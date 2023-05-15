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По всій Україні оголошували повітряну тривогу

Ввечері 15 травня по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

По всій Україні оголошували повітряну тривогу 01

Читайте: Ввечері 13 травня у Тернополі чути вибухи

Автор: 

повітряна тривога (898)


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Топ коментарі
+17
Головне, щоб наше ПВО не просрало.., як Хмельницький і Тернопіль.
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15.05.2023 20:15
+15
как же они достали, асвабадители х.евы
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15.05.2023 20:09
+11
Може і цей скине ракету на якесь російське місто із словами "Адін народ!" Хоча, краще б як в Єйську - в багатоповерхівку на повній швидкості, із словами "Можем повторіть!"
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15.05.2023 20:15
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МИГ-31К, Саваслейка (рф)
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15.05.2023 20:08 Відповісти
ракети? чи черговий МіГ у ********?
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15.05.2023 20:09 Відповісти
как же они достали, асвабадители х.евы
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15.05.2023 20:09 Відповісти
Може і цей скине ракету на якесь російське місто із словами "Адін народ!" Хоча, краще б як в Єйську - в багатоповерхівку на повній швидкості, із словами "Можем повторіть!"
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15.05.2023 20:15 Відповісти
Головне, щоб наше ПВО не просрало.., як Хмельницький і Тернопіль.
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15.05.2023 20:15 Відповісти
когда уже у нас будет что-то взлетать, и по всей кацапии - воздушная тревога??
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15.05.2023 20:21 Відповісти
так они вообще не включают тревогу никогда ,даж когда бпла прилетают....есть подозрение что она у них аналоговнетная,тоесть на 90% не рабочая)))))
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15.05.2023 20:26 Відповісти
когда мудрий нарід правильно проголосует на выборах, умом а не телевизором.
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15.05.2023 20:49 Відповісти
Цікаво, воно оте яке оголошує тривогу по всій Україні із-за того що над Каспійським морем взлетів літак, кожен раз заставляє своїх дітей по декілька раз на добу бігати у бомбосховище яке розташоване за півкілометра?
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15.05.2023 20:21 Відповісти
Воно може це робити з курортів
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15.05.2023 20:35 Відповісти
Мене, відверто кажучи, теж дратує оце оголошення на всю країну. І заклики з єдиного марафону тривожними голосами: "прямуйте в укриття". Ну якого хрєна при зльоті над Каспійським морем літака, десь у Кіцмані чи Коломиї "прямувати в укриття"?
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15.05.2023 20:46 Відповісти
Гірше що майже всі організації, магазини, пошти, банки закриваються і сядають пити каву. А черга клієнтів під цими закладами наче перебуває у більшій безпеці?
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15.05.2023 21:05 Відповісти
Это где такое?
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15.05.2023 21:29 Відповісти
По всій країні "такоє". Чи ви з дітьми бігаєте подекілька раз на добу туди-сюди у бомбосховище яке розташоване за півкілометра?
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15.05.2023 22:25 Відповісти
больше всего дратует шо у нас например в радиусе километра никаких укрыттив попросту нет. Разве шо в подвал девятиэтажки идти.

Хотя на карте оно все красиво помечено, ближайшее - 1200 метров по прямой, подвал школы. Который на практике всегда закрыт
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15.05.2023 22:32 Відповісти
А при обрушении любой многоэтажки почти любой подвал оказывается смертной могилой.
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15.05.2023 23:24 Відповісти
а могила может быть не смертной?
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16.05.2023 00:31 Відповісти
Може. Це коли ви йдете мимо її, а не лижите там.
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27.05.2023 22:25 Відповісти
и таки кажется ни одного нового приличного бомбера за полтора? года войны даже в проекте нет. даже для городов-миллионников. зато строек - дохрена. вероятно потому как земля дорогая, никто денег не даст и бабы еще нарожают. чистый капитализм вера в светлое будущее непоколебима, хотя оснований не очень то и много как минимум для большинства.
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16.05.2023 01:00 Відповісти
новых бомбоубежищ нет, правда. А вот насчет строек не согласен вообще, все встало и не строится. Последний строительный бум был в районе 2016-17 года, а после 2019 то шо успели построить попродавали, что не успели - стоит в виде долгостроев. По крайней мере в Киеве.
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16.05.2023 13:57 Відповісти
Чудова ціль для storm shadow ця надоївша саваслейка.
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15.05.2023 20:21 Відповісти
Відбій.
Другий рік війни, а придуркуваті менти досі не вивчили сигналів тривоги.
Відбій гуде в два рази довше тривоги і тим же сигналом.
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15.05.2023 20:24 Відповісти
это на Западной. В Киеве нет такой дуристики
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16.05.2023 00:32 Відповісти
надіюсь , що глав бульба нарешті дуба вріже.
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15.05.2023 20:28 Відповісти
Угу, ***** призначить туди Соловйова і тобі зразу полегшає.
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15.05.2023 20:39 Відповісти
Саша,
Рада знову Вас бачити на форумі😊. Вас довго не було, тому =підозрюю, що Вам знову прийшлось доставати берці…..
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15.05.2023 21:51 Відповісти
ты свинорыл засунь её себе в дупло...
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15.05.2023 20:46 Відповісти
тебе ******** максодрочєр? це чудово!
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15.05.2023 20:57 Відповісти
свинорыл ты что сюда забрёл...?
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15.05.2023 20:56 Відповісти
Може тому що ми живі істоти а ти просто бот .
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15.05.2023 21:15 Відповісти
А через 14 хвилин вже відбій.
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15.05.2023 21:19 Відповісти
Можливо, знову спрацювало брянське ППО?
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15.05.2023 21:33 Відповісти
Там на мордорі реальні довбодятли. Треба ж просто тримати у повітрі літак який може запустити преславутий "кинжал" - і вся інфроструктура України рухне, бо інші довбодятли заборонили фунціонування організацій при оголошенні повітряних атак.
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15.05.2023 22:41 Відповісти
 
 