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Голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман: В небі України не має бути німецьких винищувачів. Але можуть бути F-16 та МіГи

циммерман,штрак

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти постачання до України німецьких винищувачів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

За її словами, в українському авіапросторі не має бути жодного Tornado чи Eurofighter. Тим часом вона вважає необхідним постачання інших типів літаків. Зокрема, радянських МіГів чи американських F-16.

"Це просто пов'язано з дальністю польоту машини і складністю підготовки", - висловилася Штрак-Циммерман.

Дивіться: "Україна - це Європа. Слава Україні!", - канцлер Німеччини Шольц заговорив українською. ВIДЕО

Нагадаємо, днями Німеччина підтвердила виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги, сума якого понад 2,7 млрд євро. Анонсований пакет військової допомоги від Німеччини є найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, ЗСУ передадуть БМП Marder, танки Leopard 1, гаубиці, додаткові системи ППО Iris-T та ракети до них.

Автор: 

авіація (4116) Німеччина (7344) Бундестаг (195)


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Топ коментарі
+17
для F-16 та мігів дозволу цимермана не потрібно
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16.05.2023 16:01
+14
Та ладно, ми вже чули всяку єресь. Нам своє робити
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16.05.2023 16:01
+12
С "Леопардами" тоже так говорили
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16.05.2023 16:01
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С "Леопардами" тоже так говорили
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16.05.2023 16:01 Відповісти
для F-16 та мігів дозволу цимермана не потрібно
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16.05.2023 16:01 Відповісти
Та ладно, ми вже чули всяку єресь. Нам своє робити
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16.05.2023 16:01 Відповісти
що за проблема з дальністю в німецьких літаків?
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16.05.2023 16:02 Відповісти
можливо, вона має наувазі, що можливість ремонту і обсуговування F16 є у Польші і Румунії, що є найближче до нас, ніж Германія?
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16.05.2023 16:10 Відповісти
І що вона розуміє, про дальність польоту машини і складність підготовки? Хоча у нас в комітетах Ради такі ж квочки засідають...
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16.05.2023 16:03 Відповісти
Раша тудей заголовки пише?
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16.05.2023 16:03 Відповісти
До неё ещё не дошло, что Украина - это огромный такой рекламный баннер для тех компаний, которые сюда поставляют свою технику.

Циммерман, одумайся, у тебя никто больше еврофайтеры не купит.
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16.05.2023 16:05 Відповісти
Це не німецький літак...
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16.05.2023 16:12 Відповісти
Німецьких винищувачів і духу не буде... Їх навіть в Німеччині нема))
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16.05.2023 16:07 Відповісти
Вона має рацію.
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16.05.2023 16:10 Відповісти
Шо,знову?
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16.05.2023 16:13 Відповісти
Нафига нам еще один тип истребителя? У нас очень много незадействованных пилотов и техников?
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16.05.2023 16:13 Відповісти
Хм... А какой из них, извините, немецкий? Торнадо или Тайфун?
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16.05.2023 16:13 Відповісти
А почему немецкие леопарды и арта и ппо может быть в Украине, а немецкие самолеты нет? Ответь бабка? И как вообще это чучело смогло стать министром обороны Германии? Оно вообще хоть что-то понимает в этом?
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16.05.2023 16:14 Відповісти
Дебил, ты читать умеешь? Или ты можешь только оскорблять тех, кто оказывает тебе помощь...
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16.05.2023 18:21 Відповісти
Отребье, иди броди.
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16.05.2023 18:28 Відповісти
Йолопе, почитай, хто така Штрак-Циммерман.
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16.05.2023 16:48 Відповісти
Мы их перекрасим в желто-голубой.
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16.05.2023 16:19 Відповісти
голова оборонного фріцовського комітету ,ідеш накй з такими пропозиціями
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16.05.2023 16:22 Відповісти
це німецька колега Безумної зі "слуг уроду"?
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16.05.2023 16:25 Відповісти
німецькі винищувачі це що? месершмітт чи фоке-вульф? чи хейнкель?
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16.05.2023 16:25 Відповісти
Не, юнкерс...
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16.05.2023 18:23 Відповісти
Да -- сериозна фрау -- не бачити нам мессерів .
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16.05.2023 16:32 Відповісти
Яке воно перелякане.
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16.05.2023 16:35 Відповісти
Коли за ЦЕ заговорили - то вже добре!
Так і з Джавелінами й Хаймарсами було, і з Леопардами та Петріотами - ГАРНА ПРИКМЕТА...
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16.05.2023 16:37 Відповісти
Ця стара калоша знову своє піддувало відкрила.
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16.05.2023 16:42 Відповісти
Із депутатів Бундестагу вона чи не найбільше підтримує Україну.

Можеш надати приклади, коли щось проти України робила?
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16.05.2023 16:50 Відповісти
Fobia?
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16.05.2023 16:47 Відповісти
Стара ****. Задайте собі питання - чи хоче Німеччина російські військові літаки у своєму повітряному просторі? Потім вирішуйте - давати чи не давати.
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16.05.2023 17:00 Відповісти
Шо не так? Она говорит реальные вещи, зачем вам пресловутые Торнадо и Еврофайтеры, если будет поставка F16? Германия одобрила 2.7 млрд евро помощи, что тебе не нравится в этом? Если я прав, то "старая ****" это ты...
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16.05.2023 18:31 Відповісти
Wait! here's some more. cuntlicker.
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16.05.2023 18:44 Відповісти
как дела, русская дрянь?
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19.05.2023 23:41 Відповісти
Дивно, бо педівікія пише таке:

У травні 2022 звинуватила федеральний уряд у надто довгому зволіканні з поставкою важкого озброєння в Українуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96-%D0%90%D2%91%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD#cite_note-10 [10] . У липні 2022 закликала постачати важку зброю Україні безпосередньоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96-%D0%90%D2%91%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD#cite_note-11 [11] .
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16.05.2023 17:12 Відповісти
Это подружка меркелихи. Пора ей уже в утиль.
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16.05.2023 17:56 Відповісти
ця тьотя нерозуміє, що так не буває як що німецькі винищувачі в українському небі не будуть , то у німецькому небі можуть з'явитися російські винищувачі
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16.05.2023 18:21 Відповісти
Всі вони такі внучкі Клари Цеткін і Рози Люксембург
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16.05.2023 18:41 Відповісти
ой, бабця, годі вже свої "5 центів" пхати в цю тему!
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16.05.2023 18:55 Відповісти
не верьте этому трехомудию Германии,в вп Ukrainy были и будут самолеты США
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16.05.2023 21:04 Відповісти
Дивуєшся дебільним коментам. Невже в нас тільки дебілоїди вміють тицяти на клавіатурі, не зважаючи на написане ними.
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04.09.2023 10:37 Відповісти
 
 