Коли кажуть, що командири "Азову" сидять в Туреччині та "відпочивають" - це фігня, вони в полоні, - керівник патрульної поліції Маріуполя Вершинін

Очільник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін (Кот) розповів про умови перебування у Туреччині командирів полку "Азов".

Про це він розповів в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі понад 650 бійців полку "Азов" перебувають у полоні окупантів, вони "розкидані по всій Росії, по всіх їхніх в'язницях".

"Хочу наголосити, що так, як там потерпають саме "азовці", не потерпає ніхто. Потрібно розуміти всю ненависть Росії до "Азова". Ті люди в максимальній зоні ризику", - зазначив він.

Також Вершинін розповів, в яких умовах перебувають командири "Азову", зокрема Денис Прокопенко, Святослав Паламар та Олег Хоменко.

"Вони обмежені з пересуванням, обмежені інформаційно, не можуть вільно телефонувати. Так, умови кращі, ніж в інших людей, але вони в полоні. І коли мені кажуть, що: "Та вот, командири "Азова" сидять в Турції, отдихають" - це фігня. Вони не "сидять, отдихають", - пояснив він.

Нагадаємо, Вершиніна визволили з російського полону 21 вересня 2022 року. Також з 21 вересня в рамках обміну з полону визволили командира Окремого загону спеціального призначення "Азов" Дениса Прокопенка (Редіс), заступника командира полку Святослава Паламаря (Калина) та майора Нацгвардії і оборонця Маріуполя Олега Хоменка (Апіс).

3 жовтня 2022 вони зустрілися з рідними.

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