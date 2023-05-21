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F-16 будуть в Україні, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає винищувачі F-16. Про кількість та терміни поставки наразі невідомо.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками саміту лідерів G7, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дійсно довго, потужно працювали з нашими партнерами, щоб отримати бажаний результат - посилення нашого неба. Окрім ППО ми вдячні за це США, як лідерами щодо підтримки в цьому напрямку. Та іншим нашим партнерам. Окрім ППО різних форматів, що це глобальна система, ми говоримо не тільки про Patriot, ми вдячні за те, що нам передано Hawk, Crotale, вдячні за потужний пакет IRIST-T, вдячні за NASAMS. Це дійсно велика кількість, якої на сьогодні недостатньо, щоб захистити наше небо. Але, тим не менш, частину з цього повинна виконувати авіація. І тому ми так працюємо над F (F-16. - Ред.). 

Сьогодні відкрито для нас місію тренування. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів", - зазначив він.

За словами Зеленського, до програми долучатимуть людей з великим досвідом, щоб скоротити процес навчання.

"Я не можу сказати зараз, скільки нам вдасться отримати літаків. Я не можу сказати вам точно сказати, коли це буде. Ми будемо прискорювати, бо для нас це важливо. Щодня ми втрачаємо людей", - сказав глава держави.

"У нас є вже розуміння, з якими державами ми працюємо. Ми працювали ще до того, як у нас розблокувався механізм навчання на F-16. Тобто в нас будуть літаки. Я не можу поки що вам сказати скільки. Це не секрет, я дійсно цього не знаю", - підсумував він.

Читайте: Українських пілотів почнуть навчати на літаках 4-го покоління, зокрема на F-16, - Байден

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Марік здав потужно..
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21.05.2023 14:41
+18
Херсон і Мелітополь теж 😡
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21.05.2023 14:47
+17
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21.05.2023 14:46
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Він потужньо працював
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21.05.2023 14:39 Відповісти
Твк мешканці Маріуполя та Бучі можуть оцінити його працю
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21.05.2023 15:07 Відповісти
Літаків буде стільки , скільки нам потрібно 😠
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21.05.2023 14:40 Відповісти
Марік здав потужно..
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21.05.2023 14:41 Відповісти
Херсон і Мелітополь теж 😡
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21.05.2023 14:47 Відповісти
Дивно, що на здав Львів та Ужгород, ще в квітні минулого року Бо якщо просто взяти, та проаналізувати кількість та якість зброї України та росії на час вторгнення, кількість живої сили, то зрозуміло, що тільки диво врятувало Україну.
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21.05.2023 15:02 Відповісти
А чого тільки варта окупація ЗАЕС!!!
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21.05.2023 15:28 Відповісти
Я не можу точно сказати, після скількох майських шашликів, але ми переможемо Порошенка!
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21.05.2023 14:42 Відповісти
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21.05.2023 14:46 Відповісти
Я когда впервые это фото увидел, лишился слов. Как ЭТО можно было выбрать? Президент США, Рональд Рейган тоже был актером, но мне трудно представить Рейгана на сцене в голом виде.
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21.05.2023 14:59 Відповісти
Да уж, но у него стояла другая задача, как я понял, вернуть активы Коломойскому, и заработать на этом, а тут война, всю малину ему испортила.
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21.05.2023 15:03 Відповісти
обрали Хаос, а не президента.
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21.05.2023 15:40 Відповісти
Ти "хаос" з літаками f-16 переплутав.
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21.05.2023 18:51 Відповісти
появився? А чо так довго не реєстрував новий акк?
Хоча - продовжуєш флудити брехнею, бо це твоя фішка. То раніше на користь ригів флудив; а незадовго до свого деактиву - вже за ЄрЗе топиш. У подляка хоч платять більше, ніж в мураєва? Не бідуєш?
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21.05.2023 21:24 Відповісти
Як завжди. З хворої голови на здорову.
Так що ж там з літаками f-16? Сказати нічого?
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22.05.2023 06:10 Відповісти
так скажи сам, чому досі ще не дали; навіть попри волання в лютому-березні минулого року "НАТО+Байден закрийте наше небо від ворога".
Невже відмовлялись від зброї напередодні поточного вторгнення касапів? Нє?
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22.05.2023 20:37 Відповісти
Повчись у старого.

Байдена запитали, що він думає про заяву росіян щодо того, що постачання F-16 Україні призведе до "колосальних ризиків", на що той відповів: "Для них".
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22.05.2023 06:13 Відповісти
Ізбіратіль "мудрий нарід" однако
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21.05.2023 19:59 Відповісти
Саме так , Зе бореться з Порохом , а не
з кремлівським фюрером ‼️
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21.05.2023 14:49 Відповісти
Как он может бороться с кремлевским фюрером, если лука зелин кумир. Как можно было быть таким политически близоруким, и лезть на должность президента????
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21.05.2023 15:02 Відповісти
Все значно гірше він бореться з патріотами !
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21.05.2023 15:17 Відповісти
Ти про літаки нічого не хочеш сказати?
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21.05.2023 18:50 Відповісти
Только про мір в глазах ввх і нада проста пірістать стрілять
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21.05.2023 20:01 Відповісти
І це все про літаки?
Зрозуміло.
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22.05.2023 06:11 Відповісти
Зрі в корєнь, ілі танцуй от пєчкі, а то всьо о літаках, та о літаках. Ніпанятлівий ти какой-то, толі кацап, алі зе-філітік.
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22.05.2023 13:39 Відповісти
Байдена запитали, що він думає про заяву росіян щодо того, що постачання F-16 Україні призведе до "колосальних ризиків", на що той відповів: "Для них".

Вчись у старого. Він хоче і старий , а клепка у голові є.
Не те що у тебе.

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22.05.2023 14:58 Відповісти
Байден дід мудрий, його слухать потрібно. Ну а цитувати то тільки твого кумира віслюка оманського, так папріколу, штоб паржать, все на твоєму рівні.
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22.05.2023 20:43 Відповісти
Байдена слухати потрібно , кажеш ти. Так слухай , та на вус мотай. Там про літаки f-16 усе ясно сказано.
Зосередься на літаках.
А то паркінсон тебе розхитує.
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23.05.2023 05:30 Відповісти
Да-да, про літаки так про літаки, але чому ти знедолений, вліз у розмову де велось про Пороха і зелене недорозуміння. І при чому тут Паркінсон із своїми законами (Закон Па́ркінсона - емпіричний закон, який стверджує, що будь-яка робота завжди заповнює весь відведений на неї час) , у тебе більше схожена шизофренію, обсесії (Нав'язливі ідеї - думки, що виникають у людини, чужі для її свідомості в даний момент). Невже доріжку нюхнув і палііітєєєлііі, почухай носа як твій кумир !
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23.05.2023 13:16 Відповісти
Стаття про літаки f-16? Про літаки.
Стаття про Петю?
Та ні не про Петю.
Так хто та куди вліз?
Та у кого Паркінсон?
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23.05.2023 14:43 Відповісти
Ну ти дебіл, при чому тут Паркінсон !

Є така книга "Законы Па́ркинсона" - эмпирические законы, сформулированные историком Сирилом Норткотом Паркинсоном.
У 1950 році пише свою книгу «Закони Паркінсона» («англ. Parkinson's Law»).

Почитай книгу, ушльопок, там про F16 ні слова ! Це про бюрократію (вивів закон аналізуючи британський ВМФ в 30-40-х роках минулого століття) !
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23.05.2023 19:24 Відповісти
Оооо як тебе ковбасить.
Ти не просто Паркінсон.
Ти буйний Паркінсон.
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23.05.2023 21:00 Відповісти
Не попускає? Фу-у зелена блювотина. Пішов на ... .
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24.05.2023 07:55 Відповісти
Свій іплет він попіарить на тому що літаки таки будуть, а от про те коли вони будуть, нам вже скаже хтось інший, от побачите. То будуть, або резніков, або шмигаль.
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21.05.2023 14:45 Відповісти
Це скаже новий президент України !
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21.05.2023 15:18 Відповісти
Єрмак?
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21.05.2023 16:43 Відповісти
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21.05.2023 14:45 Відповісти
Кінець літа початок осені і кацапам дупа
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21.05.2023 14:48 Відповісти
Потім буде зима !
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21.05.2023 15:19 Відповісти
Обовязково будуть! Але це не завдяки тобі мудаку безмозглий!
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21.05.2023 14:48 Відповісти
Ні , ні , це все робиться завдяки йому , а не генералу Залужному
і іншим громадянам Украіни !
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21.05.2023 14:52 Відповісти
Та да, напозелеон вообще ни в чем не в курсе. Ему кремлевский агент Дерьмак рассказывает что делать.
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21.05.2023 14:57 Відповісти
Звісно , це"святий" Петро зробив. Хто ж щє?
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21.05.2023 18:54 Відповісти
Стопудово, а не віслюк оманський !
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21.05.2023 20:03 Відповісти
"потужно працювали": для нього це "велике крадiвництво 2.0+" - асфальт, бетон. битум, обладнання etc...
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21.05.2023 14:51 Відповісти
Ми пахали, я і трактор
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21.05.2023 14:57 Відповісти
Зелені, взагалі давно вже почали безупинно, вживати слово "потужно", описуючи Зеленського: "потужній візит", "потужно промова", "потужно відповідь" і т.п. Нехай уже тоді і все інше так описують : "потужно проср@в оборону півдня", "потужно зупинив ракетну програму України", "потужно призначив замів Баканова - зрадників" і т.п. Так навіть доречніше звучить.
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21.05.2023 15:01 Відповісти
президент потужився і народив ідею
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21.05.2023 15:53 Відповісти
синонім ідеї як я зрозумів екскременто??
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21.05.2023 16:16 Відповісти
"В программу будут привлекать пилотов с большим опытом".
Опыт дело хорошее конечно, но ключевое в освоении F-16, это знание английского языка на 5+. Если летчик был асом на СУ-24, но у него нет способностей к изучению английского, толку не будет. Мое субъективное мнение, что для освоения F-16, прежде всего надо привлекать пилотов гражданской авиации, которые летали на Боингах, в Боинге все на английском.
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21.05.2023 14:56 Відповісти
В мирний час можливо, але зараз потрібно готувати їх швидко - а тут важливіший досвід експлуатації бойових літаків.
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21.05.2023 15:03 Відповісти
Я все понимаю что война. Но как будет летчик без знания английского, управлять истребителем? Там вся авионика и все информационные сообщения на дисплее на английском.
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21.05.2023 15:06 Відповісти
На початку 90х все комп'ютерне програмне забезпечення було англійською. У DOS i Norton це ОС такі були приходилось вводити команди англійською. Не треба досконало володіти мовою, там декілька десятків фраз, скоріш за все, що зоровою пам'яттю сприяються. Ну не буде ж по декілька абзаців тексту. Головне, знати, що робити..
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21.05.2023 15:17 Відповісти
Марина, летчик в компьютерной технике, может быть вообще профаном. Неподходящее сравнение.
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21.05.2023 15:20 Відповісти
Та я до того, що повинні бути просто стандартні фрази зі стандартними рішеннями й все. Те, що легко запам'ятовується. Часу просто не буде читати довгі тексти.
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21.05.2023 15:32 Відповісти
Вот на этом фото, я вижу минимум 3 дисплея. по центру, еще контактные кнопки, которые возможно при нажатии выдают ту или иную функцию на дисплеях. Думаете все так легко?
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21.05.2023 15:39 Відповісти
Ну програмувати точно не будуть))
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21.05.2023 18:18 Відповісти
сверху и снизу дисплеев тоже кнопки, каждая из которых, может открывать ветку новых функций на дисплее.
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21.05.2023 15:40 Відповісти
Есть такой симулятор боевой, DCS, очень интересная штука, реалистичный, боевой симулятор, и есть там и F 16 и другие западные самолёты, и есть симуляторы гражданские, реального полёта, и реализация как в реальной жизни, и уже самолёты по системам проработаны там хорошо, это к чему, к тому что симмеры, не владея английским, успешно летают на боингах, айрбасах и F 16,F15,F18 и много что есть, достаточно полетать и какое то время, и все это усваивается, конечно реальным пилотам язык не обходим, потому что вся фразеология обмена на английском, но как оценили спецы, лётчик с базовой подготовкой, летающий на сухих или мигах, досрочно, месяц, два в основании F 16,тем более современная авиация, очень автоматизирована, и оружие умное, где не надо будет крутить карусели воздушных боев, а взлёт, перехват, посадка, умные ракеты, стрельнул и забыл, пилот быстро осовоится в кокпите, другое дело FCOM, это руководство эксплуатации, ну думаю и где надо, перевод будет.
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21.05.2023 15:18 Відповісти
Авиация конечно автоматизирована, но английский надо знать так, чтоб при выдаче любого информационного сообщения на дисплее, летчику требовались лишь несколько секунд, для принятия решения. Или все плохо кончится и для летчика и для самолета.
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21.05.2023 15:22 Відповісти
Ну а пилоты боингов и айрбасов, это все таки гражданские пилоты, а боевые пилоты это все таки боевые пилоты, разные принципы подготовки, , разные задачи, одним доставить пассов и груз от точки а до точки б, соблюдая, процедуры и правила эксплуатации воздушного судна, военным, воевать, и другой тип самолёта, другая динамика, а процедуры могут быть одинаковы, теже принципы навигации или правила визуального полёта, вот возьмем США, там нет училищ подготовки гражданских пилотов аналог как было в СССР, подавляющее большинство, гражанских пилотов, пришли из ВВС или авиации ВМС, а кто то начинал с маленькой цессны, получал лицензии и так шаг за шагом, становился пилотом боинга или айрбаса, за свои деньги, а пилот ВВС, он все таки с интелектом, и восприятием, и инструкторы научат особенностям управления, и пилоты во всем мире, как то осваивают боинги и айрбасы, может и знают пилоты украинские английский, хотя бы базовый уровень.
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21.05.2023 15:35 Відповісти
Я знаю что гражданские и военные пилоты это разное. Но тут говорю же, на 1 месте должен быть английский язык. Если человек не способен его выучить, а эти способности есть не у всех, то толку не будет.
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21.05.2023 15:43 Відповісти
Ну если приняли решение все таки дать украинцам F 16,то все эти вещи уже проработали и учли, там же не дураки сидят, и опыт войны второй мировой, когда советы стали получать американские и английские самолёты, не возникало особых трудностей в их освоении, и успешно воевали и на аэрокобрах и на спитфайрах, война заставляет, напрягать все силы организма и умственных способностей, инструктор все объяснит и расскажет, тем более в вашем выше скрине кокпита, мы видим также аналоговые приборы, высотомера, и точно не вижу,каких то систем, трудность может возникнуть что лётчик летавший на мигах и сухих, привык к метрической системе измерения, а там футы, мили, миллибары, скорость тоже в авиации измеряется по другому, 4 вида этой скорости, это в голове на первых порах надо пересчитать.
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21.05.2023 15:58 Відповісти
Костя, ты пойми, в 1945, самолеты были в разы проще. Дисплеев не было от слова совсем, а боевые действия велись что в воздухе что по земле, в пределах прямой видимости. Сейчас все другое....
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21.05.2023 16:00 Відповісти
Ну как сказать, я авиацией увлекаюсь с детства, я не летают в боевых симах, я летаю в гражанских симах, и уже лет 5,как писал выше, сейчас степень реализации очень фантастическая, потому что это для тех кто делает эти вещи для симов, это бизнес, и это все плотно, это к тому, что я летаю как и на старых типах самолётах, так и на новых, и могу сказать, что те самолёты прошедшей эпохи, были намного сложнее в плане управления и эксплуатации, а как раз автоматика, сделала сейчас полёты на много проще для пилотов, украинец Андрей Фелис, сделал для Xplane шикарный самолёт, Boeing 747 200B,легендарный джамбо, и есть модели боингов этого типа, только современных модификаций, и разница большая, в плане уже автмазации систем и навигации, если раньше было все аналоговое и в плане навигации использовали CIVA, то сейчас все автопилот которым управляет компьютер, поэтому уже с появлением новых версий начиная с 1980х годов, убрали третьего члена экипажа, пилот инженер, назывался в западной авиации, и F 16 упарляется компьютером, и если действия пилота, будут не правильные, компьютер будет орать, те кто в этом разбирается, подтвердят мои слова, конечно пилоту много знать надо, и они всю жизнь учатся, и если сейчас объявили о решении дать F 16,я не думаю что пилоты, украинские все это время ничего не делали, может решение и раньше принято было, и сейчас только объявили и они все это время, занимались теоритичской подготовкой, изучая этот тип истребителя.
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21.05.2023 16:17 Відповісти
Авіатори добре знають англійську будьте певні
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21.05.2023 16:46 Відповісти
Я - за объективность. Скажите откуда пилот СУ-25 или МИГ-29, знает английский? В самолетах обоих типов английский не используется.
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21.05.2023 16:48 Відповісти
Бо навчання пілота включає в себе поглиблене вивчення англійської. Як і у будь якого авіатора, від диспетчера до конструктора.
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21.05.2023 17:44 Відповісти
"але спочатку треба потужно будувати рокадні дороги, прям вздовж і поряд з всією лінією фронту, щоб F-16 змогли їх використовувати як злітні смуги"
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21.05.2023 14:57 Відповісти
В 2020 году Зеленский это предсказал! Літакі лєтять, будєм всіх бомбіть!"
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21.05.2023 14:59 Відповісти
Він сказав "самолёты летят, будем всех бомбить". Вітчуй різницю.
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21.05.2023 15:50 Відповісти
Неа. Именно літаки. https://www.youtube.com/watch?v=eg9APgsBgEk
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21.05.2023 15:58 Відповісти
О, а вот и троли пуйла прибыли. Женек, ты в Лахта центре или другом месте?
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21.05.2023 15:04 Відповісти
Не знаєш скільки, у Ермака спроси.
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21.05.2023 15:13 Відповісти
Барадатая харізма пабіділа всєх!
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21.05.2023 15:22 Відповісти
Одразу після травневих шашликів. Слідом за оманськими інвестиціями. Все буде. Це ж слово президента, а не якоїсь там бабки.
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21.05.2023 15:49 Відповісти
ЗЕбіл ти наступного разу проси тихоокеанський флот США
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21.05.2023 16:10 Відповісти
Шостий флот
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21.05.2023 20:12 Відповісти
У мене був дружбан в юнацтві, який у відповідь на питання «коли одружишся», відповідав в суботу»
Я вже давно не юнак, а він ще одружився..
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21.05.2023 18:13 Відповісти
Молодцом, Вова, молодцом. Шавки лают - караван идет.
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21.05.2023 19:39 Відповісти
Ай да вован, ай да сукін син
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21.05.2023 20:13 Відповісти
"... і на Марсє будут яблоні цвєсті..."
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21.05.2023 21:17 Відповісти
 
 