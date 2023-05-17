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Німеччина не братиме участі в "коаліції винищувачів" для України, - Шольц

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не бачить участі своєї країни в дебатах про створення альянсу для постачання західних винищувачів в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Шольц відповів на питання, чи Німеччина братиме участь у спільному альянсі, оголошеному Нідерландами, Великою Британією і Францією, з підготовки пілотів винищувачів і постачання винищувачів.

"Ми зосередилися на тому, що ми робимо. Це дуже актуально зараз для здатності України захищати себе", - сказав Шольц у Рейк'явіку в кулуарах саміту Ради Європи.

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Він згадав поставки танків, технічне обслуговування систем озброєнь, боєприпасів і посилення протиповітряної оборони від російських атак. Німеччина вже взяла на себе подальші зобов'язання в цих сферах, зазначив канцлер.

Нагадаємо, 17 травня прем'єр-міністри Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились очолити "коаліцію винищувачів" для надання Україні F-16.

Автор: 

авіація (4116) Німеччина (7344) допомога (8328) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+19
Нехай буде так, але тоді танків повинно бути більше, набагато більше )
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17.05.2023 15:00
+19
Нехай артою,танками ППО,радари та інших транспортних засобів дають.А літаків ф-16 в них і немає вроді.Після фрау Меркель там мало чого лишилося робочого.
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17.05.2023 15:07
+15
В них і так по їх міркам непоганий прогрес на сьогодні - від перших 5 тис касок і аптечок.
Далі може ще трохи розкачегаряться
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17.05.2023 15:04
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Нехай буде так, але тоді танків повинно бути більше, набагато більше )
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17.05.2023 15:00 Відповісти
Якщо ви не зрозуміли,то танки в НІмеччині більше на бумазі ,ніж насправді,але озвучувать це ніхто не буде.
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17.05.2023 15:11 Відповісти
Повірте, німецька промисловість дуже швидко це виправить при належному фінансуванні, Рейнметал в допомогу. А напевно так і вирішено для уніфікації зброї щоб не розпорошувати зусилля. Німеччина займається танками (Леопарди), хтось конвеєром готує бійців різних військ, США - ППО, Британія можливо авіація ...
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17.05.2023 15:43 Відповісти
1. Шольц не хоче разголосу. Яка буде реальність подивимось.

2. 16 років правління муттерМеркель не може залишитися без впливу…
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17.05.2023 16:24 Відповісти
Тут бачу , тут не бачу... Біполярочка..
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17.05.2023 15:01 Відповісти
Вас вчили не брехати і казати правду - а тепер пригадайте скільки разів коли треба було сказати правду ви брехали ( хоча можливо ви виняток з правила - ну тоді я вибачаюсь ).
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17.05.2023 17:20 Відповісти
Тому що нічого запропонувати. "Мессершмідт-109" гарна машина,але трохи застаріла.)
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17.05.2023 15:02 Відповісти
в них ще Ме-262 в мюнхенському музеї стоїть. То ж був революційний літак на свій час.
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17.05.2023 15:12 Відповісти
"Ми не можемо відігравати активну роль в такому альянсі, в такій коаліції, тому що у нас немає ні тренувальних можливостей, ні компетенцій, ні літаків", - сказав Пісторіус.
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17.05.2023 16:28 Відповісти
В них і так по їх міркам непоганий прогрес на сьогодні - від перших 5 тис касок і аптечок.
Далі може ще трохи розкачегаряться
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17.05.2023 15:04 Відповісти
Нехай артою,танками ППО,радари та інших транспортних засобів дають.А літаків ф-16 в них і немає вроді.Після фрау Меркель там мало чого лишилося робочого.
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17.05.2023 15:07 Відповісти
Это закономерно. Авторитет Германии в ЕС должен опуститься до уровня членов где-то между Испанией и Чехией.
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17.05.2023 15:07 Відповісти
Просто до уровня членов.
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17.05.2023 16:02 Відповісти
Точнісінько так і з танками було
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17.05.2023 15:09 Відповісти
Наша пісня гарна й нова. Будуть соплі жувати півроку, а потім підключаться.
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17.05.2023 15:10 Відповісти
Як раз як наші хлопці пройдуть навчання))
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17.05.2023 15:54 Відповісти
Навіть не намагаюся осягнути високого змісту, що втілений у кожній священній фігурі ритуального політичного танцю.
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17.05.2023 15:10 Відповісти
Треба визнати шо кацапи все ж таки морально знищили таку велику націю як німці. Те шо більшовики робили з німками та німецькими дітьми в 45 ніколи вже не пройде з їх генетичної пам'яті...
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17.05.2023 15:11 Відповісти
ну так ... такого лідера нації, як Адольф, зараз німцям не вистачає ...
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17.05.2023 15:15 Відповісти
Якщо це був жарт це одне але якщо ви справді так думаєте у вас проблеми ( великі проблеми і ви нічим не ліпші від теперішніх кацапів - а можливо і гірші).
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17.05.2023 17:24 Відповісти
не перебільшуй генетичну пам'ять.
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17.05.2023 15:56 Відповісти
побачим побачим
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17.05.2023 15:12 Відповісти
Шольц, не хочете давати літаки - не треба. Але танків тоді - подвійну кількість.
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17.05.2023 15:13 Відповісти
Спасибі за усе Союзникам!!! Велика подяка за нещодавний новий пакет військової допомоги на загальну суму у близько 2,7 мільярда євро. Зокрема, до нього увійдуть додаткові танки, бойові броньовані машини та засоби протиповітряної оборони.
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17.05.2023 15:15 Відповісти
Шольц мріє про коаліцію "Шаровий газ від путлера".
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17.05.2023 15:19 Відповісти
з вас танки, хлопці
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17.05.2023 15:19 Відповісти
Ну САУ немцы передают, бмп передают, танки передают, но еще и передают великолепные ИРИС-ки, так что бог с ними, уж как-нибудь истребители нарешаем в другими союзниками.
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17.05.2023 15:20 Відповісти
В них немає винищувачів американського виробництва взагалі. А власні не так поширені, як потрібно для передачі.
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17.05.2023 15:36 Відповісти
Еврофайтер вполне себе поширеннный и могли бы передать в числе прочих экскадрилью... Но бог с ними, ставку все равно логичнее на Ф16 делать.
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17.05.2023 17:16 Відповісти
Поки не буде руху вперед і відчутних перемог то більш нічого суттєвого вони не дадуть.
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17.05.2023 15:34 Відповісти
Слово ні в інтерпритації Шольца означає ТАК, але трошки пізніше
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17.05.2023 15:57 Відповісти
У немаков 141 Тайфун.
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17.05.2023 15:59 Відповісти
Ну, ну, Олаф, не торопись))
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17.05.2023 16:01 Відповісти
І Шольці і Макрон зобов'язані періодично озвучувати те що хоче почути певна частина їх виборців)) Для одної частини - одне, для іншої - друге))

Це дуже наочно демонструє другий наш друзяка-Макрон: ляпне щось про "треба панять путіна,, он вєлікій лідер! а на ранок вже з пів-десятка САУ прямує в Україну)) Аналогічно було перед французськими танками та центром навчання українських пілотів))

Діла говорять краще за цитати з газет.
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17.05.2023 16:03 Відповісти
ТРИ ВОПРОСА ГЛАВЕ МИД УКРАИНЫ Д. КУЛЕБЕ:https://www.youtube.com/watch?v=ELDgrS5x2CI
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17.05.2023 16:46 Відповісти
Уже как дежавю Мы Леопарды не дадим, пусть америка дает сперва
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17.05.2023 16:53 Відповісти
Іріски нехай дають, літачки інші дадуть
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17.05.2023 16:58 Відповісти
До фріца претензій нема, він і так помагає *******
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17.05.2023 17:23 Відповісти
Не все завжди говорять
Краще більше робити чім говорити
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17.05.2023 17:51 Відповісти
Т.е. НАТО это организация, в которой нет ни достаточного количества танков, ни достаточного количества самолетов ?

А от кого тогда пардон, НАТО планировало защищаться ? От туземцев типа Ливии или Югославии ?
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17.05.2023 18:41 Відповісти
Спасибо Германия, спасибо самым сильным европейским нашим союзникам....ой спасибо....
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17.05.2023 19:15 Відповісти
Німеччина не братиме участі в "коаліції винищувачів" для України, - Шольц Джерело:

Тоді відшкодовуйте збитки за агресівну війну РФ проти України які досягли з урахуванням тимчасово захоплених територій 3 трильона $ як гаранти беспеки і територіальної цілосності згідно Будапештського меморандуму згідно якого Україна відмовилась від третього ядерного потенціалу в Світі , але "гарантії" Україна не отримала - навпаки не зважаючи що Україна виконала свої забовязання Франція і Німеччина заблокували вступ України в НАТО таким чином не виконали свої забовязання. Хай відшкодовують українському народу (не чиновникам - офшори) Німеччина разом з Францією і Китаєм який теж підтримав Будапештський меморандум "гарантії" теріторіальної цілосності і є вигодаотримувачими від беспеки яка була внесена Україною - 3 млрд. $ які Україна втратила теріторією не враховуючи вбитими і хай потім самі розбираються з РФ як порушники міжнародного права.
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17.05.2023 19:17 Відповісти
 
 