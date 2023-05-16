Голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман: В небі України не має бути німецьких винищувачів. Але можуть бути F-16 та МіГи
Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти постачання до України німецьких винищувачів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
За її словами, в українському авіапросторі не має бути жодного Tornado чи Eurofighter. Тим часом вона вважає необхідним постачання інших типів літаків. Зокрема, радянських МіГів чи американських F-16.
"Це просто пов'язано з дальністю польоту машини і складністю підготовки", - висловилася Штрак-Циммерман.
Нагадаємо, днями Німеччина підтвердила виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги, сума якого понад 2,7 млрд євро. Анонсований пакет військової допомоги від Німеччини є найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, ЗСУ передадуть БМП Marder, танки Leopard 1, гаубиці, додаткові системи ППО Iris-T та ракети до них.
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Циммерман, одумайся, у тебя никто больше еврофайтеры не купит.
Так і з Джавелінами й Хаймарсами було, і з Леопардами та Петріотами - ГАРНА ПРИКМЕТА...
Можеш надати приклади, коли щось проти України робила?
У травні 2022 звинуватила федеральний уряд у надто довгому зволіканні з поставкою важкого озброєння в Українуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96-%D0%90%D2%91%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD#cite_note-10 [10] . У липні 2022 закликала постачати важку зброю Україні безпосередньоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96-%D0%90%D2%91%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD#cite_note-11 [11] .