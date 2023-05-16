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Новини Війна
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Франція передасть Україні ракети, дальність дії яких "дозволить чинити опір", - Макрон

макрон,зеленський

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про передачу Україні ракет, дальність яких "дозволяє чинити опір".

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу TF1, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Макрон зазначив, що Франція вже поставила Україні багато озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки Caesar, боєприпаси і бронетехніку.

Французький президент додав, що "нові боєприпаси" будуть відправлені в Україну.

"Ми не ведемо війну з Росією, ми допомагаємо Україні протистояти російському нападнику. Це означає, що ми не постачаємо зброю, яка може потрапити на російську землю або атакувати Росію", - сказав він.

Він не розповів деталі про озброєння для України, зазначивши лише, зокрема, що Франція відправить ракети, дальність дії яких "дозволить Україні чинити опір".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція "відчинила двері" для навчання українських пілотів, - Макрон

Як повідомлялося, влітку Велика Британія розпочне початковий етап навчань українських пілотів на F-16.

Також Цензор.НЕТ писав, що президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі у Парижі говорили про "формулу миру", створення "коаліції винищувачів" та подальшу військову допомогу Україні.

Автор: 

допомога (8328) ракети (4020) Франція (3053) Макрон Емманюель (1455)


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Топ коментарі
+40
Замість того щоб клепати свої ракети клало асфальти. А тепер сам їздить і отримує допомогу ''зі всіх сторін''. Геть як колись зі сцени розказував..
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16.05.2023 10:18
+25
... який означає буквально таке: Вбивати моzковитів доти, доки вони не закінчаться.

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16.05.2023 10:21
+23
Або
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16.05.2023 10:24
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Що означає чинити опір?
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16.05.2023 10:14 Відповісти
Це дипломатичний вислів.
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16.05.2023 10:16 Відповісти
... який означає буквально таке: Вбивати моzковитів доти, доки вони не закінчаться.

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16.05.2023 10:21 Відповісти
Або
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16.05.2023 10:24 Відповісти
возможно Томагавками
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16.05.2023 10:37 Відповісти
Це єдине що може зупинити війну.
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16.05.2023 10:50 Відповісти
це він так сором'язливо назвав процес роздачі по каціпсячим ******.
тільки но макрон перестає теревенити по телефону з ******, він все більше і більше приходить до тями. як що ще трохи протримається, то взагалі прийде в норму.
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16.05.2023 10:19 Відповісти
Їба..ть москалів.
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16.05.2023 10:20 Відповісти
Означає що М51 з ядерними боєголовками не дадуть, лише звичайні на 200-500км.
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16.05.2023 10:23 Відповісти
Ядрьоні нам і не потрібні. 500км достатньо щоб шмаляти по Криму і по запаребріку.
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16.05.2023 10:27 Відповісти
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16.05.2023 10:54 Відповісти
Замість того щоб клепати свої ракети клало асфальти. А тепер сам їздить і отримує допомогу ''зі всіх сторін''. Геть як колись зі сцени розказував..
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16.05.2023 10:18 Відповісти
І в будь якій кількості.
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16.05.2023 10:19 Відповісти
Розробки ракет великої дальності були, обладнання для їхнього виготовлення теж.
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16.05.2023 10:29 Відповісти
Нагадати чим "москву" потопили? Або, що рятували Пашинський з Чорнвол після повномасштабного вторгнення і за що на їх справи відкрили?
А бо що раптом повсюди зупинилося з приходом Блазня до влади?
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16.05.2023 10:48 Відповісти
По-перше, чим погана таврія-славута?
По-друге, тільки йолоп не розуміє, що будь-яке власне виробництво крутих тачок починається не з амг-брабус-ламборгіні-бугаттівейрон, а з тракторів...
Виробництво таврій і славут знищили, чому? Кому муляв той народний недорогий автомобільчик? Тому що якийсь черговий богуслаєв отримав замовлення знищити і цю галузь молодої української держави?
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16.05.2023 11:28 Відповісти
Тут все трошки глибше. Поки такий собі Васадзе був на коні, то автозаз штампував ланоси, які продавались рівно за 10к$. І народ, в якого не було уявлення про щось краще совавтопрому і древніх опелів з авторинку, а також грошей на розмитнення, радісно брав те, що дають.

Як знизили вартість розмитнення і стало у олігарха менше впливових друзів, то на тому автозаз і закінчився разом з ланосами, які він збирав 20(!) років. Якби більш сприятливі умови, то й досі б ті ланоси і сенси збирали, які були ненабагато дешевші за новий Хюндай.
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16.05.2023 19:59 Відповісти
Я б вам може і повірив, якби не купував нового ланова від автозаз. 10к$ там і поруч не пахло ,і тим більше порівнювати з хундаєм, який з салона коштує як три боінга - просто смішно.
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17.05.2023 09:55 Відповісти
Так розробки були, от тільки коштів на це зась. Знаєш скільки виробили ракетних двигунів для "Грім2" за 6 (шість) років - аж 12 (дванадцять).
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16.05.2023 10:59 Відповісти
Та влада була поганою, а чому ж нова гарна влада не фінансувала виробництво?
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16.05.2023 11:05 Відповісти
Країна у якої бюджет дозволя ледь зводити кінці з кінцями і високотехнологічне ракетне будування - не смішіть.
Ось тому стара влада змогла профінансувати тільки 12 двигунів, а нова вирішила не морочити собі голову і фінансувала асфальт.
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16.05.2023 11:18 Відповісти
Поки Зєлю не обрали, то вистачало і ракети розробляти і асфальт класти. Дибіли вибрали Зелю і грошей залишилось тільки на асфальт.
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16.05.2023 11:52 Відповісти
Неправда, еще и бене перепадало.
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16.05.2023 13:12 Відповісти
SCALP напевно. Французька версія Storm Shadow.
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16.05.2023 10:21 Відповісти
певно
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16.05.2023 10:38 Відповісти
А локомотивом у цій справі знову була Великобританія - честь їм і хвала! А Франції - велика подяка за те, що приєдналась до цього потягу.
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16.05.2023 10:28 Відповісти
Проте Франція була першою хто передав танки. Легкі, але танки, і після цього все почалось.
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16.05.2023 13:39 Відповісти
Ну якби танками їх можно назвати лише умовно, але таки назвали, і це дозволило зрушити з місця проблему з надання повноцінних танків.

І за це Франції велика подяка!

Ну а німці останнім часом просто красівчиками стали!
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16.05.2023 13:55 Відповісти
Дозволить чинити опір? А до цього ми ще й не починали? О#уїти...
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16.05.2023 10:29 Відповісти
of course
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16.05.2023 10:39 Відповісти
Ай до Союзники... Слава Усім Нашим Союзникам !!!!
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16.05.2023 10:37 Відповісти
це наводить на думку, що після передачі далекобійних ракет від британців і французів невдовзі послідує передача атакамсів.
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16.05.2023 10:40 Відповісти
Так саме було з ПТРК, ПЗРК, БТР, РСЗО і танками, так само буде і з ракетами та літаками ))
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16.05.2023 12:51 Відповісти
Дай Боже. )
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16.05.2023 13:22 Відповісти
Передача Атакамсів буде залежати від позиції Америки.

Там, до речі, проблемка вимальовується - від прийнятої суми на допомогу Україні залишилось лише 6 млрд, і навряд чи до нового фінансового року ця сума буде збільшена на тлі розмов про дефолт, принаймі у прибічників Х.йла в Конгресі є аргументи для цього.
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16.05.2023 13:59 Відповісти
Кірбі вчора заявив, що допомогу Штати і надалі виділятимуть Україні в інтервалах, як і раніше, раз на два тижні. А Кірбі - це не якийсь там шут на зразок Піонтковського, о офіційна особа Пентагону. А з дефолтом така країна як США то розрулить без проблем. Все одно ті кілька чи кілька десятків лярдів допомоги Україні - це копійки для США. Вони вже це давно відбили, коли забрали у кацапів майже весь сегмент колишнього кацапського газового ринку.
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16.05.2023 14:16 Відповісти
Та надавати допомогу вони-то будуть, але в межах виділених коштів.

А от чи виділить їх додатково Конгрес - це під питанням.

Нічого не стверджую, поживемо - побачимо.
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16.05.2023 14:23 Відповісти
та й Пелосі, здається, вчора говорила, що підтримка України тверда обома палатами Конгресу. Та й нинішній голова Кевін Маккартні остудив кацапського журнашлюха, коли той його запитав про виділення допомоги Україні. Будемо вірити і надіятися, що все буде добре. Та навіть якщо і Трамп буде президентом, допомога Україні не факт, що може зменшитись. Враховуючи його різкість, рішучість і імпульсивність, то зброї може бути ще більше, оскільки Трамп не керує особисто партією, а виконує їх програму. А серед республіканців ятрубів, які не ******* кацапню, навіть більше, ніж серед демократів. Поживемо, побачимо.
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16.05.2023 14:34 Відповісти
Так я ж про це і кажу - побачимо, у тому рахунку і про єдність і силу двопартійної підтримки.

Я лише сказав, що така проблема наразі вирисовується.

Думаю, що виділення додаткових коштів буде також залежати від результатів на полі бою.
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16.05.2023 14:39 Відповісти
как тебе такое Байден ?
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16.05.2023 10:44 Відповісти
Байден вже влив у Україну 40 млрд. доларів за один рік . Як тобі таке. Хай наздогоняють.
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16.05.2023 11:08 Відповісти
За ядерку еще 60 должен и это без учета корректировки курса.
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16.05.2023 13:15 Відповісти
Надо Байдену один раз зайти с переводчиком на рабсейские паблики и после того, как лягут на место вставшие дыбом седые волосы, он даст все необходимое для победы оружие.
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16.05.2023 10:49 Відповісти
Ага, головне шоб він з перекладачем не заліз на форум Цензора. Тоді "после того, как лягут на место вставшие дыбом седые волосы" він гордих але ніщіх хохлопітеков нафіг пошле. Ви ж подивіться - на одне "дякую" пʼятнадцять "де наші рекети і ф-16?"
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16.05.2023 11:55 Відповісти
Цього поважного пана мабуть більше цікавить успіх на виборах.
І вибори виграти, і не надати Україні платформу F-16 та далекобійну зброю, - це як сидіти на двох стільцях одночасно... Запитав би хоч у більшості конгресменів, сенаторів.
І демократів, і республіканців. Виборці чекають швидкого закінчення війни.
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16.05.2023 14:04 Відповісти
Вибачте, але ви написали повну фігню.
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16.05.2023 16:01 Відповісти
Так дійсно, де наші F-16)
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16.05.2023 20:25 Відповісти
Такое впечатление что все заявления о поставках оружия делаются исключительно для СМИ. Почему? Да потому что как только заходит речь о контрнаступе, оказывается что ничего нет.
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16.05.2023 12:09 Відповісти
Опа-па-па. Турне дає плоди.
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16.05.2023 13:35 Відповісти
Русофобія все ще недостатня😁
Атакамси приготуватися🤗
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16.05.2023 15:33 Відповісти
Франція повинна нести відповідальність за агресію РФ після ненадання Україні членства в НАТО за яке Україна вже заплатила згідно Будапештського меморандуму відмовою від третього ядерного потенцілу в обмін на гарантії беспеки і територіальної цілосності по суті це одне і теж тільки ні одна країна на відміну від Україниза це не платила. Щось підозріло Макрон замовчує про озброєння яке планують поставити , так Цезарі з ************ добре, але це занатто мало коли кожен день Україну бомбардують і вбивають населення і військових - потрібні ******* ЗРК та багато чого іншого , а не "легки" танки без броні для африканських палацевих переворотів.
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16.05.2023 20:42 Відповісти
Ну возможности успешно сопротивляться, желательно, дистанция поражения до владивостока)
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16.05.2023 23:58 Відповісти
Весь мир передал Украине оружие для успешного контрнаступления на Юге.

Но вдруг стало очень жарко и начался сезон отпусков.(с)
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17.05.2023 05:34 Відповісти
І зеля знову в Оман поїде?
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08.06.2023 20:34 Відповісти
 
 