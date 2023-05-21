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Росіяни втратили у Бахмуті понад 100 тис. військових, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бахмут,окупанти

Президент США Джо Байден розповів про втрати армії РФ у Бахмуті на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції під час саміту G7.

"От наприклад, Бахмут. Є питання, чи його втрачено, чи ні. Правда в тому, що понад 100 тис. росіяни втратили в Бахмуті. Це компенсувати дуже важко. Тому чи є, чи немає військ (російських. - Ред.) у Бахмуті, це спустошене місто. Там небагато що залишилося", - сказав він.

За словами американського лідера, F-16 не допомогли б Україні у Бахмуті. Винищувачі також не братимуть участь в контрнаступі ЗСУ.

"Але вони будуть задіяні в тому випадку, якщо Україна досягне успіхів у короткостроковій перспективі", - додав він.

Читайте: ЗСУ наближаються до взяття Бахмуту в тактичне оточення, триває просування по флангах, - Сирський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Що зробити щоб було більше?Скільки вбив ти?
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21.05.2023 15:13
+7
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21.05.2023 15:24
+7
Представляю как рашисты будут визжать когда ихняя армия будет драпать из Бахмута. Положили 100тыщ человек за просто так. Да и рано или поздно со всей остальной Украины они будут драпать. Когда они поймут что они едут в Украину подыхать зазря
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21.05.2023 15:26
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21.05.2023 15:09 Відповісти
Що зробити щоб було більше?Скільки вбив ти?
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21.05.2023 15:13 Відповісти
Чим більше, тим краще
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21.05.2023 15:29 Відповісти
То есть 0,0 орков.
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21.05.2023 15:31 Відповісти
Так, нуль. Ходив у воєнкомат, сказали поки не потрібен, якщо що, то подзвонять.
А ти скільки?
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21.05.2023 15:35 Відповісти
Може також 0, але він не розказує, що вбили мало
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21.05.2023 15:37 Відповісти
Mars Marsov 59b725b7 - ветеран, він зараз на лікарняному після поранення.
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21.05.2023 16:04 Відповісти
Пффф... а сколько нужно? Миллион или может миллиард? Сразу видно - русский. Вм всегда мало крови и мяса
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21.05.2023 15:15 Відповісти
140 млн
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21.05.2023 15:21 Відповісти
Еще одна жертва Скабеевщины и Соловьевщины... Нет в рфии 140 млн!!!
Это данные максимум начала 90-х годов ХХ века, то есть 30-летней давности!
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21.05.2023 15:29 Відповісти
Там був підрахунок в 2021 році по системі кількість мобільних телефонів активних сім карт і розрахунок дає похибку в 2-3% то населення складало приблизно 102 мільйона кацапів.
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21.05.2023 15:36 Відповісти
Где-то так. По моему интерполированному расчету - их 90-95 млн. Не сильно отличается от ваших цифр.
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21.05.2023 15:38 Відповісти
ще по світу є багато
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21.05.2023 15:47 Відповісти
але всі вoни алкоголіки, олігофрени та вбивці
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21.05.2023 16:36 Відповісти
за кордоном є, ти наприклад, сказано 140 млн. значить знищити 140 млн. хрюзге
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21.05.2023 15:38 Відповісти
і що три прохрюкало на якомусь бидлячому, відразу видно - хрюцкій
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21.05.2023 15:37 Відповісти
...якщо? Мабудь, Єрмак над цим (якщо), вже працює.,
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21.05.2023 15:11 Відповісти
слава ЗЕ! це він персонально зробив
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21.05.2023 15:13 Відповісти
А Гоша Фантомас йому набої подавав!
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21.05.2023 15:18 Відповісти
на то є абдристович зі спі***енимм гранатометом, подоляка, малярша та верещучка
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21.05.2023 18:23 Відповісти
Такое уже было. И не раз.
"Польский воин Берлин брал, руска курва помогал"
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21.05.2023 15:57 Відповісти
Ось така стратегія рашиськиї орди сто тисяч положили за пусте зруйноване місто.
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21.05.2023 15:20 Відповісти
Для расеи чем больше, тем круче. Как они гордятся своей жуковщиной и 27 миллионами погибших! Вроде как они сами их поубивали..
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21.05.2023 15:24 Відповісти
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21.05.2023 15:24 Відповісти
За словами американського лідера, F-16 не допомогли б Україні у Бахмуті. Винищувачі також не братимуть участь в контрнаступі ЗСУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3419775


Але США без літаків і ракетних ударів не веде війн.Причому там супротивники на багато слабкіші.
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21.05.2023 15:25 Відповісти
літаки і ракети потрібно було підготувати СВОЇ ще до повномасштабного вторгнення...
А ти згадаєш, до чого готувались і що готували замість літаків і ракет?
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21.05.2023 16:06 Відповісти
Потрібно було,але їх немає і вже не буде своїх.
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21.05.2023 16:29 Відповісти
Взагалі перед війною готувалися до шашликів.
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21.05.2023 16:30 Відповісти
в тому й то справа. Соррі, що я задав риторичне запитання.
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21.05.2023 16:46 Відповісти
Представляю как рашисты будут визжать когда ихняя армия будет драпать из Бахмута. Положили 100тыщ человек за просто так. Да и рано или поздно со всей остальной Украины они будут драпать. Когда они поймут что они едут в Украину подыхать зазря
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21.05.2023 15:26 Відповісти
то вони там усі валяються чи що
навіть не хочу думати, скільки ми там втратили.
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21.05.2023 15:32 Відповісти
навіть якщо рахувати брехливі 1-7 то багато, а насправді 1-(3-4)
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21.05.2023 15:39 Відповісти
😪
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21.05.2023 16:30 Відповісти
1. Згідний з Байденом, що москалі втратили під Бахмутом до 100 тисяч, але це разом з пораненими.
2. Не згідний з Байденом, що літаки F-16 не допомогли би нашій армії під Бахмутом.
3. Ключове, що сказав Байден.
Літаки нададуть, але після успішного наступу.
Що вважати успішним наступом?
Як, на мене, зараз за один наступ, звичайно ми не заільнемо всю окуповану частину України.
Але наступ буде вважатися успішним, коли ми вклинимось та прорвем оборону рашистів хочаб на 2-3 напрямках одночасно, звільнемо хочаб деякі ключові міста на півдні та сході, або підійдемо до Криму...
Ну і в підсумку звільнемо десь 20-30 тисяч кв.км від окупантів.
Це все на першому етапі.
От тоді вже Джо і надасть F-16
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21.05.2023 15:33 Відповісти
Байден поки що неоголошував про предачу США Україні літаків...
США надали третім країнам дозвіл передати літаки в Україну - і поки що так.
США, якщо наші виторгують, передаватимуть нам літаки 5-го покоління - F-35, ІМНО.
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21.05.2023 16:09 Відповісти
це йому сказала американська розвідка?
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21.05.2023 15:48 Відповісти
то йому Буданов розповів.
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21.05.2023 15:56 Відповісти
Румата в приятных выражениях согласился с этим мнением и в ответ рассказал только что выдуманную историю о том, как на дона Рэбу напали двенадцать разбойников, троих он уложил на месте, а остальных обратил в бегство. История была выслушана с большим интересом и одобрением, после чего Румата как бы случайно заметил, что историю эту рассказал ему дон Сэра. Выражение интереса немедленно исчезло с лиц присутствующих, ибо каждому было известно, что дон Сэра - знаменитый дурак и враль.
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21.05.2023 16:10 Відповісти
і це дуже добре
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21.05.2023 16:01 Відповісти
Чисельність чвк вагнера на території Украiни складае 40 000 чоловік разом із Пригожіним та зеками. Це дані за січень 2023 року. З січня по сьогодні поповнення було звичайно, але про втрати в 100 000 тисяч - це для дурнів.
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21.05.2023 16:08 Відповісти
по-перше кадровий склад вагнерівців під Бахмутом постійно поновлюється ротацією замість двохсотих/трьохсотих. Так що як було десь сорок тисяч, десь стільки і є зараз під Бахмутом та в місті.
по-друге, Байден мав на увазі всіх задвухсочених під Бахмутом орків, не лише вагнерівців. Читай уважно.
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21.05.2023 16:13 Відповісти
Байден сказав у Бахмуті, а не під Бахмутом. Перечитай сам.
А в Бахмуті тільки вагнера були, армiя по флангам.
Ніяк не сходиться і таких втрат бути не може. Брехня.
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21.05.2023 16:20 Відповісти
я слухав цю частину його в'ю в прямому етері на Прямому. По смислу там йшлося про Бахмут і навколишню агломерацію, в т.ч. про Соледар.
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21.05.2023 16:49 Відповісти
до речі, в цій інфі - також по смислу саме про Бахмут з агломерацією. Вникни.
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21.05.2023 16:50 Відповісти
ротація звичайно була, але в межах можливостей. Щоб армії раши зібрати, навчити і відправити на фронт 300 000 знадобилося півроку.. ось і думай головою, яка у вагнерів ротація за за пару місяців. Максимум 20 000 загинуло а може i менше.
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21.05.2023 16:28 Відповісти
зеків багато не вчили. Серед них не було таких, які не пройшли через армію. А "правильні" просто-напросто не пішли воювати, їм понятія забороняють.
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21.05.2023 16:52 Відповісти
да и хеr с ними.
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21.05.2023 17:37 Відповісти
Так усього знищено 200 з чимось тисяч, то виходить, що за Бахмут знищено половину від загальної кількості? Щось тут з арифметикою не те, може, це разом з пораненими? Зазвичай співвідношення 200-х до 300-х 1:3, тобто, десь 30 і 70 тисяч відповідно. Ну, у це можна повірити. Але знову ж таки, тут хтось писав, що вагнерівців на цьому напрямку було 40 тисяч. Туман війни?
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21.05.2023 18:15 Відповісти
Напалм
-------------
Боевое применение
Применение напалма во время войны во Вьетнаме
Американский огнемётный танк M67 во Вьетнамской войне. 1966 год
Напалм применяется в авиационных бомбах, огневых фугасах, в ранцевых (носимых) и механизированных огнемётах, зажигательных патронах для поражения живой силы, боевой техники и создания пожаров.
Напалм был впервые принят на вооружение в Вооружённых силах США в 1942 году и впервые был применён в боевых условиях 17 июля 1944 года во время налёта истребителей-бомбардировщиков P-38 ВВС США на немецкий склад топлива в Кутансе, Франция ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Напалм
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21.05.2023 18:25 Відповісти
китайцам орки не нужні. им нужны их ресурсы, вот таким образом и освобождает исконно китайские территории за Уралом. заодно таким образом ведет торг с западной цивилизацией жизнью своих вассалов. ведь не без подстрекательства китая, **йло начало эту войну.
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21.05.2023 18:58 Відповісти
навряд чи, це мабуть для "красної" цифри
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21.05.2023 19:58 Відповісти
F-16 нададуть лише після досягнення ЗСУ успіхів на фронті з уже наданим озброєнням, достатнім для звільнення всіх окупованих територій.
Очевидно не довіряють союзники зеленому фсбшно-дєрмаківському військово-політичному керівництву ЗСУ.
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22.05.2023 10:07 Відповісти
 
 