Через обстріли на Донеччині знеструмлено шахту, - Міненерго

Ворог продовжує обстрілювати енергооб’єкти прифронтових територій. Станом на 17 травня, зокрема, на Донеччині через обстріл знеструмлено шахту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство енергетики у телеграмі.

"Ворог продовжує тероризувати населення прифронтових територій, обстрілюючи енергетичні об'єкти. Учора внаслідок бойових дій відключилася одна з ліній електропередачі на Дніпропетровщині. Як наслідок, виникли технологічні порушення, що призвело до відключень понад 6 тисяч абонентів. Через обстріл відключалася повітряна лінія на Донеччині. У результаті було знеструмлено шахту, де у цей час перебували понад 30 осіб", – йдеться в повідомленні.

Крім того, були зафіксовані відключення електроенергії і на Одещині. Причина - технологічні порушення. Усіх споживачів заживлено. У Сумській області одну з опор лінії електропередачі було пошкоджено трактором - тривають відновлювальні роботи.

Через попередні обстріли без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

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Водночас енергетики продовжують відновлювати електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, на Харківщині було відновлено лінію завдовжки 12 км, пошкоджену з початку бойових дій. Аби допустити енергетиків до її відновлення, саперам довелося знешкодити понад 1000 протитанкових та протипіхотних мін.

"Загалом за добу світло повернули для майже 7 тисяч споживачів.

Триває наймасштабніша за роки незалежності ремонтна кампанія об’єктів енергетичної інфраструктури у межах підготовки до нового опалювального сезону.

Планово ремонтуються як об'єкти генерації, так і мережева інфраструктура.



Проте обмеження для побутових споживачів не плануються. Енергетична система працює стабільно", - підсумували в Міненерго.

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