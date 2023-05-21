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Росіяни обстріляли Харківщину, - ОВА (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракети

Російські війська завдали ударів по Харкову. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Увага! Жителі Харкова та області, окупанти знову завдають ударів!", - повідомив Синєгубов.

Він також закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях. 

У наступному повідомленні Синєгубов розповів, що удару завдали з комплексів С-300 по селу Циркуни Харківського району. Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок.

"На жаль, постраждав цивільний чоловік. Зараз медики надають йому допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - додав він. 

Російський телеграм-канал "Белгородский осведомитель" повідомляє, що обстріл Харкова здійснювали з території Білгородскьої області. 

Читайте: Внаслідок обстрілу села на Херсонщині загинув цивільний, - ОВА

Сьогодні також повідомлялося, що за добу ворог з мінометів та артилерії п’ять разів обстріляв прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей.
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Топ коментарі
+10
чему удивляться, когда верховный ЗЕ-мародер грабит Украину миллиардами, его "слуги" довольствуются крошками с барского стола...
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21.05.2023 20:23
+8
"Друг ситцевий"! Коли солдати Суворова захопили Прагу (тоді - предмістя Варшави) - вони насаджували дітей на списи і пекли над вогнем Якщо жінку просто кололи насмерть багнетом - вважалося що їй "повезло" Цю різню теж "хабадники організовували?
Що вам все євреї муляють?
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21.05.2023 20:40
+7




Бандера Подільський

@bandera_khm

На OLX з'явилося оголошення про продаж аптечок, які Німеччина передала для ЗСУ. За меднабір просять 3500 грн/шт чи 300 000 грн за 100 шт. В оголошенні вказано пошту Ірини. З'ясували, що номер належить Ірині Арап, яка є дружиною начальника Харківської обл Терцентру комплектування.


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21.05.2023 20:11
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А хер им там. В Харькове уже давно насрать на обстрелы. Воет сирена - ну хоть бы один в метро побежал, да всем уже насрать
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21.05.2023 20:05 Відповісти
а чего бежать то, когда сирена "тревоги" фактически включилась уже после взрыва? удар был по Циркунах.
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21.05.2023 20:18 Відповісти
Ну реально в Харькове уже всем насрать на сигнал тревоги. Зачем он вообще непонятно. Ну вот прохожу я рядом со входом метро, начинает выть сирена - и ничего не происходит, вот вообще ничего.
По идее люди должны бежать в убежище, а ближайшее это метро. Но всем насрать, абсолютно всем насрать. Люди сидят на лавочках, идут по своим делам - на сирену уже давно всем насрать!!!
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21.05.2023 20:41 Відповісти
ну, как человеку может быть безразлично на свое здоровье и жизнь? всем животным присуще чувство самосохранения, и этот инстинкт дан нам природой. скорее, это чувство обреченности, что нынешняя рукожопоголовая зе-власть не может обеспечить защиту людейна должном уровне, а раз так, то ей пора уходить, или ее "уйдут".
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21.05.2023 21:22 Відповісти
Це мрія всіх Українців.
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21.05.2023 21:48 Відповісти
А вот так. Ну уже надоело боятся, ну прилетит так прилетит. Уже никто не боится
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21.05.2023 23:53 Відповісти
"Корюківка-ХХІ ст"
"У перехопленій телефонній розмові російський військовий розповів своїй бабусі, як він з іншими окупантами під час захоплення Кремінної на Луганщині розстріляли понад 400 цивільних. Окупант уточнив, що розстрілювали вони усіх - чоловіків, жінок та дітей: "Мы сегодня как зашли, как начали и гражданских, и всех ******* просто, просто всех **********, просто **********, бабушка! Я тебе говорю, мы завалили ночью не меньше 400 человек! *******, просто *******! Мы просто зашли уже внаглую, думаю, ну убью и убьют, да и *******, *****, я зато знаю, что за собой столько-то людей заберу! Еще у нас пулеметчики как давай косить всё, *****! Детей там, баб, мужиков, местных, не местных, просто всё выкосили! Мы заходили в хаты и просто расстреливали! Просто всё надоело! Просто нам дали приказ: ребята, заберите Кременную! Просто мы ее всю, бабушка, выкосили! Все *************, *****, с ночи до утра! Мы просто все ***************, просто все косили, выкашивали! Я трое суток не спал, ******!". Знаєте, що відповіла бабуся цього нациста?! "НУ И ПРАВИЛЬНО, ЧЕ!". Великий російський терор триває!"
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21.05.2023 20:10 Відповісти
Такі звірства ніяк не вписуються в теорію , що росія хоче окупувати Україну і приєднати до себе. Отож " теорія змови " , що війну організували іудеї-хабатники можливо і має сенс?
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21.05.2023 20:26 Відповісти
"Друг ситцевий"! Коли солдати Суворова захопили Прагу (тоді - предмістя Варшави) - вони насаджували дітей на списи і пекли над вогнем Якщо жінку просто кололи насмерть багнетом - вважалося що їй "повезло" Цю різню теж "хабадники організовували?
Що вам все євреї муляють?
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21.05.2023 20:40 Відповісти




Бандера Подільський

@bandera_khm

На OLX з'явилося оголошення про продаж аптечок, які Німеччина передала для ЗСУ. За меднабір просять 3500 грн/шт чи 300 000 грн за 100 шт. В оголошенні вказано пошту Ірини. З'ясували, що номер належить Ірині Арап, яка є дружиною начальника Харківської обл Терцентру комплектування.


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21.05.2023 20:11 Відповісти
чему удивляться, когда верховный ЗЕ-мародер грабит Украину миллиардами, его "слуги" довольствуются крошками с барского стола...
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21.05.2023 20:23 Відповісти
Це PZDC
Заявляти треба сюди -
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21.05.2023 21:45 Відповісти
Харьковские барыги ничего не боятся и не боялись. Это как отдельное государство
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21.05.2023 23:25 Відповісти
Нехай всі рашисти повиздихають!
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21.05.2023 21:07 Відповісти
Було два кацапські пуки десь далеко, всім в Харкові вже пофіг, тим паче пуляють кудись в поля.
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21.05.2023 21:43 Відповісти
 
 