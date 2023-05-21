Канада готова навчати українських пілотів на сучасних літаках, - Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна готова посилити військову підтримку України та навчати українських пілотів на сучасних літаках.

Про це пише канадське видання Infotel, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідну заяву Трюдо зробив на брифінгу після участі у саміті "Великої сімки" в Хіросімі.

Прем'єр запевнив, що Канада готова посилити допомогу Україні. За його словами, мова йде, зокрема, також про навчання українських військових канадськими інструкторами. Також Трюдо заявив про готовність Канади навчати українських пілотів.

Нагадаємо, що Велика Британія і Нідерланди працюватимуть над створенням коаліції із закупівлі винищувачів F-16 для України.

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