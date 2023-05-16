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Під час ракетної атаки 16 травня росіянам, ймовірно, вдалося пошкодити ЗРК Patriot, - CNN (оновлено)

patriot

Існує ймовірність того, що під час ракетної атаки по Києву та його околицях росіянам вдалося пошкодити ЗРК Patriot, але не знищити.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ. 

За словами посадовця, ім'я якого не назване, ракетний удар РФ міг призвести до пошкодження ЗРК Patriot. Тяжкість ушкоджень наразі оцінюється. Це дасть змогу визначити, чи можна буде відремонтувати систему на місці, чи доведеться повертати її до США.

Зазначимо, що, як пише Укрінформ, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Вашингтон наразі не може підтвердити інформацію про пошкодження ЗРК Patriot.

Читайте: Навряд чи росіяни цілили "Кинджалом" у Patriot, - Повітряні сили

16 травня Міністерство оборони Росії заявило, що уразило ЗРК Patriot у Києві "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал". Українська сторона не коментувала ці заяви Москви, але зазначила, що перехопила всі шість "Кинджалів", випущених по Україні.

обстріл (28365) Patriot (307)


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Топ коментарі
+43
тільки якщо хтось із ОП не здав кацапам точні координати цієї головної машини…
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16.05.2023 20:48
+35
Угу,спросите у Какашенькова,он уже уничтожил 19383737723 Хаймарсов,8388398477474 самолётов и 8389293848474737299 ЗРК Патриот,так же 39939384737272737458 солдат вс Украины,488936637472999 польских наёмников и 2829938884885 инопланетян с планеты Нибунон
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16.05.2023 20:30
+35
Если только пусковая,то не страшно,хоть и неприятно,но шесть "несбиваемых Кинжалов" на одну пусковую уже провал засРашки
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16.05.2023 20:32
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Але набігло сюди свино-псів!
Але хрю-скавуління стоїть!
Поміркуймо: какашенко щось хрю-гавкнув, CNN підгавкнули, зальотні свино-пси дружно хрю-скавулять. Доказів жодних, зате багато галасу.
Робимо висновок: сюжет ні про що.
Одічалим: залийтесь боярою і впадіть під лавку.
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16.05.2023 22:20 Відповісти
могли пощкодити 1 з 6 пускових, але це подається як знищення цілого комплексу
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16.05.2023 22:41 Відповісти
так само як і наші новини про знищення систем С300 (розсереджені 1 радар та кілька ПУ) одним снарядом
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16.05.2023 22:48 Відповісти
Серйозно?
Чим пошкодити, коли було збито усі ракети? Зкріпним пшуканням після не менш зкріпних щєй? Чи ви думаєте, що відстрілявшись, особовий склад розрахунку такий сидів і дивився: а що там буде далі? - замість того, щоб звідтам забратися?
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16.05.2023 22:52 Відповісти
уламками при падінні.
я там не був якщо що )
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16.05.2023 23:43 Відповісти
Ага. Хіба що у випадку, коли особовий склад розрахунку, відстрілявшись, сидів на дупах і чекав ранку, щоб у світлі Сонця, що сходить, ґав полічити .
Схоже на замах на Премію Дарвіна, нє?
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17.05.2023 00:13 Відповісти
Бутус як завжди, поперед касапні скаче.
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16.05.2023 22:46 Відповісти
Ну если сначала пропаганда представляет Пэтриот как чудо-оружие, то потом конечно никто не хочет верить, что его удалось поразить.
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16.05.2023 22:47 Відповісти
Тоді товарісчь Ігнат просто зобов'язаний сфоткатись на фоні цілих Патріотів з газетою Голос України за 16 травня 2023 року ...Бо можуть спитати як с понімающего
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16.05.2023 22:56 Відповісти
А знимку на фоні Петріотів Ігнат має надіслати тобі, ваня, особисто?
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17.05.2023 01:40 Відповісти
«Тот факт, что перехват осуществил украинский экипаж, прошедший подготовку в Оклахоме, но не имевший американских советников на поле боя, еще больше порадовал Пентагон, ведь это можно считать значительным возвратом инвестиций. Перехват также, вероятно, вызвал серьезную неопределенность для россии - там возник вопрос, есть ли у Украины устойчивое средство противодействия гиперзвуковым баллистическим ракетам», - говорится в материале CNN.
Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат наголошує, що російські окупанти не мають спостерігати за роботою української протиповітряної оборони через https://www.unian.ua/war/vulichni-kameri-v-ukrajini-pracyuyut-i-znimayut-robotu-ppo-dosi-12258294.html онлайн-трансляцію вуличних камер , тож не виключає нових рішень військових адміністрацій.
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17.05.2023 08:39 Відповісти
Ваня, здєсь водкі нєту, дамой іді.
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16.05.2023 23:29 Відповісти
В чем проблема то? Даже если и повредили один Пэтриот, то остался в строю еще один. Месяц назад их вообще не было. Мы уже полтора года без них держимся. Будут и еще.
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16.05.2023 23:02 Відповісти
Падали уламки збитої ракети....а куди вони приземлились - можна тільки гадать.
Все це припущення,фантазії....
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16.05.2023 23:13 Відповісти
радикальний ж и д о - лівацький пром0сКАЛьський сии зразу побіг пердіти і смердіти мосКАЛьську пропаганду про те, що вони "підбили" патріот, а про те скільки ракет ВЖЕ ЗБИВ цей патріот, то чомусь сии ні слова не написав.....

видно "джерела" в сии є тільки МОСКАЛЬСЬКІ!!! як мосКАЛь скаже сии пердіти, то так і будуть, і жодного відхилення вбік! ХАХАХАХАХА!!!
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16.05.2023 23:24 Відповісти
Точно, CNN за бабки с ********** превратился в сливной БАЧОК кацапских ПРОПАГАНДОНОВ.
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17.05.2023 00:20 Відповісти
Байденовский CNN. Помните как они уничтожали Трампа?
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17.05.2023 02:11 Відповісти
Не помним.
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17.05.2023 03:24 Відповісти
Ти свій брудний антисемітський рот спочатку почисти, коли про євреїв говориш.
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17.05.2023 06:13 Відповісти
джон смит такого б не написав --- то москальсько-хуйловський членосос таке наригав
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17.05.2023 07:04 Відповісти
євреї такі ж як і всі інші народи, щоб про них якось по іншому говорити, чи ні євреєкацап кундін?
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17.05.2023 07:19 Відповісти
Вброс. CNN-говно. Интервью с трампом тому подтверждение.
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16.05.2023 23:35 Відповісти
а може в них уявлення про свободу слова дещо відрізняється від нашого?
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17.05.2023 00:23 Відповісти
Ага, і для цього просто необхідно ретранслювати п'яну маячню какашенкова.
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17.05.2023 01:33 Відповісти
Нудить читати про цю "свабоду слова". Ми вже досвободились до війни. 30 років тявкали маячню з екранів кремлівські маріонетки прикриваючись "свабодай слова".
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17.05.2023 03:21 Відповісти
Да, есть в сети это видео. На нём видно, что система стреляет как можно быстрее и чаще- т.е. она активно отстреливалась от атаки. Т.е. была массированная атака на систему, и система соответственно пыталась спастись. Но, что там конкретно было поражено, по видео не скажешь. У "Патриота" восемь пусковых установок и у каждой из них по 4 ракеты, получается вместе у системы 32 ракеты. На видео видно, что столько примерно ракет "Патриот" и отстрелил. И по нему прилетело уже тогда, кода у него закончились ракеты физически. На это был видимо и расчет- взять количеством. Но здесь нужно понимать, что такое "Патриот" ещё раз- это 8пусковых установок. Но только одна система управления огнём и автоматизации, которая и осуществляет связь и управление. Есть генераторные, есть т.н. радарные ещё установки. Т.е. "Патриот"- это комплекс, целая система которая работает сообща вместе. Тут важно понимать, куда именно прилетело? Если прилетела в комплекс системы управления, тогда это действительно ужасно. Но если прилетела, как вы говорите, в одну из пусковых установок, то ничего страшного. Просто всего минус 4 ракеты в арсенале у системы, но "Патриот" будет работать спокойно дальше. И это не катастрофа, и не критично.
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17.05.2023 01:54 Відповісти
Якби морф було впевнене в тому що ЗРК Patriot пошкоджений на стільки що не може захищати небо столиці України, то я впевнений що сьогодні Київ був би вже обстріляний кацапськими ракетами. Вони нагодують своє бидло локшиною про знищення ППО, а самі, скоріш за все, не ризикнуть ще раз витрачати дорогий для них аналоговнєт.
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17.05.2023 01:54 Відповісти
Как так получилось, не верю официально было сказано что все ракеты сбили. . . Это рашисткие деверсанты поцарапали или колесо проткнули, от злости что все ракеты сбили. . .
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17.05.2023 04:49 Відповісти
Це війна і цим все сказано, втрати бувають і будуть. Але свою роботу петріоти виконують і виконують добре. Чесно кажучи, не пам'ятаю, чи ще десь так відпрацьовували ці установки з таким навантаженням і з такою ефективністю. Та за такий "тест-драйв" американці ще пришлють-а де ще провірять їх роботу.
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17.05.2023 05:31 Відповісти
раиса накатила здорово , раису накрыло и заклинило на вопросительном знаке , дальше раиса нихуя уже не соображала .
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17.05.2023 07:09 Відповісти
НАСПУП тривае з 24 02 2022 коли орда дуже довга треба де який час для знщення
Зважаючи на те, що в Україні триває повномасштабна війна, допомога ЗСУ є дуже важливою. Якщо ви хочете допомогти Збройним силам України, ви можете зробити це через різні фонди, які збирають кошти на придбання необхідного обладнання та забезпечення військових.

Використовуйте тільки офіційні сайти та канали благодійних фондів, щоб задонатити на ЗСУ. Переконайтеся, що ви знаєте URL-адресу, на яку ви переходите, та що це - офіційний сайт благодійного фонду.
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17.05.2023 12:30 Відповісти
Закушуй.
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18.05.2023 00:18 Відповісти
Почався вже...в Техасе .
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17.05.2023 06:52 Відповісти
Треба одразу в СІЗО і під велику заставу всіх тих, хто знімає усе це та поширює в соцмережах.
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17.05.2023 07:25 Відповісти
такие новости болот мацковии называются художественным свистом ..А как первобытным кремлинам этого хотелось бы..
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17.05.2023 07:37 Відповісти
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