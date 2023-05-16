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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти на Запоріжжі запроваджують "сухий закон", - ЦНС

алкоголь,окупанти,окупант,пянство

Російська адміністрація тимчасово окупованої частини Запорізької області заборонила продаж спиртних напоїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву. 

Окупанти стверджють, що мета заборони - "забезпечення громадського порядку". За даними ЦНС, справжня причина заборони полягає в тому, що на ТОТ перебуває велика кількість окупантів, які пиячать та скоюють злочини проти місцевого населення.

"В більшості випадків окупаційна адміністрація закриває на це очі, однак в умовах масового неврозу який відчувають росіяни на ТОТ, ситуація почала вже виходити з-під контролю. Це і стало причиною для рішення заборони на алкоголь. Проте російські військові зачасту погрожують працівникам магазинів та вимагають від них спиртне", - зазначає ЦНС.

Читайте також: Мешканцям окупованої Запорізької області погрожують відключати світло, якщо вони відмовляться від паспортів РФ, - Центр національного спротиву

Раніше ЦНС повідомляв, що посіпаки окупантів з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської масово втікають до РФ.

окупація (6682) сухий закон (6) Запорізька область (3588) Центр національного спротиву (812)


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Топ коментарі
+9
Все развалы начинаются с сухого закона.
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16.05.2023 16:42
+4
Значить, будуть тікати, то тверезих ка#апів не буває!
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16.05.2023 16:33
+3
Фсьооо - сама матьора СКРЕПА репнула...
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16.05.2023 16:54
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Значить, будуть тікати, то тверезих ка#апів не буває!
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16.05.2023 16:33 Відповісти
Та эти твари ,антифриз будут ,пить ,свинопсам ,все равно.
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16.05.2023 17:51 Відповісти
ну всьо - зараз серед москальскої террористичної салдатні будуть бунти
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16.05.2023 16:33 Відповісти
стануть на коліна та бунтоватимуть
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16.05.2023 16:36 Відповісти
Перейдуть на самогон, політуру, "тормозуху", "солі" та інші замінники. Нехай щастить.
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16.05.2023 16:34 Відповісти
А шо таке "солі"?
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16.05.2023 16:47 Відповісти
Синтетична наркота
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16.05.2023 17:08 Відповісти
Парашники без бухла вообще воевать не смогут, да и в чёрные пакеты будут хуже помещаться трезвыми.
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16.05.2023 16:34 Відповісти
"сухий закон"

Рузьге зацікавились сухим спиртом...
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16.05.2023 16:36 Відповісти
в сухпай буде входити "суха вода в таблєтках (одна таблєтка на відро води)". остання розробка сколково!!
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16.05.2023 16:38 Відповісти
А там еще до сих пор оставалось бухло?
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16.05.2023 16:39 Відповісти
Я тепер знаю з якої області України розпочнеться революція на Московії
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16.05.2023 16:39 Відповісти
Сухий закон запроваджують кацапи, а фашисти за їх словами - українці . Шось не вʼяжеться.
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16.05.2023 16:40 Відповісти
Все развалы начинаются с сухого закона.
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16.05.2023 16:42 Відповісти
Саме цікаве - Півроку тому на окупованих територіях кацапи зняли заборони на реалізацію наркотичних препаратів!
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16.05.2023 17:11 Відповісти
Бджоли супротив меду. Рок проти наркотиків. Росіяки супротив алкоголю.
Що в даному логічному ряду зайве?
Та нічього
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16.05.2023 16:44 Відповісти
Фсьооо - сама матьора СКРЕПА репнула...
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16.05.2023 16:54 Відповісти
Нєа. На ху@лостанє можливо виключно все, крім заборони бухла.
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16.05.2023 17:45 Відповісти
Метилового спирту 40° треба туди завезти, хай дудлять!
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16.05.2023 16:59 Відповісти
Прекрасная новость!

Срочно нужно упаковать метиловый спирт (с еще дополнительной отравой) на любой из производственных линий в бутылку для водки, чтобы была именно неповрежденная бутылка заводской упаковки, при этом серийные номера и штрихкоды секретно записать себе, чтобы в будущем утилизировать данные бутылки или сделать экспресс тест бумажный для проверки качества напитка.

И с дронов скидывать упакованные бутылки в пупырчатой пленке, дальше просто в поле оставить или партизаны разнесут уже по места. Также можно для самогонщиков просто пакетик с отравой с дрона скинуть, дальше 20% бутылок самогона отравить и раздать оккупантам так или иначе, например положив в багажник автомобиля, а орки сами его вскроют и своруют конечно же. Удачной отравой можно сотни орков выкосить, притом с дрона будет видно, что там все дохнут и захватить эту позицию неповрежденной, с оружием и птурами, которые затем использовать против оккупантов. Орки никогда не откажутся от метилового спирта, который так приятен на вкус, с "фруктово-ягодной" настойкой внутри.

Это конечно риск и для наших граждан, кто может и сам такое выпить, но не меньший, чем от ракет или снарядов, без него не обойтись при освобождении нашей земли.
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16.05.2023 17:03 Відповісти
Ні про яке "місцеве населення" кацапня не "переживає" - вони просто вже почали стрілять один в одного Або горілку починають ділить, або крадене, або просто магазини понаймали "кришею" різні підрозділи
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16.05.2023 17:06 Відповісти
😂😂😂Не смішіть,питимуть все,що горить!
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16.05.2023 17:13 Відповісти
Перше квітня вже було. Не можна так глузувати.
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16.05.2023 17:24 Відповісти
Это не возможно по определению.
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16.05.2023 17:59 Відповісти
Це все одно,що заборонити мавпі,жерти банани,,,)),,
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16.05.2023 18:38 Відповісти
Заборонита рашистам вживати спиртне це те ж саме, що заборонити свині жерти лайно. Введення сухого закону Горбачова-Лігачова прискорило розпад срср. Якщо це так, то вони йдуть по правильному шляху. Слід його поширити на весь рашостан.
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16.05.2023 20:14 Відповісти
 
 