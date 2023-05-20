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Лідери країн G7 ухвалили план протидії енергетичному шантажу Кремля
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідери країн G7 під час саміту ухвалили план протидії ризикам, які виникли через російське "озброєння енергетики".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це йдеться в спільній заяві лідерів G7.
"Ми працюватимемо разом, щоб гарантувати, що спроби використати економічну залежність як зброю, змушуючи членів G7 і наших партнерів, включно з малими економіками, підкорятися, зазнають невдачі і зіштовхнуться з наслідками", – йдеться в заяві.
Лідери G7 рішуче виступають проти того, що Росія використовує енергетичну й економічну залежність.
РФ давно звинувачують у використанні енергетики як зброї, а також маніпулюванні цінами й поставками для отримання політичних важелів впливу.
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В Авіаційну коаліцію попередньо увійшли:
Португалія.
Британія.
Франція.
США.
Нідерланди.
Данія.
Бельгія.
лише по святах своєю майкою..
Просто не нужно все яйца в одну корзину класть.
Можно было разделить зависимость.
США, РФ, Катар, Норвегия, Алжир.