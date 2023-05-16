Франція передасть Україні ракети, дальність дії яких "дозволить чинити опір", - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про передачу Україні ракет, дальність яких "дозволяє чинити опір".

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу TF1, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Макрон зазначив, що Франція вже поставила Україні багато озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки Caesar, боєприпаси і бронетехніку.

Французький президент додав, що "нові боєприпаси" будуть відправлені в Україну.

"Ми не ведемо війну з Росією, ми допомагаємо Україні протистояти російському нападнику. Це означає, що ми не постачаємо зброю, яка може потрапити на російську землю або атакувати Росію", - сказав він.

Він не розповів деталі про озброєння для України, зазначивши лише, зокрема, що Франція відправить ракети, дальність дії яких "дозволить Україні чинити опір".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція "відчинила двері" для навчання українських пілотів, - Макрон

Як повідомлялося, влітку Велика Британія розпочне початковий етап навчань українських пілотів на F-16.

Також Цензор.НЕТ писав, що президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі у Парижі говорили про "формулу миру", створення "коаліції винищувачів" та подальшу військову допомогу Україні.