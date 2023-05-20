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Новини За кордоном
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G-7 (711) Китай (1932) ядерна зброя (927)

Лідери Великої сімки засудили ядерні погрози РФ. Закликають світ до роззброєння

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

g-7,велика,семи,група,сімка

Лідери країн "Групи семи", що продовжують зустріч у Японії, наголосили на необхідності збереження глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї, засудили безвідповідальну ядерну риторику Росії та закликали світ до відмови від ядерної зброї.

Про це йдеться у заяві G7, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російська безвідповідальна риторика, підривання нею режиму контролю над зброєю, та заявлений намір розгорнути ядерну зброю в Білорусі, є небезпечними та неприйнятними. Ми нагадуємо про заяву в Балі всіх лідерів G20, включаючи Росію. У цьому контексті ми підтверджуємо нашу позицію, що погрози Росії використати ядерну зброю, дозволити одностороннє використання ядерної зброї Росією в контексті її агресії проти України є неприпустимими", - йдеться в заяві.

Читайте: У Білорусі ще немає ядерної зброї РФ. Це була просто заява, - представник РБ в ООН Рибаков

Учасники саміту закликали Росію повернутися до зобов’язань запобігати ядерній війні та уникати гонки озброєнь.

Лідери G7 наголошують що необхідно продовжити зменшення глобальних ядерних арсеналів та дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"G7 визнає необхідність конкретних кроків збоку ядерних держав у зменшенні стратегічних ризиків. Ми закликаємо Китай та Росію змістовно долучитися до відповідних багатосторонніх та двосторонніх форумів, у відповідності до їх зобов’язань в рамках NPT, включаючи його Статтю VI", - наголошується у заяві G7.

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Також вони закликали Росію дотримуватися оголошеного нею мораторію на ядерні випробування.

Лідери Великої сімки підтвердили намір досятги повної відмови Північної Кореї від ядерної зброї та не допустити розробки такої зброї Іраном.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
Україна вже розброїлась. Закликайте дальше гідранти.
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20.05.2023 11:34
+5
я, якось, нещодавно, чув фрагмент одного засідання зайвої організації ООН - там США закликали якусь країну, яка знаходиться на межі розробки власної ЯО, відмовитися від розробки ЯО і США надасть гарантії недоторканності її кордонів... так ГОМЕРИЧНО я ще не ржав
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20.05.2023 11:52
+3
Якби кацапів в Україні зустріла не напівроздягнена тероборона а концентрований удар авіації НАТО, тоді можна було б призивати до розброєння.
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20.05.2023 12:15
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Україна вже розброїлась. Закликайте дальше гідранти.
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20.05.2023 11:34 Відповісти
я, якось, нещодавно, чув фрагмент одного засідання зайвої організації ООН - там США закликали якусь країну, яка знаходиться на межі розробки власної ЯО, відмовитися від розробки ЯО і США надасть гарантії недоторканності її кордонів... так ГОМЕРИЧНО я ще не ржав
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20.05.2023 11:52 Відповісти
І знов засудили.. і далі знов засудять... а мутіли сидять, дивляться на цю безкарність і у них аж руки "чухаются", щось учудити..
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20.05.2023 11:34 Відповісти
Ооо так...як вчасно....
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20.05.2023 11:36 Відповісти
напугали "резиновую жопу", только полная победа и принудительное изъятие яо поможет
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20.05.2023 11:48 Відповісти
Одних закликів мало , треба і практичних дій . А практичні дії це - допомогти Україні перемогти .
В разі поразки України ,якраз і почнеться - гонка ядерних озброєнь , бо шизіки-диктатори по всьому світу побачать що за наявності в своєму арсеналі ЯЗ , можна плювати на правила , змінювати кордони , шантажувати і тероризувати сусідів , і взагалі - бешкетувати як заманеться .
Треба дати зрозуміти ідіотам , що вони глибоко помиляються і ЯЗ не рятує від жорсткого покарання , розплата буде в буде в якому разі .. Такі країни-терористи , мають бути ізольовані від світу і жити - в безпросвітному лайні .. Аж поки не порозумнішають і не почнуть вести себе цивілізовано .
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20.05.2023 11:50 Відповісти
какой дурак сейчас будет разброюватися?!!! после того что учинила, какого горя убийства и разрушений учинил этот коллективный маньяк-убийца по имени московия (россия) обладающий к тому же еще и арсеналом ядерного оружия
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20.05.2023 11:55 Відповісти
Коли по вулиці бродить озброєний псих-маньяк людоїд, то заклики до всіх жителів відмовитися від зброї задля відвернення майбутніх жертв невиправданого насильства є наймудрішим та найефективнішим методом бородьби з маньяком. 100% відцотків правда. Запитайте в ООН, ЄС вони підтвердять.
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20.05.2023 12:04 Відповісти
Смерть від ядерної зброї ще треба заслужити. Більшість із нас помре від інсульту, онкології і т.п. у брудних лікарнях.
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20.05.2023 12:11 Відповісти
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20.05.2023 13:04 Відповісти
Якби кацапів в Україні зустріла не напівроздягнена тероборона а концентрований удар авіації НАТО, тоді можна було б призивати до розброєння.
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20.05.2023 12:15 Відповісти
Рашка веде себе неадекватно, то її і роззброюйте, а не закликайте інших. Не буде неадекватів, не будуть розробляти інші крїни.
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20.05.2023 13:50 Відповісти
Сперва рашку нужно обобрать до нитки, чтобы там не осталось оружия страшнее пистолетов Макарова и полицейских дубинок. Армия не более 100 тыс. человек и никакой ядерки, ни в коем случае.
Когда кацапов усмирят всем миром, тогда и можно будет говорить за добро и пацифизм.
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20.05.2023 14:29 Відповісти
 
 