Японія надасть Україні близько 100 військових вантажівок
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Україна отримає від Японії близько 100 військових вантажівок та приблизно 30 тисяч пайків.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Японії, передає Цензор.НЕТ.
Японія також прийме до своїх лікарень поранених бійців ЗСУ. Вся ця допомога надається у відповідь на запит української сторони.
Японський банк міжнародного співробітництва також застрахує облігації на 93 мільярди єн, випущених Польщею для фінансування допомоги біженцям з України.
Японія також має намір продовжувати виділяти допомогу з пакету на 7,6 мільярдів доларів.Ці гроші, завдяки спільним зусиллям державного та приватного секторів, дозволять надати значну підтримку Україні в її відбудові.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав саміт G7 в японському місті Хіросімі.
Будь ласка, зачекайте...
Величезне дякую, Японія!