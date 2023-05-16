ЗСУ досягли тактичного успіху в Бахмуті, - британська розвідка

Сили оборони України відтіснили російських окупантів на південь та на північний захід від Бахмуту.

Про це у Twitter повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "вагнерівці" продовжують поступово просуватися у центрі Бахмуту.

"Проте протягом останніх чотирьох днів українські сили досягли тактичного прогресу, стабілізувавши фланги Бахмуту на свою користь. Окрім просування на південь від міста, українські атаки відкинули російську лінію фронту на північний захід від міста. Ймовірно, це дозволило українським силам відновити більш безпечне використання ключової дороги постачання 0506", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, Україна стримує російський наступ на лінії каналу Сіверський Донець - Донбас,перетворюючи водний шлях на перешкоду в рамках глибокої оборонної смуги навколо міста Часів Яр.

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