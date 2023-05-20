Велика сімка закликає Китай тиснути на Росію через війну в Україні

Лідери G7 домовилися й надалі підтримувати Україну перед обличчям незаконної агресивної війни Росії. Також закликали Китай тиснути на країну-агресора.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми зобов'язуємося посилити нашу дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України, збільшити витрати для Росії та тих, хто підтримує її військові зусилля", - йдеться в заяві, підтверджуючи "непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру".

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Зокрема, лідери країн закликали Китай чинити тиск на Росію, щоб вона "негайно повністю і беззастережно вивела свої війська з України" та припинила військову агресію проти нашої країни.

Пекін закликали підтримати всеосяжний й справедливий мир, заснований на територіальній цілісності, принципах і цілях Статуту ООН.

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