Німеччина не братиме участі в "коаліції винищувачів" для України, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не бачить участі своєї країни в дебатах про створення альянсу для постачання західних винищувачів в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Шольц відповів на питання, чи Німеччина братиме участь у спільному альянсі, оголошеному Нідерландами, Великою Британією і Францією, з підготовки пілотів винищувачів і постачання винищувачів.

"Ми зосередилися на тому, що ми робимо. Це дуже актуально зараз для здатності України захищати себе", - сказав Шольц у Рейк'явіку в кулуарах саміту Ради Європи.

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Він згадав поставки танків, технічне обслуговування систем озброєнь, боєприпасів і посилення протиповітряної оборони від російських атак. Німеччина вже взяла на себе подальші зобов'язання в цих сферах, зазначив канцлер.

Нагадаємо, 17 травня прем'єр-міністри Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились очолити "коаліцію винищувачів" для надання Україні F-16.