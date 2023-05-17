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Роднянського в Росії заочно заарештували за "фейки про армію"

олександр,роднянський

В Росії заочно заарештували продюсера Олександра Роднянського за нібито поширення "фейків" про російську армію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Рішення ухвалив Басманний районний суд Москви. Воно було прийняте ще 27 квітня, але в суді про це повідомили тільки зараз.

Разом із Роднянським заочно заарештований російський режисер Іван Вирипаєв, який з 2014 року мешкає в Польщі, а у 2022-му відмовився від громадянства РФ.

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Роднянський повідомив, що дізнався про рішення суду на Каннському кінофестивалі. "Мене та одного з найкращих російських драматургів та режисерів заарештували за те, що ми говорили правду про війну. Називали все своїми словами. А не брехливими бюрократичними конструкціями. Війну - війною. Воєнні злочини - воєнними злочинами. Агресію Росії - агресією Росії. Жодних СВО, "нападів НАТО", "порятунку росіян"", - написав він.

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Продюсер пообіцяв і надалі писати та говорити правду на різних платформах. "Мовчати в часи, колии підлий та брехливий режим веде криваву агресію на території моєї рідної України - не можна", - зазначив Роднянський.

Олександр Роднянський мешкав у Росії з 2002 до 2022 року. Публічно виступає проти російського вторгнення в Україну. В жовтні 2022 року визнаний в Росії фізичною особою - іноземним агентом.

Автор: 

арешт (2521) Роднянський Олександр (8) росія (65073)


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Топ коментарі
+12
Хоча він і жив у клятій московії до 2022 року, варто визнати, що при ньому 1+1 був цікавішим та інтелектуальнішим, аніж є зараз... Там не було 95 кварталу і тупих талант-шоу, зате були документальні фільми, молодіжна передача Грубича і покійного Пелиха, "Табу" Миколи Вересня, нові голівудські фільми і навіть артхаусне кіно (в передачі "Аргумент кіно")... І уже тоді 1+1 були більш українськомовними, ніж зараз! Парадокс виходить.
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17.05.2023 13:03
+9
Ну він сам собі таку долю вибрав. Хотів бабло, отримав цугундер. Ніхто його після 20.02.2014 в кацапстані на цепу не тримав.
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17.05.2023 12:56
+7
Так, був кращим, але там трохи не так історія була... Роднянський керував 1+1 до 2002 року, потім його посунув мертвечук (він ж став власником частини акцій 1+1). Після цього там почалися всі ці темники, ******* Піховшека і Джангірова.
Роднянський поїхав у кацапію, але лишався акціонером 1+1 до 2008 року. Потім акції у нього викупили американці, які стали новими власниками 1+1 і тоді ще канал був нормальним. Я тоді ще по плюсах дивився круті передачі ВВС Top Gear та "Прогулянки з динозаврами" в українському дубляжі та новий на той час серіал "Теорія брехні" (так, тоді 1+1 купували нормальні серіали і не знімали "Сватів").
Але потім сталася світова криза, американці позбулися 1+1 і продали його Бєні в 2010 році... І з того часу почалася фігня!
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17.05.2023 13:33
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Ну він сам собі таку долю вибрав. Хотів бабло, отримав цугундер. Ніхто його після 20.02.2014 в кацапстані на цепу не тримав.
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17.05.2023 12:56 Відповісти
В статті написано "заочно".
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17.05.2023 13:04 Відповісти
Тут статті читати не модно.
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17.05.2023 13:13 Відповісти
Ну те , що він не сяде, тому що 2022 року вшився у Європу - то одно, але нагороду у вигляді цугундера присудили.
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17.05.2023 13:23 Відповісти
Так арестовали заочно, какой цугендер?
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17.05.2023 13:05 Відповісти
Ну, так вибачте на слові, і Роман Віктюк теж у Москві жив і творив аж із 1975 і помер у 2020 теж у Москві.
І йому теж почнете закидати за війну?
Хоч як не хочеться, а доведеться визнати, що для творчих людей столицею була Москва, а Київ, це вже як вийде
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17.05.2023 13:31 Відповісти
По Віктюку Ви самі відповідь написали (із 1975). Він у москві пустив коріння дуже давно. так само, як і Жванецький, наприклад.
Актори Стрельніков і Горбунов до 2014 року теж заробляли в кацапстані, але в 2014 перервали стосунки. А Стрельников, до речі, в 2012-2013 був супертоп серед російських акторів.
Там ще Ряшин такий є. Теж будете його виправдовувати?
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17.05.2023 15:22 Відповісти
Олександр Роднянський мешкав у Росії з 2002 до 2022 року.

А де ж він зараз? Хіба не в мацкві досі?
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17.05.2023 12:56 Відповісти
Написали - у Каннах. Зворотньої дороги нема.
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17.05.2023 13:00 Відповісти
Ага, ясно, бо я подумала, може, на кінофестівалі там був))

Але звідти говорити "моєї рідної України" куди зручніше, ніж з Києва))
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17.05.2023 13:50 Відповісти
раднянські і їм подібні "харошиє украінскіє" є ЗРАДНИКи.
а ці акції по спасінню "агентів впливу кремляді" від кацапів потрібно відслідковувати.
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17.05.2023 12:57 Відповісти
Йшов би він лісом
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17.05.2023 13:01 Відповісти
В первую очередь нужно арестовать ***** и его команду за фейки про росийскую армию, когда они говорили что она вторая в мире и непобедимая
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17.05.2023 13:02 Відповісти
Хоча він і жив у клятій московії до 2022 року, варто визнати, що при ньому 1+1 був цікавішим та інтелектуальнішим, аніж є зараз... Там не було 95 кварталу і тупих талант-шоу, зате були документальні фільми, молодіжна передача Грубича і покійного Пелиха, "Табу" Миколи Вересня, нові голівудські фільми і навіть артхаусне кіно (в передачі "Аргумент кіно")... І уже тоді 1+1 були більш українськомовними, ніж зараз! Парадокс виходить.
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17.05.2023 13:03 Відповісти
Всем дебилам посвящается. Прежде чем комментировать так позорно, посмотрите хотя бы интервью с Роднянского с Гордоном. Тогда не будете писать бред про "сейчас он Каннах".
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17.05.2023 13:05 Відповісти
Я так розумію що навіть по 2022 рік він "не помічав" агресії Московії (т.з. "роССії") проти України, взагаліто як і, на жаль, дуже багато з громадян України, не кажучи про роССіянців, та вірив у фейки про "громадянську" війну, а ту "прозрів". З рештою це не дивно, бо у самій Україні, в ЗМІ, колаборантів називали "сепаратистами", а ті, що прийшли у керівництво Україною розповідали до повномасштабного вторгнення рашистів про "можливість домовленості" із Кремлем та бачили "мир" в очах )(уйла (він же путін) який марив лише про повне захоплення нашої країни та питання по Криму вбачав "остаточно вирішеним"!!!
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17.05.2023 13:10 Відповісти
Та багато хто не помічав, а потім перефарбувався. Роднянський такий же, як Добкін, Усік чи там Ярік Рахітський, хіба розумніший за них набагато...
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17.05.2023 13:38 Відповісти
хоча прожив 20 років на паРаші, але кацапом так і не став. мабуть все ж таки кацапами народжуються і не обов'язково на паРаші.
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17.05.2023 13:13 Відповісти
...не жаль та не сумно від цього за нього..., тому що не має хороших як руських так і російських.
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17.05.2023 13:20 Відповісти
Не знаю як і чим там дихав і дихає Роднянський в Кацапії але при Роднянському 1 + 1 був непоганий ТБ канал з проектами "Телеманія" та іншими. Був кращий ТБ канал України, поки не продав його Коломойше і 1 + 1 поступово не став Г + Г .
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17.05.2023 13:23 Відповісти
Так, був кращим, але там трохи не так історія була... Роднянський керував 1+1 до 2002 року, потім його посунув мертвечук (він ж став власником частини акцій 1+1). Після цього там почалися всі ці темники, ******* Піховшека і Джангірова.
Роднянський поїхав у кацапію, але лишався акціонером 1+1 до 2008 року. Потім акції у нього викупили американці, які стали новими власниками 1+1 і тоді ще канал був нормальним. Я тоді ще по плюсах дивився круті передачі ВВС Top Gear та "Прогулянки з динозаврами" в українському дубляжі та новий на той час серіал "Теорія брехні" (так, тоді 1+1 купували нормальні серіали і не знімали "Сватів").
Але потім сталася світова криза, американці позбулися 1+1 і продали його Бєні в 2010 році... І з того часу почалася фігня!
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17.05.2023 13:33 Відповісти
Thanks за інфу, прогледів я ці зміни, бо дивився в основному Discovery і Руйнівників міфів
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17.05.2023 13:38 Відповісти
Насправді жаль, що досить інтелектуальний канал під керівництвом Бєні і Ткаченка скотився у попсу галіму... Із старих ведучих там хіба Алла Мазур лишилася, дуже бьагатьох професіоналів Бєня вижив із каналу.
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17.05.2023 13:42 Відповісти
Більш того Коломойша направив журналістів у потрібне йому русло -
робота над проектом тайожний союз, лайт версія, Рамзан з Ткаченко

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17.05.2023 13:50 Відповісти
Вони начебто на айсітіві давно, та Алла, хіба ні? Чи СТБ, але не на 1+1.
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17.05.2023 13:55 Відповісти
Та на г+г вона. Але частково її можна зрозуміти, у неї вже вік, одна дитину виховує, перехворіла онко, важко при таких умовах щось міняти, а тут вже насиджене місце, до того ж, Алла у відверті темники і замовні сюжети наче не лізе - і то добре.
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18.05.2023 01:35 Відповісти
Мазур стала страховиськом. Наче з Освенціма і після атомної війни одночасно.
Стилістів треба трошки каструвати, якщо там є що.
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17.05.2023 15:20 Відповісти
Май повагу. Людина пережила рак.
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17.05.2023 15:29 Відповісти
а какой она должны быть после химии? удалите свой пост!
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18.05.2023 02:37 Відповісти
та і *** з ним
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17.05.2023 13:55 Відповісти
Кто це такой.
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17.05.2023 14:31 Відповісти
Родняньскій, Гордон... Прикривають свою агентуру як можуть.
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17.05.2023 14:43 Відповісти
Він провідник російської культури. Він сам про це казав в інтерв'ю. Тому було б не зле якби його ще й наша прокуратура потягала
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17.05.2023 19:53 Відповісти
Некоторым ватникам большая война прочистила мозги
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18.05.2023 10:53 Відповісти
 
 