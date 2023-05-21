Наразі невідомо, чи США самі постачатимуть Україні F-16, - Салліван

Залишається відкритим, чи США самі постачатимуть Україні F-16, чи це робитиме хтось із союзників.

Про це заявив в американському телеефірі радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Я думаю, що, враховуючи кількість (F-16. - Ред.), які зараз доступні на складах наших європейських союзників, а також той факт, що, з урахуванням грошей, наданих нам Конгресом, існує багато інших пріоритетів щодо систем, які можна надати. Можливо, ми більше зосередимося на передачі (F-16. - Ред.) третьою стороною. Але президент досі не ухвалив остаточного рішення", - зазначив Салліван.

Він наголосив, що Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоби забезпечити вчасно та у повному обсязі все необхідне Україні для початку цього контрнаступу. Тепер, коли це зроблено, США сподіваються на довгострокову здатність України захищати себе та стримувати російську агресію.

Салліван також додав, що надання Україні F-16 посилить здатність України оборонятися.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає винищувачі F-16. Про кількість та терміни поставки наразі невідомо.