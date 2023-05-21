Росіяни обстріляли Харківщину, - ОВА (оновлено)

Російські війська завдали ударів по Харкову. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Жителі Харкова та області, окупанти знову завдають ударів!", - повідомив Синєгубов.

Він також закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях.

У наступному повідомленні Синєгубов розповів, що удару завдали з комплексів С-300 по селу Циркуни Харківського району. Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок.

"На жаль, постраждав цивільний чоловік. Зараз медики надають йому допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - додав він.

Російський телеграм-канал "Белгородский осведомитель" повідомляє, що обстріл Харкова здійснювали з території Білгородскьої області.

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Сьогодні також повідомлялося, що за добу ворог з мінометів та артилерії п’ять разів обстріляв прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей.