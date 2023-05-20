УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18574 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
11 783 47
війна (56882) Зеленський (17522) Японія (598) Джорджа Мелоні (68) Сунак Ріші (154)

Зеленський у Японії зустрівся із Сунаком та прем’єркою Італії Мелоні. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "Групи семи" провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави подякував прем’єр-міністру Великої Британії за лідерство Сполученого Королівства у міжнародній коаліції винищувачів.

"Сторони обговорили подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих у межах візиту президента України до Великої Британії, який відбувся 14 травня. Володимир Зеленський і Ріші Сунак обмінялися думками щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією і скоординували позиції напередодні участі Глави Української держави в саміті "Групи семи", - йдеться у повідомленні.

Зеленський у Японії зустрівся із Сунаком та прем’єркою Італії Мелоні 01

Також Офіс Президента повідомляє, що у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "Групи семи"  Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Італійської Республіки Джорджею Мелоні.

"Сторони відзначили важливість продовження діалогу між Україною та Італією щодо вагомих питань двосторонніх відносин. Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні також обговорили перші результати візиту президента України до Італії, який відбувся 13 травня", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський проведе в Японії переговори з прем’єром Кісідою, - Kyodo

Зеленський у Японії зустрівся із Сунаком та прем’єркою Італії Мелоні 02

Під час зустрічі йшлося про оборонну та політичну підтримку нашої країни з боку Італійської Республіки.

Президент України наголосив на необхідності вдосконалення спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою наших пілотів.

Лідери скоординували позиції напередодні участі Володимира Зеленського в саміті держав "Групи семи".

Як повідомлялося, 20 травня Зеленський прибув у Японію на саміт G7.

Раніше глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що президент України Володимир Зеленський під час перебування на саміті G7 у Японії зустрінеться з президентом США Джо Байденом. За даними видання Kyodo, Зеленський проведе в Японії переговори з прем’єром Кісідою.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
20.05.2023 14:36
+9
С Дерьмаком просто " Горбатая горая -2" , гомосятина какая-то . Везде его тошнотворное рыло. Кто из них первая леди , а кто президент непонятно, просто позорище.
показати весь коментар
20.05.2023 14:21
+8
Світле майбутнє -
показати весь коментар
20.05.2023 13:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мелоні поклала око на нашого Зелю, тепер вже у Японії переслідує))
показати весь коментар
20.05.2023 13:51 Відповісти
уверен, бубочка не опозорит страну
показати весь коментар
20.05.2023 14:33 Відповісти
Вона ж думає що він з окопів вилазить кожного разу щоб к ній приїхати. А коли вона узнає що він зрадник, вона його порве як тузік грілку.
показати весь коментар
20.05.2023 15:55 Відповісти
Світле майбутнє -
показати весь коментар
20.05.2023 13:55 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2023 14:36 Відповісти
Добре коли навколо друзі.. і добре що Ми є прикладом для друзів.. і дуже добре буде коли Ми в черговий раз "не обхезаемся", як профукали два Майдани..
показати весь коментар
20.05.2023 14:01 Відповісти
Два майдана профукали всего лишь одним голосованием "по приколу" и "пратив вайны"...
показати весь коментар
20.05.2023 14:09 Відповісти
Або хтось довів усю країну..
показати весь коментар
20.05.2023 14:13 Відповісти
73% идиоты. Кто же еще? Сейчас усиленно регятся на получение компенсации за разрушенное жилье.
показати весь коментар
20.05.2023 14:16 Відповісти
Та зрозуміло - кто на свете всех милее..
показати весь коментар
20.05.2023 14:21 Відповісти
Тобі хоч розуму вистачає второпати, що це точно не про позитивний персонаж...
показати весь коментар
20.05.2023 14:28 Відповісти
Ты сам хоть понял, что ты написал?
показати весь коментар
20.05.2023 15:47 Відповісти
А могло бути, якби не противсіхи...
показати весь коментар
20.05.2023 14:22 Відповісти
Эта престарелая комсомолка такая же как и зеля, из подтанцовки перед Кремлем.
показати весь коментар
20.05.2023 14:24 Відповісти
Картинка подіяла...
показати весь коментар
20.05.2023 14:36 Відповісти
Ми його просрали.. тому що дали просрати їм..
показати весь коментар
20.05.2023 14:41 Відповісти
【フルバージョン】ゼレンスキー大統領が広島に到着　G７広島サミット　#ウクライナ #Ukraine #ZELENSKYY
https://www.youtube.com/watch?v=JdF1n5bBtSY
показати весь коментар
20.05.2023 14:18 Відповісти
С Дерьмаком просто " Горбатая горая -2" , гомосятина какая-то . Везде его тошнотворное рыло. Кто из них первая леди , а кто президент непонятно, просто позорище.
показати весь коментар
20.05.2023 14:21 Відповісти
Ширма ЗеЛенка побежала дешевую скумбрию искать.Так что пока первая бледи-Вова😉
показати весь коментар
21.05.2023 08:09 Відповісти
Наш пострел вездє успел .
показати весь коментар
20.05.2023 14:23 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2023 15:09 Відповісти
Ух
показати весь коментар
20.05.2023 15:26 Відповісти
Зеленський молодець , що не дозволяє забувати лідерам країн , що в Україні війна…, а от для чого він цього «Єрмака»всюди з собою таскаю , така противна 🧐пика в нього
показати весь коментар
20.05.2023 16:47 Відповісти
Подібно, що єрмак уже таскає за собою.
показати весь коментар
20.05.2023 23:04 Відповісти
Тому,що ермак реально керує,з зе-підпис і печатка.
А ось,чи на користь державі-то вже інше питання.
показати весь коментар
21.05.2023 07:32 Відповісти
Мелоні то звір... послухайте як вона дала кіздюлєй в парламенті Італії..
Джорджа Мелоні РОЗНЕСЛА ПАРЛАМЕНТ Італії https://www.youtube.com/watch?v=7VeR0-13MgU
показати весь коментар
20.05.2023 20:16 Відповісти
Трускавецький університет після курса "ЗЕленого депутата" відкриває курси "молодого пілота" на F-16 . Сподіваюсь, що для одниx І тиx самиx.
показати весь коментар
20.05.2023 21:57 Відповісти
Що,крім піару.з того,що зустрівся?
Якісь є конкретні результати?
показати весь коментар
21.05.2023 07:30 Відповісти
 
 