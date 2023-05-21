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Наразі невідомо, чи США самі постачатимуть Україні F-16, - Салліван

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

f-16

Залишається відкритим, чи США самі постачатимуть Україні F-16, чи це робитиме хтось із союзників.

Про це заявив в американському телеефірі радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Я думаю, що, враховуючи кількість (F-16. - Ред.), які зараз доступні на складах наших європейських союзників, а також той факт, що, з урахуванням грошей, наданих нам Конгресом, існує багато інших пріоритетів щодо систем, які можна надати. Можливо, ми більше зосередимося на передачі (F-16. - Ред.) третьою стороною. Але президент досі не ухвалив остаточного рішення", - зазначив Салліван. 

Він наголосив, що Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоби забезпечити вчасно та у повному обсязі все необхідне Україні для початку цього контрнаступу. Тепер, коли це зроблено, США сподіваються на довгострокову здатність України захищати себе та стримувати російську агресію. 

Салліван також додав, що надання Україні F-16 посилить здатність України оборонятися. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія влітку почне навчання українських пілотів на F-16, - Сунак

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає винищувачі F-16. Про кількість та терміни поставки наразі невідомо.
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Топ коментарі
+13
Головне,що є постанова НАТО про навчання льотчиків і передачу літаків. А з якої країни, то не має значення
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21.05.2023 18:52
+13
Сегодня Ауслендер делал видео на Ютубе, посвященный передаче Украине самолетов. И рассказывал что по миру существует множество как симуляторов такой техники, которые можно брать в аренду и учиться - так и просто самолетов во владении частных фирм, которые тоже можно арендовать. И почему то мне кажется что наши партнеры - они в общем то не дураки, и вопрос передачи самолетов давно был решен в принципе, оставались технические нюансы - и это никак не мешало готовить наших пилотов заранее, никак это не освещая в прессе. Например Великобритания - Боже, храни короля - заявила о передаче Шторм Шедоу - и буквально через пару дней началась бавовна - ну мы же не думаем что передачу, адаптацию к нашим самолетам, подготовку наземного персонала и пилотов можно было провести за 2 или 3 дня?
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21.05.2023 18:57
+12
Просто якщо з Америки, то скорше за все це будуть нові, а якщо з інших країн, то поюзані, але відновлені.

Але ми і на поюзані наразі згодні, але най їх буде більше!

В любому випадку дякуємо, друзі!
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21.05.2023 18:56
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Головне,що є постанова НАТО про навчання льотчиків і передачу літаків. А з якої країни, то не має значення
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21.05.2023 18:52 Відповісти
Просто якщо з Америки, то скорше за все це будуть нові, а якщо з інших країн, то поюзані, але відновлені.

Але ми і на поюзані наразі згодні, але най їх буде більше!

В любому випадку дякуємо, друзі!
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21.05.2023 18:56 Відповісти
Це ж не Лєксус юзаний,коли подряпина на крилі це піздець
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21.05.2023 19:06 Відповісти
Всякий раз, когда Байден говорит "Yes", из за его спины выскакивает Саливан и заявляет - вы не так его поняли!

Этот тип, «на своей позиции»….
« мы не хотим провоцировать третью мировую войну».

« Мы будем с Украиной до конца» ( вместо- мы будем с Украиной до Победы).

«США надеются на долгосрочную способность Украины защищать себя и сдерживать российскую агрессию»!???
Это как!???

уже все передали!?
Ты посчитал?
Какой потенциал параши и сколько нужно Украине для Победы?!
Теперь Украина пусть сама…? Сдерживает российскую агрессии?
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21.05.2023 19:57 Відповісти
Сегодня Ауслендер делал видео на Ютубе, посвященный передаче Украине самолетов. И рассказывал что по миру существует множество как симуляторов такой техники, которые можно брать в аренду и учиться - так и просто самолетов во владении частных фирм, которые тоже можно арендовать. И почему то мне кажется что наши партнеры - они в общем то не дураки, и вопрос передачи самолетов давно был решен в принципе, оставались технические нюансы - и это никак не мешало готовить наших пилотов заранее, никак это не освещая в прессе. Например Великобритания - Боже, храни короля - заявила о передаче Шторм Шедоу - и буквально через пару дней началась бавовна - ну мы же не думаем что передачу, адаптацию к нашим самолетам, подготовку наземного персонала и пилотов можно было провести за 2 или 3 дня?
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21.05.2023 18:57 Відповісти
Адаптацію літакам робили ті ж самі полякі і словакі перед відправкою їх нам.

Саме тому так довго нам не передавали їх.
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21.05.2023 19:00 Відповісти
Ну все равно программирование, обслуживание, запуск такого сложного вооружения - освоить нереально за несколько дней. Значит готовили заранее.
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21.05.2023 19:05 Відповісти
Пробний екзамен на цих типах літаків український льотчик здав на відмінно. Уже давно їх готують, бо рік підготовки вони не з неба взяли. На сьогодні говорять про 4 місяці. Значить позитив є.
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21.05.2023 19:02 Відповісти
Точно впевнений - друзі-планокури із Голландії, два десятки нам дадуть...
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21.05.2023 18:54 Відповісти
Причому з веселою посмішкою!

Яка там країні - Данія, здається - днями розірвала контракт з приватною фірмою на продаж їй Ф-16? Так із 40 літаків 12 вони вже передали фірмі, залишились 28!

Так що очікуємо!
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21.05.2023 19:03 Відповісти
О - знайшов!

Нідерланди!
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21.05.2023 20:06 Відповісти
США передадуть одну ескадрілью в наступному році, а поки що приймуть участь в молернізації декількох десятків данських, нідерландських та можливо бельгійських бортів.
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21.05.2023 18:54 Відповісти
в наступному роцi черга УКРАIНИ вже
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21.05.2023 19:36 Відповісти
Є хтось проти? Нема?

Прийнято!
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21.05.2023 19:40 Відповісти
нам до цього клубу грести далі, ніж до НАТО.
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21.05.2023 22:57 Відповісти
Йохарний бабай - ще якіхось півтора роки тому і думати не міг, що в нас буде така техніка!

Хоча, звісно ж, не такою ціною!
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21.05.2023 18:58 Відповісти
Шторм таки круто, як і решта отриманого ЗСУ. Якщо не НАТО в живій силі, то НАТО в зброї. Тримайтесь і перемагайте
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21.05.2023 19:07 Відповісти
Салліван зациклився на тому, що ми маємо стримувати москалів, тоді як насправді ми мусимо їх роз'їпати вщент.
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21.05.2023 18:58 Відповісти
Салліван - це підх.йловник! Від нього нам багато шкоди і затримок іде!
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21.05.2023 19:29 Відповісти
Салліван, це типовий лобіст інтересів Ізраїлю в америці. А сіоністи нехочуть і перешкоджають передачі ерефією винущувачів су35 Ірану. Тому питанння F 16 поаязано саме з цією темою.
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22.05.2023 08:17 Відповісти
головне щоб хлопці добре навчились керувати цими пташками
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21.05.2023 18:58 Відповісти
сподіваюсь Top Gun: Maverick підключиться до доброї справи
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21.05.2023 19:10 Відповісти
Першим зголосився поїхати в Україну легендарний американський пілот і ветеран воєн у Перській затоці, в Косово та Іраку Ден Гемптон.

Ден Гемптон назвав претендентом номер один.

- Я навіть сам поїду, я стану номером один, можете на мене розраховувати, - наголосив американський пілот.
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21.05.2023 19:28 Відповісти
Если уж Салливан мямлит,тогда точно дадут.
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21.05.2023 19:04 Відповісти
Його Дід сам послав говорити це, щоби той пітнів від журналистскіх питань "Чому лише тепер?"
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21.05.2023 19:30 Відповісти
Шановний авторе чи літредакторе! Слова "НАРАЗЯ" ніколи в нашій мові не було - допоки ледачі голови не занесли його із західноприкордонного суржику. Будь ласка, вчіть українську мову замість поширювати польські слова!
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21.05.2023 19:05 Відповісти
Практически любой язык состоит из множества заимствований из языков соседей.
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21.05.2023 19:07 Відповісти
Ви помітили, що ви використали неукраїнські слова "редактор" і "автор"?
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21.05.2023 19:17 Відповісти
Окей - як буде Дніпро на українській мові ?
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21.05.2023 19:29 Відповісти
Ок -це інша вимова слова так.
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21.05.2023 21:29 Відповісти
Прекрасне українське слово, яке стало літературним і добре усім зрозумілим.
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21.05.2023 19:33 Відповісти
Академічний словник Української мови!

І не "Наразя", а "Наразі".

В Україні багато діалектів, і що в цьому поганого?
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21.05.2023 19:33 Відповісти
та хоч з eBay були
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21.05.2023 19:07 Відповісти
А прикиньте рожЫ боброедки и соловьиного помёта когда в небе Украины окажутся F-35
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21.05.2023 19:09 Відповісти
Салліван! Президент ще не ухвалив рішення, тому що ще не ухвалив чи тому, що ти постійно його від цього ухвалення відговорюєш?
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21.05.2023 19:10 Відповісти
Рашефілу салівану невідомо, як його нагнуть адекватні конгресмени?
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21.05.2023 19:21 Відповісти
Та їх же ж можна придбати в будь-якому воєнторзі!
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21.05.2023 20:01 Відповісти
- Але президент досі не ухвалив остаточного рішення"

Хто б сумнівався, воно на тренування льотчиків ледве під тиском з усіх сторін зголосилося.

- США сподіваються на довгострокову здатність України захищати себе та стримувати російську агресію.

Салліван також додав, що надання Україні F-16 посилить здатність України оборонятися. Джерело: https://censor.net/ua/n3419795

Про перемогу України ні "гегемон", ні ця глиста не говорять. Два колєґи покалякали теж не про перемогу - Зеленський зустрівся із Байденом у Японії: Обговорили посилення оборонних спроможностей та "формулу миру".

І карту війни в Україні (до якої істота напряму причетна) болванчик вже збирається розіграти у виборах 2024 (до яких ще треба якось на пігулках протриматися, щоб не змусили прибирати з очей, бо неповносправність не вдасться більше приховувати і забріхувати). Звичайно, для чого йому перемога України ? Хай гинуть українці, а воно буде далі морду шкірити і патякати про те, що буде з Україною "до кінця" (с). Бажаю, щоб до свого.

Шокує те, що українці, як останні холуї, лижуть американські черевики свого вбивці і дякують-дякують-дякують. Це не стокгольмський синдром, це - значно страшніше.

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21.05.2023 20:33 Відповісти
Началось....плть....
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21.05.2023 20:37 Відповісти
F-35 и тамагавки лучше давайте соплежуи.
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22.05.2023 09:42 Відповісти
 
 