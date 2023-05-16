Франція передасть Україні ракети, дальність дії яких "дозволить чинити опір", - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив про передачу Україні ракет, дальність яких "дозволяє чинити опір".
Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу TF1, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Макрон зазначив, що Франція вже поставила Україні багато озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки Caesar, боєприпаси і бронетехніку.
Французький президент додав, що "нові боєприпаси" будуть відправлені в Україну.
"Ми не ведемо війну з Росією, ми допомагаємо Україні протистояти російському нападнику. Це означає, що ми не постачаємо зброю, яка може потрапити на російську землю або атакувати Росію", - сказав він.
Він не розповів деталі про озброєння для України, зазначивши лише, зокрема, що Франція відправить ракети, дальність дії яких "дозволить Україні чинити опір".
Як повідомлялося, влітку Велика Британія розпочне початковий етап навчань українських пілотів на F-16.
Також Цензор.НЕТ писав, що президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі у Парижі говорили про "формулу миру", створення "коаліції винищувачів" та подальшу військову допомогу Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тільки но макрон перестає теревенити по телефону з ******, він все більше і більше приходить до тями. як що ще трохи протримається, то взагалі прийде в норму.
А бо що раптом повсюди зупинилося з приходом Блазня до влади?
По-друге, тільки йолоп не розуміє, що будь-яке власне виробництво крутих тачок починається не з амг-брабус-ламборгіні-бугаттівейрон, а з тракторів...
Виробництво таврій і славут знищили, чому? Кому муляв той народний недорогий автомобільчик? Тому що якийсь черговий богуслаєв отримав замовлення знищити і цю галузь молодої української держави?
Як знизили вартість розмитнення і стало у олігарха менше впливових друзів, то на тому автозаз і закінчився разом з ланосами, які він збирав 20(!) років. Якби більш сприятливі умови, то й досі б ті ланоси і сенси збирали, які були ненабагато дешевші за новий Хюндай.
Ось тому стара влада змогла профінансувати тільки 12 двигунів, а нова вирішила не морочити собі голову і фінансувала асфальт.
І за це Франції велика подяка!
Ну а німці останнім часом просто красівчиками стали!
Там, до речі, проблемка вимальовується - від прийнятої суми на допомогу Україні залишилось лише 6 млрд, і навряд чи до нового фінансового року ця сума буде збільшена на тлі розмов про дефолт, принаймі у прибічників Х.йла в Конгресі є аргументи для цього.
А от чи виділить їх додатково Конгрес - це під питанням.
Нічого не стверджую, поживемо - побачимо.
Я лише сказав, що така проблема наразі вирисовується.
Думаю, що виділення додаткових коштів буде також залежати від результатів на полі бою.
І вибори виграти, і не надати Україні платформу F-16 та далекобійну зброю, - це як сидіти на двох стільцях одночасно... Запитав би хоч у більшості конгресменів, сенаторів.
І демократів, і республіканців. Виборці чекають швидкого закінчення війни.
Атакамси приготуватися🤗
Но вдруг стало очень жарко и начался сезон отпусков.(с)