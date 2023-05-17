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Надання F-16 Україні залежить від рішення США, - Воллес та Пісторіус
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що питання про постачання Україні винищувачів F-16 залежить від рішення США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Будь-яке рішення про відправлення винищувачів F-16 буде за Білим домом", - зазначив міністр.
Його слова підтримав глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.
"Попри "коаліцію винищувачів", оголошену Британією й Нідерландами цього тижня, від Білого дому залежить рішення про постачання F-16 Україні", - додав він.
Топ коментарі
+13 18c49ed2
показати весь коментар17.05.2023 17:06
+9 Люба Бусько
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+9 Vlad Valex
показати весь коментар17.05.2023 17:07
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Літаки летять, будемо всіх бомбить "
(с) Найвеличніший лідер ********** 2020
Хоч щось "робить", мерзота деменційна.
багато людей.
Україна кров'ю умивається.
Размер траншей ограничен, а самолеты очень дорогие
Поэтому поставка самолетов, съест сразу весь бюджет траншей
Плюс в США планируется дефолт через пару недель, если не проголосуют за поднятие планки долга...
Может будет вопрос и по траншам, если не поднимут
Почему нельзя задействовать лендлиз - пока не объяснили
тут історія змінюється - а американський брєжнєв терористів шукає серед "білих радикалів"
Можна повернути вцілілу техніку, власник може пред'явити символічну суму для оплати.
Якщо по лендлізу можливо було би отримати більше техніки одночасно, то скоріше можна було би виграти, було би менше руйнувань, смертей.
А так менше техніки - більше руйнувань.
Для відновлення потрібно буде кошти, на відновлення дають кредити.
У Вас є гроші на відновлення та оплату кредитів?
Яка різниця оплачувати лендліз (можливо символічний), чи кредити на відновлення.
Та й з поверненням вцілілої техніки ті самі питання, що й автівками, які предали Україні для фронту, а їздили тими автівками чиновники АП, ВА, тощо.
Тому немає ніякої передачі
Натомість після голосування і підписання закону про лендліз, голосують про виділення траншів.
В котрі крім військової допомоги, входить іноді що не предназначено для України.
Такоже приблизно 50% транша йдуть на негайну поставку, а 50% на виготовлення з поставкою через 1-2 роки
З наявної та на зберіганні техніки - виділено від 0 до 2%. Наприклад коли будуть танки 31шт, то це з 6000 котрі є.
З одної сторони начебто не повинні це робити, а з іншої народ через Конгрес проголосував за допомогу.
2. Що США готові передати за ленд-лізом СЬОГОДНІ?
3.
Возьмем операцию Буря в пустыне - да ООН разрешило применить силу, и это решили за 1-2 месяца. К операции подготовились за 2-3 месяца, и провели за пару недель.
Т.к. смогли в пустыню, где нет баз НАТО как в ЕС, стянуть корабли, самолеты (более 2000), танки (более 4000)
В итоге почти без потерь, при таком количестве техники - завершили разгром за месяц.
Сколько бы длилась операция, если бы поставки были на в тысячах единиц, а в единицах, в лучшем случае в десятках единиц - как сейчас для Украины.
Да можно победить и с такими поставками, просто это может затянуться на года.
А потом на восстановление брать кредиты
Но может дешевле было бы оплатить лендлиз?
2. Закон не ограничивает номенклатуру оружия, за исключением оружия массового поражения.
Проте республіканець, котрий запропонував лендліз для України ДО початку війну, виключив цю норму, та не встановив нового терміну або умов по оплаті.
Тобто фактично лендліз умовно безкоштовний.
США можуть, та мають право поставити все що завгодно до 1 жовтня 2023
Після закон втратить силу, та не буде можливості.
Чому не готові задіяти - це питання, до адміністрації Білого дома, котра підписала закон 9 травня 2022року, а через тиждень наполягала що треба голосувати за транші, замість підписанного лендлізу.
Но по сути он разрешил давать любое оружие, за подписью президента во временное пользование.
Специально для Украины отменили статью, согласно которой в течении 5 лет арендатор должен оплатить поставку или пользование лендлизом, и при этом не установили иного срока.
Т.е. формально срока для оплаты нет, это может быть и 100 лет, и 1000 лет.
Когда президент воспользовался именно законом о лендлизе?
Всегда поставки отнимаются от выделенной суммы на транши, что противоречит закону о лендлизе, где нет ограничения по сумме.
Также 50% суммы из траншей идет на производство оружия в будущем, чере 1-2 года - что также не предусмотрено лендлизом, который предполагает поставки существующего.
Лендлиз действует до 1 октября 2023 года, и если ждать пока произведят за 2 года оружие - то поставить уже не получится, т.к. закон утратит силу.
Кількість Ф-16 в небі України прямо пропорційна кількості реформ зеленої влади.
Чуєте звук двигунів американських винищувачів? І я не чую. А єдиний марафон, позитивних блогерів, Єрмака і Буданова - чую з кожної праски. І чим голосніший Марафон, тим менше шансів почути Ф-16.
Байден: VZ! Где реформы ?
Потом и наши летчики подтянутся. Проходить слаживание с более опытными даже еще лучше.
він хоче в 80 років ще покерувати : партією, країною, фін-струмами
Керує ж не воно: болванчику сказали, воно з н-нного разу відео записало і свита випустила заявочку, що воно, типу, висуває свою кандидатуру.