В Латвії поменшало біженців з України: масово повертаються додому
Кількість українських біженців у Латвії значно скоротилася через те, що багато хто з них повертається додому.
Про це заявив міністр охорони довкілля та регіонального розвитку Латвії Маріс Спрінджукс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.
Загалом притулок у Латвії отримали 43 тис. українців. Число тих із них, хто досі залишається у цій країні, значно скорочується.
"Це освічені люди, люди з дітьми, вони хочуть знайти роботу, а також роблять свій внесок в економіку. Не те щоб вони живуть на соціальну допомогу, вони економічно активні. Так, з одного боку, це навантаження на економіку, але це і внесок", - сказав Спрінджукс про біженців, які залишаються в Латвії.
Точних даних про те, скільки українських біженців знайшли роботу в Латвії, немає, але сигнали від самоврядувань показують, що біженці досить добре інтегруються в ринок праці.
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Тут так і писали, що мозок, самодостатні люди не повернуться. Зелібобам важлива кількість, а не якість, то так і є.
Сразу как пособия стали отменять и выгонять на работу (причем варианты так себе).
Остаются те, кто работу нашел и героические патриоты мужского пола, которые по понятным причинам сидят заграницей до последнего. Держат оборону с Запада.
Есть конечно и такие кто как ты сказал держат оборону с Запада.Через россию много мужчин заежало. Русские после фильтрации насколько понял пускали сюда всех.Большинство уехало дальше в богатые страны,некоторые остались выжидать.