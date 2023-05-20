Зеленський у Японії зустрівся із Сунаком та прем’єркою Італії Мелоні. ФОТО
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Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "Групи семи" провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
Як зазначається, глава держави подякував прем’єр-міністру Великої Британії за лідерство Сполученого Королівства у міжнародній коаліції винищувачів.
"Сторони обговорили подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих у межах візиту президента України до Великої Британії, який відбувся 14 травня. Володимир Зеленський і Ріші Сунак обмінялися думками щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією і скоординували позиції напередодні участі Глави Української держави в саміті "Групи семи", - йдеться у повідомленні.
Також Офіс Президента повідомляє, що у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "Групи семи" Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Італійської Республіки Джорджею Мелоні.
"Сторони відзначили важливість продовження діалогу між Україною та Італією щодо вагомих питань двосторонніх відносин. Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні також обговорили перші результати візиту президента України до Італії, який відбувся 13 травня", - йдеться у повідомленні.
Під час зустрічі йшлося про оборонну та політичну підтримку нашої країни з боку Італійської Республіки.
Президент України наголосив на необхідності вдосконалення спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою наших пілотів.
Лідери скоординували позиції напередодні участі Володимира Зеленського в саміті держав "Групи семи".
Як повідомлялося, 20 травня Зеленський прибув у Японію на саміт G7.
Раніше глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що президент України Володимир Зеленський під час перебування на саміті G7 у Японії зустрінеться з президентом США Джо Байденом. За даними видання Kyodo, Зеленський проведе в Японії переговори з прем’єром Кісідою.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=JdF1n5bBtSY
А ось,чи на користь державі-то вже інше питання.
Джорджа Мелоні РОЗНЕСЛА ПАРЛАМЕНТ Італії https://www.youtube.com/watch?v=7VeR0-13MgU
Якісь є конкретні результати?