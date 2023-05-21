Наразі невідомо, чи США самі постачатимуть Україні F-16, - Салліван
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Залишається відкритим, чи США самі постачатимуть Україні F-16, чи це робитиме хтось із союзників.
Про це заявив в американському телеефірі радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
"Я думаю, що, враховуючи кількість (F-16. - Ред.), які зараз доступні на складах наших європейських союзників, а також той факт, що, з урахуванням грошей, наданих нам Конгресом, існує багато інших пріоритетів щодо систем, які можна надати. Можливо, ми більше зосередимося на передачі (F-16. - Ред.) третьою стороною. Але президент досі не ухвалив остаточного рішення", - зазначив Салліван.
Він наголосив, що Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоби забезпечити вчасно та у повному обсязі все необхідне Україні для початку цього контрнаступу. Тепер, коли це зроблено, США сподіваються на довгострокову здатність України захищати себе та стримувати російську агресію.
Салліван також додав, що надання Україні F-16 посилить здатність України оборонятися.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає винищувачі F-16. Про кількість та терміни поставки наразі невідомо.
Будь ласка, зачекайте...
Але ми і на поюзані наразі згодні, але най їх буде більше!
В любому випадку дякуємо, друзі!
Этот тип, «на своей позиции»….
« мы не хотим провоцировать третью мировую войну».
« Мы будем с Украиной до конца» ( вместо- мы будем с Украиной до Победы).
«США надеются на долгосрочную способность Украины защищать себя и сдерживать российскую агрессию»!???
Это как!???
уже все передали!?
Ты посчитал?
Какой потенциал параши и сколько нужно Украине для Победы?!
Теперь Украина пусть сама…? Сдерживает российскую агрессии?
Саме тому так довго нам не передавали їх.
Яка там країні - Данія, здається - днями розірвала контракт з приватною фірмою на продаж їй Ф-16? Так із 40 літаків 12 вони вже передали фірмі, залишились 28!
Так що очікуємо!
Нідерланди!
Прийнято!
Хоча, звісно ж, не такою ціною!
Ден Гемптон назвав претендентом номер один.
- Я навіть сам поїду, я стану номером один, можете на мене розраховувати, - наголосив американський пілот.
І не "Наразя", а "Наразі".
В Україні багато діалектів, і що в цьому поганого?
Хто б сумнівався, воно на тренування льотчиків ледве під тиском з усіх сторін зголосилося.
- США сподіваються на довгострокову здатність України захищати себе та стримувати російську агресію.
Салліван також додав, що надання Україні F-16 посилить здатність України оборонятися. Джерело: https://censor.net/ua/n3419795
Про перемогу України ні "гегемон", ні ця глиста не говорять. Два колєґи покалякали теж не про перемогу - Зеленський зустрівся із Байденом у Японії: Обговорили посилення оборонних спроможностей та "формулу миру".
І карту війни в Україні (до якої істота напряму причетна) болванчик вже збирається розіграти у виборах 2024 (до яких ще треба якось на пігулках протриматися, щоб не змусили прибирати з очей, бо неповносправність не вдасться більше приховувати і забріхувати). Звичайно, для чого йому перемога України ? Хай гинуть українці, а воно буде далі морду шкірити і патякати про те, що буде з Україною "до кінця" (с). Бажаю, щоб до свого.
Шокує те, що українці, як останні холуї, лижуть американські черевики свого вбивці і дякують-дякують-дякують. Це не стокгольмський синдром, це - значно страшніше.