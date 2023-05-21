Росіяни обстріляли Харківщину, - ОВА (оновлено)
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Російські війська завдали ударів по Харкову. У місті оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Увага! Жителі Харкова та області, окупанти знову завдають ударів!", - повідомив Синєгубов.
Він також закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях.
У наступному повідомленні Синєгубов розповів, що удару завдали з комплексів С-300 по селу Циркуни Харківського району. Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок.
"На жаль, постраждав цивільний чоловік. Зараз медики надають йому допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - додав він.
Російський телеграм-канал "Белгородский осведомитель" повідомляє, що обстріл Харкова здійснювали з території Білгородскьої області.
Сьогодні також повідомлялося, що за добу ворог з мінометів та артилерії п’ять разів обстріляв прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей.
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По идее люди должны бежать в убежище, а ближайшее это метро. Но всем насрать, абсолютно всем насрать. Люди сидят на лавочках, идут по своим делам - на сирену уже давно всем насрать!!!
"У перехопленій телефонній розмові російський військовий розповів своїй бабусі, як він з іншими окупантами під час захоплення Кремінної на Луганщині розстріляли понад 400 цивільних. Окупант уточнив, що розстрілювали вони усіх - чоловіків, жінок та дітей: "Мы сегодня как зашли, как начали и гражданских, и всех ******* просто, просто всех **********, просто **********, бабушка! Я тебе говорю, мы завалили ночью не меньше 400 человек! *******, просто *******! Мы просто зашли уже внаглую, думаю, ну убью и убьют, да и *******, *****, я зато знаю, что за собой столько-то людей заберу! Еще у нас пулеметчики как давай косить всё, *****! Детей там, баб, мужиков, местных, не местных, просто всё выкосили! Мы заходили в хаты и просто расстреливали! Просто всё надоело! Просто нам дали приказ: ребята, заберите Кременную! Просто мы ее всю, бабушка, выкосили! Все *************, *****, с ночи до утра! Мы просто все ***************, просто все косили, выкашивали! Я трое суток не спал, ******!". Знаєте, що відповіла бабуся цього нациста?! "НУ И ПРАВИЛЬНО, ЧЕ!". Великий російський терор триває!"
Що вам все євреї муляють?
Бандера Подільський
@bandera_khm
На OLX з'явилося оголошення про продаж аптечок, які Німеччина передала для ЗСУ. За меднабір просять 3500 грн/шт чи 300 000 грн за 100 шт. В оголошенні вказано пошту Ірини. З'ясували, що номер належить Ірині Арап, яка є дружиною начальника Харківської обл Терцентру комплектування.
Заявляти треба сюди -