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Коли кажуть, що командири "Азову" сидять в Туреччині та "відпочивають" - це фігня, вони в полоні, - керівник патрульної поліції Маріуполя Вершинін

прокопенко,азов

Очільник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін (Кот) розповів про умови перебування у Туреччині командирів полку "Азов".

Про це він розповів в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі понад 650 бійців полку "Азов" перебувають у полоні окупантів, вони "розкидані по всій Росії, по всіх їхніх в'язницях".

"Хочу наголосити, що так, як там потерпають саме "азовці", не потерпає ніхто. Потрібно розуміти всю ненависть Росії до "Азова". Ті люди в максимальній зоні ризику", - зазначив він.

Також Вершинін розповів, в яких умовах перебувають командири "Азову", зокрема Денис Прокопенко, Святослав Паламар та Олег Хоменко.

"Вони обмежені з пересуванням, обмежені інформаційно, не можуть вільно телефонувати. Так, умови кращі, ніж в інших людей, але вони в полоні. І коли мені кажуть, що: "Та вот, командири "Азова" сидять в Турції, отдихають" - це фігня. Вони не "сидять, отдихають", - пояснив він.

Нагадаємо, Вершиніна визволили з російського полону 21 вересня 2022 року. Також з 21 вересня в рамках обміну з полону визволили командира Окремого загону спеціального призначення "Азов" Дениса Прокопенка (Редіс), заступника командира полку Святослава Паламаря (Калина) та майора Нацгвардії і оборонця Маріуполя Олега Хоменка (Апіс).

3 жовтня 2022 вони зустрілися з рідними.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У мережі показали, який вигляд нині має "Азовсталь". ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3226) Туреччина (3499) Азовсталь (442)


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Топ коментарі
+32
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16.05.2023 14:44
+29
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16.05.2023 14:34
+28
А что же нам скажет один ПОЦ "эвакуатор"? Чего он замолк?т
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16.05.2023 14:32
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16.05.2023 14:32 Відповісти
Чому решта Азовців досі не в Туреччині, а тільки командири?
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16.05.2023 14:53 Відповісти
Спроси выбранного тобой поца. Только таблетки не забудь Igor L
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16.05.2023 16:12 Відповісти
А что же нам скажет один ПОЦ "эвакуатор"? Чего он замолк?т
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16.05.2023 14:32 Відповісти
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16.05.2023 14:34 Відповісти
Заберіть цю х...ю,бо прочитала блог Бутусова 27 хвилин тому про обстріли міст.....погане почуття і тільки погані слова. А про Азов,то учора було тут,що контакти дійсно мінімум
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16.05.2023 14:37 Відповісти
а шо не так?
Чи образили твого чергового бойового хенерала?

чому людина повинна видалити пост і до чого тут Бутусов і твої матюччя?
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16.05.2023 15:45 Відповісти
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16.05.2023 14:44 Відповісти
Поки що це єдиний підтверджений договорняк з москвою. Мєртвєчука в обмін на верхівку оборонців Маріуполя, але з умовою, що вони не повернуться до України аж до кінця війни. Ну хоч так, це краще, ніж сидіти в російській тюрмі. Обміняти б ще богуслаєва на решту "азовців".
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16.05.2023 14:35 Відповісти
Обміняти??? Щоб ця падло організувало виробництво двигунів до військової техніки на Московії??? Ні, ця гидота має сидіти в УКРАЇНСЬКІЙ в'язниці пожиттєво, бо інакше не буде справедливості!!! Через нього загинули тисячі українців, а тепер його відпустити , щоб він продовжував жити у своє задоволення???
Ми вже бачимо сите та добротне життя "покараного" Медведчука.... Якщо відпускати всіх зрадників, то зрадників кількість буде лише збільшуватися....
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16.05.2023 14:45 Відповісти
То нехай русня наших катує по тюрмам у власне задоволення?
Як на мене, важливіше витягнути наших сюди, а те лайно нехай пливе до паРаші і робить з собою що хоче, аби сюди не потикалося. І хто сказав, що про нього забудуть і пробачать? З часом руки наших спецслужб стануть ще довшими, і тоді почнеться робота за "великим бавовняним переліком".
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16.05.2023 14:48 Відповісти
Ваша ненависть застлає Вам розум. Богуслаєва ні в якому разі віддавати не можна. У нас є купа московитських попів, хай їх міняють.
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16.05.2023 16:34 Відповісти
Якби той богуслаєв був би такий цінний, його б тихцем вивезли до росії ще за часів овоща або зеленського до 24.02. Він був потрібний їм як менеджер над виробництвом. Немає у нього виробництва - нащо він їм? У них самих є авіаційні заводи, а богуслаєв особисто турбінні лопатки не доводив.
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16.05.2023 16:37 Відповісти
Він володіє правами на патенти. І війна, чи ні, а позбавити його цих прав ніхто не може.
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16.05.2023 16:45 Відповісти
Коли русня звертала увагу на такі дрібниці, як авторське право?
Все, що він міг передати з документів, він вже давно передав.
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16.05.2023 16:46 Відповісти
А мова не про московію.
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16.05.2023 17:22 Відповісти
Пізно, уже організували виробництво, і Богуслаєв їм в цьому допоміг.
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16.05.2023 16:30 Відповісти
А чи не Шмуля їх здав у полон, не підсиливши тили маріупольського гарнізону? Оманський договорняк.
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16.05.2023 14:35 Відповісти
Як це "у полоні"? Турки тримають наших у полоні? На яких підставах? Я чому вони обмежені інформаційно?
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16.05.2023 14:36 Відповісти
по факту вони інтерновані. І це великий успіх. Вони живі, в безпеці і повернуться в Україну.
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16.05.2023 14:46 Відповісти
Але чому вони обмежені інформаційно?
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16.05.2023 14:52 Відповісти
я не знаю умов. Але інтернування може це передбачати. Інтернування може означати позбавлення волі, але в нейтральній країні.
Вони саме в Турції лише тому, що Ердоган - не наш союзник, а нейтрал, та не робить як би нам хотілось.
Їх там не катують, не знущаються, і не стратять. Ми точно дочекаємось їх в Україні. Мене це влаштовує.
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16.05.2023 14:58 Відповісти
Їх повинні були освободити, але по особистому проханню Зелі Ердоган погодився потримати їх у в'язниці до кінця війни.
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16.05.2023 15:30 Відповісти
Нащо ж так тупо брехати?
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16.05.2023 16:23 Відповісти
Зеля и его холуи обещали "эвакуацию через третьи страны".
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16.05.2023 16:15 Відповісти
Де ви бачите безпеку? Є міждержавна угода з гарантіями? Хлопцям видали дипломатичні паспорти?
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16.05.2023 20:54 Відповісти
Саме так. Вільна людина має свободу пемесування і сяободк вибору наприклад роду занять. Якщо такої свободи немає, то людина не є вільною.
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16.05.2023 14:37 Відповісти
Редіс та його побратими в Туреччині страждають, що не можуть допомогти Україні. Звинувачувати їх може тільки біосміття типу ,,а какая разница", які це ніколи не зрозуміють
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16.05.2023 14:41 Відповісти
А про тих 650 азовців по всіх в'язницях засрашки хоч є якась інфа,чи згинули безвісти?
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16.05.2023 14:41 Відповісти
Зараз розженуть зраду.
Вони інтерновані, це зрозуміло з самого початку. Почитайте що таке інтернування.
Але вони звільнені і живі, і повернуться додому.
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16.05.2023 14:43 Відповісти
Їх би освободили але на їх інтернуванні наполягав Зеля.
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16.05.2023 15:24 Відповісти
Інтернува́ння (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. interner - встановлювати на проживання, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. internus - внутрішній) - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародному праві : 1. примусове затримання й роззброєння нейтральною державою військ воюючих держав, що вступили на територію цієї держави під час збройного конфлікту; 2. затримання однією з воюючих держав громадян або представників національності ворожої держави, що проживають на її території, до кінця війни без обмежень у часі й без слідства.

Що з вищесквзвного відповідає застосованому до Редіса, Паламаря і Хоменка? Я бачу, що наших воїнів обміняли і видворили з рідної країни, як ворогів, хоча не витурили не одного суддю, чиновника, депутата з паспортом федераста під подушкою.
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16.05.2023 21:42 Відповісти
зроби краще
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18.05.2023 21:31 Відповісти
Ти хотів сказати підліше? Вже нема куди.
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19.05.2023 00:00 Відповісти
PZDC, ЦЯ ЛЮДИНА ЇХ ПРОСТО ЗДАЛА В ПОЛОН ДО КАЦАПІВ -
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16.05.2023 14:44 Відповісти
Да ладно! Никакого приказа Наполеончика не было. Азовцы сдались сами, предварительно договорившись с русскими. Доказательство - растерянность официальных властей сразу после появления новости о сдачи в плен. Особенно надо было видеть Маляр, которая бормотала какую-то ахинею. И только спустя несколько часов вдруг появилась радостная новость о приказе сдастся.
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16.05.2023 18:14 Відповісти
Ще один Зефіл, для якого Бубочка кумір
дЄрмака мабуть теж за героя вважає
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16.05.2023 21:30 Відповісти
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16.05.2023 14:48 Відповісти
Але він не знав, що то за негідник організував.
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16.05.2023 21:48 Відповісти
А яка істота Азовців здала в полон? Ще зараза піарилося на цьому! Того козла за такі речі треба притягнути до відповідальності!
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16.05.2023 15:13 Відповісти
Це була вимога Зелі щоб вони сиділи у в'язниці в Стамбулі. Він боїться їх присуністі тут.
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16.05.2023 15:22 Відповісти
медведчук ?

Під інтернованими особами слід розуміти осіб, яких піддано інтернуванню (примусовому оселенню у визначених місцях громадян держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України, що перебувають на території України, якщо це є абсолютно необхідним для забезпечення національної безпеки України).

Що таке Інтерно?

примусове затримання й роззброєння нейтральною державою військ воюючих держав, що вступили на територію цієї держави під час збройного конфлікту. Інтерновані поміщаються в певній місцевості, яку їм забороняється покидати.
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16.05.2023 15:24 Відповісти
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16.05.2023 15:38 Відповісти
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16.05.2023 15:39 Відповісти
можна й мені в такий полон до кінця війни?
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16.05.2023 16:36 Відповісти
Як швидко Ви забуваете героiв,менi соромно
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17.05.2023 00:11 Відповісти
 
 