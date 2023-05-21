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Росіяни втратили у Бахмуті понад 100 тис. військових, - Байден
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Президент США Джо Байден розповів про втрати армії РФ у Бахмуті на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції під час саміту G7.
"От наприклад, Бахмут. Є питання, чи його втрачено, чи ні. Правда в тому, що понад 100 тис. росіяни втратили в Бахмуті. Це компенсувати дуже важко. Тому чи є, чи немає військ (російських. - Ред.) у Бахмуті, це спустошене місто. Там небагато що залишилося", - сказав він.
За словами американського лідера, F-16 не допомогли б Україні у Бахмуті. Винищувачі також не братимуть участь в контрнаступі ЗСУ.
"Але вони будуть задіяні в тому випадку, якщо Україна досягне успіхів у короткостроковій перспективі", - додав він.
Топ коментарі
+9 Mars Marsov 59b725b7
показати весь коментар21.05.2023 15:13
+7 Alexander Savely
показати весь коментар21.05.2023 15:24
+7 FT FT
показати весь коментар21.05.2023 15:26
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Будь ласка, зачекайте...
А ти скільки?
Это данные максимум начала 90-х годов ХХ века, то есть 30-летней давности!
"Польский воин Берлин брал, руска курва помогал"
Але США без літаків і ракетних ударів не веде війн.Причому там супротивники на багато слабкіші.
А ти згадаєш, до чого готувались і що готували замість літаків і ракет?
навіть не хочу думати, скільки ми там втратили.
2. Не згідний з Байденом, що літаки F-16 не допомогли би нашій армії під Бахмутом.
3. Ключове, що сказав Байден.
Літаки нададуть, але після успішного наступу.
Що вважати успішним наступом?
Як, на мене, зараз за один наступ, звичайно ми не заільнемо всю окуповану частину України.
Але наступ буде вважатися успішним, коли ми вклинимось та прорвем оборону рашистів хочаб на 2-3 напрямках одночасно, звільнемо хочаб деякі ключові міста на півдні та сході, або підійдемо до Криму...
Ну і в підсумку звільнемо десь 20-30 тисяч кв.км від окупантів.
Це все на першому етапі.
От тоді вже Джо і надасть F-16
США надали третім країнам дозвіл передати літаки в Україну - і поки що так.
США, якщо наші виторгують, передаватимуть нам літаки 5-го покоління - F-35, ІМНО.
по-друге, Байден мав на увазі всіх задвухсочених під Бахмутом орків, не лише вагнерівців. Читай уважно.
А в Бахмуті тільки вагнера були, армiя по флангам.
Ніяк не сходиться і таких втрат бути не може. Брехня.
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Боевое применение
Применение напалма во время войны во Вьетнаме
Американский огнемётный танк M67 во Вьетнамской войне. 1966 год
Напалм применяется в авиационных бомбах, огневых фугасах, в ранцевых (носимых) и механизированных огнемётах, зажигательных патронах для поражения живой силы, боевой техники и создания пожаров.
Напалм был впервые принят на вооружение в Вооружённых силах США в 1942 году и впервые был применён в боевых условиях 17 июля 1944 года во время налёта истребителей-бомбардировщиков P-38 ВВС США на немецкий склад топлива в Кутансе, Франция ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Напалм
Очевидно не довіряють союзники зеленому фсбшно-дєрмаківському військово-політичному керівництву ЗСУ.