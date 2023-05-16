Коли кажуть, що командири "Азову" сидять в Туреччині та "відпочивають" - це фігня, вони в полоні, - керівник патрульної поліції Маріуполя Вершинін
Очільник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін (Кот) розповів про умови перебування у Туреччині командирів полку "Азов".
Про це він розповів в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі понад 650 бійців полку "Азов" перебувають у полоні окупантів, вони "розкидані по всій Росії, по всіх їхніх в'язницях".
"Хочу наголосити, що так, як там потерпають саме "азовці", не потерпає ніхто. Потрібно розуміти всю ненависть Росії до "Азова". Ті люди в максимальній зоні ризику", - зазначив він.
Також Вершинін розповів, в яких умовах перебувають командири "Азову", зокрема Денис Прокопенко, Святослав Паламар та Олег Хоменко.
"Вони обмежені з пересуванням, обмежені інформаційно, не можуть вільно телефонувати. Так, умови кращі, ніж в інших людей, але вони в полоні. І коли мені кажуть, що: "Та вот, командири "Азова" сидять в Турції, отдихають" - це фігня. Вони не "сидять, отдихають", - пояснив він.
Нагадаємо, Вершиніна визволили з російського полону 21 вересня 2022 року. Також з 21 вересня в рамках обміну з полону визволили командира Окремого загону спеціального призначення "Азов" Дениса Прокопенка (Редіс), заступника командира полку Святослава Паламаря (Калина) та майора Нацгвардії і оборонця Маріуполя Олега Хоменка (Апіс).
3 жовтня 2022 вони зустрілися з рідними.
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Чи образили твого чергового бойового хенерала?
чому людина повинна видалити пост і до чого тут Бутусов і твої матюччя?
Ми вже бачимо сите та добротне життя "покараного" Медведчука.... Якщо відпускати всіх зрадників, то зрадників кількість буде лише збільшуватися....
Як на мене, важливіше витягнути наших сюди, а те лайно нехай пливе до паРаші і робить з собою що хоче, аби сюди не потикалося. І хто сказав, що про нього забудуть і пробачать? З часом руки наших спецслужб стануть ще довшими, і тоді почнеться робота за "великим бавовняним переліком".
Все, що він міг передати з документів, він вже давно передав.
Вони саме в Турції лише тому, що Ердоган - не наш союзник, а нейтрал, та не робить як би нам хотілось.
Їх там не катують, не знущаються, і не стратять. Ми точно дочекаємось їх в Україні. Мене це влаштовує.
Вони інтерновані, це зрозуміло з самого початку. Почитайте що таке інтернування.
Але вони звільнені і живі, і повернуться додому.
Що з вищесквзвного відповідає застосованому до Редіса, Паламаря і Хоменка? Я бачу, що наших воїнів обміняли і видворили з рідної країни, як ворогів, хоча не витурили не одного суддю, чиновника, депутата з паспортом федераста під подушкою.
дЄрмака мабуть теж за героя вважає
Під інтернованими особами слід розуміти осіб, яких піддано інтернуванню (примусовому оселенню у визначених місцях громадян держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України, що перебувають на території України, якщо це є абсолютно необхідним для забезпечення національної безпеки України).
Що таке Інтерно?
примусове затримання й роззброєння нейтральною державою військ воюючих держав, що вступили на територію цієї держави під час збройного конфлікту. Інтерновані поміщаються в певній місцевості, яку їм забороняється покидати.