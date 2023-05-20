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Атака дронами на Київщину: активно працювала ППО. Влучань не зафіксовано

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,уламки

Ніч, що минула, знову була неспокійною. Росіяни знову атакували Київщину з використанням БпЛА.

Нічна тривога тривала понад 2,5 години. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі на Київщині, як і під час попередніх атак росіян, активно працювала ППО. Влучань не зафіксовано. Жертв та постраждалих немає. Попередньо, пошкодження внаслідок падіння уламків відсутні", - йдеться у повідомленні.

Кравченко нагадує, що з початку травня це 11 атака російських терористів.

"Вкотре звертаюся до мешканців області не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та переходити в укриття або інші безпечні місця. Дякуємо ЗСУ за надійний захист та збережені життя!", - резюмує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 20 ворожих "шахедів" та розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР", - Повітряні сили

Як повідомлялося, сили протиповітряної оборони вночі 20 травня знищили всі ворожі повітряні цілі над Києвом. Зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Дарницькому, Печерському та Солом’янському районах столиці.

Цензор.НЕТ також писав, що під час повітряної атаки на Київ внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі міста.

У ніч на 20 травня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу. У Києві та на Київщині працювала ППО.

За даними Повітряних сил, знищено 20 ворожих "шахедів" та розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Головне , що всі мопеди були збиті і люди не постраждали ,
а чим вони були знищені , не так важливо для цивільних громадян!!

Щира подяка нашим воєнним за чудову роботу 👍🏼🙏🏼❤️
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20.05.2023 13:14
+2
Блин, и взяли же моду по Киеву по ночам хренячить! Люди спят, отдыхают, кому-то утром на работу... Опять же у кого-то дети... Ну выродки да и только!
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20.05.2023 13:19
+1
Активно вона працювала 4 дні тому. Коли за 3 хвилини, більше двадцяти пострілів-вибухів було..
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20.05.2023 12:59
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Активно вона працювала 4 дні тому. Коли за 3 хвилини, більше двадцяти пострілів-вибухів було..
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20.05.2023 12:59 Відповісти
Тоді це було віправдано - бо кинжали летіли.
Але й цієї ночі теж працювали Петріоти...погано, що доводиться їх задіяти проти шахедів...
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20.05.2023 13:14 Відповісти
Ви впевенні, що то були Петріоти?) Ви на слух відрізняєте Петріот від Nasams або С-300?)
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20.05.2023 13:36 Відповісти
Петріот ні з чим не переплутаєш...він набагато гучшійше працює.
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20.05.2023 13:38 Відповісти
Вони взагалі не дуже гучно працюють, тільки шелестить у повітрі. Це коли влучають, гучно)
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20.05.2023 13:54 Відповісти
Вони ДУЖЕ гучно працюють навіть коли летить сама ракета - здається, що пролітає над твоїм будинком, але здається це чомусь всім в різний районах.
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20.05.2023 16:59 Відповісти
Всі ракети гучно працюють, коли пролітають над будинком, навіть коли це просто гради. В мене українські гради пролітали на початку вторгнення безпреривно. Такий самий гучний шелест у небі. Так, дійсно вчора щось теж шелестіло, було навіть видно запуск ракети десь неподалік. Але що це, БУК, С-300 ,Петріот, Назамс, Айрис-Т, Кроталь, чи ще щось, один бог знає)
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20.05.2023 17:05 Відповісти
У мене гради та урагани стріляли в 200 метрах від будинка у березні 2022. Тому я можу розрізнити, що це точно не те саме. Тим більше, що коли стріляют Петріоти - людям у різних районах одночасно здається, що ракети летять саме над їх будинком.
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20.05.2023 17:08 Відповісти
У мене теж у 200 метрів були гради, може ми з вами сусіди?)
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20.05.2023 17:09 Відповісти
Можливо.
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20.05.2023 17:10 Відповісти
Наврядчи з гармати по горобцям. Видать вирахували траєкторію прильоту - якщо в пустир, без загрози людям - то нічого ********** витрачати. За подібним алгоритмом в Ізраїлі працюють. Але є одне але... Там коли мимо то толетить в пустиню. А у нас на всі 100% не можна бути впевненим.
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20.05.2023 15:11 Відповісти
не переймайтесь, у нас на рік з Raytheon підписано рекламний контракт. Тому б\к для комплекса безкоштовний, а в Raytheon вже підраховують майбутній прибуток.
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20.05.2023 15:49 Відповісти
Бескоштовний, але не необмежений.
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20.05.2023 17:09 Відповісти
він обмежений тільки кількістю пєпєлаців у ваздушнакацмічецкіх сілах, які ще в змозі будуть злітати.
До речі, такий же контракт є і з Eurosam.
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20.05.2023 17:34 Відповісти
Головне , що всі мопеди були збиті і люди не постраждали ,
а чим вони були знищені , не так важливо для цивільних громадян!!

Щира подяка нашим воєнним за чудову роботу 👍🏼🙏🏼❤️
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20.05.2023 13:14 Відповісти
Патріот був сьогодні один.. і Слава Силам ППО, збивають усе тупо над головою, але відчуваєш себе у повній безпеці..
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20.05.2023 13:24 Відповісти
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20.05.2023 13:17 Відповісти
Блин, и взяли же моду по Киеву по ночам хренячить! Люди спят, отдыхают, кому-то утром на работу... Опять же у кого-то дети... Ну выродки да и только!
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20.05.2023 13:19 Відповісти
 
 