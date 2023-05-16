Голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман: В небі України не має бути німецьких винищувачів. Але можуть бути F-16 та МіГи

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти постачання до України німецьких винищувачів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

За її словами, в українському авіапросторі не має бути жодного Tornado чи Eurofighter. Тим часом вона вважає необхідним постачання інших типів літаків. Зокрема, радянських МіГів чи американських F-16.

"Це просто пов'язано з дальністю польоту машини і складністю підготовки", - висловилася Штрак-Циммерман.

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Нагадаємо, днями Німеччина підтвердила виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги, сума якого понад 2,7 млрд євро. Анонсований пакет військової допомоги від Німеччини є найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, ЗСУ передадуть БМП Marder, танки Leopard 1, гаубиці, додаткові системи ППО Iris-T та ракети до них.