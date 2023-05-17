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Надання F-16 Україні залежить від рішення США, - Воллес та Пісторіус

f16

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що питання про постачання Україні винищувачів F-16 залежить від рішення США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Будь-яке рішення про відправлення винищувачів F-16 буде за Білим домом", - зазначив міністр.

Його слова підтримав глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Попри "коаліцію винищувачів", оголошену Британією й Нідерландами цього тижня, від Білого дому залежить рішення про постачання F-16 Україні", - додав він.

Також читайте: Велика Британія може допомогти країнам, які готові поставити Україні винищувачі, - Воллес

Автор: 

США (22713) Воллес Бен (217) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+13
" До Дня Незалежності ми маємо зробити новий літак, показати всім, які ми сильні.
Літаки летять, будемо всіх бомбить "

(с) Найвеличніший лідер ********** 2020
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17.05.2023 17:06
+9
Це зрозуміло. Але для того щоб США передали нам літаки, по літаках повинна бути чітка позиція в Європі.
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17.05.2023 16:59
+9
Поки Байден коливається
Україна кров'ю умивається.
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17.05.2023 17:07
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Це зрозуміло. Але для того щоб США передали нам літаки, по літаках повинна бути чітка позиція в Європі.
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17.05.2023 16:59 Відповісти
Решения принимаемые в США, не сильно зависят от мнения Европы
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17.05.2023 17:58 Відповісти
США неофіційно чітко сказали, що лише після закінчення активної фази боїв. Тобто Пісторіус та Воллес зняли з своїх країн відповідальність.
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17.05.2023 18:52 Відповісти
А решение США похоже зависит от решений, принимаемых нашей властью. Пока мы видим лишь как американцы ужесточают контроль за использованием зеленью своих денег.
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17.05.2023 17:03 Відповісти
зрада!!!
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17.05.2023 17:04 Відповісти
Сколько пилотов и офицеров управления, сколько техников и инженеров, сколько аэродромов мы уже подготовили чтобы принять сегодня F-16 если бы решение было принято?
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17.05.2023 17:08 Відповісти
мабуть потрібно спершу ще кілька дивізіонів петриків, а вже тоді готувати аеродроми та іншу інфраструктуру до прийому натівської авіації.
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17.05.2023 17:50 Відповісти
Можна злітати з Польщі або Румунії і бомбити русню
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17.05.2023 18:16 Відповісти
Не можна. Це прямий військовий конфлікт НАТО з **********. Так само, як бсср з Україною. Та наші проковтнули...
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17.05.2023 20:02 Відповісти
Та ні, ЗЕпірімога піріможная.
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17.05.2023 17:30 Відповісти
Е@оквак Е@оквакович.
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17.05.2023 17:50 Відповісти
Щось забагато сьогодні заяв про ненадання Україні літаків
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17.05.2023 17:04 Відповісти
" До Дня Незалежності ми маємо зробити новий літак, показати всім, які ми сильні.
Літаки летять, будемо всіх бомбить "

(с) Найвеличніший лідер ********** 2020
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17.05.2023 17:06 Відповісти
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17.05.2023 17:32 Відповісти
Ну він же не сказав до якого Дня Незалежності. І якої країни - також не сказав.
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17.05.2023 20:03 Відповісти
Так можна добрехатись до втрати незалежності
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17.05.2023 22:21 Відповісти
"козачок" (с) старається.
Хоч щось "робить", мерзота деменційна.
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18.05.2023 03:54 Відповісти
Це і є " момент истины ". Без прикриття з повітря покладемо
багато людей.
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17.05.2023 17:05 Відповісти
Поки Байден коливається
Україна кров'ю умивається.
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17.05.2023 17:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZSfZXlhYLoU Я вам ничего не должен" (В.О.Зеленський)
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17.05.2023 17:14 Відповісти
Мне миллион должен
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17.05.2023 17:29 Відповісти
Ти, головне, кишені ширше тримай
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17.05.2023 17:34 Відповісти
Он жизни людей лишил -Буча, Мариуполь Херсон и пр. и ниче- патриет епта
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17.05.2023 22:24 Відповісти
Може віддати назад Петріот бо Байден "нетакий"?
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17.05.2023 18:00 Відповісти
Я бы предложил отдать все, что США передали с Августа 2021 года. И ждать пока здесь выберут Трампа. От тогда у таких придурков все сразу станет хорошо.
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18.05.2023 00:52 Відповісти
Поки байден коливається зелена худома й далі краде та наживається на крові
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17.05.2023 19:24 Відповісти
Що він винен баранам 2019?
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17.05.2023 22:27 Відповісти
воно не коливається. воно виконує домовленості з рашкою.
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18.05.2023 03:55 Відповісти
Будут готовы наши аэродромы, тогда и дадут самолеты.
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17.05.2023 17:08 Відповісти
Якби були більш рішучіші - то вже і льотчики б перевчилися і літаки були б .
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17.05.2023 17:11 Відповісти
Нашим пацанам раз плюнути літати на f-16, якщо можуть літати на совєцкому барахлі
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17.05.2023 17:18 Відповісти
Якби не кацапські сексоти єрмаки із зеленськими, цю війну вже б закінчили
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17.05.2023 17:16 Відповісти
почему ты под прокси , чего боишься ?
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17.05.2023 17:28 Відповісти
Телепат?
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17.05.2023 22:33 Відповісти
Не проксі, я в Польщі
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18.05.2023 10:38 Відповісти
Закінчили б, закінчили - Мінськом 3
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17.05.2023 20:09 Відповісти
цієї війни і не було би
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17.05.2023 22:32 Відповісти
Я теж так думаю
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18.05.2023 19:12 Відповісти
просите Ф35 , согласятся на Ф16
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17.05.2023 17:27 Відповісти
надо просить В-2, дадут f-35
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17.05.2023 17:33 Відповісти
Who am I to disagree?
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17.05.2023 17:35 Відповісти
ландон из кэпитєл оф грейт бритн, вай ду нот дринк фью глас вайн ин зе монин?
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18.05.2023 08:07 Відповісти
Чогось американці морозяться з літаками. Бояться що почнемо по кацапії лупити, а у них напевне якісь глобальні договорняки про які ніхто незнає.
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17.05.2023 17:32 Відповісти
Блін! Та проблема не в американцях а в наших брехунах і злодіях!
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17.05.2023 17:35 Відповісти
так уже есть чем лупить ,Байден смотрит на реакцию Раши и потом примет решение
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17.05.2023 17:37 Відповісти
Вы серьезно?! Почему морозятся? Потому, что до сих пор не могут понять, с кем дело имеют. Председатель ВЕРХОВНОГО СУДА арестован за взятку, это ж уму не постижимо! Такое в США никому в самом страшном сне не приснится. И, естественно, у миллионов возникает вопрос, - а кто там остальная верхушка? Такие же?
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18.05.2023 00:56 Відповісти
США уже объяснили, что самолетов нет, так как транши в виде денег вместо лендлиза

Размер траншей ограничен, а самолеты очень дорогие

Поэтому поставка самолетов, съест сразу весь бюджет траншей

Плюс в США планируется дефолт через пару недель, если не проголосуют за поднятие планки долга...

Может будет вопрос и по траншам, если не поднимут

Почему нельзя задействовать лендлиз - пока не объяснили
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17.05.2023 17:35 Відповісти
Тобто в США більше 5 тис літаків, що немає США можуть виділяти транші десятками мільярдів доларів, головне їх бажання грошей в США є купа ці їх відмазки починають бісити
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17.05.2023 18:19 Відповісти
Бесят тебя отмазки? А то, что у тебя председатель Верховного Суда за взятку арестован, не бесит? А кто вообще страной управляет, тебя не бесит? Американцы должны зажмурится, и скирдовать?
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18.05.2023 00:59 Відповісти
так а що, в Іраці та Афганістані ліпші люди керували їхніми урядами ?

тут історія змінюється - а американський брєжнєв терористів шукає серед "білих радикалів"
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18.05.2023 01:09 Відповісти
До чого тут взятки і суддя, до літаків ? Військовим яких я знаю класти кого там злапали на взятці, їм головне виграти війну і залишитись живим, а для цього їм потрібна ******* авіація і далекобійні ракети
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18.05.2023 06:11 Відповісти
Что-то людям это не заходит
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19.05.2023 07:57 Відповісти
А у Вас є гроші на ленд-ліз?
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17.05.2023 20:06 Відповісти
А хто сказав що потрібно буде платити за лендліз

Можна повернути вцілілу техніку, власник може пред'явити символічну суму для оплати.

Якщо по лендлізу можливо було би отримати більше техніки одночасно, то скоріше можна було би виграти, було би менше руйнувань, смертей.

А так менше техніки - більше руйнувань.

Для відновлення потрібно буде кошти, на відновлення дають кредити.

У Вас є гроші на відновлення та оплату кредитів?

Яка різниця оплачувати лендліз (можливо символічний), чи кредити на відновлення.
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17.05.2023 20:21 Відповісти
Уже щось є матеріальне щоб США передали Україні за ленд-лізом? Чи тільки балачки про те, що могло би бути?
Та й з поверненням вцілілої техніки ті самі питання, що й автівками, які предали Україні для фронту, а їздили тими автівками чиновники АП, ВА, тощо.
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17.05.2023 21:30 Відповісти
Так демократична адміністрація - не має бажання виконувати закон.

Тому немає ніякої передачі

Натомість після голосування і підписання закону про лендліз, голосують про виділення траншів.

В котрі крім військової допомоги, входить іноді що не предназначено для України.

Такоже приблизно 50% транша йдуть на негайну поставку, а 50% на виготовлення з поставкою через 1-2 роки

З наявної та на зберіганні техніки - виділено від 0 до 2%. Наприклад коли будуть танки 31шт, то це з 6000 котрі є.

З одної сторони начебто не повинні це робити, а з іншої народ через Конгрес проголосував за допомогу.
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17.05.2023 23:13 Відповісти
Ще раз : "Уже щось є матеріальне щоб США передали Україні за ленд-лізом?".
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18.05.2023 05:58 Відповісти
Ще раз чому США не надає зброю за ленд лізом який підписали чому ?
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18.05.2023 06:14 Відповісти
1. У Вас є гроші на ПРИДБАННЯ зброї за ленд-лізом замість отримання тієї зброї безкоштовно?
2. Що США готові передати за ленд-лізом СЬОГОДНІ?
3.
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18.05.2023 06:49 Відповісти
1. Закон о лендлизе отменил для Украину, обязанность оплатить в течении 5 лет пользование оружием, и при этом не установил иного срока. Т.е. срока фактически нет, и это бесплатно или может быть растянуто на десятки-сотни лет.

Возьмем операцию Буря в пустыне - да ООН разрешило применить силу, и это решили за 1-2 месяца. К операции подготовились за 2-3 месяца, и провели за пару недель.

Т.к. смогли в пустыню, где нет баз НАТО как в ЕС, стянуть корабли, самолеты (более 2000), танки (более 4000)

В итоге почти без потерь, при таком количестве техники - завершили разгром за месяц.

Сколько бы длилась операция, если бы поставки были на в тысячах единиц, а в единицах, в лучшем случае в десятках единиц - как сейчас для Украины.

Да можно победить и с такими поставками, просто это может затянуться на года.

А потом на восстановление брать кредиты

Но может дешевле было бы оплатить лендлиз?

2. Закон не ограничивает номенклатуру оружия, за исключением оружия массового поражения.
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18.05.2023 07:26 Відповісти
Що США ГОТОВІ передати за ленд-лізом СЬОГОДНІ?
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18.05.2023 22:21 Відповісти
А чому зразу гроші ми повернемо США всю техніку яку вони дадуть по ленд лізу і все після перемоги, в свій час совку по ленд лізу озброєння давали на сотні мільярдів доларів якщо що
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18.05.2023 08:34 Відповісти
Що США готові передати за ленд-лізом СЬОГОДНІ?
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18.05.2023 22:22 Відповісти
Там даже цікавіше, закон про лендліз зобовязує оплатити поставки на протязі 5 років

Проте республіканець, котрий запропонував лендліз для України ДО початку війну, виключив цю норму, та не встановив нового терміну або умов по оплаті.

Тобто фактично лендліз умовно безкоштовний.

США можуть, та мають право поставити все що завгодно до 1 жовтня 2023

Після закон втратить силу, та не буде можливості.

Чому не готові задіяти - це питання, до адміністрації Білого дома, котра підписала закон 9 травня 2022року, а через тиждень наполягала що треба голосувати за транші, замість підписанного лендлізу.
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18.05.2023 23:29 Відповісти
Закон, который в Конгрессе США символически назвали Законом Ленд-лиза не предусматривает какие-либо конкретные поставки. Этот закон не имеет ничего общего с Ленд-лизом 41-45 годов. Это, повторю, символическое название. А суть закона в том, что он дает право Президенту посылать определенную помощь Украине не запрашивая согласия того же Конгресса. И этим правом нынешний президент, которого здесь некоторые называют "сцыкуном", уже неоднократно воспользовался.
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18.05.2023 01:07 Відповісти
Тоді чому він не надає України атакамс і f-16, які дуже необхідні може скажеш ?
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18.05.2023 06:15 Відповісти
Может закон не имеет связи с 41-45 годами, и просто совпадает по названию.

Но по сути он разрешил давать любое оружие, за подписью президента во временное пользование.

Специально для Украины отменили статью, согласно которой в течении 5 лет арендатор должен оплатить поставку или пользование лендлизом, и при этом не установили иного срока.

Т.е. формально срока для оплаты нет, это может быть и 100 лет, и 1000 лет.

Когда президент воспользовался именно законом о лендлизе?

Всегда поставки отнимаются от выделенной суммы на транши, что противоречит закону о лендлизе, где нет ограничения по сумме.

Также 50% суммы из траншей идет на производство оружия в будущем, чере 1-2 года - что также не предусмотрено лендлизом, который предполагает поставки существующего.

Лендлиз действует до 1 октября 2023 года, и если ждать пока произведят за 2 года оружие - то поставить уже не получится, т.к. закон утратит силу.
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18.05.2023 07:12 Відповісти
Актуальны слова Черчилля, который говорил, что американцы всегда находят единственно верное решение, после того, как перепробуют все остальные.
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17.05.2023 17:36 Відповісти
Байден же сказал что он МудрОй Б дал Патриот и мы сбили Кинжал и окупили им инвестиции
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17.05.2023 17:38 Відповісти
Б это очепатка , а не ругательство
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17.05.2023 17:40 Відповісти
Не сцым, США играют в долгую, была така херня типа сэсэсэра, кузькинамать и результат-кузькинамать в жопе в сэсэсэре
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17.05.2023 17:50 Відповісти
многоходовочка Байдена
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17.05.2023 17:51 Відповісти
КиївМіськБудда:
 Кількість Ф-16 в небі України прямо пропорційна кількості реформ зеленої влади.
Чуєте звук двигунів американських винищувачів? І я не чую. А єдиний марафон, позитивних блогерів, Єрмака і Буданова - чую з кожної праски. І чим голосніший Марафон, тим менше шансів почути Ф-16.
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17.05.2023 17:51 Відповісти
Буданов Мне тоже не нравится , за ермака не знаю
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17.05.2023 17:57 Відповісти
еще Резников много болтает
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17.05.2023 17:58 Відповісти
VZ: Байден! Где F-16 ?
Байден: VZ! Где реформы ?
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17.05.2023 18:24 Відповісти
Мне тоже надо, но зачем тебе озвучивать перечень?*
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17.05.2023 22:39 Відповісти
Спасибо США...спасибо вам союзники....(так же тут любят хвалить за полумеры....)
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17.05.2023 19:12 Відповісти
Ф-16 не дадуть, а ось Стелси вже готують для відправки. Конгрес США вирішив не бути дріб'язковим. Бити, так бити одразу по голові.
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17.05.2023 19:52 Відповісти
пропей Солерон, да не затягивай
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17.05.2023 20:52 Відповісти
Слышал, что Иран скоро получит Су-35. Как только это подтвердится, Украина сразу получит F-16 и очень может быть сразу с летчиками (отставными военными, нанятыми по контрактам)
Потом и наши летчики подтянутся. Проходить слаживание с более опытными даже еще лучше.
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17.05.2023 20:32 Відповісти
а ты ничего не пей, тебе уже ничего не поможет.
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17.05.2023 20:56 Відповісти
Проверь слух
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17.05.2023 22:41 Відповісти
американському брєжнєву нема часу займатися F-16,

він хоче в 80 років ще покерувати : партією, країною, фін-струмами
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18.05.2023 01:12 Відповісти
І запихатися морозивом. Більше ні на що не здатне, притирене одоробло.

Керує ж не воно: болванчику сказали, воно з н-нного разу відео записало і свита випустила заявочку, що воно, типу, висуває свою кандидатуру.
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18.05.2023 03:59 Відповісти
Нідерланди є однією з чотирьох європейських країн, які тихо дали зрозуміти, що готові відправити F-16 до Києва. Їх флот, поряд з флотом Данії та Бельгії, може надати щонайменше 125 боєздатних F-16, за даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, британського аналітичного центру, який оцінює військові запаси в усьому світі. Норвегія, яка минулого року відмовилася від невизначеної кількості F-16, перейшовши на більш досконалий спільний ударний винищувач F-35, також готова зробити свій внесок.
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18.05.2023 03:17 Відповісти
неповносправне чеперадло, де ленд-ліз, який ти, скотина корупційна, підписала ?
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18.05.2023 04:00 Відповісти
 
 