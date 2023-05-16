Під час ракетної атаки 16 травня росіянам, ймовірно, вдалося пошкодити ЗРК Patriot, - CNN (оновлено)
Існує ймовірність того, що під час ракетної атаки по Києву та його околицях росіянам вдалося пошкодити ЗРК Patriot, але не знищити.
Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, ім'я якого не назване, ракетний удар РФ міг призвести до пошкодження ЗРК Patriot. Тяжкість ушкоджень наразі оцінюється. Це дасть змогу визначити, чи можна буде відремонтувати систему на місці, чи доведеться повертати її до США.
Зазначимо, що, як пише Укрінформ, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Вашингтон наразі не може підтвердити інформацію про пошкодження ЗРК Patriot.
16 травня Міністерство оборони Росії заявило, що уразило ЗРК Patriot у Києві "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал". Українська сторона не коментувала ці заяви Москви, але зазначила, що перехопила всі шість "Кинджалів", випущених по Україні.
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Але хрю-скавуління стоїть!
Поміркуймо: какашенко щось хрю-гавкнув, CNN підгавкнули, зальотні свино-пси дружно хрю-скавулять. Доказів жодних, зате багато галасу.
Робимо висновок: сюжет ні про що.
Одічалим: залийтесь боярою і впадіть під лавку.
Чим пошкодити, коли було збито усі ракети? Зкріпним пшуканням після не менш зкріпних щєй? Чи ви думаєте, що відстрілявшись, особовий склад розрахунку такий сидів і дивився: а що там буде далі? - замість того, щоб звідтам забратися?
я там не був якщо що )
Схоже на замах на Премію Дарвіна, нє?
Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат наголошує, що російські окупанти не мають спостерігати за роботою української протиповітряної оборони через https://www.unian.ua/war/vulichni-kameri-v-ukrajini-pracyuyut-i-znimayut-robotu-ppo-dosi-12258294.html онлайн-трансляцію вуличних камер , тож не виключає нових рішень військових адміністрацій.
Все це припущення,фантазії....
видно "джерела" в сии є тільки МОСКАЛЬСЬКІ!!! як мосКАЛь скаже сии пердіти, то так і будуть, і жодного відхилення вбік! ХАХАХАХАХА!!!
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