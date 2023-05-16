Бельгія готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16, - ОП
Бельгія готова навчати українських пілотів літати на американських винищувачах F-16.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Нам потрібні винищувачі й ми дякуємо союзникам за рішення працювати у цьому напрямку. Зокрема, готовність навчати пілотів підтвердила також Бельгія", - написав Єрмак.
Нагадаємо, Британія, Франція та Нідерланди підтримали коаліцію винищувачів для України. Зокрема, Британія вже цього літа почне навчати українських пілотів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хай би вже Маляр повідомила, а не оманський гід.
Без США дела всё равно не будет.
Та ні, нісенітниця якась