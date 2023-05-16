Під час ракетної атаки 16 травня росіянам, ймовірно, вдалося пошкодити ЗРК Patriot, - CNN (оновлено)

Існує ймовірність того, що під час ракетної атаки по Києву та його околицях росіянам вдалося пошкодити ЗРК Patriot, але не знищити.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, ім'я якого не назване, ракетний удар РФ міг призвести до пошкодження ЗРК Patriot. Тяжкість ушкоджень наразі оцінюється. Це дасть змогу визначити, чи можна буде відремонтувати систему на місці, чи доведеться повертати її до США.

Зазначимо, що, як пише Укрінформ, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Вашингтон наразі не може підтвердити інформацію про пошкодження ЗРК Patriot.

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16 травня Міністерство оборони Росії заявило, що уразило ЗРК Patriot у Києві "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал". Українська сторона не коментувала ці заяви Москви, але зазначила, що перехопила всі шість "Кинджалів", випущених по Україні.