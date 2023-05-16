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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РФ вичерпала свій потенціал для потужних наступальних дій, - Буданов

буданов

Потенціал ворога для потужних наступальних дій повністю вичерпався, але окупанти вибудували міцну оборону.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю програмі "Різні люди", передає Цензор.НЕТ. 

"Він (наступальний потенціал. - Ред.) абсолютно вичерпаний, вони зараз мають серйозний потенціал для оборони. Оборону вони побудували ешелоновану, правильну, потужну. Але це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції", - наголосив Буданов. 

За словами Буданова, угруповання, яке безпосередньо задіяне в проведенні воєнних дій на території України, - приблизно 370 000 воєнного компоненту, більше ніж 20 000 військ Росгвардії і приблизно 7 000 сукупно різних видів воєнізованих формувань. 

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Раніше Буданов заявляв про те, що Путін залежить від наркотичних речовин. 

армія рф (17309) Буданов Кирило (492)


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Топ коментарі
+23
Буданов не уточнив якого року 😠
Його заяви мені нагадують Люсю Адрестович !
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16.05.2023 18:41
+22
КиївМіськБудда

@saniolli

·

https://twitter.com/saniolli/status/1658467422805037056 1 ч

Кількість Ф-16 в небі України прямо пропорційна кількості реформ зеленої влади. Чуєте звук двигунів американських винищувачів? І я не чую. А єдиний марафон, позитивних блогерів, Єрмака і Буданова - чую з кожної праски. І чим голосніший Марафон, тим менше шансів почути Ф-16.
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16.05.2023 18:40
+20
А ракетами пуляють з вичерпаного потенціалу. Зуб даю.
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16.05.2023 18:34
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А ракетами пуляють з вичерпаного потенціалу. Зуб даю.
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16.05.2023 18:34 Відповісти
Та скільки там тих ракет залишилося? На 2-3 залпи!
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16.05.2023 18:37 Відповісти
В Бахмуті, я так розумію з повідомлень наших ЗМІ, росіяни своїм непотужним потенціалом продовжують захоплювати місто.
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16.05.2023 18:37 Відповісти
тебя ИгорёшаL в Бахмуте не хватает - закрой свой рот тролляка...
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16.05.2023 18:47 Відповісти
Ukrainian @ukrainiansfirst https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1658482558970265602 1 ч
Після того як «Дзеркало тижня» опублікувало опитування про те, що 53% опитаних вважають корупцію у влади внутрішнім ворогом номер 1, своє опитування запустила Ліга. І там ще більше невтішна для влади картинка - 71% вважають, що корупція - головний наш ворог усередині країни.
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16.05.2023 18:35 Відповісти
0% виглядає обнадійливим!
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16.05.2023 18:41 Відповісти
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16.05.2023 18:38 Відповісти
Буданов не уточнив якого року 😠
Його заяви мені нагадують Люсю Адрестович !
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16.05.2023 18:41 Відповісти
До кінця 4 кварталу... або 95.
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16.05.2023 18:43 Відповісти
розходимось......
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16.05.2023 18:58 Відповісти
КиївМіськБудда

@saniolli

·

https://twitter.com/saniolli/status/1658467422805037056 1 ч

Кількість Ф-16 в небі України прямо пропорційна кількості реформ зеленої влади. Чуєте звук двигунів американських винищувачів? І я не чую. А єдиний марафон, позитивних блогерів, Єрмака і Буданова - чую з кожної праски. І чим голосніший Марафон, тим менше шансів почути Ф-16.
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16.05.2023 18:40 Відповісти
гламурний пістабол.
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16.05.2023 18:40 Відповісти
2-3 недели ?)
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16.05.2023 18:42 Відповісти
Мабуть, як і ракети? І лише брехливі прогнози буданова не вичерпуються!
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16.05.2023 18:44 Відповісти
Знатний тріпло. Мабуть зеленому Богу в мотню заглядає і баче на роки наперед, або з покійною Вангою спілкується в астралі.
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16.05.2023 18:45 Відповісти
После своего назначения Буданов моментально опозориля и начал отрабатывать жОПе : «не было никакой спецоперации по « вагнеровцам» А сожительство с @БАЛОШВИЛЛИ в одной хате 🙃 это , вообще в голове не укладывается
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16.05.2023 19:50 Відповісти
Баба Буданга сказала.... Перший в світі тік-ток-розвідник-підрас
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16.05.2023 18:47 Відповісти
хтось колись йому подарує піксель тв...перед виборами,канєшно...
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16.05.2023 18:47 Відповісти
знову шашликі лізуть ротом
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16.05.2023 18:47 Відповісти
...но в Бахмуте продвигается. Хватит *******, разведчик. Где ещё в мире такого болтливого главу разведки найдешь
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16.05.2023 18:49 Відповісти
нигде
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16.05.2023 19:51 Відповісти
Блін! Та скільки ж він своїм таблом світити буде? Він керівник ''гур'' , чи баба базарна? Займися своїми прямими обов'язками , а то пиз**ж розводиш!
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16.05.2023 18:54 Відповісти
лучше бы делом занялся чем лапшой
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16.05.2023 19:02 Відповісти
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16.05.2023 19:06 Відповісти
Як голова гуру-поганенький.
Як президент,для чого його піарять,буде ще гірший,аніж зе.Бо,по натурі є не інтелектуалом,а авантюристом дрібного пошибу.
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16.05.2023 19:34 Відповісти
Все серьезные вещи, и разведаналитику в том числе, зеленые превращают в цирк. А все потому, что все зеленые кадры отбирались на шоу "рассмеши комика"
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16.05.2023 19:40 Відповісти
Эта "ванга" в звании генерал-майора, такая потешная...
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16.05.2023 20:15 Відповісти
Замість того щоб піаритись, Буданову краще знайти тих, хто навадить "Кинджали" на Патріот.
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16.05.2023 20:43 Відповісти
Це не його, не його шефа не цікавить.
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16.05.2023 21:36 Відповісти
 
 