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Японія (598) допомога і підтримка (864)

Японія надасть Україні близько 100 військових вантажівок

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

японія

Україна отримає від Японії близько 100 військових вантажівок та приблизно 30 тисяч пайків.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Японії, передає Цензор.НЕТ. 

Японія також прийме до своїх лікарень поранених бійців ЗСУ. Вся ця допомога надається у відповідь на запит української сторони. 

Японський банк міжнародного співробітництва також застрахує облігації на 93 мільярди єн, випущених Польщею для фінансування допомоги біженцям з України.  

Японія також має намір продовжувати виділяти допомогу з пакету на 7,6 мільярдів доларів.Ці гроші, завдяки спільним зусиллям державного та приватного секторів, дозволять надати значну підтримку Україні в її відбудові. 

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав саміт G7 в японському місті Хіросімі. 
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Топ коментарі
+25
Дякуємо за допомогу! Це дуже важливо для нас.
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21.05.2023 20:31
+17
Аригато Нипон!
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21.05.2023 20:32
+13
本当にありがとう、日本！

Величезне дякую, Японія!
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21.05.2023 20:37
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Дякуємо за допомогу! Це дуже важливо для нас.
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21.05.2023 20:31 Відповісти
Аригато Нипон!
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21.05.2023 20:32 Відповісти
本当にありがとう、日本！

Величезне дякую, Японія!
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21.05.2023 20:37 Відповісти
гут. жаль, что не сотню Ф-15
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21.05.2023 20:40 Відповісти
За ето мы после победы дадим Японии не только Куриллы но и Камчатку
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21.05.2023 20:44 Відповісти
FT, ти народним добром не розкидуйся , яка Камчатка ? Камчатка наша , а Курили і Сахалін такі да японцям ))
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21.05.2023 20:48 Відповісти
Камчатка - по хорошому, це частина Аляски, треба і дядьку Сему подарунок припасти))
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21.05.2023 21:30 Відповісти
Да нам до Камчатки очень далеко добираться. Да еще через Китай, который заберет себе Сибирию.
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21.05.2023 22:00 Відповісти
Краще б сотню артилерії або танків
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21.05.2023 20:47 Відповісти
Вантажівки то "... лєнта за лєнтою набої подаіай..."
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21.05.2023 21:38 Відповісти
Як для початку, то непогано. Так тримати,самураї. Куріли - це Ук... , вибачаюсь - ЯПОНІЯ !
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21.05.2023 21:08 Відповісти
Самураї.дуже Вас прошу ,щобвсі 100 машин були загружені "під-завязку" всякими калібрами.
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21.05.2023 21:29 Відповісти
Дякую, Японіє !
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21.05.2023 21:56 Відповісти
Маячки треба ставити, що можна було відслідити у яких чиновників вони осядуть.
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21.05.2023 22:16 Відповісти
Ну а щодо систем ЗРК якими будуть оснащені ці вантажівки, звчиайно об'являти не потрібно. При любих обвісах, японські військові вантажні авто це сила. А мордор отримає вантажівки з північної кореї, головне з портретами сунь-хунь-виня.
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21.05.2023 22:55 Відповісти
Тепер Слуги Народу, будуть їздити на "роботу" японськими вантажівками... знову корки будуть в центрі.,
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22.05.2023 06:32 Відповісти
Конечно скажем спасибо. Тут главное, что таки сдвинули японцев. Очень не простая нация. Там идеи в коментах по куррилам, Камчаткам, Сахалина пошли--- можно и Крым в аренду на 50 лет сдать. Пока все совки не передохнут, и берег не вычистят по настоящему. А там кстати проблема дикая и давно. Вот бы уговорить.
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22.05.2023 07:34 Відповісти
 
 