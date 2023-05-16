В Латвії поменшало біженців з України: масово повертаються додому

Кількість українських біженців у Латвії значно скоротилася через те, що багато хто з них повертається додому.

Про це заявив міністр охорони довкілля та регіонального розвитку Латвії Маріс Спрінджукс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Загалом притулок у Латвії отримали 43 тис. українців. Число тих із них, хто досі залишається у цій країні, значно скорочується.

Читайте: Понад 40% українських біженців знайшли роботу в Естонії

"Це освічені люди, люди з дітьми, вони хочуть знайти роботу, а також роблять свій внесок в економіку. Не те щоб вони живуть на соціальну допомогу, вони економічно активні. Так, з одного боку, це навантаження на економіку, але це і внесок", - сказав Спрінджукс про біженців, які залишаються в Латвії.

Точних даних про те, скільки українських біженців знайшли роботу в Латвії, немає, але сигнали від самоврядувань показують, що біженці досить добре інтегруються в ринок праці.

Також читайте: Біженці витрачають з карток українських банків за кордоном понад $1 мільярд на місяць, – НБУ