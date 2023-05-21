Японія надасть Україні близько 100 військових вантажівок

Україна отримає від Японії близько 100 військових вантажівок та приблизно 30 тисяч пайків.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Японії, передає Цензор.НЕТ.

Японія також прийме до своїх лікарень поранених бійців ЗСУ. Вся ця допомога надається у відповідь на запит української сторони.

Японський банк міжнародного співробітництва також застрахує облігації на 93 мільярди єн, випущених Польщею для фінансування допомоги біженцям з України.

Японія також має намір продовжувати виділяти допомогу з пакету на 7,6 мільярдів доларів.Ці гроші, завдяки спільним зусиллям державного та приватного секторів, дозволять надати значну підтримку Україні в її відбудові.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав саміт G7 в японському місті Хіросімі.