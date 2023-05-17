Армія РФ намагається посилити наступальні операції в районі Бахмуту, - ISW

Росія посилює свої тактичні наступальні дії в районі Бахмуту, попри те, що Україна, вочевидь, зосередилася там на локальних контратаках.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті інституту повідомляється, що так званий голова "ДНР" Денис Пушилін заявив 16 травня, що війська РФ посилили свої сили в районі Бахмутуа для стабілізації ситуації. Крім того, наголосили аналітики, один відомий російський воєнкор повідомив, що чотири невстановлені російські батальйони були розгорнуті на флангах навколо Бахмуту, щоб запобігти українським проривам.

В ISW зазначили, що відповідні повідомлення про підкріплення узгоджуються із заявою заступниці міністра оборони України Ганни Маляр від 15 травня про те, що російські війська розгортають додаткові сили повітряно-десантних військ для захисту флангів Бахмуту, які, ймовірно, перекидаються з інших ділянок фронту.

"Повідомлення про перекидання російських підкріплень у район Бахмуту свідчать про те, що російські війська продовжують зосереджувати там наступальні сили, попри більш широкі зусилля зі зміни пріоритетів з метою підготовки до можливих українських контрнаступів.

Також читайте: Наші війська звільнили 20 кв.км у передмісті Бахмуту, у самому місті ворог дещо просувається. Тривають важкі бої з різним результатом, - Міноборони

Російські війська також нещодавно перекинули частини 6-ї гвардійської мотострілецької дивізії (20-та гвардійська загальновійськова армія, Західний військовий округ) до невстановленого району на північ від Бахмуту, ймовірно, з позицій вздовж лінії Сватове-Куп'янськ.

Передислокація російських військ з інших ділянок фронту в район Бахмуту є відповіддю на постійне занепокоєння РФ щодо стабільності лінії фронту в цьому районі на тлі подальшої деградації наступальних дій "Вагнера" з метою захоплення Бахмуту. Це занепокоєння стало більш вираженим в останні дні, коли українські війська досягли обмежених успіхів навколо Бахмуту, що, можливо, спонукало росіян до подальшого зосередження на тактичних наступальних діях у цьому районі.

Підкріплення, ймовірно, також має на меті посилити здатність "Вагнера" швидко захопити решту Бахмута і представити російську тактичну перемогу перед можливими невдачами під час українського контрнаступу", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Група українських воїнів зачищає позиції окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО безпілотника

За оцінками ISW, російське військове командування протягом останніх тижнів, ймовірно, вирішило змінити пріоритети, щоб підготуватися до можливих українських контрнаступальних операцій.

Однак, наголосили в інституті, постійна концентрація на Бахмуті може свідчити про те, що негайні тактичні проблеми можуть підірвати більш масштабні зусилля росіян.