F-16 будуть в Україні, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає винищувачі F-16. Про кількість та терміни поставки наразі невідомо.
Про це він заявив під час пресконференції за підсумками саміту лідерів G7, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми дійсно довго, потужно працювали з нашими партнерами, щоб отримати бажаний результат - посилення нашого неба. Окрім ППО ми вдячні за це США, як лідерами щодо підтримки в цьому напрямку. Та іншим нашим партнерам. Окрім ППО різних форматів, що це глобальна система, ми говоримо не тільки про Patriot, ми вдячні за те, що нам передано Hawk, Crotale, вдячні за потужний пакет IRIST-T, вдячні за NASAMS. Це дійсно велика кількість, якої на сьогодні недостатньо, щоб захистити наше небо. Але, тим не менш, частину з цього повинна виконувати авіація. І тому ми так працюємо над F (F-16. - Ред.).
Сьогодні відкрито для нас місію тренування. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів", - зазначив він.
За словами Зеленського, до програми долучатимуть людей з великим досвідом, щоб скоротити процес навчання.
"Я не можу сказати зараз, скільки нам вдасться отримати літаків. Я не можу сказати вам точно сказати, коли це буде. Ми будемо прискорювати, бо для нас це важливо. Щодня ми втрачаємо людей", - сказав глава держави.
"У нас є вже розуміння, з якими державами ми працюємо. Ми працювали ще до того, як у нас розблокувався механізм навчання на F-16. Тобто в нас будуть літаки. Я не можу поки що вам сказати скільки. Це не секрет, я дійсно цього не знаю", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Хоча - продовжуєш флудити брехнею, бо це твоя фішка. То раніше на користь ригів флудив; а незадовго до свого деактиву - вже за ЄрЗе топиш. У подляка хоч платять більше, ніж в мураєва? Не бідуєш?
Так що ж там з літаками f-16? Сказати нічого?
Невже відмовлялись від зброї напередодні поточного вторгнення касапів? Нє?
Байдена запитали, що він думає про заяву росіян щодо того, що постачання F-16 Україні призведе до "колосальних ризиків", на що той відповів: "Для них".
з кремлівським фюрером ‼️
Зрозуміло.
Вчись у старого. Він хоче і старий , а клепка у голові є.
Не те що у тебе.
Зосередься на літаках.
А то паркінсон тебе розхитує.
Стаття про Петю?
Та ні не про Петю.
Так хто та куди вліз?
Та у кого Паркінсон?
Є така книга "Законы Па́ркинсона" - эмпирические законы, сформулированные историком Сирилом Норткотом Паркинсоном.
У 1950 році пише свою книгу «Закони Паркінсона» («англ. Parkinson's Law»).
Почитай книгу, ушльопок, там про F16 ні слова ! Це про бюрократію (вивів закон аналізуючи британський ВМФ в 30-40-х роках минулого століття) !
Ти не просто Паркінсон.
Ти буйний Паркінсон.
і іншим громадянам Украіни !
Опыт дело хорошее конечно, но ключевое в освоении F-16, это знание английского языка на 5+. Если летчик был асом на СУ-24, но у него нет способностей к изучению английского, толку не будет. Мое субъективное мнение, что для освоения F-16, прежде всего надо привлекать пилотов гражданской авиации, которые летали на Боингах, в Боинге все на английском.
Я вже давно не юнак, а він ще одружився..