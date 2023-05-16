РФ вичерпала свій потенціал для потужних наступальних дій, - Буданов
Потенціал ворога для потужних наступальних дій повністю вичерпався, але окупанти вибудували міцну оборону.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю програмі "Різні люди", передає Цензор.НЕТ.
"Він (наступальний потенціал. - Ред.) абсолютно вичерпаний, вони зараз мають серйозний потенціал для оборони. Оборону вони побудували ешелоновану, правильну, потужну. Але це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції", - наголосив Буданов.
За словами Буданова, угруповання, яке безпосередньо задіяне в проведенні воєнних дій на території України, - приблизно 370 000 воєнного компоненту, більше ніж 20 000 військ Росгвардії і приблизно 7 000 сукупно різних видів воєнізованих формувань.
Раніше Буданов заявляв про те, що Путін залежить від наркотичних речовин.
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Після того як «Дзеркало тижня» опублікувало опитування про те, що 53% опитаних вважають корупцію у влади внутрішнім ворогом номер 1, своє опитування запустила Ліга. І там ще більше невтішна для влади картинка - 71% вважають, що корупція - головний наш ворог усередині країни.
Його заяви мені нагадують Люсю Адрестович !
@saniolli
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https://twitter.com/saniolli/status/1658467422805037056 1 ч
Кількість Ф-16 в небі України прямо пропорційна кількості реформ зеленої влади. Чуєте звук двигунів американських винищувачів? І я не чую. А єдиний марафон, позитивних блогерів, Єрмака і Буданова - чую з кожної праски. І чим голосніший Марафон, тим менше шансів почути Ф-16.
Як президент,для чого його піарять,буде ще гірший,аніж зе.Бо,по натурі є не інтелектуалом,а авантюристом дрібного пошибу.