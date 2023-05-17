УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5967 відвідувачів онлайн
Новини
4 948 27

Прем’єр Албанії Рама: Це ми маємо дякувати Україні за наш захист

рама,еді

Європейські країни мають дякувати Україні, а не вона їм за допомогу, з огляду на те, що український народ робить зараз для Європи.

Про це премʼєр-міністр Албанії Еді Рама заявив під час виступу на саміті Ради Європи у Рейк’явіку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дякуючи Богу, єдність демократичної спільноти Ради Європи у підтримці української визвольної війни та Президента Зеленського є надзвичайною. Албанія ніколи не мала ілюзій щодо природи режиму в Москві, і наші відносини з Москвою не існують з моменту смерті Йосипа Віссаріоновича Сталіна. Не просіть мене пояснювати, як і чому, бо це займе більше часу, ніж наша поїздка до Ісландії", - сказав він.

Читайте: Албанія скасувала безвіз для росіян

Рама додав, що від початку війни популярність Путіна в Албанії коливається у межах з 0,7% до 1,2%.

"Албанія дуже маленька, щоб впливати на долю такої вирішальної війни для майбутнього Європи і світу. Але кожна маленька річ, яку ми зробили для України, була зроблена з великою вдячністю до українського опору… Це не Президент Зеленський повинен дякувати нам, а ми повинні дякувати Україні за те, що вона робить для всіх нас і для нашої дорогої Європи", - сказав він.

Також читайте: Російський вплив є реальною небезпекою для Західних Балкан, - прем’єр-міністр Албанії Рама

Албанський прем’єр додав, що із задоволенням підпише угоду про Міжнародний реєстр збитків від російської агресії проти України.

"Благослови, Боже, Європу і Слава Україні!", - завершив Рама свій виступ.

Автор: 

Албанія (107) Рама Еді (24)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Добре, коли люди розуміють ситуацію.
показати весь коментар
17.05.2023 15:52
+22
Якщо русня когось зображує дурнем, значить, цей хтось сам колись русню пошив у дурні.
показати весь коментар
17.05.2023 15:55
+17
Прем'єр нормальної людині.*** ,але так хочеться щоб настав день ,коли Угорщині дадуть копняка з НАТО і ЄС,і рускіє братішки туди прийдуть зі своєю любов'ю.
показати весь коментар
17.05.2023 15:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харе, Рама!
)))
показати весь коментар
17.05.2023 15:51 Відповісти
Добре, коли люди розуміють ситуацію.
показати весь коментар
17.05.2023 15:52 Відповісти
А албанцы то -- не такие уж и дураки, как их изображала русня десяток лет назад.
показати весь коментар
17.05.2023 15:53 Відповісти
Якщо русня когось зображує дурнем, значить, цей хтось сам колись русню пошив у дурні.
показати весь коментар
17.05.2023 15:55 Відповісти
+100
показати весь коментар
17.05.2023 18:21 Відповісти
Так на расеи все долбоебы,а строят с себя гениев мысли как говорил Задорнов ,весь мир тупой а мы со смекалкой))на деле же ,тупее ,конченей племени чем русня в мире нет
показати весь коментар
17.05.2023 15:56 Відповісти
2 х 100500!!!
показати весь коментар
17.05.2023 15:59 Відповісти
Прем'єр нормальної людині.*** ,але так хочеться щоб настав день ,коли Угорщині дадуть копняка з НАТО і ЄС,і рускіє братішки туди прийдуть зі своєю любов'ю.
показати весь коментар
17.05.2023 15:54 Відповісти
Албанцев рашисты считают низшей расой,так что им от Кремля ждать хорошего не приходится.
показати весь коментар
17.05.2023 15:54 Відповісти
А кому там об'яснять, что албанцы - древнейшая нация, прямые потомки пеласгов
показати весь коментар
17.05.2023 16:33 Відповісти
Один з небагатьох , який реально оцінює шанси європейських країн . Без гонору і просто
показати весь коментар
17.05.2023 15:59 Відповісти
Рама Крішна .
показати весь коментар
17.05.2023 16:00 Відповісти
адекватна людина 👍
показати весь коментар
17.05.2023 16:04 Відповісти
...закінчиться війна - поїду відпочивати саме в Албанію
показати весь коментар
17.05.2023 16:05 Відповісти
змучений , в тебе вже відпочинок в голові. А що ти робиш для перемоги на даний момент?
показати весь коментар
17.05.2023 19:21 Відповісти
...а що ти таке, що я повинен тобі давати пояснення?
показати весь коментар
18.05.2023 00:06 Відповісти
Таки да! Ні дбавити, ні відняти...., до сказаного
показати весь коментар
17.05.2023 16:06 Відповісти
Албанії щира вдячність за підтримку!! Ця маленька країна чудово пам"ятає, що так
сталінський режим у виконанні місцевого комуняцького вилупка Енвера Ходжи...
показати весь коментар
17.05.2023 16:13 Відповісти
🇦🇱🇺🇦♥️🖤💙💛
показати весь коментар
17.05.2023 16:28 Відповісти
Чим більше маленьких держав розуміе що їх захищяе Украінський Народ,тим більше до великих недоумків дойде,що московія це всемірне зло,яке треба знищити раз і назавжди.
показати весь коментар
17.05.2023 16:44 Відповісти
Маленька Країна - великі яйкі.

Занадтовелика раша - довгий язик та надія на те шо має міцний кулак.
Зара усі побачили шо то є за кулак.
Великий пальчик унутрь кулака вклали тай спробували вдарити.
Тепер мають вибитий палець та трохи вцілілих зубів. Поки трохи мають.
Маю впевненість шо в цій потврній країні лишеться ніц пальців, ніц зубів
показати весь коментар
17.05.2023 17:16 Відповісти
Яка тепла промова! Щиро вдячні!
показати весь коментар
17.05.2023 18:20 Відповісти
А вот это правда....поэтому все эти благодарщики за подачки ой как ошибаются....
показати весь коментар
17.05.2023 19:14 Відповісти
Сильно сказано , нічого кращого трудно добавити. А колись згодом буде ще більше переосмислення того, що Україна робить і для Европи і для всього світу
показати весь коментар
17.05.2023 19:27 Відповісти
Lavdi Shqipërisë!
показати весь коментар
17.05.2023 19:51 Відповісти
Албанців у нас раніше називали арнаутами. Їх, разом з болгарами і сербами, російська імперська влада селила на півдні України у 18-19 століттях. Самоназва албанців, - "шкіптари".

показати весь коментар
17.05.2023 20:11 Відповісти
А макрони з шольцами продовжують корчити з себе великих цабе і дипломатично хитрожопити., чим викликають тільки зневагу до себе. Ось така чесність і адекватність як у Еді Рами викликає повагу і робить політиків великими.
показати весь коментар
17.05.2023 22:05 Відповісти
 
 