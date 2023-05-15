Франція "відчинила двері" для навчання українських пілотів, - Макрон

Франція може розпочати підготовку українських пілотів до керування західними винищувачами вже зараз.

Про заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

Він розповів, що Франція вирішила збудувати на сході країни пункти для навчання українських військових, які відповідатимуть за керівництво контрнаступом, обороною та займатимуться ремонтом техніки.

При цьому Макрон зазначив, що вже "відчинив двері" для навчання українських пілотів.

"Навчання може розпочатися зараз... Це може бути зроблено з європейськими країнами, які готові. Я думаю, що зараз точаться дискусії з американцями", - додав Макрон.

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Як повідомлялося, влітку Велика Британія розпочне початковий етап навчань українських пілотів на F-16.