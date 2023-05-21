Росіяни втратили у Бахмуті понад 100 тис. військових, - Байден

Президент США Джо Байден розповів про втрати армії РФ у Бахмуті на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції під час саміту G7.

"От наприклад, Бахмут. Є питання, чи його втрачено, чи ні. Правда в тому, що понад 100 тис. росіяни втратили в Бахмуті. Це компенсувати дуже важко. Тому чи є, чи немає військ (російських. - Ред.) у Бахмуті, це спустошене місто. Там небагато що залишилося", - сказав він.

За словами американського лідера, F-16 не допомогли б Україні у Бахмуті. Винищувачі також не братимуть участь в контрнаступі ЗСУ.

"Але вони будуть задіяні в тому випадку, якщо Україна досягне успіхів у короткостроковій перспективі", - додав він.

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