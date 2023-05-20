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Новини За кордоном
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G-7 (711) заява (196) Китай (1932) росія (47327)

Велика сімка закликає Китай тиснути на Росію через війну в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

g-7,велика,сімка,саміт,хіросіма

Лідери G7 домовилися й надалі підтримувати Україну перед обличчям незаконної агресивної війни Росії. Також закликали Китай тиснути на країну-агресора.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми зобов'язуємося посилити нашу дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України, збільшити витрати для Росії та тих, хто підтримує її військові зусилля", - йдеться в заяві, підтверджуючи "непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру".

Читайте: Лідери країн G7 ухвалили план протидії енергетичному шантажу Кремля

Зокрема, лідери країн закликали Китай чинити тиск на Росію, щоб вона "негайно повністю і беззастережно вивела свої війська з України" та припинила військову агресію проти нашої країни.

Пекін закликали підтримати всеосяжний й справедливий мир, заснований на територіальній цілісності, принципах і цілях Статуту ООН.

Також читайте: Китай готовий взаємодіяти з Польщею для врегулювання "української кризи", - спецпосланець Пекіна Хуей

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
КНР- та же паРаша...\только в профиль...!\
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20.05.2023 15:08
+2
Т.е. стая Волков предлагает шакалу давить шакала,странная логика.
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20.05.2023 15:29
+2
Це смішно. Очевидно же що після РФ буде війна з Китаєм. Китай уже клав на всіх
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20.05.2023 17:02
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КНР- та же паРаша...\только в профиль...!\
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20.05.2023 15:08 Відповісти
Сімбіоз двох тоталітарних країн. Але зараз перша скрипка в Китая. Чим погано мати сусіда з дешевими невичерпними ресурсами?
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22.05.2023 07:13 Відповісти
карочє, самим трахати сі поки що не на часі...
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20.05.2023 15:25 Відповісти
там временные рамки не больше двух лет...
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20.05.2023 15:33 Відповісти
Т.е. стая Волков предлагает шакалу давить шакала,странная логика.
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20.05.2023 15:29 Відповісти
Тобто тепер Китай відповідає за дії так званої рф.
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20.05.2023 15:36 Відповісти
Незабаром до КНР дійде, що засраша то папілома на тілі Піднебесної
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20.05.2023 15:48 Відповісти
рф це боксерська рукавичка Китаю, щоб імператорський манікюр не попсути.
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21.05.2023 22:49 Відповісти
Рука в санітарній рукавичці тримає тюремну заточку
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21.05.2023 22:53 Відповісти
---І все ж крига зрушила : Сі таки узрів у Р. Яндзинь пропливаючий .смердючий. труп споконвічного ворога( це того. що відхопив їхні. споконвічні. території аж по Велику Китайську стіну...)
І вже діє : --вчора мав зустріч із Середньо--Азійськими республіками(вчорашніх у складі СРСР )і виступив *з ініціативою відновлення " символічного" шовкового шляху: Азія---Європа ! І головне : мимо в обхід і без будь яких погоджень із ДЕРЖИМОРДІЄЮ ...
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20.05.2023 16:05 Відповісти
Це смішно. Очевидно же що після РФ буде війна з Китаєм. Китай уже клав на всіх
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20.05.2023 17:02 Відповісти
Скільки років не воював Китай? Воно йому потрібно? Даманск теж віддали самі. Ще пару років, руські останнє познимають
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21.05.2023 09:51 Відповісти
Китай це імперія, комуністична імперія, те, що вони не воювали "стільки років", це тільки тому що в минулому не раз і не два бомбулей вигрібли. І, як виявилося, недурно їх п..ли.
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21.05.2023 22:51 Відповісти
Щас! Примружаться і натиснуть.
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20.05.2023 18:40 Відповісти
Так він уже тисне-шоломами малого розміру мабуть для орків.😉
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21.05.2023 07:56 Відповісти
Cазонтьев Иван, чому це сграя вовків, вы дуже високї думки про них, це отара вівц , на чолі, с Байденом , тьфу ти дідько с бароном А на рахунок шуокалів це у точку,
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21.05.2023 09:49 Відповісти
Як зрозуміти - закликає? Всмислі - прохає? А чому не требує!!!
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21.05.2023 11:56 Відповісти
вимагає
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21.05.2023 16:13 Відповісти
а ну їх до дідька, не можуть від надприбутків відмовитися, позволили на економічну експансію Китаю, а за економічною йде культурна, ідеологічна. "Сьогодні ти тік-ток листаєш, а завтра енгельса читаєш".

"TikTok, Xiaomi, Huawei: чим загрожують китайські технологічні компанії"
https://www.youtube.com/watch?v=24rhNSBb_xY&t=32s
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21.05.2023 22:55 Відповісти
недивно, що ніби цілком на початку демократичні ініціативи, з часом починають нагадувати якесь лівацьке гівно. Хочеш газ за дурно - топи за північний потік, вимогай від іншіх відмовитися від енергетичної безпеки, хочеш надприбутки - топи за абсурдне гівно, яке роз"їдає суспільство як їржа залізо. "чим гірше - тим краще".
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21.05.2023 23:01 Відповісти
 
 