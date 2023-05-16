РФ вичерпала свій потенціал для потужних наступальних дій, - Буданов

Потенціал ворога для потужних наступальних дій повністю вичерпався, але окупанти вибудували міцну оборону.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю програмі "Різні люди", передає Цензор.НЕТ.

"Він (наступальний потенціал. - Ред.) абсолютно вичерпаний, вони зараз мають серйозний потенціал для оборони. Оборону вони побудували ешелоновану, правильну, потужну. Але це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції", - наголосив Буданов.

За словами Буданова, угруповання, яке безпосередньо задіяне в проведенні воєнних дій на території України, - приблизно 370 000 воєнного компоненту, більше ніж 20 000 військ Росгвардії і приблизно 7 000 сукупно різних видів воєнізованих формувань.

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Раніше Буданов заявляв про те, що Путін залежить від наркотичних речовин.