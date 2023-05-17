Роднянського в Росії заочно заарештували за "фейки про армію"
В Росії заочно заарештували продюсера Олександра Роднянського за нібито поширення "фейків" про російську армію.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Рішення ухвалив Басманний районний суд Москви. Воно було прийняте ще 27 квітня, але в суді про це повідомили тільки зараз.
Разом із Роднянським заочно заарештований російський режисер Іван Вирипаєв, який з 2014 року мешкає в Польщі, а у 2022-му відмовився від громадянства РФ.
Роднянський повідомив, що дізнався про рішення суду на Каннському кінофестивалі. "Мене та одного з найкращих російських драматургів та режисерів заарештували за те, що ми говорили правду про війну. Називали все своїми словами. А не брехливими бюрократичними конструкціями. Війну - війною. Воєнні злочини - воєнними злочинами. Агресію Росії - агресією Росії. Жодних СВО, "нападів НАТО", "порятунку росіян"", - написав він.
Продюсер пообіцяв і надалі писати та говорити правду на різних платформах. "Мовчати в часи, колии підлий та брехливий режим веде криваву агресію на території моєї рідної України - не можна", - зазначив Роднянський.
Олександр Роднянський мешкав у Росії з 2002 до 2022 року. Публічно виступає проти російського вторгнення в Україну. В жовтні 2022 року визнаний в Росії фізичною особою - іноземним агентом.
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І йому теж почнете закидати за війну?
Хоч як не хочеться, а доведеться визнати, що для творчих людей столицею була Москва, а Київ, це вже як вийде
Актори Стрельніков і Горбунов до 2014 року теж заробляли в кацапстані, але в 2014 перервали стосунки. А Стрельников, до речі, в 2012-2013 був супертоп серед російських акторів.
Там ще Ряшин такий є. Теж будете його виправдовувати?
А де ж він зараз? Хіба не в мацкві досі?
Але звідти говорити "моєї рідної України" куди зручніше, ніж з Києва))
а ці акції по спасінню "агентів впливу кремляді" від кацапів потрібно відслідковувати.
Роднянський поїхав у кацапію, але лишався акціонером 1+1 до 2008 року. Потім акції у нього викупили американці, які стали новими власниками 1+1 і тоді ще канал був нормальним. Я тоді ще по плюсах дивився круті передачі ВВС Top Gear та "Прогулянки з динозаврами" в українському дубляжі та новий на той час серіал "Теорія брехні" (так, тоді 1+1 купували нормальні серіали і не знімали "Сватів").
Але потім сталася світова криза, американці позбулися 1+1 і продали його Бєні в 2010 році... І з того часу почалася фігня!
робота над проектом тайожний союз, лайт версія, Рамзан з Ткаченко
Стилістів треба трошки каструвати, якщо там є що.