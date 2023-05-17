Роднянського в Росії заочно заарештували за "фейки про армію"

В Росії заочно заарештували продюсера Олександра Роднянського за нібито поширення "фейків" про російську армію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Рішення ухвалив Басманний районний суд Москви. Воно було прийняте ще 27 квітня, але в суді про це повідомили тільки зараз.

Разом із Роднянським заочно заарештований російський режисер Іван Вирипаєв, який з 2014 року мешкає в Польщі, а у 2022-му відмовився від громадянства РФ.

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Роднянський повідомив, що дізнався про рішення суду на Каннському кінофестивалі. "Мене та одного з найкращих російських драматургів та режисерів заарештували за те, що ми говорили правду про війну. Називали все своїми словами. А не брехливими бюрократичними конструкціями. Війну - війною. Воєнні злочини - воєнними злочинами. Агресію Росії - агресією Росії. Жодних СВО, "нападів НАТО", "порятунку росіян"", - написав він.

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Продюсер пообіцяв і надалі писати та говорити правду на різних платформах. "Мовчати в часи, колии підлий та брехливий режим веде криваву агресію на території моєї рідної України - не можна", - зазначив Роднянський.

Олександр Роднянський мешкав у Росії з 2002 до 2022 року. Публічно виступає проти російського вторгнення в Україну. В жовтні 2022 року визнаний в Росії фізичною особою - іноземним агентом.