Атака дронами на Київщину: активно працювала ППО. Влучань не зафіксовано

Ніч, що минула, знову була неспокійною. Росіяни знову атакували Київщину з використанням БпЛА.

Нічна тривога тривала понад 2,5 години. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі на Київщині, як і під час попередніх атак росіян, активно працювала ППО. Влучань не зафіксовано. Жертв та постраждалих немає. Попередньо, пошкодження внаслідок падіння уламків відсутні", - йдеться у повідомленні.

Кравченко нагадує, що з початку травня це 11 атака російських терористів.

"Вкотре звертаюся до мешканців області не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та переходити в укриття або інші безпечні місця. Дякуємо ЗСУ за надійний захист та збережені життя!", - резюмує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 20 ворожих "шахедів" та розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР", - Повітряні сили

Як повідомлялося, сили протиповітряної оборони вночі 20 травня знищили всі ворожі повітряні цілі над Києвом. Зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Дарницькому, Печерському та Солом’янському районах столиці.

Цензор.НЕТ також писав, що під час повітряної атаки на Київ внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі міста.

У ніч на 20 травня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу. У Києві та на Київщині працювала ППО.

За даними Повітряних сил, знищено 20 ворожих "шахедів" та розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".