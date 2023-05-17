Надання F-16 Україні залежить від рішення США, - Воллес та Пісторіус

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що питання про постачання Україні винищувачів F-16 залежить від рішення США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Будь-яке рішення про відправлення винищувачів F-16 буде за Білим домом", - зазначив міністр.

Його слова підтримав глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Попри "коаліцію винищувачів", оголошену Британією й Нідерландами цього тижня, від Білого дому залежить рішення про постачання F-16 Україні", - додав він.

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