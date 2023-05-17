Прем’єр Албанії Рама: Це ми маємо дякувати Україні за наш захист

Європейські країни мають дякувати Україні, а не вона їм за допомогу, з огляду на те, що український народ робить зараз для Європи.

Про це премʼєр-міністр Албанії Еді Рама заявив під час виступу на саміті Ради Європи у Рейк’явіку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дякуючи Богу, єдність демократичної спільноти Ради Європи у підтримці української визвольної війни та Президента Зеленського є надзвичайною. Албанія ніколи не мала ілюзій щодо природи режиму в Москві, і наші відносини з Москвою не існують з моменту смерті Йосипа Віссаріоновича Сталіна. Не просіть мене пояснювати, як і чому, бо це займе більше часу, ніж наша поїздка до Ісландії", - сказав він.

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Рама додав, що від початку війни популярність Путіна в Албанії коливається у межах з 0,7% до 1,2%.

"Албанія дуже маленька, щоб впливати на долю такої вирішальної війни для майбутнього Європи і світу. Але кожна маленька річ, яку ми зробили для України, була зроблена з великою вдячністю до українського опору… Це не Президент Зеленський повинен дякувати нам, а ми повинні дякувати Україні за те, що вона робить для всіх нас і для нашої дорогої Європи", - сказав він.

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Албанський прем’єр додав, що із задоволенням підпише угоду про Міжнародний реєстр збитків від російської агресії проти України.

"Благослови, Боже, Європу і Слава Україні!", - завершив Рама свій виступ.