватись.
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16.05.2023 11:19 Відповісти
І за що ви мені дякуєте - я ж не написав що я голосував за . Шановний скажу вам коротко - ви маєтесь хернею .
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16.05.2023 11:28 Відповісти
Краще за своєю хернею слідкуйте. Бо за хмару та нещодавно створений комп( з мінімум 18 року) ви там таку ахінею несли, шо не на один глобус не натягнеш. Псіхоаналітік-самоучка.
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17.05.2023 10:04 Відповісти
А хтось писав що не має більше бажання спілкуватись - ну гаразд вмощуйтесь зручніше і розказуйте що вас турбує ( підіграю вам у вашому твердженні ). А тепер наведіть приклад який покаже що те що я написав про хмару є ахінеєю - можливо я дійсно написав ахінею і я це визнаю,а просто так писати що я щось там несу без аргументів це пусті слова - можливо ви чогось не знаєте і мої слова вам здаються ахінеєю і таке буває.
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17.05.2023 17:12 Відповісти
Вот кто медленно запрягает,да быстро едет,так это немцы.Как прорвало...
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15.05.2023 20:36 Відповісти
Еще вчера нужно было....
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15.05.2023 23:30 Відповісти
 
 