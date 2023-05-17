На фронті загинув фотограф-натураліст Денис Кривий

На фронті під Бахмутом загинув фотограф-натураліст Денис Кривий, коли намагався урятувати поранених побратимів. Світлини Дениса публікувалися в National Geographic.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на офіційній сторінці національного природного парку "Бузький Гард".

Денис займався фотографією багато років і був лауреатом багатьох міжнародних фотоконкурсів та активно співпрацював з National Geographic Ukraine. Брав участь у фотовиставках у Києві, Івано-Франківську, Ужгороді, Житомирі, Рівному, Первомайську, Косові. Окремі роботи Дениса зберігаються в приватних колекціях у країнах Європи, Північної Америки та Азії.

"Молодий, енергійний, талановитий, автор фотовиставки "Краса Бузького Гарду", яка неодноразово демонструвалась у музеях нашої країни. Фото Дениса Кривого красуються у виданнях національного природного парку "Бузький Гард", на сайті парку, стендах, путівниках, листівках та інших публікаціях. Ми ніколи не забудемо світлі справи та талант Дениса!", – йдеться в дописі.

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Також про загибель Дениса написав Інститут масової інформації.

Там зазначили, що Денис Кривий отримав блакитну стрічку FIAP.

Як розповів його колега Володимир Галузінський, Денис пішов захищати Україну навесні 2022 року добровольцем та був у Силах спеціальних операцій.

За даними ІМІ, Денис Кривий став 58-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії.

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