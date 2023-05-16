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Новини Війна
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ЗСУ досягли тактичного успіху в Бахмуті, - британська розвідка

бахмут

Сили оборони України відтіснили російських окупантів на південь та на північний захід від Бахмуту.

Про це у Twitter повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "вагнерівці" продовжують поступово просуватися у центрі Бахмуту. 

"Проте протягом останніх чотирьох днів українські сили досягли тактичного прогресу, стабілізувавши фланги Бахмуту на свою користь. Окрім просування на південь від міста, українські атаки відкинули російську лінію фронту на північний захід від міста. Ймовірно, це дозволило українським силам відновити більш безпечне використання ключової дороги постачання 0506", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, Україна стримує російський наступ на лінії каналу Сіверський Донець - Донбас,перетворюючи водний шлях на перешкоду в рамках глибокої оборонної смуги навколо міста Часів Яр.

Читайте: Армія РФ, імовірно, не зможе захиститися від контрнаступу ЗСУ, - британська розвідка

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Велика Британія (5569) зовнішня розвідка (465) Бахмут (1559)


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16.05.2023 09:41 Відповісти
В інтерв'ю французькому каналу Макрон заявив про надання Україні далекобійних ракет.
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16.05.2023 09:53 Відповісти
Появились видео как наши вывозят поврежденную технику с "дороги жизни", которая вела в Бахмут. Теперь большую часть будет возможность отремонтировать и поставить в строй.
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16.05.2023 10:03 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.05.2023 10:30 Відповісти
 
 