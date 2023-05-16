Окупанти на Запоріжжі запроваджують "сухий закон", - ЦНС

Російська адміністрація тимчасово окупованої частини Запорізької області заборонила продаж спиртних напоїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Окупанти стверджють, що мета заборони - "забезпечення громадського порядку". За даними ЦНС, справжня причина заборони полягає в тому, що на ТОТ перебуває велика кількість окупантів, які пиячать та скоюють злочини проти місцевого населення.

"В більшості випадків окупаційна адміністрація закриває на це очі, однак в умовах масового неврозу який відчувають росіяни на ТОТ, ситуація почала вже виходити з-під контролю. Це і стало причиною для рішення заборони на алкоголь. Проте російські військові зачасту погрожують працівникам магазинів та вимагають від них спиртне", - зазначає ЦНС.

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Раніше ЦНС повідомляв, що посіпаки окупантів з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської масово втікають до РФ.