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Новини
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В Латвії поменшало біженців з України: масово повертаються додому

біженці

Кількість українських біженців у Латвії значно скоротилася через те, що багато хто з них повертається додому.

Про це заявив міністр охорони довкілля та регіонального розвитку Латвії Маріс Спрінджукс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Загалом притулок у Латвії отримали 43 тис. українців. Число тих із них, хто досі залишається у цій країні, значно скорочується.

Читайте: Понад 40% українських біженців знайшли роботу в Естонії

"Це освічені люди, люди з дітьми, вони хочуть знайти роботу, а також роблять свій внесок в економіку. Не те щоб вони живуть на соціальну допомогу, вони економічно активні. Так, з одного боку, це навантаження на економіку, але це і внесок", - сказав Спрінджукс про біженців, які залишаються в Латвії.

Точних даних про те, скільки українських біженців знайшли роботу в Латвії, немає, але сигнали від самоврядувань показують, що біженці досить добре інтегруються в ринок праці.

Також читайте: Біженці витрачають з карток українських банків за кордоном понад $1 мільярд на місяць, – НБУ

Автор: 

біженці (1864) Латвія (1346)


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Топ коментарі
+5
правильно, нехай валять додому .. наголосували за зелень, виправляйте помилки
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16.05.2023 14:19
+5
Из моих знакомых вернулись все, кроме одной девченки которая за поляка замуж собралась, причем её родители вернулись тоже. Из Дании вернулись, из Германии, из Чехии и вот из Польши.
Сразу как пособия стали отменять и выгонять на работу (причем варианты так себе).
Остаются те, кто работу нашел и героические патриоты мужского пола, которые по понятным причинам сидят заграницей до последнего. Держат оборону с Запада.
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16.05.2023 14:32
+4
А хто тут писав що повертатись не будуть?
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16.05.2023 14:16
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Paldies, latviešu brāļiem.
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16.05.2023 14:00 Відповісти
А хто тут писав що повертатись не будуть?
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16.05.2023 14:16 Відповісти
та ты ж вроде и писал ))
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16.05.2023 14:29 Відповісти
Можу пошукати і найду хто писав.
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16.05.2023 14:39 Відповісти
Судячи з новини повертається баласт, а залишаються "освічені люди, люди з дітьми, вони хочуть знайти роботу, а також роблять свій внесок в економіку."
Тут так і писали, що мозок, самодостатні люди не повернуться. Зелібобам важлива кількість, а не якість, то так і є.
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16.05.2023 15:22 Відповісти
правильно, нехай валять додому .. наголосували за зелень, виправляйте помилки
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16.05.2023 14:19 Відповісти
Не факт, что они домой поехали. Могли поехать в страны, где больше соц выплаты. Многие принимают при условии отказа от директивы в предыдущей стране, Норвегия вообще не интересуется этим, т.к. не ЕС
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16.05.2023 14:30 Відповісти
Так , можливо , але більшість не вивчили латиську мову , а без мови нема роботи. В усіх країнах одна важлива умова , для отримання роботи-мова . В Польщі , багато українських дітей , переважно російськомовних , не ходять в школи, бо за рік , не вивчили польську мову .
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16.05.2023 15:01 Відповісти
С этой т.з. Латвия тоже не самое оптимальное место, т.к. язык достаточно сложный, а страна маленькая и зарплаты ниже средних европейских.
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16.05.2023 15:05 Відповісти
Из моих знакомых вернулись все, кроме одной девченки которая за поляка замуж собралась, причем её родители вернулись тоже. Из Дании вернулись, из Германии, из Чехии и вот из Польши.
Сразу как пособия стали отменять и выгонять на работу (причем варианты так себе).
Остаются те, кто работу нашел и героические патриоты мужского пола, которые по понятным причинам сидят заграницей до последнего. Держат оборону с Запада.
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16.05.2023 14:32 Відповісти
Замечаю часто украинцев.В Риге довольно много.Работают.Сегодня в торговом центре стройматериaлов "ДЕПО"подошёл к женщине спросить цену на товар по латышски.Сразу ответила что плохо понимает,вижу украинский флажок на форме.Улыбнулись,перешли на русский. С медсестрой тут недавно разговаривал из под Харькова вроде.Мрачная такая была.Дом свой вспоминала.Несколко кафе открыли ваши.Народ идёт покушать борщ,поговорить,поддержать.
Есть конечно и такие кто как ты сказал держат оборону с Запада.Через россию много мужчин заежало. Русские после фильтрации насколько понял пускали сюда всех.Большинство уехало дальше в богатые страны,некоторые остались выжидать.
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16.05.2023 15:18 Відповісти
Предположим, твои знакомые вернулись, и что? Официально в Европе сейчас пребывают как минимум 4 млн украинских беженцев. Кому интересен лично твой опыт, когда статистика говорит совсем обратное?
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16.05.2023 16:09 Відповісти
Ну дійсно потрібно інтегруватися, вчити мову. Я щоб заробляти 1000 доларів на заводі працюю 200 годин на місяць. Половину з цієї суми забирає оренда житла, харчування, проїзд.
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16.05.2023 15:43 Відповісти
за эти деньги можно и в Украине остаться
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17.05.2023 02:07 Відповісти
 
 