Бельгія готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16, - ОП

Бельгія готова навчати українських пілотів літати на американських винищувачах F-16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Нам потрібні винищувачі й ми дякуємо союзникам за рішення працювати у цьому напрямку. Зокрема, готовність навчати пілотів підтвердила також Бельгія", - написав Єрмак.

Нагадаємо, Британія, Франція та Нідерланди підтримали коаліцію винищувачів для України. Зокрема, Британія вже цього літа почне навчати українських пілотів.

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