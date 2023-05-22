УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15124 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
6 241 17
війна (56913) ППО (1857) ракети (2848) Естонія (1053)

Здатність України збивати "Кинджали" завдала Росії психологічного удару, - Генштаб Естонії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

вендла

Здатність українських військ збивати російські гіперзвукові балістичні ракети "Кинджал" завдає Росії психологічного удару, а також змусить Москву коригувати свої плани.

Про це заявив заступник начальника Генштабу Естонії полковник Март Вендла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Насамперед, збиті ракети "Кинджал" є доказом того, що українська сторона тепер має змогу захистити себе і свої важливі об'єкти від гіперзвукових ракет", - зазначив він.

За його словами, один із найбільших ефектів цього для Росії - психологічний.

Читайте: Вони показали себе в Україні, - Естонія та Латвія створять спільну ППО з систем Iris-T

"По міфу про цю зброю, яку було представлено як чудодійну і нестримну, завдано серйозного удару. Крім того, їм доведеться переоцінити свою здатність знищувати ті цілі, які вони вважають такими, що мають високу цінність, оскільки українська сторона показала, що може цьому завадити", - додав полковник.

Вендла додав, що тепер можна очікувати, що Росія буде дуже уважно вивчати історію застосування та розробки цих ракет.

Проте, за його оцінкою, знищення "Кинджалів" не призведе до суттєвого зниження здатності Росії доставляти тактичну ядерну зброю.

"За великим рахунком, це не вплине на ядерне стримування, оскільки існують різні способи застосування ядерної зброї і доставки її до цілі, серед яких гіперзвукові ракети є лише одним з елементів", - підсумував полковник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вразливість "Кинджалів" стала сюрпризом для Росії, - британська розвідка

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
Просто робимо, те що вміємо. Кинжали - нехай буде. Здохніть, падлюки. Слава Україні!
показати весь коментар
22.05.2023 10:01
+5
В них і так дурдом а після Кинджалів рецидив .
показати весь коментар
22.05.2023 09:59
+4
показати весь коментар
22.05.2023 10:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В них і так дурдом а після Кинджалів рецидив .
показати весь коментар
22.05.2023 09:59 Відповісти
Просто робимо, те що вміємо. Кинжали - нехай буде. Здохніть, падлюки. Слава Україні!
показати весь коментар
22.05.2023 10:01 Відповісти
А нам психологическое удовлетворение ))
показати весь коментар
22.05.2023 10:01 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2023 10:04 Відповісти
Психологічного удару нижче спини, тільки хотів написати
показати весь коментар
22.05.2023 12:19 Відповісти
Естественно.
показати весь коментар
22.05.2023 10:11 Відповісти
Вони чмобікам тактичний снаряд дадуть і скажуть віднести воот туда...
показати весь коментар
22.05.2023 10:18 Відповісти
Але і в нас є багато гарного радіоактивного матеріалу для бумерангу, якщо шо, а не тільки біолабораторії з бойовими комарами. Нехай ризикнуть здоров'ям.
показати весь коментар
22.05.2023 10:22 Відповісти
Это все говорит от о том что западная разведка перед началом войны оказалась на грани развала.
показати весь коментар
22.05.2023 10:23 Відповісти
Чим можна досягти точність ракети, яка летить на швидкості більше 4 км за секунду. Або швидкість менша, принаймі на кінцевій ділянці, або точності немає. Те куди вони стріляли по Україні, не доказує їх точність, а відповідно доцільність застосування.
показати весь коментар
22.05.2023 10:33 Відповісти
не было Патриота тогда попадали
показати весь коментар
22.05.2023 10:37 Відповісти
Куди вони попали? Хтось малював хрест на поверхні і вони попали з точністю в метр. Чи вони як справжні терористи б'ють по площі, головне щоб було більше крові, як на прикладі х-22, жодна не попала в ціль, перевірено.
показати весь коментар
22.05.2023 10:44 Відповісти
не будут пугать ЯО зная что все будет сбито , а при сбитии ядерный заряд не взрывается там должна произойти сложная цепочка действий
показати весь коментар
22.05.2023 10:35 Відповісти
100% ППО не буває, а лякати, не застосовувати. Принаймні не було за останні 77років.
показати весь коментар
22.05.2023 10:48 Відповісти
...психам нанесли порчу сожгите аэродром где собирается шайка шторм вот это будет истерика тварей болот мацковии
показати весь коментар
22.05.2023 11:15 Відповісти
Да, все аэродромы, с которых поднимались ракетоносцы.
И так до Сахалина и Курил - чтобы враг не расслаблялся.
показати весь коментар
22.05.2023 12:22 Відповісти
 
 