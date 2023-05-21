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Канада готова навчати українських пілотів на сучасних літаках, - Трюдо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

трюдо,зеленський

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна готова посилити військову підтримку України та навчати українських пілотів на сучасних літаках.

Про це пише канадське видання Infotel, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідну заяву Трюдо зробив на брифінгу після участі у саміті "Великої сімки" в Хіросімі.

Прем'єр запевнив, що Канада готова посилити допомогу Україні. За його словами, мова йде, зокрема, також про навчання українських військових канадськими інструкторами. Також Трюдо заявив про готовність Канади навчати українських пілотів.

Нагадаємо, що Велика Британія і Нідерланди працюватимуть над створенням коаліції із закупівлі винищувачів F-16 для України.

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Автор: Марина Макєєва
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От би ще і корупціонерів наших в чиновників перевчили... може пізніше...
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21.05.2023 10:32 Відповісти
Що цікаво - нібито ж в Канаді нема на озброєнні F-16.
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21.05.2023 10:48 Відповісти
F-18 готують таки?
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21.05.2023 10:49 Відповісти
За досить старими даними в них використовувався лише один тип бойових літаків - CF-188 Hornet.

Канадці хотіли купити їм на заміну F-35, але їх випуск затягувався, а ціна росла, тож вони стали думати про можливу купівлю інших літаків, але чи купили, і які - не знаю.

В той же час CF-188 Hornet планувалось зняти з озброєння у 2020 році.
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21.05.2023 11:01 Відповісти
Тільки Норвегія збирається списати 60 ф-16, ще деякі країни також отримують ф-35 і будуть списувати ф-16. Їх не треба шукати - вони в ЄС є в достатній кількості
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21.05.2023 13:11 Відповісти
 
 