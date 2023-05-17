Німеччина не братиме участі в "коаліції винищувачів" для України, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не бачить участі своєї країни в дебатах про створення альянсу для постачання західних винищувачів в Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Шольц відповів на питання, чи Німеччина братиме участь у спільному альянсі, оголошеному Нідерландами, Великою Британією і Францією, з підготовки пілотів винищувачів і постачання винищувачів.
"Ми зосередилися на тому, що ми робимо. Це дуже актуально зараз для здатності України захищати себе", - сказав Шольц у Рейк'явіку в кулуарах саміту Ради Європи.
Він згадав поставки танків, технічне обслуговування систем озброєнь, боєприпасів і посилення протиповітряної оборони від російських атак. Німеччина вже взяла на себе подальші зобов'язання в цих сферах, зазначив канцлер.
Нагадаємо, 17 травня прем'єр-міністри Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились очолити "коаліцію винищувачів" для надання Україні F-16.
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2. 16 років правління муттерМеркель не може залишитися без впливу…
Далі може ще трохи розкачегаряться
Це дуже наочно демонструє другий наш друзяка-Макрон: ляпне щось про "треба панять путіна,, он вєлікій лідер! а на ранок вже з пів-десятка САУ прямує в Україну)) Аналогічно було перед французськими танками та центром навчання українських пілотів))
Діла говорять краще за цитати з газет.
Краще більше робити чім говорити
А от кого тогда пардон, НАТО планировало защищаться ? От туземцев типа Ливии или Югославии ?
Тоді відшкодовуйте збитки за агресівну війну РФ проти України які досягли з урахуванням тимчасово захоплених територій 3 трильона $ як гаранти беспеки і територіальної цілосності згідно Будапештського меморандуму згідно якого Україна відмовилась від третього ядерного потенціалу в Світі , але "гарантії" Україна не отримала - навпаки не зважаючи що Україна виконала свої забовязання Франція і Німеччина заблокували вступ України в НАТО таким чином не виконали свої забовязання. Хай відшкодовують українському народу (не чиновникам - офшори) Німеччина разом з Францією і Китаєм який теж підтримав Будапештський меморандум "гарантії" теріторіальної цілосності і є вигодаотримувачими від беспеки яка була внесена Україною - 3 млрд. $ які Україна втратила теріторією не враховуючи вбитими і хай потім самі розбираються з РФ як порушники міжнародного права.