По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Ввечері 15 травня по всій території України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Топ коментарі
+17 Oleh Stavynoha #551439
показати весь коментар15.05.2023 20:15
+15 Serge Rybalchenko #551566
показати весь коментар15.05.2023 20:09
+11 Олег Гнатенко
показати весь коментар15.05.2023 20:15
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Хотя на карте оно все красиво помечено, ближайшее - 1200 метров по прямой, подвал школы. Который на практике всегда закрыт
и бабы еще нарожают. чистый капитализмвера в светлое будущее непоколебима, хотя оснований не очень то и много как минимум для большинства.
Другий рік війни, а придуркуваті менти досі не вивчили сигналів тривоги.
Відбій гуде в два рази довше тривоги і тим же сигналом.
Рада знову Вас бачити на форумі😊. Вас довго не було, тому =підозрюю, що Вам знову прийшлось доставати берці…..