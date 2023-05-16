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Бельгія готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16, - ОП

бельгія

Бельгія готова навчати українських пілотів літати на американських винищувачах F-16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Нам потрібні винищувачі й ми дякуємо союзникам за рішення працювати у цьому напрямку. Зокрема, готовність навчати пілотів підтвердила також Бельгія", - написав Єрмак.

Нагадаємо, Британія, Франція та Нідерланди підтримали коаліцію винищувачів для України. Зокрема, Британія вже цього літа почне навчати українських пілотів.

Також читайте: Бельгія використає податки із заморожених активів РФ для допомоги Україні

Автор: 

Бельгія (412) літак (2900) навчання (576) Александр Де Кроо (39) F16 F-16 (673)


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Бельгіє, вперед! До перемоги України над російськими нацистами!
Хай би вже Маляр повідомила, а не оманський гід.
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16.05.2023 23:28 Відповісти
Та новина ж від того не стала гірше)
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16.05.2023 23:29 Відповісти
А сколько у Бельгии F-16? Штук 10?
Без США дела всё равно не будет.
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16.05.2023 23:43 Відповісти
Лещенко за штурвал!!!!!!
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16.05.2023 23:46 Відповісти
Сказати одне, а зробити - інше
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16.05.2023 23:52 Відповісти
А прикиньте, після війни виявиться, що Ермак це агент ЦРУ, якого Штати приставили до Зеленського, щоб той не робив дурніць. І пазл зразу складається.
Та ні, нісенітниця якась
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17.05.2023 02:59 Відповісти
Хто, цей всюди-сущий оп...
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17.05.2023 06:17 Відповісти
Дерьмак перевірив наявність туалетного паперу, стан туалетного йоршику , нагострив Боневтіку олівці, а потім доповів про те що Бельгія буде навчати наших пілотів
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17.05.2023 08:50 Відповісти
 
 