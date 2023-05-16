Окупанти на Запоріжжі запроваджують "сухий закон", - ЦНС
Російська адміністрація тимчасово окупованої частини Запорізької області заборонила продаж спиртних напоїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
Окупанти стверджють, що мета заборони - "забезпечення громадського порядку". За даними ЦНС, справжня причина заборони полягає в тому, що на ТОТ перебуває велика кількість окупантів, які пиячать та скоюють злочини проти місцевого населення.
"В більшості випадків окупаційна адміністрація закриває на це очі, однак в умовах масового неврозу який відчувають росіяни на ТОТ, ситуація почала вже виходити з-під контролю. Це і стало причиною для рішення заборони на алкоголь. Проте російські військові зачасту погрожують працівникам магазинів та вимагають від них спиртне", - зазначає ЦНС.
Раніше ЦНС повідомляв, що посіпаки окупантів з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської масово втікають до РФ.
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Рузьге зацікавились сухим спиртом...
Що в даному логічному ряду зайве?
Та нічього
Срочно нужно упаковать метиловый спирт (с еще дополнительной отравой) на любой из производственных линий в бутылку для водки, чтобы была именно неповрежденная бутылка заводской упаковки, при этом серийные номера и штрихкоды секретно записать себе, чтобы в будущем утилизировать данные бутылки или сделать экспресс тест бумажный для проверки качества напитка.
И с дронов скидывать упакованные бутылки в пупырчатой пленке, дальше просто в поле оставить или партизаны разнесут уже по места. Также можно для самогонщиков просто пакетик с отравой с дрона скинуть, дальше 20% бутылок самогона отравить и раздать оккупантам так или иначе, например положив в багажник автомобиля, а орки сами его вскроют и своруют конечно же. Удачной отравой можно сотни орков выкосить, притом с дрона будет видно, что там все дохнут и захватить эту позицию неповрежденной, с оружием и птурами, которые затем использовать против оккупантов. Орки никогда не откажутся от метилового спирта, который так приятен на вкус, с "фруктово-ягодной" настойкой внутри.
Это конечно риск и для наших граждан, кто может и сам такое выпить, но не меньший, чем от ракет или снарядов, без него не обойтись при освобождении нашей земли.