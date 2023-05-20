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Новини За кордоном
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G-7 (711) енергетика (1659)

Лідери країн G7 ухвалили план протидії енергетичному шантажу Кремля

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

велика,сімка

Лідери країн G7 під час саміту ухвалили план протидії ризикам, які виникли через російське "озброєння енергетики".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це йдеться в спільній заяві лідерів G7.

"Ми працюватимемо разом, щоб гарантувати, що спроби використати економічну залежність як зброю, змушуючи членів G7 і наших партнерів, включно з малими економіками, підкорятися, зазнають невдачі і зіштовхнуться з наслідками", – йдеться в заяві.

Лідери G7 рішуче виступають проти того, що Росія використовує енергетичну й економічну залежність.

РФ давно звинувачують у використанні енергетики як зброї, а також маніпулюванні цінами й поставками для отримання політичних важелів впливу.

Також читайте: Лідери Великої сімки засудили ядерні погрози РФ. Закликають світ до роззброєння

Автор: Наталя Джума
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Лікувати?? Чи ліквідувати?? Ось у чому питання.
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20.05.2023 13:55 Відповісти
дуже повільно... але в потрібному напрямку... не спинятися! прискорення! ФАС!
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20.05.2023 13:56 Відповісти
Гдє-то коні пляшут в такт
Нєхотя і плавно... (с)
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20.05.2023 14:06 Відповісти
Пора... Пора вже змінити стелю на ціну цапської нафти з 60 до 40 за бочку.
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20.05.2023 14:09 Відповісти
башкіри мутяться..
.⭕️ Народный сход в защиту хребта Ирандык от золотодобытчиков | Башкирия https://www.youtube.com/watch?v=TJBHc0rivLc
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20.05.2023 14:13 Відповісти
Західні країни вже прийняли рішення про передачу Україні винищувачів F-16, - Reuters.

В Авіаційну коаліцію попередньо увійшли:
Португалія.
Британія.
Франція.
США.
Нідерланди.
Данія.
Бельгія.
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20.05.2023 14:25 Відповісти
карочє, вошьдь жидоугрофінобурятії підтиратись буде лише наждачкою...примусово..
лише по святах своєю майкою..
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20.05.2023 14:34 Відповісти
Чем больше поставщиков, тем лучше.
Просто не нужно все яйца в одну корзину класть.

Можно было разделить зависимость.
США, РФ, Катар, Норвегия, Алжир.
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20.05.2023 15:17 Відповісти
 
 