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Франція "відчинила двері" для навчання українських пілотів, - Макрон

макрон,емманюель

Франція може розпочати підготовку українських пілотів до керування західними винищувачами вже зараз.

Про заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Le Figaro.

Він розповів, що Франція вирішила збудувати на сході країни пункти для навчання українських військових, які відповідатимуть за керівництво контрнаступом, обороною та займатимуться ремонтом техніки.

При цьому Макрон зазначив, що вже "відчинив двері" для навчання українських пілотів.

"Навчання може розпочатися зараз... Це може бути зроблено з європейськими країнами, які готові. Я думаю, що зараз точаться дискусії з американцями", - додав Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина заблокувала виділення нового траншу на закупівлю озброєнь для України, - ANSA

Як повідомлялося, влітку Велика Британія розпочне початковий етап навчань українських пілотів на F-16.

Франція (3037) Макрон Емманюель (1448) F16 F-16 (667)


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Топ коментарі
+6
Помагають -- але якось невпевнено --краіни Балтіі віддають все шо мають -- притому шо на них смородом дихає рашка .
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15.05.2023 22:21
+4
До Німеччини прибув 31 американський танк Abrams, навчання українських військових розпочнеться найближчими тижнями, - речник Пентагону Райдер
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15.05.2023 22:17
+3
В Україну доставлено обіцяний Італією та Францією комплекс ЗРК SAMP-T, - La Stampa
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15.05.2023 22:20
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а нафіга закривали?
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15.05.2023 22:06 Відповісти
хотіли побачити чи ми протягнемо півтора року війни.
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15.05.2023 22:13 Відповісти
Что закрывали?
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15.05.2023 22:17 Відповісти
щоб щось відчинити-треба це щось закрити!
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15.05.2023 23:01 Відповісти
До Німеччини прибув 31 американський танк Abrams, навчання українських військових розпочнеться найближчими тижнями, - речник Пентагону Райдер
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15.05.2023 22:17 Відповісти
В Україну доставлено обіцяний Італією та Францією комплекс ЗРК SAMP-T, - La Stampa
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15.05.2023 22:20 Відповісти
Помагають -- але якось невпевнено --краіни Балтіі віддають все шо мають -- притому шо на них смородом дихає рашка .
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15.05.2023 22:21 Відповісти
Не впевнено? Якраз за останні пів року допомагають дуже впевнено.
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15.05.2023 22:25 Відповісти
Порошенко вже казав -- ми знищили 3500 танків рашки а Захід спромігся нам на 200 Леопардів.
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15.05.2023 22:30 Відповісти
ну миражи привет или еврофайтеры
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15.05.2023 22:22 Відповісти
Не тримають вони єврофайтери.
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15.05.2023 22:40 Відповісти
Рафаль
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15.05.2023 23:31 Відповісти
Dassault rafale

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16.05.2023 08:17 Відповісти
Лідерство Британії беззаперечно - он і у Макрона погляд став, як в орла.
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15.05.2023 22:28 Відповісти
Схоже, що прийшов час. Це зрозуміло . А от де інстинкт самозбереження у всіляких сіярт- питання , на яке відповідь все більше вислизає за межі досяжного.
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15.05.2023 22:38 Відповісти
Видно дядько Сі проїбав з пестощами…
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15.05.2023 23:32 Відповісти
Quant il s'agit de forcer les vieux à travailler davantage, le courage est là. La France, par le passé a vendu nombre d'avions de chasse à des régimes douteux sans se poser beaucoup de questions. Navrant
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15.05.2023 23:49 Відповісти
c'est ainsi que des populistes sont arrivés au pouvoir dans les pays de l'UE. leur expertise superficielle et leur stupidité pure et simple (Macron) ont conduit à négliger les conséquences de l'invasion de l'Europe par la Moscovie. À suivre((

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16.05.2023 08:05 Відповісти
Дякуємо.
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16.05.2023 10:17 Відповісти
 
 