Лідери Великої сімки засудили ядерні погрози РФ. Закликають світ до роззброєння

Лідери країн "Групи семи", що продовжують зустріч у Японії, наголосили на необхідності збереження глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї, засудили безвідповідальну ядерну риторику Росії та закликали світ до відмови від ядерної зброї.

Про це йдеться у заяві G7, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російська безвідповідальна риторика, підривання нею режиму контролю над зброєю, та заявлений намір розгорнути ядерну зброю в Білорусі, є небезпечними та неприйнятними. Ми нагадуємо про заяву в Балі всіх лідерів G20, включаючи Росію. У цьому контексті ми підтверджуємо нашу позицію, що погрози Росії використати ядерну зброю, дозволити одностороннє використання ядерної зброї Росією в контексті її агресії проти України є неприпустимими", - йдеться в заяві.

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Учасники саміту закликали Росію повернутися до зобов’язань запобігати ядерній війні та уникати гонки озброєнь.

Лідери G7 наголошують що необхідно продовжити зменшення глобальних ядерних арсеналів та дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"G7 визнає необхідність конкретних кроків збоку ядерних держав у зменшенні стратегічних ризиків. Ми закликаємо Китай та Росію змістовно долучитися до відповідних багатосторонніх та двосторонніх форумів, у відповідності до їх зобов’язань в рамках NPT, включаючи його Статтю VI", - наголошується у заяві G7.

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Також вони закликали Росію дотримуватися оголошеного нею мораторію на ядерні випробування.

Лідери Великої сімки підтвердили намір досятги повної відмови Північної Кореї від ядерної зброї та не допустити розробки такої зброї Іраном.